Новини
Мнения »
Вотът в Пазарджик: това не са избори, а търговия с бъдеще

Вотът в Пазарджик: това не са избори, а търговия с бъдеще

13 Октомври, 2025 21:01 1 229 26

  • емилия милчева-
  • пазарджик-
  • избори-
  • купени гласове-
  • купуване на гласове-
  • дпс-
  • делян пеевски-
  • мвр

Щом контролираният вот решава съдбата на град като Пазарджик, не говорим за избори, а за търговия с бъдеще

Вотът в Пазарджик: това не са избори, а търговия с бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Ако демокрацията в България е още жива, изборите за общински съветници в Пазарджик, спечелени от ДПС-Ново начало, трябва да бъдат оспорени след вчерашните нарушения. Гласуването се наложи, след като Върховният административен съд (ВАС) касира предишния вот заради чували с валидни бюлетини, записани като невалидни.

Според междинните резултати партията на Делян Пеевски събира 17,63% от гласовете, втора е ПП-ДБ, с чиято листа е избран кметът Петър Куленски - с 12,41%. Трета с близо 10% е партия “Свобода”, чиято листа води местният бизнесмен Румен Димитров, доскоро в групата на управлявалия 16 години кмет Тодор Попов. БСП е четвърта с над 7,65%, докато монополистът в местния вот ГЕРБ едва надскача 6%.

Ниска активност и скандали за купен вот

Избирателната активност е 35,09%, с четири пункта по-ниска от тази на местните избори през 2023 година. Повечето хора така и не намериха основание да отидат до урните. Това създаде перфектна среда за купен вот, сигналите за който валяха през изборния ден. В двете секции в село Огняново от 304 гласували 116 са избрали ДПС на Пеевски. Пред БНР вчера наблюдател разказа как в една от секциите жена, определила се като неграмотна, въпреки всичко е взела бюлетина. “Зачерта или там е направила каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия я търсеше в списъка, за да се подпише, каза: “И кой сега ще дава 50-те лева?”. Аз ѝ казах: “Добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лева”. Намерихме го тук в двора - бяла тениска, бели маратонки, черно яке, мъж. Той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището”, обясни наблюдателят.

Резултатът: на първите местни избори, на които се явява формацията на Пеевски след разцепването на ДПС, тя печели най-много съветници в общинския съвет - не защото има доверие, а защото гражданите отсъстваха. ДПС отбелязва огромен скок спрямо 2023 г., когато е получила близо 2%, което е 685 гласа, а днес бюлетините са над 4400.

Кметът Куленски, който и досега управляваше без стабилно мнозинство, ще трябва да оцелява в още по-фрагментиран общински съвет през оставащите две години от мандата. Той е един от четиримата кметове, които ПП-ДБ спечели в областни центрове, и които са под постоянен натиск.

Кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста по обвинения в корупционни престъпления, след като прокуратурата и антикорупционната комисия стовариха върху него целия арсенал на институционален натиск. В ареста е и бившият вече зам.-кмет на София Никола Барбутов. А кметът на София Васил Терзиев е принуден да се справя със саботажи и кризи с транспорта, боклука и столичната топлофикация - картина, която ясно очертава колко нестабилна и уязвима е демокрацията на местно ниво.

Ново начало за Пазарджик

Пазарджик е предпочитан от Пеевски район, откъдето той често се е кандидатирал за народен представител от листата на ДПС и е печелил благодарение на ромския вот и рискови секции в някои селища. Досега обаче нямаше пробив на местни избори, което най-вероятно се дължи на установените добри връзки с дългогодишния кмет Тодор Попов, които вече са се разсъхнали. А през юни 2024 г. разследващият сайт BIRD разкри, че лидерът на партия “Величие” Ивелин Михайлов е съдружник в десетина фирми със съпругата на Попов.

От “Величие” вчера бяха на терен в Огняново и извършиха “граждански арест” на два луксозни автомобила - Порше и Ауди, с предполагаеми продавачи на гласове. Случаят беше предаван на живо от представители на “Продължаваме промяната” и инициатива “Правосъдие за всеки”. След няколко часа престой на спрените коли в отворения багажник, за който се чакаше ключар, пари не бяха открити. На терен беше и самият Михайлов, както и председателят на ПП Асен Василев и депутати от партията.

Бившият депутат от ГЕРБ Десислава Тодорова води листата на ДПС-Ново начало. На местните избори тя бе кандидат-кмет от Партията на зелените, от която стана и общински съветник. Съпругът ѝ Христо Тодоров е бил депутат в 43-ото НС “Български демократичен център” на енергийния бос Христо Ковачки, а по-късно се прехвърля към “България без цензура” на Николай Бареков.

МВР не откри доказателства за нарушения

Дали гражданите да вярват на стриймовете, които вървяха през целия изборен ден в социалните мрежи от наблюдатели на изборния процес, или на МВР, което съобщи, че не открива доказателства, които да сочат към престъпление, свързано с купуване на гласове в село Огняново? Общинската избирателна комисия, която също е получила различни сигнали, не е установила нарушения.

