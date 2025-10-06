Трагедията в "Елените": когато всичко е прогнило от корупция

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Природните бедствия в България, все по-често и нечия смърт, разкриват ями от корупция. Пороите заливат изсечени гори, затлачени корита на реки и дерета, за чието почистване са “усвоени” милиони. Смъртта идва заради “изяден” асфалт и неизправна инфраструктура, за която данъкоплатците са платили още повече. Придошлите води отнасят пръст, дървета, имущество, автомобили и илюзията за контрол. Природата довършва онова, което корупцията вече е започнала и то е общественото доверие в държавността и справедливостта.

Има река, няма река

Четири жертви има във ваканционен комплекс “Елените”, след като дъждът за цял месец се изля само за няколко часа и разруши жилища, пътища, ВиК-системи. В социалните мрежи еколози, хидролози, геолози задават въпроси за отговорността на специалистите, подготвяли ПУП-а, допуснал застрояване на речно корито, на местните власти, които са го одобрили, и на главните архитекти на община Несебър и РИОСВ-Бургас, разрешили строителството на сградите.

Експерти опровергаха на минутата министъра на екологията Манол Генов (БСП), според когото ”... там няма река, а няколко сухи дерета”. Природозащитници като Ирина Матеева и други експерти съобщиха за река Дращела, чието устие не се открива след 2010 година. ”След 2003 г. приустийната част на река Дращела, там където от стръмните склонове слиза към морето, е застроено със сгради.... В кадастъра същата река върви по дерето от склона на планината, но там където стига населеното място, до изградения път, изведнъж изчезва”, написа Матеева във Facebook, като се позова на Google Earth. С помощта на същия инструмент и други откриха коритото на Дращела.

Чии са сградите, построени на пътя на водата, с какви средства са построени и платени ли са данъци върху тях са други въпроси, чиито отговори също утежняват проблема. Обещанията, че ще има проверки дали е незаконно строителството, са празни приказки. Те се дават… защото трябва да се дават. Когато всичко утихне, никой не помни обещанията.

Жилищното строителство, покрило коритото на реката в “Елените”, е приключило преди 15 години, което ще рече, че давностните срокове за престъпления по служба и документни престъпления са изтекли. Кой подписвал, кой строил - безотговорността остава да тежи на природата. А малката корупция продължава да "изпира" голямата корупция.

Екип от учени от Софийския университет и БАН картографира и засне с дрон ваканционното селище, за да открие пътя на голямата вълна. Доц. Стилиян Димитров - директорът на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, е потвърдил пред журналисти, че дерето е застроено и “огромните компромиси” се виждат с просто око. Построените на пътя на водата сгради ограничават пространството, в което да се разлее, и увеличават ударната мощ. А на дъното на водосбора, там, където съвсем естествено нахлува водата от двата склона, е построен… аквапарк.

Дъжд с главно “Д”

Безименната природна стихия винаги се оказва “престъпникът” в случаи като трагедията в “Eлените”. През юни 2014 г. варненският квартал Аспарухово пострада жестоко от приливни вълни от две дерета - жертвите бяха 13, сред които 4 деца, имаше десетки унищожени жилища, автомобили и няколко улици. Три години по-късно назначената от прокуратурата ситуационна експертиза посочи като причина поройните валежи и незаконното застрояване на западния охранителен канал.

Въпреки това пак прокуратурата поиска да бъде прекратено наказателното дело за трагедията в Аспарухово. През 2018 г. Апелативният съд във Варна го направи, като прие, че основната причина е “екстремността на природното събитие”. Вътрешното убеждение на прокурорите - мерило за решенията им, е отчело, че свлачища, битови и строителни отпадъци, постройки по протежението на дерето и в него не са сред основните причини за щетите и смъртта на 13 души.

Дали кметът на Царево ще прехвърли пак отговорността за бедствието там на климатичните промени, както при потопа през 2023 г., в който загинаха четири души? Според екоактивиста и бивш заместник-министър на екологията Тома Белев обаче случилото се днес е резултат от корупция и некомпетентност. Причината, смята той, е във ВиК ремонт, при който е прокаран канал от квартал на Царево към пречиствателната станция. По проект съоръжението е трябвало да бъде разположено зад моста и над нивото на най-високите води, но в действителност е изградено пред самия мост. Ако тръбата не бъде преместена или реконструирана, проблеми ще има, тъй като се запушва при наводнения.

Впрочем, и за предишното бедствие в Царево през 2023 г. пак излязоха виновни интензивните валежи. Според доклад от септември 2023 г. на тогавашния заместник-министър в МОСВ Петър Димитров, днес съветник на министър Генов, основните причини са “формираната метеорологична обстановка на интензивни валежи, в комбинация с характерната география на района, предопределила посоката и скоростта на оттичане на водите”. Щетите били от “валеж с екстремен характер”, какъвто се случва на 200 - 500 г. Но той отдава дължимото и на състоянието на инфраструктурата в района - “мостови съоръжения, които не са оразмерени за настоящите и бъдещи хидро-климатични условия”. В крайна сметка правителството през 2023 г. реши да отпусне 40 милиона лева на Царево за възстановяване на 10 инфраструктурни обекта - стените на два язовира и три моста. Белев смята, че прокуратурата трябва да разследва как са били изхарчени тези пари, но тя едва ли ще го направи.

Какво работи прокуратурата

Прокуратурата работи като втора Национална служба за охрана (НСО) - гардовете пазят телата на политическия елит, а прокуратурата охранява “чистото съдебно минало”, тяхното и на бизнес ангелите им. Ако тя следваше своите конституционни задължения - надзор за спазването на законността, щеше да има и съборени сгради, които щяха да служат за назидание на всеки, дръзнал да унищожава безогледно природата.

Досега България беше връхлитана от порои, но какво ще стане, ако утре земята се разтресе? Колко от „новите“, „луксозни“ сгради ще издържат? Стабилни ли са мостовете и пътищата, изградени с пари от обществени поръчки - или ще се срутят, защото е „спестено“ от материали?

Природните бедствия показват истинското лице на системата - всичко рухва, когато основите са изгнили от корупция. Но вътрешното убеждение на мнозина прокурори показва, че корупция всъщност няма, или поне не е там, където я вижда обществото.