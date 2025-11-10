Новини
Любомир Аламанов пред ФАКТИ: Борисов и Пеевски разрушиха самата идея за нормална политика в България

Любомир Аламанов пред ФАКТИ: Борисов и Пеевски разрушиха самата идея за нормална политика в България

10 Ноември, 2025 13:05 1 844 30

Всеки диктатор говори, че работи за хората, за народа, за „суверена“, казва ПР експертът

Любомир Аламанов пред ФАКТИ: Борисов и Пеевски разрушиха самата идея за нормална политика в България - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предизвикателствата пред България изникват, водят се спорове за бюджета, който ще е в евро. Партиите в парламента се карат защо ще се вдигат данъци… Пред ФАКТИ говори Любомир Аламанов, ПР експерт и управляващ директор на агенция „Сайт Медия“.

– Г-н Аламанов, коя от партиите, които са в управлението – ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, но и с подкрепата на „ДПС – Ново начало“, е записала в предизборната си програма, че ще вдига данъци и осигуровки?
– Като цяло на политическите комуникации в България им липсва консистентност. Със сигурност преди изборите заявката на ГЕРБ-СДС беше, че данъци няма да се вдигат. Те се позиционираха през цялото време като уж дясна партия, която мисли за бизнеса и за развитието на икономиката. ДПС – Ново начало мина през няколко трансформации – от яростни евроатлантици до яростни „антисоросоиди“. БСП говориха за преобразуване на плоския данък в прогресивен. А ИТН… то май никой вече не се интересува какво точно казват.

– Борисов и Пеевски се снимаха, за да узаконят едно 20-годишно приятелство. А ролята на БСП и ИТН каква е в кабинета „Желязков“?
– Борисов и Пеевски бавно и методично разрушиха всяка партия, която е имала досег с тях. Можем да изброим РБ, АБВ, РЗС, Патриотичния фронт, АПС (партията на Ахмед Доган), БСП, донякъде и ПП. Борисов и Пеевски разрушиха самата идея за нормална политика в България.

Снимката беше нещо като победен триумф на самодоволни победители.

А БСП и ИТН служат само като прикритие – те са пушечното месо, което се изпраща напред с лошите новини, за да отнасят негативизма на хората. Дори ИТН подписаха проекта за промени в закона, с който се орязваха правомощията на президента. И го направиха безропотно – явно не могат да кажат „не“.

– Всички работят „за хората“? Нали това чуваме. Нямало нужда от избори, за да има спокойствие в страната, всеки бил гарант… Гарант на какво? Как приемате нещата?
– Това са няколко уж откъснати теми, но ако се види тенденцията, перспективите са плашещи. Всеки диктатор говори, че работи за хората, за народа, за „суверена“.

Всеки диктатор казва: „Вие го поискахте, и аз като ваш покорен слуга ви го давам.“

Това е най-често срещаната политическа манипулация от времето на Колизеума до Доналд Тръмп. На практика това представлява основата на охлокрацията, в която ловки манипулатори подлъгват с хляб и зрелища тълпата, за да ѝ внушат какво публично да поиска. А манипулаторите от своя страна с уж неохота ѝ го дават – само защото „хората/народът/суверенът“ са го поискали. С подобни похвати в Древен Рим са отлагали изборите и диктаторите са искали да са начело вечно. С подобни похвати в средновековна Европа кралете са се мислели за богопомазани и династично са управлявали до смърт, буквално.

С подобни похвати Тръмп заговори за трети мандат, а и за изцяло премахване на изборите.

Хората – американците – го молели за това. Как да им откаже? И да не забравяме, че „в името на народа“ са се извършили едни от най-големите политически зверства в историята на човечеството.

– Иначе управлението не е на всяка цена. Най-предпочитаната мантра на партиите, когато управляват. Виждате ли спокойствие в страната с това управление?
– Партиите само казват, че управлението не е на всяка цена. Но както виждаме от практиката, много партии стигат до саморазпадане в отчаян опит да се вкопчат във властта. В момента ИТН и БСП се излагат, само и само да останат във властта. Реакцията на техните собствени избиратели е показателна. Защото няма принципи, няма последователност, няма политики.

Има само алчност и желание за държавни постове.

На практика през последните години само ПП–ДБ постъпиха принципно, като спазиха обещанието и процедурата за оставка на акад. Денков. И така разкриха какво се случва зад кулисите на „сглобката“. Затова продължава цялата истерия срещу тях. А когато няма принципи и политики, когато няма нормално развитие, няма и как да има спокойствие в страната. Всеки момент някой политик може да изскочи със странна идея и да побърка държавата.

