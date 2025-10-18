Новини
Мнения »
Унижението на Росен Желязков

Унижението на Росен Желязков

18 Октомври, 2025 10:01 1 514 53

  • еми барух-
  • росен желязков-
  • бойко борисов-
  • герб

Борисов си позволи доста оскърбителни квалификации за коалиционните си партньори. Гневът му не подмина и премиера Желязков, който беше публично унизен.

Унижението на Росен Желязков - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Еми Барух:

Бойко Борисов, в турбулентната зона на собственото си его, показа колко много е обиден - не само пред партийния актив и цялото ръководство на партията, но и пред цяла България. Записът от 24-минутния му монолог можеше да си остане като част от видеоархивите на ГЕРБ, но лидерът на партията бе преценил друго. Като един гневен Ахил - "лишен от божествено безсмъртие, но най-велик от земните герои", Борисов избра да разиграе пред аудиторията варианти на един хипотетичен национален трус: или да продължи да участва в спасяването на държавата, за да ни се яви като епически герой на финала, или да остави народа да страда, оплетен от "кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика".

Безмълвните свидетели в залата

Мълчаливи като безмълвни триизмерни образи пред него (и пред всички, които гледаха записа) седяха онези "дневални”, които не смеят да мигнат пред началника, но дават наряд в залата на парламента, където всъщност са пратени от своите избиратели.

Борисов, огорчен от липсата на "коалиционна култура", използва ярки и доста оскърбителни квалификации, говорейки за коалиционните си партньори и за втория човек в държавната йерархия - председателя на Народното събрание. Впрочем не само за тях.

Доста безочливо и перфидно лидерът на партията мандатоносител унизи "собствения" си министър-председател, който седеше зад него като оптична измама на вменената му функция. Не е необходимо да се прави лексикален разбор на чутото, за да отекне силно това унижение. То може да бъде преразказано така: Ако не Росен Желязков, а Борисов беше министър-председател, "тези безобразия нямаше да станат”.

Но са станали. И макар да не бе посочен директно, министър-председателят също е сред виновниците. Бе казано, че Росен Желязков е слаб премиер, "по-лабав" от Борисов. А защо е бил слаб? Ами защото е бил със завързани ръце, научихме. И си отдъхнахме, когато към края на монолога лидерът на ГЕРБ окуражително-заканително му ги отвърза и му позволи да удря по масата. "А не става ли - айде!"

Какво мислят за това избирателите на ГЕРБ?

Цялата противоречива логорея в поредната стендъп сценка напомни едни времена на еднопартийно подчинение, които са сякаш забравени от по-старото поколение. Тогава изводите на Първия не се обсъждаха, никой не смееше да зададе въпрос, нито да коментира казаното. Някак подигравателно прозвуча на финала въпросът към присъстващите: "Има ли въпроси?”.

Въпросите са към избирателите на ГЕРБ - нима ще преглътнат това? Нима няма да се стъписат от рапортите на емисарите, които бяха натирени по места след гнева на "бащицата" да събират "народната обич"…

Ето така може да се обобщят техните отчети: "Народните представители започнаха срещи с народа, който единодушно изрази своята подкрепа за партията на реда и стабилността и заяви, че именно тази партия е най-подготвена да поеме кормилото на държавата. С Бойко Борисов начело!”.

Когато сме изпаднали в апатична несвяст

Зад ъгъла обаче с ехидна усмивка и напълно уверен стои Делян Пеевски. С едната ръка "подкрепя", а с двете стиска всяка възможност да отхапе още от "грижата за хората".

И ще му се получи, защото те, хората, продължават да пребивават в безвремието на една апатична несвяст. Сякаш това не ги засяга. Сякаш се случва другаде и по друго време.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барни Марни

    12 7 Отговор
    Барух не четеме от хигиенни съображения. Жалко, че Тръмп не закри Дойче зеле, тая смрадлива клоака.

    Коментиран от #28

    10:03 18.10.2025

  • 2 гошо

    14 0 Отговор
    В мафията има строга йерархия и сламения човек няма късмет.

    10:05 18.10.2025

  • 3 Лост

    19 0 Отговор
    Ама Борисов на другия ден като изтрезня и Пеевски му нашора канчето,седеше тихичко и гледаше в една точка.А Демирбаба приказваше тогава и Д.Митов беше усмихнат.

