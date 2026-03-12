Новини
Мнения »
Николай Слатински: За бъдещето

Николай Слатински: За бъдещето

12 Март, 2026 16:01 957 13

  • николай слатински-
  • путин-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • война

Путин постави Украйна в ситуацията или-или и Украйна му отговори по такъв безтрепетен и феноменално храбър начин, че направи на пух и прах илюзиите на Бункерния

Николай Слатински: За бъдещето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато за първи път попаднах в National Defense University във Вашингтон с огромния си политически стаж от има-няма 2-3 години, първата ни лекция там започна със … Сун Дзъ.

Най-малко от древните времена на този забележителен китайски стратег се знае, че противникът не бива да бъде притискан до стената в ситуация или-или. Желателно е да му се остави пътечка зад гърба, мост над реката зад него, защото тогава първа от бойното поле си тръгва мисълта за отстъпление. Защото в този случай започва да действа деморализиращата мисъл - а дали пък да не се бием следващия път; а може би пък да се договорим? Възникват у противника различни опции, като че ли той има възможност за избор.

За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Но ако той съзнава, че трети вариант няма - или ще победи, или ще умре, той удесеторява решимостта си, уплашената мишка става опасен, кръвожаден плъх, готов да ти издере очите!

Някога мустакатата бeсmuя постави сталинизма в ситуацията или-или. А в такава ситуация вече сработва страховита ирационална амалгама от патриотизъм, страх, бесове, решителност, саможертва. И … останалото го знаем. С помощта на Запада един обречен на разгром кръволок унищожи друг кръволок.

Путин постави Украйна в ситуацията или-или и Украйна му отговори по такъв безтрепетен и феноменално храбър начин,

че направи на пух и прах илюзиите на Бункерния, за да се стигне да сегашния момент на пълна агония на тази Война, че даже рашистките зет-пропагандони си дават сметка, че Войната е загубила всичкия си смисъл за Рашистката Феодализация и само мрат по 1100 рашистки двукраки живоmни на месец.

Биби, размахващ тежкия сенилен риж чук също постави тия дни Иран в ситуация или-или. Затова са възможни нататък различни сценарии, за някои от които продемократите не искат да мислят, а и да искат, може и да ни могат да мислят, защото им е бедна фантазията. Те малко са като на мач между наш’те и вечния враг, но дали в последната минута ще ни дадат най-малкото спорна дузпа - не се знае.

С две думи, от всички варианти бе избран такъв, който за иранския режим се оказа означаващ само едно - реалната опасност от пълно унищожение.

Оттук са възможни наистина най-различни сценарии. Един от тях е на мощните хирургически удари да се отговори с рояци на насилието, които да жилят Запада в неговите държави; или анархистични опити да се съсипе западната икономика; или да бъде пожертвана Украйна; или накрая TACO панически да (пред)приеме венецуелския вариант - запазване на иранския режим срещу дивиденти кеш, в брой и на ръка за Корпорация “Тръмп”. Мога да продължа, но съм безсилен да си съчиня поне за лични самоуспокоение някакъв добър що-годе сценарий.

Бeзyмeцъm Дони и Лишеният от задръжки Биби - това може да се окаже кошмарно лоша комбинация!

Остана ми да се моля, че една изключителна геополитическа, с извинение, просmоmuя няма да има страшен за Бъдещето завършек.

Аз само за Бъдещето вече се тревожа. Защото искам да го има и то да е добро - за децата и още повече за внуците ни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 слатински

    21 5 Отговор
    Аххх, каква долна астия е и този , и идея си нямате !!

    16:04 12.03.2026

  • 2 Чичо Петър

    19 5 Отговор
    Този човек не е добре.

    16:06 12.03.2026

  • 3 Умен атлантик

    10 3 Отговор
    Надявам се никой от твоето семейство за те надживее и ти да си последния гад . Но всичко това с голямо уважение към твоята гледна точка.

    16:11 12.03.2026

  • 4 Перо

    18 3 Отговор
    Наближат ли избори, тоя пернишки плужек изпълзява да бъде забелязан!

    16:12 12.03.2026

  • 5 Лама Иво

    12 3 Отговор
    Слатински, бих те поканил на хижа Педохан, ама ти си чисто луд

    16:16 12.03.2026

  • 6 Злобното Зели

    12 4 Отговор
    Има и по гнусно нещо от македонец и украинец и това е бивш комунист станал фашист.

    16:17 12.03.2026

  • 7 Инж1

    1 9 Отговор
    Защо да е или-или!?!?!? Иран има и трети вариант - да стане нормална държава(сравнително нормална)!!!!
    Защо трябва безумният режим на аятоласите да потопи Иран????? Все пак сме 21-ви век!?!?!?!?

    16:21 12.03.2026

  • 8 Точен

    13 2 Отговор
    Много "храбър" украински начин... Само във Варна има "храбри" над 4600 млади мъже в наборна възраст от Източна и Западна украйна, а във Варшава има 30 пъти по толкова... Някои ходят с черни очила през зимата, свръхсмелост, Ники...

    16:21 12.03.2026

  • 9 НИКОЛАЙЧО ВЗЕМИ И

    14 2 Отговор
    ЛОЗАНОВ И СПЕШНО БЕГАЙТЕ КЪМ 4ти КМ.

    16:22 12.03.2026

  • 10 Роден в НРБ

    14 1 Отговор
    Факти, защо публикувате тоя шизофреник, който нарича руснаците двукраки животни, а ако аз нарека украинците двукраки свине ми триете коментара? Знам отговора, ама все пак

    16:23 12.03.2026

  • 11 Ханку Брат

    5 1 Отговор
    Тоя боклук защо е жив още? Дайте адрес, аз ще черпя.

    16:29 12.03.2026

  • 12 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Слатински е хомосексуален анал-изатор и все храбри украинци му се въртят из пдрастката глава.Петеохански възпитаник.

    16:42 12.03.2026

  • 13 Хмм

    4 0 Отговор
    украйна губи една пета от населението и територията си, но според слатински това е победа, да не говорим за убитите, осакатените, деца сираци, почернени родители - "селяните на фронта, другите със скъпи коли по света, защо да свършва войната", според Тръмп младши

    16:47 12.03.2026