– Проектобюджетът за следващата година бе предоставен на партии, синдикати и браншови организации, а 24 часа по-късно се искаше гласуване в парламента… Защо направиха това управляващите? Реално се опитаха да има един ден за обсъждане и реакция…
– Явно управляващите са изправени пред нерешими задачи, свързани с желания за преразпределяне на държавния бюджет. И закъсняха, като дори не представиха идеите си публично. То и нямаше какво да се представи – идеите могат да се опишат с едно изречение: хвърляме парите на работещите хора, раздаваме ги на нашите приятели и чакаме изборите.

Да се очаква за един ден да се прочетат и осмислят 500 страници с числа, сметки, препратки, тенденции и т.н., е смешно.

Няма как да стане. Затова много от големите работодателски асоциации, особено БЕСКО – Асоциацията на предприемачите, които са бъдещето на икономиката на България, категорично се обявиха против подобна подигравка. Политиците явно забравят, че бюджетът на практика се „пълни“ от парите на хората – от работещите, от бизнеса.

– За първи път май всички работодателски организации скочиха срещу този проект за бюджет. Това какъв сигнал е?
– Това е очевиден сигнал, че има огромни проблеми с този бюджет. За пръв път се вдигат данъци по този начин – с такъв голям размер.

Числата може да не говорят много на хората, но сумарно работещите ще бъдат ударени сериозно.

Но по-големият проблем е как ще се харчат събраните повече пари. От тази гледна точка това не е ляв бюджет и трябва да се спре да се нарича така. Левите бюджети са характерни с големи обществени плащания, с инвестиции в социални структури и процеси, с безплатни услуги за огромни части от населението, с много проекти за комунални услуги, социални домове и други. Но не виждаме подобни неща.

Виждаме нещо, което може да се определи като мутренско-ченгеджийски бюджет.

От една страна, с мутренски методи се заплашват бизнеси и им се взимат пари – все едно сме в 90-те и бандите обикалят по офисите да „застраховат“. Посланието „дадохме на бизнеса милиарди за компенсация за тока“ звучи сякаш представителите на ГЕРБ са бръкнали в джоба си и са дали лични средства на бизнеса.

На практика от данъците, които компаниите са платили, бяха компенсирани същите компании за нефелните политики и закъснението на процеса по либерализация на енергийния пазар.

А от друга страна, събраните пари се дават само на силовите структури, части от администрацията и верни фирми, близки до управляващите. Напълно разбираемо е, че всички работодателски организации ще скочат срещу подобно разхищение, срещу което не стои нито една реформа, нито една промяна, никакво облекчение за бизнеса. Все пак да не забравяме, че фирмите правят бюджета, а работещите в частния сектор плащат данъци и осигуряват заплатите на администрацията и политиците.

– Като цяло, вие как гледате на бюджета? Вие плащате заплати във вашата фирма. Какви предизвикателства носят новите данъчни промени?
– Данъчните промени са неприятни, особено начинът, по който бяха направени. Отношението на управляващите към бизнеса е унизително, сякаш те ни плащат заплатите, а не ние техните. Бизнесът очаква данъците да отиват за реформи – за подобряване на бизнес средата, за намаляване на административните тежести, за ефективност на законодателството, за добре и професионално работещи администрации и т.н. А нищо от това не виждаме в проекта за нов бюджет. Легендата как трябват повече пари за пенсии в НОИ катастрофира, ако се припомни, че именно същите политици положиха огромни усилия през последните 10 години да съсипят сектора на частните пенсионни фондове и втория стълб на пенсионната система. Сега отново всички ние ще плащаме, за да имат политиците повече пари да раздават. Ако не бяха налели милиарди в ББР, нямаше да има нужда от вдигане на пенсионната осигуровка. А и тези пари вероятно ще отидат пак без обществени поръчки при „приятелски фирми“, както ставаше в последните години на третото правителство на Борисов.

– Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов все по-открито започна да коментира темата „Магнитски“. Искал да помогне, щото българите в списъка да бъдат извадени. Защо сега Борисов говори? Защо не го направи преди 2, 3 или 5 години?
– Санкциите по закона „Магнитски“ се налагат, когато местните правораздавателни органи не могат да се справят с корупцията.