Преди вота в община Пазарджик полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново - а внукът на кмета е в листата на ДПС-Ново начало. За откритите в дома му списъци и 15 хиляди лева Теменужка Иванова от селото заяви пред bTV, че парите били от десятъка за църквата, който хората дават.

Ако резултатите от вота не бъдат оспорени, ще е не само победа за ДПС-Ново начало, а и поражение за демокрацията. Когато контролираният вот решава съдбата на град като Пазарджик, не говорим за избори, а за търговия с бъдеще.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    24 2 Отговор
    Това е резултат- България без бъдеще

    Коментиран от #20

    21:04 13.10.2025

  • 2 Седяха в скута на ДПС

    17 3 Отговор
    Пиха мазно турско кафенце, време е за фесовете!

    21:04 13.10.2025

  • 3 Тома

    22 2 Отговор
    Бай Ганьо прави избори.Ега си държавата

    21:06 13.10.2025

  • 4 🎃➕🐷🟰☠️

    29 3 Отговор
    Бойко се хвана с Прасето и вече е последен на избори.

    21:07 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ШЕФА

    25 3 Отговор
    Свинята и Буда до Коледа трябва да гледат красивата българска гора от към корените,иначе лошо !

    21:09 13.10.2025

  • 7 Точен

    18 7 Отговор
    Милчева, сигурно си чувала пословицата "След дъжд - качулка!" Точно вашите момчета от ПП/ДБ дадоха властта на Пеевски и то конкретно Явор Божанков и Даниел Лорер. Костадинов ви предлагаше коалиция срещу Пеевски и Бойко, но вие избрахте точно тази коалиция и глупостта ЕВРО! Не ви съжалявам, а ви презирам, както и над 85 % от Българите!

    21:10 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Имам забрана да

    9 0 Отговор
    Коментирам... А за търговията на изборите си върви от 15 години.

    Коментиран от #19

    21:18 13.10.2025

  • 11 Боко на колене пред Шиши

    20 1 Отговор
    Ашколсун!

    21:19 13.10.2025

  • 12 Тити

    20 2 Отговор
    Просто Шиши си купи Пазарджик.

    Коментиран от #16

    21:20 13.10.2025

  • 13 Лудгидия

    18 2 Отговор
    Докато впрягат циганите да гласуват българите си прокат фалшивата водка в барчето... после реве и псува власта

    21:21 13.10.2025

  • 14 Факт

    9 0 Отговор
    А има ли предположение защо избирателната активност е толкова ниска?

    Коментиран от #24

    21:26 13.10.2025

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Сега пък барчето му виновно!

    21:29 13.10.2025

  • 16 Какво е купил

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    8 съветници от 41.....Тепърва ще трябва да купува другите от групи с по 2-3 съветника...БСП с 4 са му сигурни...ИТН отпада защото няма нито 1...Ше купува от останалите

    21:37 13.10.2025

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 7 Отговор
    ДРУГАРКАТА ЕМА МИЛЧЕВА Е ....................... СТАРА ПОЗНАЙНИЦА ОТ ПАРТИЯТА НА ШАРЛАТАНИТЕ ........................ ФАКТ !

    21:39 13.10.2025

  • 18 До всички

    6 0 Отговор
    Мафията трябва да се разтури и пътят е следният . Обединение на всички политически сили като оставяме на страна идеология защото това зло гледа само власт и пари . Това престъпление купуването на гласове и зависимости във всякакъв вид трябва да бъде пресечено ако искаме да живеем ние нашите деца и внуци спокойно с бъдеще и перспектива а не да бъдем зависими от интересите на група алчни хора и от невежеството и простотията на една необразована и не работеща общност и те да определят по криминален начин нашето бъдеще

    Коментиран от #23

    21:41 13.10.2025

  • 19 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Имам забрана да":

    Тошко Африкански иска да те вкара в затвора заради свободата на словото.

    21:45 13.10.2025

  • 20 Емигрант

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    120 000 избиратели. От тях мафията купува 7 000 и печели изборите.
    Пита се кой е виновен?
    За мен виновен е заспалия Ганьо Лапнишарански който позволява това.
    Никого не съжалявам.
    Изнесохме се отдавна и такива изпълнения потвърждават само правилността на избора ни.

    21:46 13.10.2025

  • 21 край

    3 4 Отговор
    Ура! С Новото Начало, до край!

    Коментиран от #22

    21:47 13.10.2025

  • 22 Народе????

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "край":

    Ура! Новото начало стана Новият край! Коледа е близо. И ще настане всенародно българско веселие и цигански рев. Амин!

    21:54 13.10.2025

  • 23 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "До всички":

    Но това, което пишеш, е утопия.

    21:57 13.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    0 1 Отговор
    Вече не ходи да гласува по опашки с вмирисани хора, които не са чували за парфюмерия и дрогерия.

    22:16 13.10.2025

  • 26 Няма

    0 1 Отговор
    Да се повиши избирателната активност, ако не направят гласуването с телефони.

    22:19 13.10.2025