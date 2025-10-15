Петър Клисаров пред ФАКТИ за вота в Пазарджик: Това са може би едни от най-мръсните и корумпирани избори

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Местните избори в Пазарджик очертаха картина на дълбоки зависимости между пари, власт и контрол върху гласовете. Ако не се промени моделът на гласуване и отчетност, парламентът — местен или национален, ще се „пише“ не от гражданите, а от тези, които умеят да „манипулират“ и „купуват“. Какво видяхме в Пазарджик… Пред ФАКТИ говори Петър Клисаров, лидер на партия „Пряка демокрация“.



- Г-н Клисаров, станахме свидетели на доста интересни избори в Пазарджик. „Пряка демокрация“ има двама общински съветници. Как видяхте вие вотa там?

- Би трябвало да имаме трима, защото два гласа не ни достигат за трети мандат. И виждаме една несправедливост в избирателната система, която прехвърля мандати. Също виждаме и нещо много необичайно — примерно, ако „Ново начало“ има 8, има възможност да получи 9. Защото от всички малки партии тези гласове, които не стигат за следващия общински съветник, се прехвърлят по някакъв неведом начин от „Информационно обслужване“, по правила, които са абсолютно необясними.



- Може ли да има промяна, защото вече излезе, че ДПС – Ново начало ще има 8 места...

- Пак казвам, че има проблем с преразпределението на тези, които не стигат за малко. Те отиват по другите партии, които са с повече места. И това не е справедливо. Но като цяло, това са може би едни от най-мръсните и корумпирани избори, които до момента са провеждани.



- Защо казвате това?

- Заради начина, по който се борави с купуването на гласове и с натиска. Ако до момента сме имали мутренското купуване - някакви момчета се появяват и купуват определен вот, в момента виждаме нещо, което няма как да не го отбележим. При сегмента, който е по-необразован и некултурен, да не го наречем другояче, се изливат огромни суми пари. И сега хората, които не са взели участие в изборите, само ще гледат сеира и ще сърбат попарата. Това обаче е много хубав лакмус за следващите парламентарни избори, за да са наясно всички, че ако остават безучастни и не излизат да гласуват, ще се получи същото и на парламентарните избори. И може би трябва наистина Делян Пеевски да спечели и да стане министър-председател, за да събуди това българско общество и да направи някаква революция, която да изчисти всичките тези, които виждаме, че не работят коректно.



- Какви бяха вашите нагласи преди вота?

- Очаквахме малко повече хора да гласуват. Направихме много положителна кампания. Листата ни е предимно от млади хора, които искат да си живеят в Пазарджик и да се грижат за него. Видяхме листи на другите партии с доста изтъркани лица, познати хора, които са били в много други партии. И, естествено, някои от тях дори не можаха да се класират. Очакванията ни бяха за повече хора да гласуват, трябваше да има по-висока избирателна активност.



- Проблемът на тези избори е…

- Проблемът бе, че имаше спусната директивата от Пеевски: „Ние трябва да сме партия номер едно“. И големият цирк е в това, че ГЕРБ има трима общински съветници. Което ни навежда и на друга мисъл, че вотът, който се получи, не е без тяхна намеса. Просто ГЕРБ прехвърлят гласове на друга партия. Правили са го и преди.



- Прехвърлят или им ги вземат?

- Има различни варианти — имат уговорки, прехвърлят гласове за други партии, за да могат да ги избутат, друг е част от гласовете им ги взимат. Същевременно върви и купуването на гласове, за което има сигнали, включително от наши симпатизанти.



- Как успяхте да защитите вота си?

- В 80 секции имахме наблюдатели и затова имаме по-добър резултат. Но наблюдаваме и изчезването на гласове. Там, където сме имали сигурни 40 гласа - имаме 4. Това вече става при броенето. Ако изчезне една нула - ето как стават 4. Ползват се всички мръсни трикове. Това трябва да се прекъсне с нов избирателен закон, но не писан от сегашните политици.



- В Огняново имаше блокирани автомобили, намериха се пари. Това ли е реакцията на обществото, за да няма купуване на гласове, защото там вотът спря след 14 часа?

- Да, гражданската активност е начинът. Но не само да гоним тези аномалии - тъмните стъкла и скъпите коли, а масово да се излиза да се гласува. Ако 70–80% от хората излязат да гласуват, както в Чехия, етническият и корпоративният вот, който в момента се налага от Пеевски с пари, натиск и брутални атаки, ще падне много. Нека този вот е като инжекция за събуждане на хората.



- Какво друго ви направи впечатление?

- Бившият кмет на Пазарджик - Тодор Попов, който 16 години управлява, си е назначил свои хора в общинските структури. Те сега са разпределени в други партии, за да могат после в Общинския съвет да имат мнозинство. Това са мръсни игри за контрол на бюджета, а не желание регионът да се развива.



- Как ще работи кметът Кулински, който е от ПП-ДБ, с този „шарен парламент“?

- Много трудно. Горе-долу тези, които гравитират около Пеевски, са около 20-21, а другите – 19-20. Знаейки какви финанси имат хората около Пеевски, вероятно ще могат лека-полека да си откупят още някои, за да източват бюджета.



- ГЕРБ стигна до 6-а позиция. Изненада ли е?

- Не. ГЕРБ отдавна е тръгнал надолу. От две години му търсят заместник на Бойко Борисов, но по-интелигентните хора отказват да поемат тази функция. Това, за което Росен Желязков бе назначен като администратор, вече беше отхвърлено от един парламент. Сега ни го натресоха като премиер. Това е тенденция — лоялни мишки да си живеят в системата, защото са послушни.



- Как ще вървят нещата в Пазарджик?

- ГЕРБ са тръгнали надолу и въпросът не е дали ще бъде превзет от „Ново начало“, или не. Въпросът е хората да започнат да мислят какво предлагат партиите и какво са правили досега и да гласуват осъзнато на следващите избори.