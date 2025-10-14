Шкварек за боклука: Нямам съмнение, че Васил Терзиев ще излезе като политически победител от тази криза

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нямам съмнение, че Васил Терзиев ще излезе като политически победител от тази криза, налагайки тезата, че се бори срещу мутрите, в интерес на гражданите. Неговата общност е превърнала в същинско изкуство тази поза, така че и този път ще я изиграят успешно. Това не е от значение.

Това прогнозира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

За мен истински значимото от цялата ситуация е, че дори най-зеклетите "пазаристи" запяха песента за изземане на концесиите за боклука от страна на общината, и създаване и укрепване на общински дружества, които да извършват тази ключова дейност в столицата. От Синя България, през ППДБ и Терзиев, та до ГЕРБ-СДС - всичките "сини", заклети поддръжници на концесиите и приватизациите накрая осъзнаха, че дори за много неща частникът да се справя по-добре, то все пак има определени ключови дейности, които носят и политическа тежест, следователно трябва да са прерогатив изцяло и само на държавата.

Това, впрочем, беше и основната платформа на Ваня Григорова в кампанията ѝ за кмет, но тогава всичките гореизброени вкупом наричаха тези предложения "комунизъм". Ако тя беше спечелила, щеше да се заеме със създаването и укрепването на общински капацитет за извозване на боклука от ден едно, та сега градът да не бъде заложник на частниците.

Терзиев не направи това, а изгуби 2 години, знаейки много добре, че ще се стигне до сегашната ситуация. Според мен този ефект беше търсен, за да се повтори "героичната поза" от транспортната стачка, но това в случая няма значение - столицата е заложник на частниците и не разполага с инструмента да поеме сама тази дейност, защото 3 десетилетия вече у нас дори идеята държавата да изземе някаква функция от частния сектор се счита за еретична. Е, сега всички, които скачахте на "комунистката" Ваня Григорова тогава, запяхте нейната песен. От най-заклетите ѝ идеологически врагове в градския либералитет, включително многострадалния Терзиев, та до предишните управници на София, които впрочем имаха цели 18 години начело на столицата, за да свършват това, което сега изведнъж се сетиха, че било нужно.

Както написах в началото, нямам съмнение, че Терзиев ще излезе като политически победител от поредната криза, която според мен напълно умишлено не предотвратява, за да замаже с геройски пърформанс тоталния си провал като кмет.

Получи му се веднъж с транспортната стачка, която предизвика с 1 година игнор на синдикатите, получи му се и сега. Ще му се получи и трети път с нещо друго догодина.

За последици от това да му мислят политическите противници и онези, които за пореден път съживяват градския либералитет с действията си. За всички нас по-важно от цялата ситуация е в България най-после да се счупи табуто върху това държавата да се върне в онези ключови сектори, които могат и се използват за директен, зловреден и неправомерен натиск - било то от вътрешни групировки или външни фактори. Не е "комунизъм" - национална сигурност е.