Унижението на Росен Желязков

Коментар на Еми Барух:
Бойко Борисов, в турбулентната зона на собственото си его, показа колко много е обиден - не само пред партийния актив и цялото ръководство на партията, но и пред цяла България. Записът от 24-минутния му монолог можеше да си остане като част от видеоархивите на ГЕРБ, но лидерът на партията бе преценил друго. Като един гневен Ахил - "лишен от божествено безсмъртие, но най-велик от земните герои", Борисов избра да разиграе пред аудиторията варианти на един хипотетичен национален трус: или да продължи да участва в спасяването на държавата, за да ни се яви като епически герой на финала, или да остави народа да страда, оплетен от "кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика".
Безмълвните свидетели в залата
Мълчаливи като безмълвни триизмерни образи пред него (и пред всички, които гледаха записа) седяха онези "дневални”, които не смеят да мигнат пред началника, но дават наряд в залата на парламента, където всъщност са пратени от своите избиратели.
Борисов, огорчен от липсата на "коалиционна култура", използва ярки и доста оскърбителни квалификации, говорейки за коалиционните си партньори и за втория човек в държавната йерархия - председателя на Народното събрание. Впрочем не само за тях.
Доста безочливо и перфидно лидерът на партията мандатоносител унизи "собствения" си министър-председател, който седеше зад него като оптична измама на вменената му функция. Не е необходимо да се прави лексикален разбор на чутото, за да отекне силно това унижение. То може да бъде преразказано така: Ако не Росен Желязков, а Борисов беше министър-председател, "тези безобразия нямаше да станат”.
Но са станали. И макар да не бе посочен директно, министър-председателят също е сред виновниците. Бе казано, че Росен Желязков е слаб премиер, "по-лабав" от Борисов. А защо е бил слаб? Ами защото е бил със завързани ръце, научихме. И си отдъхнахме, когато към края на монолога лидерът на ГЕРБ окуражително-заканително му ги отвърза и му позволи да удря по масата. "А не става ли - айде!"
Какво мислят за това избирателите на ГЕРБ?
Цялата противоречива логорея в поредната стендъп сценка напомни едни времена на еднопартийно подчинение, които са сякаш забравени от по-старото поколение. Тогава изводите на Първия не се обсъждаха, никой не смееше да зададе въпрос, нито да коментира казаното. Някак подигравателно прозвуча на финала въпросът към присъстващите: "Има ли въпроси?”.
Въпросите са към избирателите на ГЕРБ - нима ще преглътнат това? Нима няма да се стъписат от рапортите на емисарите, които бяха натирени по места след гнева на "бащицата" да събират "народната обич"…
Ето така може да се обобщят техните отчети: "Народните представители започнаха срещи с народа, който единодушно изрази своята подкрепа за партията на реда и стабилността и заяви, че именно тази партия е най-подготвена да поеме кормилото на държавата. С Бойко Борисов начело!”.
Когато сме изпаднали в апатична несвяст
Зад ъгъла обаче с ехидна усмивка и напълно уверен стои Делян Пеевски. С едната ръка "подкрепя", а с двете стиска всяка възможност да отхапе още от "грижата за хората".
И ще му се получи, защото те, хората, продължават да пребивават в безвремието на една апатична несвяст. Сякаш това не ги засяга. Сякаш се случва другаде и по друго време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Барни Марни
Коментиран от #28
10:03 18.10.2025
2 гошо
10:05 18.10.2025
3 Лост
Коментиран от #31
10:05 18.10.2025
4 На Роско жената съм
10:05 18.10.2025
5 Гост
10:07 18.10.2025
6 Историк
10:09 18.10.2025
7 К.К
10:10 18.10.2025
8 Драматичният актьор н.а. Бойко Борисов
Бойко Борисов се изживява като трагичен герой и месия едновременно – "лишен от божествено безсмъртие, но най-велик от земните герои". Той играе ролята на спасител, когото народът не разбира, но който може да се върне "на бял кон", ако реши. В същото време, той е режисьор на спектакъл, в който всички други са статисти – дори премиерът.