Това е знак, че прокуратурата у нас не работи.

Или пък работи едностранно, под политически натиск. Това, какво говори Борисов, отдавна няма значение. Има значение, че Посолството на Великобритания го уличи в лъжа. Има значение и че е бил готов да предложи важни инфраструктурни обекти в замяна на махане на санкциите. Явно някой много силно го притиска да прави това. През последните години много се промени и медийният пейзаж – много медии се появиха, много медии смениха собственика си, много медии изгониха добри журналисти. Все по-малко колеги журналисти успяват да зададат силни и добри въпроси към управляващите, а управляващите все по-добре се правят на нацупени и не отговарят на въпросите. Обществото беше бавно сварено от фалшива комуникация и в момента няма сили и желание да се изправи срещу очевидните глупости, които се леят от коридорчето пред асансьора.

– Какъв сигнал е списъкът „Магнитски“ по света, защото е видно, че у нас няма голямо значение?
– Това е ясен сигнал, че у нас няма правосъдие, че прокуратурата работи само когато иска, че на всеки може да бъде взет бизнесът без последствия. Затова и чуждите инвеститори все повече намаляват. А и малкото останали използват целеви инвестиции, които няма как да бъдат прибрани.

– Британското посолство отговори на Борисов, че промени в списъка от тяхна страна няма да има. Някак се сблъскват българското желание и британските принципи. Какво развитие очаквате?
– Никакво. Британците са известни с принципите си. Те ще държат тези санкции, докато нещо голямо не се случи – като например да се докаже истинска политическа корупция и осъдените да отидат в затвора, а не да гледаме скалъпени процеси само по свидетелства, изтръгнати със заплахи. Докато тук нищо не се направи, и във Великобритания нищо няма да се промени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Казва

    9 9 Отговор
    световно известния Аламанов!

    13:11 10.11.2025

  • 2 стоян георгиев

    9 9 Отговор
    ТОЧНО!

    Коментиран от #11

    13:12 10.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фен

    11 19 Отговор
    В грешка сте. Радев доведе Кики и Коки. И те счупиха държавата.

    Коментиран от #12

    13:15 10.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Национализация на частен завод за 6 млрд.Кой инвеститор ще посмее да влага пари в България като за трийсет секунди могат да му вземат всичко.

    13:15 10.11.2025

  • 6 Никой не знае кой ще е мнозинство

    8 1 Отговор
    И какви коалиции ще се правят в бъдещите парламаМенти

    13:15 10.11.2025

  • 7 ясновидец

    13 6 Отговор
    Хората трябва да са наясно , че се слага точка на България , с мълчаливото съгласие на народа . Догодина е съмнително дали ще има пари за пенсии . На държавта и остават само няколко месеца и няма да съществува

    13:15 10.11.2025

  • 8 Никой

    4 5 Отговор
    ГЕРБ целунаха плочника - желко имаха хубав старт - но това беше до 2011 година. Максимум.

    13:18 10.11.2025

  • 9 потребител

    13 3 Отговор
    Голям бизнес като Уолтопия заяви , че се изнася окончателно от България . След Нова година , още 5-6 големи бизнеса ще се изнесат .Та колко казахте , че квадратния метър на жилищата в София ?

    13:18 10.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОЧНО Е СТУЕНЬЧО

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    ТАКА Е ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА ДАЖЕ И ДА НЕ НИ ХАРЕСВА ТУИ ДЪ НИ Е ДИКТАТУРА-ВОКС ПОПУЛИ

    Коментиран от #21

    13:19 10.11.2025

  • 12 А ТИКВУН Я

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    ГРАДЕШЕ И ЧЕКМЕДЖЕШЕ-20 години

    13:21 10.11.2025

  • 13 икономист

    14 1 Отговор
    Държавата е в невъзможност да връща милиардните заеми които се вземат и ще продължат да се вземат

    Коментиран от #16

    13:21 10.11.2025

  • 14 Усмихнат

    6 4 Отговор
    Къде са му магазините за хората на прасето и обещанията, че няма да се пипат данъците?

