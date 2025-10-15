Речта на Борисов: преформатирането е започнало, Пеевски чака

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Емилия Милчева

С реч в централата на ГЕРБ във вторник лидерът Бойко Борисов преформатира политическия дневен ред. После премиерът Росен Желязков отмени заседанието на правителството, а парламентът днес не събра кворум - и повя на предсрочни избори.

Напуска ли ГЕРБ

Монологът пред камерите, подсилен с ефекта на ходещия напред-назад яден Борисов, се събира в едно изречение: "Повече няма да търпим". Но покрай това "няма" има доста въпроси: Кого няма да търпи - безгласните малки коалиционни партньори или Делян Пеевски? Покани ли Пеевски официално да споделят властта или печели време? Ще мине ли с промени в кабинета като смяна на ръководството на МВР и на министри на БСП или тази козметика е просто шум заради силното късогледство за изборните нарушения в Пазарджик и смени на кадри по места?

25-минутната сцена не беше спонтанен изблик, а тактика на някогашен политически властелин. Борисов режисира собственото си падане, тъй като добре разбира, че ГЕРБ ще понесе щетите от управлението. В нормалните демокрации проблемите в коалицията се обсъждат първо на коалиционен съвет, а после решенията се представят на обществото - кадрови промени или оставка на правителството и нови избори.

В България лидерът на партията, с чийто мандат управлява правителството, изнесе спектакъл, който беше демонстрация на контрол, не и политическа отговорност. Унизи и нахока премиера, излъчен от ГЕРБ, министъра на вътрешните работи, излъчен от ГЕРБ, председателя на парламента, излъчен от коалиционния партньор БСП, а и Съвета за съвместно управление - който уж е органът на коалицията, където следва да се вземат решенията.

БСП предпазливи, ДПС-НН чакат покана

До края на деня единствената политическа реакция бе на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - че ДПС-Ново начало е готово да поеме своята отговорност за управлението на България и ще излъчи преговорен екип. Така е разчел Пеевски преформатирането, но без да споменава за предсрочни избори. Въпреки прокламациите за силата на партията му, той предпочита точно този формат на управление - нов вот ще наруши този комфорт.

БСП се борят да запазят управлението. Въпреки леко обнадеждаващите резултати от изборите в Пазарджик, на "Позитано" 20 разбират, че танцуват последен валс във властта. "Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента", заявяват в позиция социалистите. Националпопулистите от проруската "Възраждане" разчитат речта на Борисов като знак за избори. "Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой", написа Костадин Костадинов във Фейсбук.

Жега зад ъгъла

Лидерът на ГЕРБ има основания да свали правителството, което управлява с мандата на партията му и на което Пеевски тежи повече, отколкото стабилизира. Шестото място на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик е само претекст. ГЕРБ не са имали силни позиции в общината, в която 16 години управляваше Тодор Попов със свой бизнес кръг. Той пък се разбираше много добре с Борисов и с Пеевски. През 2023 година партията, макар и трета, имаше четирима съветника, сега е на шесто място с трима. През 2019 г. обаче ГЕРБ спечели 9 места, докато ДПС успя да вземе само едно.

Сега Борисов пуска в ход изпитания номер със самосвалянето от власт от първите му два мандата като премиер. Така показва, чe той, а не някой друг (например Пеевски), държи юздите. "Пеевски не е в управлението - или да влезе официално. Каквото кажат там на Съвета за съвместно управление, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно или не." ГЕРБ има ръководни органи, които да решават да пуснат ли Пеевски през парадния вход. А през задния го пусна именно Борисов.

Надига се напрежение и като политически ветеран лидерът на ГЕРБ го усеща отдалеч. Бюджет 2026 предизвика сериозни критики от бизнеса заради напомпаните разходи за заплати и нереалистични прогнози за приходите. А след 1 януари, когато България ще е официално част от еврозоната, заплахата от протести заради по-висока инфлация ще остане за служебно правителство.

