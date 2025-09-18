Радев, влогърът Цанов и Райнметал: Какво точно се случва тук

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Стратегическият за ЕС проект за производство на барут и снаряди по натовски стандарт във ВМЗ-Сопот се оказа обект на подривна кампания на финала на преговорите с една от най-големите оръжейни компании – германската Райнметал (Rheinmetall).

Сигнал за нарушения във ВМЗ-Сопот хвърли сянка върху планирания джойнт венчър с германския концерн, а президентът утвърди влогъра Станислав Цанов като разобличител, на който може да се има доверие. Това са преките ефекти от срещата между тях след огласените в ΥοuTube-канала на Цанов “Напред и нагоре” твърдения на анонимен служител на ВМЗ за източване на предприятието, сексуални посегателства и вредни условия на труд - и подмолни намерения на Райнметал. Инфлуенсърът има над 681 хиляди абонати на канала си, а кариерата му стартира от телевизия АЛФА на екстремистката и проруска партия “Атака”. По-късно се утвърди с антиваксърска реторика, съчетана с хибридни наративи, в които се преплитат конспиративни теории и антизападни послания.

На срещата на “Дондуков” 2 Цанов е завел и подателя на сигнала - този път демаскиран, и млада жена, оплакала се от тормоз на работното място с неприлични предложения.

Сюжетът

Видеото под заглавие “БГ схемите с оръжие (човек отвътре)” е публикувано 6 дни след посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода. В него са показани кадри от тази визита - когато автомобилът, в който тя пътуваше, беше атакуван от протестиращи от “Възраждане” с антинатовски възгласи и бе изгорено знамето на ЕС с надраскана върху него черна свастика.

Има и коментари, че предприятието се източва от търговци, които продават продукцията в пъти по-скъпо, внушавайки как България е на страната на Украйна, но губи. Според твърдения във видеото основната заплата във ВМЗ е 1000 лева и възнагражденията се увеличават благодарение на бонуси. Най-сериозното обвинение обаче е, че Райнметал всъщност иска да приватизира ВМЗ-Сопот чрез машинации (договор, който не може да бъде изпълнен), и даже получава вътрешна информация от завода.

Какви са всъщност фактите

ВМЗ-Сопот изпълнява поръчки за 1 милиард лева през 2025 година. От 2022 г. насам броят на работещите се е увеличил с над 1300 души. Сега във ВМЗ работят 4950 човека, като средната брутна работна заплата в завода е 2430 лева и се осигуряват ваучери за храна за 200 лева месечно, се казва в позиция на предприятието, според което информацията във видеото е невярна и тенденциозна. “Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор”, заявяват от ВМЗ-Сопот.

Видеото беше пуснато в началото на септември - месецът, в който се очаква да бъдат финализирани и преговорите с Райнметал за двата завода за барут и 155-милиметрови гаубици на площадката на ВМЗ-Сопот. Поне такова намерение изрази главният изпълнителен директор на германския концерн Армин Папергер в края на август.

“Убеден съм, че в следващите 3 до 4 седмици ще намерим решение и ще бъде задействана голяма инвестиционна програма“, заяви той на откриването на най-големия артилерийски завод в Европа в близост до Хановер. Преговорите с Райнметал за джойнт венчър (51% за германската компания, 49% за ВМЗ, б.а.) са в напреднал етап, потвърди наскоро в парламента и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.

Германската компания ще инвестира в съвместното дружество и ще извърши трансфер на технологии. Ако бъдат финализирани споразуменията, новите заводи трябва да заработят до 3 години. Сделката е за около 1 милиард евро, като финансирането за българската страна (над 480 млн. евро) ще бъде осигурено чрез европейския кредитен механизъм SAFE.

Реакциите

По повод прессъобщението, че Радев е обещал да сезира “компетентните органи” след “журналистическите разкрития”, Дойче Веле изпрати запитване дали вече го е направил и дали тези органи са ДАНС и прокуратурата. Отговор обаче нямаше. ДАНС също не отговориха на въпроса на ДВ постъпил ли е сигнал от “Дондуков” 2.

Политическите реакции са нееднозначни, но нито една не е така рязка, както на депутата от ПП-ДБ Явор Божанков, който определи случващото се като “некадърен и нагъл опит за диверсия” на “главната копейка на държавата” в пост във Фейсбук.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов президентът се опитва да попречи на сделката: “Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, да не стане, да подплаши инвеститорите, предполагам, че това е целта”.

В коментар Румен Радев отново изтъкна личния си принос как Райнметал инвестират в България благодарение на него. “Тук (за джойнт венчъра, б.а.) вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт, така че нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам”.

Сходна позиция изрази и лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев, който не критикува президента: “Има желание за инвестиция с европейски средства и оттам нататък е въпрос на управление на българската държава тя да се случи по най-добрия за държавата начин при най-изгодни условия”. От ПП смятат да поискат допълнителна информация за сделката с Райнметал.

Заради класифицираните технологии и обемите на производство едва ли е възможна пълна информация, освен ако депутатите не получат частична на закрито заседание на Комисията по отбрана. Това вече е правено при други оръжейни сделки, например за покупката на F-16.

Смяна на наратива

Две от политическите сили, представени в парламента, са противници на сделката с Райнметал - “Възраждане” и “Величие”. И двете партии редовно изразяват антиевропейски позиции, противопоставят се на еврозоната и подкрепата за Украйна. Ден преди видеото в канала на Цанов, лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов заяви в парламента, че технологията за производство на барут била замърсяваща, че най-вероятно искат да фалират ВМЗ, ”за да го окрадат”, и че България ще е на загуба от тази инвестиция.

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов пък използва случая, за да атакува с думите, че инвестицията “всъщност е един български заем”. В последните месеци обаче само “Възраждане” запази антиукраинския наратив, докато президентът например го замени с вътрешнополитически атаки по оста Борисов-Пеевски. Към този тандем са насочени и критиките на ПП-ДБ, но и на останалата опозиция като МЕЧ, също и “Възраждане” и “Величие”, с които ПП-ДБ има ценностни различия. Въпреки това националпопулистите смятат да подкрепят вота на недоверие, внесен от “Продължаваме промяната-Демократична България” и МЕЧ.

Тест за България

Тест за правителството, но главно за европейската сигурност е дали партньорството с Райнметал ще се провали. Съдбата на сделката не е икономически въпрос, а проверка за способността на България да защити европейските отбранителни интереси и доверието на стратегическите си партньори.

А президентът - ако иска да помага на разследващи журналисти, да покани екипа на Антикорупционния фонд. Те имат какво да разкажат за Чичко Тревичко/Ковачки и “Осемте джуджета”.