    Коментиран от #31

    10:05 18.10.2025

  • 4 На Роско жената съм

    13 1 Отговор
    Аз никога не съм го унижавала Роско ! Жасам се само когато е командировка и няма да ме хване !

    10:05 18.10.2025

  • 5 Гост

    16 0 Отговор
    Тоя, най-малкото, което заслужава е унижение. Строи хотели, кой знае колко палата е накупил в чужбина. Унижението е като приятен планински полъх в зноен ден за него. Ще търпи, има огромен хотел, де стотици милиони, да довършва

    10:07 18.10.2025

  • 6 Историк

    3 11 Отговор
    За първи път чувам, че щом шеф ти те критукува е унижение.

    10:09 18.10.2025

  • 7 К.К

    12 2 Отговор
    Това, досега е най- точният анализ на сценката на стендъп комедианта Борисов.

    10:10 18.10.2025

  • 8 Драматичният актьор н.а. Бойко Борисов

    10 0 Отговор
    Бойко Борисов в този монолог очевидно влиза в ролята на драматичен, почти трагичен герой.
    Бойко Борисов се изживява като трагичен герой и месия едновременно – "лишен от божествено безсмъртие, но най-велик от земните герои". Той играе ролята на спасител, когото народът не разбира, но който може да се върне "на бял кон", ако реши. В същото време, той е режисьор на спектакъл, в който всички други са статисти – дори премиерът.
    Тази роля е смесица от самосъжаление, самохвалство и политическо надмощие – класическа поза на лидер, който отказва да се оттегли от сцената.

    10:11 18.10.2025

  • 9 Той

    11 0 Отговор
    няма нито чест , нито достойнство за да бъде унижен !

    10:13 18.10.2025

  • 10 Епически "спасител и страдалец" Борисов

    9 0 Отговор
    Той се представя като:
    • Гневен, наранен, но незаменим – човек, който може да спаси държавата, но се чуди дали да го направи;
    • Изолиран и неразбран, страдащ от липса на "коалиционна култура", но въпреки това готов да жертва себе си за "доброто на народа";
    • Превръща своето его в морална драма за нацията – ако аз не съм начело, всичко ще се разпадне.

    10:13 18.10.2025

  • 11 Лидер-актьор в политически театър

    12 0 Отговор
    Сцената, на която говори, е публична и театрална – монолог с ярка емоционалност, пълен с драматични паузи, ирония и гръмки квалификации;
    Сякаш търси аплодисменти или поне мълчаливо възхищение от “публиката” – т.е. партийния елит, който обаче стои безмълвен, покорно.

    10:13 18.10.2025

  • 12 👑 Бащица и повелител - ирония...

    7 0 Отговор
    Борисов влиза и в ролята на авторитарен патриарх – той решава кой е слаб, кой може да удря по масата, кой ще бъде изпратен по места;
    Демонстрира, че истинската власт не е у министър-председателя (формалния), а у него – "истинския".

    10:14 18.10.2025

  • 13 Манипулатор на обществено настроение

    5 0 Отговор
    Сменя тона и емоциите – от гняв, през обида, до великодушие (“развързва ръцете”);
    Разказва сценарии на национални трусове – внушава, че всичко зависи от него и решенията му.

    10:15 18.10.2025

  • 14 ПО ТОЧНО

    6 0 Отговор
    ХАЯШИТУ Е ГОТОВ НА ВСЯКАКВО УНИ ЖЕНИЕ СТИГА САМО ..... НА ВОДОПАДА ДА ИМА ВОДИЦА......ДА ТЕЧЕ....

    Коментиран от #20, #30

    10:15 18.10.2025

  • 15 Времето на Борисов отмина

    6 0 Отговор
    Бойко Борисов продължава да действа със самочувствието на незаменим лидер, свикнал да бъде във фокуса на събитията, да определя посоката, да дава тон. Той не изглежда да осъзнава, че:
    • Политическата сцена се е променила – нови актьори, нови поколения, нови очаквания;
    • Обществото вече не приема авторитарния стил с усмивка – покровителственият тон, едноличните решения и заповедите тип "аз казах!" губят ефект;
    • Личният му авторитет е ерозирал – не само заради опозицията, но и заради вътрешни противоречия в партията му и компромисите с политически фигури като Пеевски.

