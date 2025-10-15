След като получи съгласието му: Може ли Тръмп да задължи Нетаняху с ангажимента да изпълни споразумението за Газа?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Най-накрая, самопровъзгласилият се за миротворец президент на САЩ Доналд Тръмп постигна дипломатическа победа, която успя да демонстрира пред камерите в понеделник, когато се присъедини към редица световни лидери в Египет, за да подпишат споразумение за прекратяване на огъня в Газа и размяна на израелски заложници за палестински затворници, за което той посредничи между Израел и Палестинското ислямско съпротивително движение (Хамас).

Но анализаторите смятат, че консолидирането на волята за траен мир изисква Тръмп да поддържа натиск върху човека, чиято подкрепа ще му е необходима в следващите етапи от плана му: израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Американските президенти, от Бил Клинтън до Джо Байдън, са срещали трудности при работата с упорития израелски лидер, а дори и служители на администрацията на Тръмп са били разочаровани от някои израелски военни удари, които според тях подкопават политиката на САЩ.

Но този месец Тръмп успя да убеди Нетаняху да приеме плана му за прекратяване на войната в Газа, като същевременно убеди страните от Близкия изток да окажат натиск върху Хамас да върне всички израелски заложници, ключов лост за движението по време на войната.



Но усилената работа ще започне след този етап.

Тъй като Израел и Хамас остават дълбоко разделени по няколко аспекта от 20-точковия план на Тръмп и докато Израел се готви за изборите догодина, подходът на Нетаняху може да се промени, докато се опитва да запази целостта на дясната си коалиция.

Ръководителят на Израелския институт за регионална външна политика (Mitvim), израелски мозъчен тръст, отбеляза, че Израел „навлиза в политическа година, в която всичко е обвързано с предизборната кампания, а сметките на Нетаняху може да се изместят от отстъпване към натиск и към опит да осигури политическото си оцеляване“.

Докато много наблюдатели виждат силата на мирния план на Тръмп, както и неговата слабост.

Документът, който е в основата на сделката, пропуска много подробности и нито една от страните не е постигнала съгласие относно точните детайли на всяка клауза. Тази неяснота беше ключов фактор за убеждаването на двете страни да подпишат, но също така означава, че някои от най-трудните дипломатически задачи едва сега започват.

Сред потенциалните спорни точки в мирния план на Тръмп е споразумението за разоръжаване на Хамас и отказ от всякаква роля в бъдещото управление на Газа.

Въпреки че Хамас като цяло прие плана на Тръмп, официалният му отговор не разглежда конкретно тези разпоредби. Лидерите на движението посочиха, че вече виждат роля за себе си в управлението на Газа след войната.

„Трудно е да се помни международно споразумение, което да е оставило толкова много неща да бъдат решени по-късно“, каза Джон Алтерман, експерт по Близкия изток във Вашингтонския център за стратегически и международни изследвания и бивш служител на Държавния департамент.

Той каза, че Тръмп е придобил влияние върху Нетаняху чрез силната си подкрепа за Израел по други важни въпроси. По време на първия си мандат той официално призна Йерусалим за столица на Израел и анексира Голанските възвишения към Израел, и двете неща, които израелските правителства отдавна се стремят да постигнат.

Тръмп има смесена репутация, когато става въпрос за оказване на политически натиск върху Нетаняху.

Миналия юли Израел бомбардира комплекса на сирийското Министерство на отбраната в Дамаск, точно когато Съединените щати искаха да разширят отношенията си с новото сирийско правителство. По това време президентът на САЩ осигуряваше на Нетаняху политическо прикритие в Газа в продължение на месеци, въпреки нарастващите хуманитарни опасения сред европейските и арабските съюзници.

Но Тръмп изглеждаше по-настоятелен през последните седмици, принуждавайки Нетаняху да се обади на емира на Катар, за да се извини след неуспешния израелски въздушен удар през септември, насочен срещу преговарящата делегация на Хамас в Доха. Той също така принуди Нетаняху да подпише 20-точковия план на САЩ въпреки опасенията си.

Изглежда, че Тръмп може да повлияе на Нетаняху заради голямата си популярност в Израел. Той се радва на далеч по-голяма политическа популярност в Израел от Нетаняху... Той може или да подкрепи политическото бъдеще на Нетаняху, или да го унищожи.“

Но изборите догодина може да променят политическите сметки на Нетаняху по начини, които са трудни за предвиждане.

Наблюдатели предупреждават, че отлагането на разоръжаването от страна на Хамас може да накара десни елементи в израелското правителство да окажат натиск върху Нетаняху да възобнови военните операции в Газа, което на практика подкопава сделката с Тръмп.

Друг потенциално обезпокоителен въпрос е клаузата в споразумението за Газа, която предвижда възможността за създаване на палестинска държава в бъдеще. Наблюдателите смятат, че повечето израелци ще се затруднят да приемат тази клауза след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г.

Дан Шапиро, бившият посланик на САЩ в Израел, смята, че готовността на арабските държави да окажат натиск върху Хамас да изпълни задълженията си по споразумението с Тръмп може да бъде ограничена, ако политиците в правителството на Нетаняху и опозиционните сили започнат мащабна кампания срещу създаването на палестинска държава.

„Беше много необходимо да се включи (тази точка), за да се получи подкрепата на арабските страни и да се изиграе тяхната роля“, каза той.

Той добави: „Ако политическият дискурс е пълно отхвърляне на създаването на палестинска държава завинаги, вярвам, че това може да повлияе на ентусиазма на арабските партии да изпълняват ролите, които трябва да играят.“