Ако сегашният коалиционен кабинет падне, рулетката ще се завърти отново и ГЕРБ, като първа политическа сила, ще преговаря за съставяне на правителство най-напред с втората в лицето на ПП-ДБ. Шансовете за подобно управление обаче са минимални - недоверието между двете формации е дълбоко, а обществената търпимост към нова "сглобка" - изчерпана. В такъв сценарий предсрочните избори ще изглеждат не като провал, а като контролирано оттегляне. Тяхното насрочване би било с първите щъркели идната пролет. Това ще изкара президентът Румен Радев и неговото партийно "ΙPΟ"(първоначално предлагане на акции на една компания на фондовата борса, б.а.) половин година преди президентския вот, но политиката не е игра с правила.

Само Наталия Киселова остана

Но преди това Борисов "разпореди" да бъде сменена председателката на парламента Наталия Киселова, излъчена от БСП. По Конституция парламентарният шеф е първият в домовата книга, от която се избират служебни премиери. А Киселова е последното име там, което не е селекция на Борисов/Пеевски.

Другият е подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заради когото през ноември ще заседава голям състав от 15 съдии начело с председателя на Съда на Европейския съюз (СЕС) Кун Ленартс. Те трябва да се произнесат по случая, който ВАС им изпрати - дали да отменят решението на Управителния съвет на БНБ, че са налице основания за освобождаването му като подуправител.

Кой ще падне от гърба

Борисов разпореди на депутатите си да се връщат по районите, за да проверят "колко е изяденото" (не че не знае). Тоест колко са напусналите ГЕРБ, такива като водача на листата на общинските съветници на ДПС-Ново начало в Пазарджик Десислава Тодорова, бивш народен представител от ГЕРБ. Има ли изядено и наръфано, отиваме на избори, закани се той.

Лидерът на ГЕРБ няма илюзии, че ако Пеевски официално влезе в правителството, това ще ускори политическата му гибел - и във вътрешно-, и във външнополитически план. Досега той се измъкваше с "меко включване" на де факто, не и де юре партньорство. Предложение за пост(ове) към Делян Пеевски със сигурност ще отприщи протести, а Бойко Борисов не е политически самоубиец.

Опитът за сваляне на санкциите по "Магнитски" от "близките му съюзници", разкрит от Wall Street Journal, се провали. Белязан с тях, Пеевски е токсичен за партньор и политическото семейство на ГЕРБ - Европейската народна партия (EНП), която трудно преглътна правителството с "Обединени патриоти" през 2017, не би подкрепила Борисов за такова начинание.

Докато Пеевски му предлага краткосрочна стабилност вътре, Борисов ще изгуби легитимност навън, а заедно с това и политическия чадър от Брюксел при евентуални вътрешни кризи. В последните месеци Брюксел и ЕНП оказват силна подкрепа, което пролича в ускоряването на средствата за втория транш по Механизма за възстановяване и устойчивост и предоговаряне на част от реформите по националния план.

Сарафов като Гешев?

Има една фигура, която може и да бъде погълната при предстоящите турбуленции - и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Символ на компромис, той бе избран за временен обвинител №1 през юни 2023, когато се създаде кабинетът на ПП-ДБ, подкрепен от ГЕРБ-СДС, а също и от ДПС. Но преди това стана ясно, че тогавашният главен прокурор Иван Гешев, чийто заместник беше, си отива. Висшият съдебен съвет, чийто мандат изтече още през 2022, го освободи предсрочно от поста - формалният повод стана израза му "политическият боклук в НС".

Колко още ще остане на поста си Сарафов, зависи от политическите сметки. Ако балансът се наклони към нови избори и преформатиране на властта, Сарафов може да се окаже следващият жертвен залог, както Гешев през 2023. Прокуратурата остава ключов елемент в архитектурата на властта - инструмент за контрол и разчистване на терен.

Равносметката на Борисов след 10 месеца власт звучи като предупреждение, не като отчет. "Червената лампа светва какво ни чака от всичко това", казва партийният лидер, който често казва, че се е жертвал (защото не е премиер), също и партията, за правителство, което не е стабилно. В изказа му личи старият рефлекс да представя себе си и ГЕРБ като последната опора на държавността, без която властта се разпада. Но зад този наратив прозира не увереност, а страх, че контролът се изплъзва.

Преформатирането е започнало. А Пеевски чака покана.