    10:19 18.10.2025

  • 16 Борисов не исща да слезе от сцената

    5 0 Отговор
    Монологът му, пълен с емоции, обиди и укори, не е просто израз на недоволство. Това е публична агония на една политическа ера, в която Борисов се опитва:
    • Да реанимира образа си на лидер-спасител;
    • Да внуши вина и страх у собствените си кадри;
    • Да покаже, че без него нищо не става – независимо дали става дума за коалиции или за „удряне по масата“.

    10:20 18.10.2025

  • 17 Но времето говори друго

    2 0 Отговор
    • Все повече граждани и дори симпатизанти на ГЕРБ го възприемат като пречка за обновление, не като гарант за стабилност.
    • Вътрешнопартийното мълчание не е знак на подкрепа, а често на страх или примирение.
    • Новите политически процеси изискват диалог, компромис, прозрачност – не театрални изказвания и "бащински" упреци.

    10:21 18.10.2025

  • 18 Историята сменя играчите

    6 0 Отговор
    Ако Борисов не осъзнае, че времето му на абсолютна власт е приключило, историята ще го постави в графата на онези лидери, които:
    • Не са разбрали кога да се оттеглят с достойнство;
    • И са избрали да останат на сцената, докато прожекторите вече не светят за тях.
    Да, времето на Борисов е отминало – не защото го мразят, а защото политиката вече не е това, което беше, когато той я овладя.

    10:21 18.10.2025

  • 19 Гост

    4 1 Отговор
    Бацето е много злобна и комплексирана мутра. Мъжът му пеефски го унижава, той унижава слугите си надолу по веригата. Нормално за селяндур като баце

    10:22 18.10.2025

  • 20 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПО ТОЧНО":

    Това мълчание обаче не е знак за съгласие, а по-скоро за политическо и морално изтощение. А когато една партия мълчи пред своя лидер, дори когато той греши — това вече не е партия, а структура на подчинение.

    10:23 18.10.2025

  • 21 А има ли човек в България

    7 1 Отговор
    Който да не вижда и да не осъзнава, че Росен Желязков е слаб премиер, "по-лабав" и от най лабавото ? Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    10:24 18.10.2025

  • 22 Въпроси

    3 0 Отговор
    Защо съпартийците на Бойко Борисов мълчат, дори когато са публично унижавани, принизявани или принуждавани да следват неговата воля?

    Страх и зависимост.

    Страхът е лепилото на авторитарната партия.
    Много от депутатите, кметовете и активистите на ГЕРБ дължат кариерата си директно на Борисов – издигнати, защитени и наложени благодарение на него.
    Той разпределя власт, позиции, обществени поръчки, влияние. Ако се противопоставиш, можеш да бъдеш „свален“ за една нощ – чрез натиск, компромати или просто партийна забрава.
    Мълчанието се възприема като форма на лоялност – не говориш, за да не застрашиш мястото си.

    10:24 18.10.2025

  • 23 ГЕРБ изграден модел на подчинение

    4 0 Отговор
    ГЕРБ е изградена около фигурата на Борисов като „патриарх“, „бащица“, „спасител“ – той не е просто лидер, а нещо като жив символ на стабилност (в очите на партията).
    Когато „бащата“ говори, децата слушат, дори когато не са съгласни.
    Това не е демократична култура, а политическа йерархия от типа „началник - подчинен“.

    10:26 18.10.2025

  • 24 Ъхъъъъъ.....

    3 0 Отговор
    министър-председател, който седеше зад него като оптична измама.... а в цялата зала общо 35 човечета отишли цирк да гледат ...

    10:27 18.10.2025

  • 25 Липса на вътрешнопартийна демокрация

    3 0 Отговор
    ГЕРБ няма реални механизми за вътрешен дебат, критика или алтернативни мнения.
    Партията никога не е имала демократично избиран лидер, а Борисов просто е бил „приет за даденост“.
    Който е дръзнал да се противопостави, е бил отстранен или маргинализиран (напр. Цветан Цветанов).

    10:27 18.10.2025

  • 26 Жиуезния чуек

    2 0 Отговор
    Стига сте писали такива работи сега, да не вземе да се хвърли във водопада от мъка и да се удави.

    10:27 18.10.2025

  • 27 Политическа и икономическа изгода

    5 0 Отговор
    Мнозина в партията все още имат много да губят – позиции, влияние, финансови интереси.
    По-добре е (от тяхна гледна точка) да търпиш унижение, отколкото да загубиш достъп до власт и ресурси.
    Те не са идеолози, а политически прагматици – Борисов е тяхната входна врата към системата.