Тази роля е смесица от самосъжаление, самохвалство и политическо надмощие – класическа поза на лидер, който отказва да се оттегли от сцената.
10:11 18.10.2025
9 Той
10:13 18.10.2025
10 Епически "спасител и страдалец" Борисов
• Гневен, наранен, но незаменим – човек, който може да спаси държавата, но се чуди дали да го направи;
• Изолиран и неразбран, страдащ от липса на "коалиционна култура", но въпреки това готов да жертва себе си за "доброто на народа";
• Превръща своето его в морална драма за нацията – ако аз не съм начело, всичко ще се разпадне.
10:13 18.10.2025
11 Лидер-актьор в политически театър
Сякаш търси аплодисменти или поне мълчаливо възхищение от “публиката” – т.е. партийния елит, който обаче стои безмълвен, покорно.
10:13 18.10.2025
12 👑 Бащица и повелител - ирония...
Демонстрира, че истинската власт не е у министър-председателя (формалния), а у него – "истинския".
10:14 18.10.2025
13 Манипулатор на обществено настроение
Разказва сценарии на национални трусове – внушава, че всичко зависи от него и решенията му.
10:15 18.10.2025
14 ПО ТОЧНО
Коментиран от #20, #30
10:15 18.10.2025
15 Времето на Борисов отмина
• Политическата сцена се е променила – нови актьори, нови поколения, нови очаквания;
• Обществото вече не приема авторитарния стил с усмивка – покровителственият тон, едноличните решения и заповедите тип "аз казах!" губят ефект;
• Личният му авторитет е ерозирал – не само заради опозицията, но и заради вътрешни противоречия в партията му и компромисите с политически фигури като Пеевски.
10:19 18.10.2025
16 Борисов не исща да слезе от сцената
• Да реанимира образа си на лидер-спасител;
• Да внуши вина и страх у собствените си кадри;
• Да покаже, че без него нищо не става – независимо дали става дума за коалиции или за „удряне по масата“.
10:20 18.10.2025
17 Но времето говори друго
• Вътрешнопартийното мълчание не е знак на подкрепа, а често на страх или примирение.
• Новите политически процеси изискват диалог, компромис, прозрачност – не театрални изказвания и "бащински" упреци.
10:21 18.10.2025
18 Историята сменя играчите
• Не са разбрали кога да се оттеглят с достойнство;
• И са избрали да останат на сцената, докато прожекторите вече не светят за тях.
Да, времето на Борисов е отминало – не защото го мразят, а защото политиката вече не е това, което беше, когато той я овладя.
10:21 18.10.2025
19 Гост
10:22 18.10.2025
20 Мнение
До коментар #14 от "ПО ТОЧНО":Това мълчание обаче не е знак за съгласие, а по-скоро за политическо и морално изтощение. А когато една партия мълчи пред своя лидер, дори когато той греши — това вече не е партия, а структура на подчинение.
10:23 18.10.2025
21 А има ли човек в България
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
10:24 18.10.2025
22 Въпроси
Страх и зависимост.
Страхът е лепилото на авторитарната партия.
Много от депутатите, кметовете и активистите на ГЕРБ дължат кариерата си директно на Борисов – издигнати, защитени и наложени благодарение на него.
Той разпределя власт, позиции, обществени поръчки, влияние. Ако се противопоставиш, можеш да бъдеш „свален“ за една нощ – чрез натиск, компромати или просто партийна забрава.
Мълчанието се възприема като форма на лоялност – не говориш, за да не застрашиш мястото си.
10:24 18.10.2025
23 ГЕРБ изграден модел на подчинение
Когато „бащата“ говори, децата слушат, дори когато не са съгласни.
Това не е демократична култура, а политическа йерархия от типа „началник - подчинен“.
10:26 18.10.2025
10:27 18.10.2025
25 Липса на вътрешнопартийна демокрация
Партията никога не е имала демократично избиран лидер, а Борисов просто е бил „приет за даденост“.
Който е дръзнал да се противопостави, е бил отстранен или маргинализиран (напр. Цветан Цветанов).
