Илиян Василев: Глупав или платен ход на ИТН?

30 Октомври, 2025 13:01 1 194 16

И така цялата Критика се Стоварва върху ГЕРБ и Борисов

Илиян Василев: Глупав или платен ход на ИТН? - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Глупав или платен ход на ИТН?

Политическа динамика около приемането на Бюджет 2026 и общата отговорност за управлението разкрива една изключително коварна стратегия, прилагана от Делян Пеевски, отразена в изказвания на депутати от ИТН, че той няма нищо общо с управлението, чийто краен резултат е да спести публичната отговорност на Ново Начало, при оформящата се унищожителна критика срещу бюджета на страната.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Точно преди играта на прехвърляне на отговорността да достигне своя пик, Борисов да се разграничава от правителството и да ни внушават, че Асен Василев е виновен.

Стратегията "Аз не съм в управлението" на Пеевски работи, така си спестява критиките, докато полза облагите на властта.

Твърдението, поддържано от депутати на ИТН, че Делян Пеевски не участва в управлението, е класически пример за когнитивен дисонанс – отричане на очевидната реалност, която не устройва политическия наратив. ИТН си мислят, че така компенсират дефицитите си на политически морал, а всъщност играят в полза на Пеевски. Така, той не поема никаква отговорност за непопулярни решения, икономически проблеми и бъдещите критики, които неминуемо ще отнесе правителството.

Нисък Профил и Висок Контрол: Неговото видимо отсъствие от публичния дебат по ключови теми, като например бюджета, който вие справедливо отбелязвате, е точно това, от което той се нуждае. Ниският публичен профил му позволява да упражнява максимален контрол зад кулисите, без да плаща политическата цена за това.

И така цялата Критика се Стоварва върху ГЕРБ и Борисов.

Борисов многократно е изразявал желанието си за споделена отговорност (т.е. коалиционно управление) именно защото е наясно, че без нея, цялата политическа тежест на управлението ще се стовари върху неговата партия. Опитите на говорещите глави на ГЕРБ да прехвърлят вината или да размият отговорността (например, прехвърляне на вината върху БСП или други по-малки партии) изглеждат жалки и неефективни на фона на ясно изразения контрол, който Пеевски упражнява в парламента.

Това е изключително коварен и ефективен политически ход на Пеевски, който продължава да ерозира ГЕРБ, ползва се от властта, и не носи отговорност за непопулярните и ходове, като постоянно говори "за грижа за хората".

Бедни, бедни Борисов, защо не умря при Гредетин! Защо не умря в славна битка с врага, а позволи да те умаломощават бавно и унизително.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Как е възможно,

    15 0 Отговор
    толкова много де били да се съберат на едно място?

    13:04 30.10.2025

  • 2 И глупав ,

    13 0 Отговор
    и платен !

    13:04 30.10.2025

  • 3 Град Симитли

    4 1 Отговор
    "... политическия наратив....."
    .... Я, бачо Илия, да обясниш тоя кретенски израз?!

    13:06 30.10.2025

  • 4 Сериозно ли, бе?

    1 2 Отговор
    Умаломощават?

    13:07 30.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 12 Отговор
    И на този му пречи Шишко. Само нещастници из медиите днес.

    13:08 30.10.2025

  • 6 Айде

    5 0 Отговор
    В затвора ще има време да мисли и да си отговаря сам за глупостта и алчността!

    13:08 30.10.2025

  • 7 А Ботокса ,

    4 0 Отговор
    нагласен на парламентарната трибуна какъв ход е ? Вместо в затвора , те го посадиха на високо . А той , както преди Деса , сега и Райка - постоянно си гледа телефона , суфлират му и изобщо грозната постановка не само , че е отвратителна и непродуктивна , а и не се трае !

    13:08 30.10.2025

  • 8 787

    12 1 Отговор
    Каже ми едно нещо, което ИТН са свършили от обещанията в програмата си?!
    Освен, че са подлоги на Боко и Шиши, друго не са свършили според мен!!

    Коментиран от #12

    13:08 30.10.2025

  • 9 Агент Милошев

    1 3 Отговор
    Автора на коя политическа партия симпатизира ?

    13:09 30.10.2025

  • 10 Запомнете -

    2 5 Отговор
    цялата Радева шайка е впрегната в една проста цел- да вкара интрижка между Боци и Шиши!

    Е го и тоя, едва ли не съжалява и защитава Бацо?!

    13:10 30.10.2025

  • 11 Има Такива Неандърталци

    9 0 Отговор
    Сценаристите от една седмица пишат скеч в който да обяснят как още не усещат Пеевски.

    Коментиран от #13

    13:11 30.10.2025

  • 12 пери

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "787":

    Но пък какви качествени подлоги са, не можеш да не признаеш.

    13:14 30.10.2025

  • 13 С/Р

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Има Такива Неандърталци":

    Усещат, усещат!.....

    13:17 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    0 2 Отговор
    Пак ли тая раз"поре"тина, дето нищо не усеща, ни показвате. Аман от таа

    13:23 30.10.2025

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    Мамута до което се е докоснал е фалирало.Булгартабак,лафка ,КТБ.Сега наред е държавата с подлогите му от итн.

    13:47 30.10.2025