    10:27 18.10.2025

  • 28 665

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Барни Марни":

    Ще им дойде времето , Дончо мачка местните му розови комуняги, после ще омете дв и барухите.

    10:28 18.10.2025

  • 29 Ъхъъъъъ.....

    4 1 Отговор
    Зад ъгъла обаче с ехидна усмивка и напълно уверен стои Делян Пеевски и обяснява на хората в Пазарджик че тези нацистки ционисти от ГЕРБ искат да ги правят на палестинци

    10:29 18.10.2025

  • 30 Унизителното мълчание на Желязков

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПО ТОЧНО":

    Мълчанието може да е било тактическо – Желязков вероятно е осъзнавал, че няма печеливш ход в тази ситуация: ако отговори, ще предизвика разрив; ако мълчи – ще понесе още един кръг от унижения, но поне ще запази поста си.

    10:32 18.10.2025

  • 31 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Д. Митов е човек на Пеевски, Борисов НЕ може да го уволни и да иска!!

    10:34 18.10.2025

  • 32 Росен Желязков е просто изпълтител

    3 1 Отговор
    Този епизод — в който Бойко Борисов унижава публично Росен Желязков, наричайки го „лабав“, а Желязков мълчи, стоейки зад него като „оптична измама“ — е символичен момент, който казва много неща наведнъж.
    Желязков не е избиран за премиер от суверена, а назначен от Борисов. Той дължи позицията си изцяло на волята на партийния лидер.
    Това го поставя в рола на изпълнител, не на самостоятелен политически субект.

    10:35 18.10.2025

  • 33 Смешки ​

    1 2 Отговор
    Да се избарухтиш на масата не значи, че си казал нещо ново. В пасквила виждаме пак същите вопли на ПП ДБ, че исполинът Пеевски им пречи да съществуват, и че другарката/госпожата Учителка трябва да го изгони от клас, ама задължително! Е го и Кики, брадяса от толкоз Делянов тормоз 😂

    10:36 18.10.2025

  • 34 ежко

    3 1 Отговор
    Не е ли ясно на всички,че герб е престъпен бизнес модел тип "давам ти ,за да ми дадеш".Без Боко няма ГЕРБ и Боко ще стои начело на ГЕРБ до самия му край!А колкото до Желязков - ми то унижението му не е от вчера!Унижението му е от мига в който е оставил един тъп пожарникар да го води в политиката!От този момент Желязков е сламен човек, безглсна буква, технически изпълнител в фирма ГЕРБ, не директор, но за сметка на това пък е успял да кешира адекватно унижението си!
    Това е то.И Томислав, и Савчева, и останалите мисирки в тази партия са същите!Не ги жалете!

    10:36 18.10.2025

  • 35 Министър-председател без реална власт

    5 1 Отговор
    Когато един премиер като Росен Желязков не отговаря дори на лични нападки от партийния си лидер Бойко Борисов, това показва, че няма политическа самостоятелност!!
    Желязков НЕ ръководи кабинета – той го администрира от името на Бойко Борисов.

    10:37 18.10.2025

  • 36 какво унижение?

    3 0 Отговор
    Да не би да му е пресъхнал ВОДОПАДА?

    10:39 18.10.2025

  • 37 "грижата за хората"....а?

    4 0 Отговор
    От парите на хората да вземем и за НАТО, Украйна и война да ги дадем . А иначе за българите програма „Храни и основно материално подпомагане“, от  Българският Червен кръст за раздаване на "продукти" .. Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните семейства, редящи се на опашки от глад . За още около 350 000 души помощи не достигнаха. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали.... До това ни докараха предателите със атлатнтическият си слугинаж след 35 години престъпен атлантизъм .....

    10:39 18.10.2025

  • 38 Фасада

    4 0 Отговор
    В една демокрация премиерът е най-висшият изпълнителен орган. Когато е подчинен на партиен лидер, който дори не е част от правителството, това подменя основния принцип на разделението на властите.
    Желязков е премиер по длъжност, но не и по воля или влияние.

    10:39 18.10.2025

  • 39 Подчинение, в ГЕРБ нямаш думата!