    Коментиран от #17

    13:25 10.11.2025

  • 15 Политиците трябваше да договорят с ЕЦБ

    1 3 Отговор
    Разменен курс 1 евро 1 лев така и вълкът сит и агнето цяло
    Сегашния курс евро лев е наследство от инфлацията 1996

    13:28 10.11.2025

  • 16 някакъв измислен

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "икономист":

    ИКОНОМИСТ СИ -КАТО ДРАГАЛЕВСКИ РОМ ЩЕ РАЗПРОДАВАМЕ ОЩЕ ОТ СОЦА ЧЕ И ЗА ДЕЧИНЯТА ЩЕ ОСТАВИМ ДА ПРОДАВАТ

    13:35 10.11.2025

  • 17 ВИРТУАЛНИ СА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Усмихнат":

    БЕ ОМБРЕ

    13:36 10.11.2025

  • 18 факт

    2 0 Отговор
    Ненормалността се е появила много преди тях. Който ги тика в политиката, няма акъл!

    13:37 10.11.2025

  • 19 Са, който си има държава да си я

    3 0 Отговор
    дондурка ве, даже може и с главно Д да си я дондурка.

    Аз немам държава, тая българска държава както и предишната не направила нищо за семейството ми и фамилията освен за краде, Собственост и Земеделска Земя!

    Да се я дондуркат държавата Комунистическите Олигарси и Държавна Администрация, накрая ще останат 3 милиона, толкова колкото са били българите в Територията.

    Държавата на Коми Мафията отива у тресавището, това искат, това получават.

    Айде адиос и всичко убаво.

    13:37 10.11.2025

  • 20 това е картинката

    5 1 Отговор
    Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава!
    Държавата е прогнила! Еманация на таи гнилоя е т.н. парламент, съставен от хора с естествения си интелект!
    Да дадем държавата на концесия на чужденци да я управляват!

    13:38 10.11.2025

  • 21 Комунетата сте супернагли!

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТОЧНО Е СТУЕНЬЧО":

    Какъв vox populi с подправените резултати от изборите?

    Коментиран от #26

    13:39 10.11.2025

  • 22 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    13:47 10.11.2025

  • 23 българия или мафията читанка инфо

    1 0 Отговор
    Рейгъномиката - неолиберализмът, удвоява дългът за 10 години и със 7% бюджетен дефицит. Ако имаше постоянно социализъм, планова икономика. Сега щяхме да сме Китай от 2050та. Те вече са недостижими. Ние щяхме да стигнем най-доброто от всички сфери, пред 1995г, а 2002г щяхме да сме недостижими. 70-милиарда лева е БВП през 1989г., равно днес на 700 милиарда сегашни левове. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ. Васил Велев е живкова номенклатура, шеф на ТНТМ, иска пазарна икономика още 1989г. Асен Василев е внук на БЪЛГАРСКИЯТ ДЖЕЙМ БОНД. Дядо му е полковник Вандов. Посланикът в Лондон, беше направил Асен за пръв път министър. Този посланик е племенник на доцент Вацев и син на другият голям агент на ДС - също джеймс бонд. ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУР УПРАВЛЯВА. БКП УПРАВЛЯВА, НО ЗАМЕНИКА КОМУНИСТИЧЕСКА С КАПИТАЛИСТИЧЕСКА, И СМЕНИХА МАРКС С АЙН РАН И МОСКВА С НАШИНГТОН.

    13:55 10.11.2025

  • 24 Нема

    3 1 Отговор
    Остана ли неможач който да не обвини боко и певски

    14:02 10.11.2025

  • 25 мунчо

    0 1 Отговор
    Хубави приказки, с интелект, НО НИЩО НЕ КАЗВА за СГЛОБКАТА на фалшивите "промянаджии" с Тиквата и УРОКА, КОЙТО ПОЛУЧИХА НА ПОСЛЕДВАЩИТИ ИЗБОРИ.

    14:03 10.11.2025

  • 26 ДЕРМОКРАТИТЕ СТЕ МНОГО

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Комунетата сте супернагли!":

    ПРОСТИ ИМАШ ПАРЕ КУПУВАШ -ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

    14:14 10.11.2025

  • 27 Не те а етнуса им

    0 0 Отговор
    Е тъакъв никога не е генерирал само е консумирал с вървулица от лозунги и клишета(казано най деликатно и безобидно с добри чувства и загриженост) несе обиждайте това е реалност

    14:25 10.11.2025

  • 28 Баста

    1 0 Отговор
    с тези щатни списвачи на Сорос!

    14:31 10.11.2025

  • 29 111

    0 0 Отговор
    Много точно казано!

    14:52 10.11.2025

  • 30 Кирчо

    0 0 Отговор
    Още едно комунистическо чедо се изака

    14:54 10.11.2025