10:27 18.10.2025
26 Жиуезния чуек
10:27 18.10.2025
27 Политическа и икономическа изгода
По-добре е (от тяхна гледна точка) да търпиш унижение, отколкото да загубиш достъп до власт и ресурси.
Те не са идеолози, а политически прагматици – Борисов е тяхната входна врата към системата.
10:27 18.10.2025
28 665
До коментар #1 от "Барни Марни":Ще им дойде времето , Дончо мачка местните му розови комуняги, после ще омете дв и барухите.
10:28 18.10.2025
10:29 18.10.2025
30 Унизителното мълчание на Желязков
До коментар #14 от "ПО ТОЧНО":Мълчанието може да е било тактическо – Желязков вероятно е осъзнавал, че няма печеливш ход в тази ситуация: ако отговори, ще предизвика разрив; ако мълчи – ще понесе още един кръг от унижения, но поне ще запази поста си.
10:32 18.10.2025
31 Мнение
До коментар #3 от "Лост":Д. Митов е човек на Пеевски, Борисов НЕ може да го уволни и да иска!!
10:34 18.10.2025
32 Росен Желязков е просто изпълтител
Желязков не е избиран за премиер от суверена, а назначен от Борисов. Той дължи позицията си изцяло на волята на партийния лидер.
Това го поставя в рола на изпълнител, не на самостоятелен политически субект.
10:35 18.10.2025
10:36 18.10.2025
34 ежко
Това е то.И Томислав, и Савчева, и останалите мисирки в тази партия са същите!Не ги жалете!
10:36 18.10.2025
35 Министър-председател без реална власт
Желязков НЕ ръководи кабинета – той го администрира от името на Бойко Борисов.
10:37 18.10.2025
10:39 18.10.2025
37 "грижата за хората"....а?
10:39 18.10.2025
38 Фасада
Желязков е премиер по длъжност, но не и по воля или влияние.
10:39 18.10.2025
39 Подчинение, в ГЕРБ нямаш думата!
Това поведение, уви, не предизвиква възмущение в партията, защото е станало норма
10:41 18.10.2025
40 Борисов иска да доминира
А поведението на Борисов – да принизява, унижава и доминира – говори не за неразбиране на демокрацията, а за нейното съзнателно подменяне.
И това е по-опасно. Защото така демокрацията не умира внезапно, а бавно се изпразва от съдържание, докато хората свикнат, че всичко минава „през началника“.
10:42 18.10.2025
41 Парадокс БГ
10:46 18.10.2025
42 Борисов с политически стил от едно време
• Налага модела на "всесилния лидер" — същия модел, който се прилагаше в БКП.
• Използва партийната структура като механизъм за контрол, а не за представителство.
10:47 18.10.2025
43 Аз само да ги питам
10:48 18.10.2025
44 Борисовата реторика - ала БКП...
Монолози пред „мълчаливия актив“;
Популистки фрази от типа „ако не съм аз – ще се сринем“;
Публично унижение на по-низши фигури, както правеха "старите другари".
10:48 18.10.2025
45 Борисов не е демократ
Това е феодално, не демократично мислене – типично за посткомунистически лидери.
10:50 18.10.2025
46 Неадекватното премиерче, хотелиера
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
10:50 18.10.2025
47 Има ли място Борисв съвременна България?
10:51 18.10.2025
10:52 18.10.2025
49 Познатото ЗЛО Борисов
10:53 18.10.2025
50 Всички в ГЕРБ са страхливци!
10:54 18.10.2025
51 Авторитартият Борисов
А това значи:
• повече гражданска активност;
• по-смели нови политически лица;
• ясна култура на нетърпимост към авторитарно поведение.
10:54 18.10.2025
52 Борисов няма място в съвременна България
Това е позиция – не просто срещу човек, а за бъдеще, в което:
• лидерите не властват, а служат;
• институциите не са параван;
• мълчанието не е знак за ред, а за болест.
Или ще настояваме за тази промяна –
или ще продължаваме да гледаме стари епизоди в нова опаковка.
10:55 18.10.2025
53 Мълчанието на "герберите", унижението им
10:57 18.10.2025