    2 0 Отговор
    Мълчанието му се вписва в общия модел на ГЕРБ: подчинение, йерархия, липса на вътрешна съпротива.
    Това поведение, уви, не предизвиква възмущение в партията, защото е станало норма

    10:41 18.10.2025

  • 40 Борисов иска да доминира

    2 0 Отговор
    Мълчанието на Росен Желязков показа, че в България все още има политически зависимости, които правят демократичните институции кухи, а премиерът – подставено лице.
    А поведението на Борисов – да принизява, унижава и доминира – говори не за неразбиране на демокрацията, а за нейното съзнателно подменяне.
    И това е по-опасно. Защото така демокрацията не умира внезапно, а бавно се изпразва от съдържание, докато хората свикнат, че всичко минава „през началника“.

    10:42 18.10.2025

  • 41 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов е отломка от комунизма и няма място в съвременна България!!

    10:46 18.10.2025

  • 42 Борисов с политически стил от едно време

    2 0 Отговор
    Управлява чрез СТРАХ и ПОДЧИНЕНИЕ, не чрез идеи, политики или диалог.
    • Налага модела на "всесилния лидер" — същия модел, който се прилагаше в БКП.
    • Използва партийната структура като механизъм за контрол, а не за представителство.

    10:47 18.10.2025

  • 43 Аз само да ги питам

    3 0 Отговор
    Всички тези политически олигофрени просперираща държава ли е България щом над 640 000 семейства се редят за хранителни помощи и хигиенни материали от БЧК след 35 години атлантически погром и кое точно ни различава за сега от палестинците ? ....

    10:48 18.10.2025

  • 44 Борисовата реторика - ала БКП...

    2 0 Отговор
    Фразеология и поведение, напомнящи комунистически риторики.
    Монолози пред „мълчаливия актив“;
    Популистки фрази от типа „ако не съм аз – ще се сринем“;
    Публично унижение на по-низши фигури, както правеха "старите другари".

    10:48 18.10.2025

  • 45 Борисов не е демократ

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов не вижда властта като мандат от народа, а като територия, която трябва да пази и разпределя;
    Това е феодално, не демократично мислене – типично за посткомунистически лидери.

    10:50 18.10.2025

  • 46 Неадекватното премиерче, хотелиера

    1 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    10:50 18.10.2025

  • 47 Има ли място Борисв съвременна България?

    1 0 Отговор
    България няма как да се ОБНОВИ, ако цикли около една и съща фигура, която не допуска промяна!

    10:51 18.10.2025

  • 48 Мдааа

    1 0 Отговор
    Лидер като Бойко Борисов, който подменя диалога с монолог и се отнася към партньорите си като към подчинени, не може да бъде част от едно ново, европейско мислене.

    10:52 18.10.2025

  • 49 Познатото ЗЛО Борисов

    1 0 Отговор
    Десетки хиляди – по места, в администрацията, в бизнеса – са пряко зависими от властта, която той разпределяше. Те няма да могат го отхвърлят лесно.

    10:53 18.10.2025

  • 50 Всички в ГЕРБ са страхливци!

    1 0 Отговор
    Борисов успява да оцелее не толкова със сила, колкото със слабостта на останалите.

    10:54 18.10.2025

  • 51 Авторитартият Борисов

    1 0 Отговор
    Ако искаме Борисов да няма място в съвременна България, тогава съвременна България трябва ясно да покаже какво място има за лидерите като него.
    А това значи:
    • повече гражданска активност;
    • по-смели нови политически лица;
    • ясна култура на нетърпимост към авторитарно поведение.

    10:54 18.10.2025

  • 52 Борисов няма място в съвременна България

    1 0 Отговор
    Аз мисля, че няма място за Борисов в бъдещето на България."
    Това е позиция – не просто срещу човек, а за бъдеще, в което:
    • лидерите не властват, а служат;
    • институциите не са параван;
    • мълчанието не е знак за ред, а за болест.
    Или ще настояваме за тази промяна –
    или ще продължаваме да гледаме стари епизоди в нова опаковка.

    10:55 18.10.2025

  • 53 Мълчанието на "герберите", унижението им

    1 0 Отговор
    Поведението на Бойко Борисов в случая — особено монологът му, изпълнен с обида, самохвалство и унижение към премиера и коалиционните партньори — е дълбоко несъвместимо с демократичната политическа култура, каквато се очаква от лидер на партия, претендираща да управлява модерна европейска държава.

    10:57 18.10.2025