Срещата с Путин в Будапеща: Разходка на Тръмп по ръба

Иштван КАМЕЛ

Повратна точка в позицията на САЩ по отношение на войната в Украйна настъпи след телефонен разговор между Тръмп и Путин, по време на който те се съгласиха да се срещнат в Будапеща. Това означава, че намерението на Вашингтон да окаже натиск върху Москва е отложено в очакване на резултата от срещата.

Тази промяна в позицията на Белия дом бе белязана от знаковата среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 17 октомври 2025 г. След това президентът на САЩ публикува изявление в Truth Social, призовавайки за прекратяване на насилието и за постигане на мирно споразумение.

Зеленски с Тръмп проведоха дискусии, свързани с потенциалното разполагане на ракети „Томахоук“ в Украйна, развитие, което показа на Кремъл, че САЩ са готови да ескалират подкрепата си за Украйна.

Досега инициативата за изостряне на ситуацията принадлежеше на Москва, но сега Вашингтон демонстрира готовността си да диктува условия, което принуди Путин да потърси телефонен разговор с Тръмп и да се съгласи да се срещне с него.

Срещата на Зеленски с Тръмп доказа промяната в позицията на последния спрямо Путин. Заплашвайки Кремъл с увеличена военна помощ за Украйна и разполагане на ракети „Томахоук“, САЩ принуждават Москва да започне преговори с Вашингтон. Това е ясен сигнал, че САЩ са готови да заемат по-твърда позиция спрямо Москва, ако не се постигне напредък в преговорите.

Идеята за потенциално разполагане на крилати ракети „Томахоук“ в околностите на Киев представлява политическо предупреждение към Кремъл, че САЩ може да са склонни да ескалират ситуацията, тъй като дори скромно разполагане (20-50 единици) може да нанесе значителни щети на руската енергетика и военна логистика.

Укрепването на позицията на Киев преди всякакви преговори ще бъде резултат от подобни удари, дори ако те няма да разрешат войната сами по себе си.

Неотдавнашното разочарование на Тръмп от Путин беше причинено от отхвърлянето от страна на руския президент на изгодните предложения, предложени му от американската страна в Анкъридж, което предизвика раздразнение във Вашингтон. Белият дом показа, че може да разчита на военен и политически натиск чрез доставка на оръжия с голям обсег, по-строги санкции и ангажиране на съюзниците си.

Стратегията на Путин се основава на убеждението, че западната помощ за Украйна ще приключи.

Стартирането на нови механизми за доставка на оръжие и инициативи в подкрепа на Украйна обаче му изпращат обратен сигнал. Кремъл не се страхува от епизодични доставки, а по-скоро от системна и дългосрочна подкрепа, която се възприема като заплаха за стабилността на руския режим.

Телефонният разговор на Тръмп с Путин преди преговорите му със Зеленски показа, че американският президент е готов да поеме ролята на главен преговарящ и посредник в мирния процес, като едновременно с това използва истински лостове под формата на доставки на оръжие за Украйна.

В навечерието на срещата на върха между лидерите на Украйна и Съединените щати бяха проведени обсъждания относно доставката на втечнен природен газ от Америка за Украйна, с цел смекчаване на последиците от руските атаки върху украинската газова инфраструктура и последващите енергийни рискове. В отговор Киев може да предложи на американски компании възможности за транспортиране на синьо гориво до страни от ЕС.

В крайна сметка е наложително Украйна и САЩ да получат писмени гаранции за сигурност, обхващащи съвместни отбранителни стратегии, бързо предоставяне на оръжия в случай на ескалация, сътрудничество в разузнаването и американски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да се гарантира защитата на украинското въздушно пространство. Недвусмислените и явни обещания служат за смекчаване на вероятността от по-нататъшни нахлувания и увеличават финансовата тежест на военните действия за Кремъл.

Логиката на Путин е проста: надхитри Тръмп и спечели време. В този момент няма индикации, че той е готов да се откаже от заявените си искания по отношение на Украйна. Необходимостта Путин да демонстрира на руснаците, че контролира ситуацията, е ясна.

Предстоящите частни диалози на Тръмп с Путин в Будапеща рискуват значително опетняване на репутацията му и политически щети за американския президент, ако не успее да убеди руския държавен глава да се съгласи на прекратяване на военните действия по линията на контакт и да спре ракетните атаки и атаките с дронове срещу Украйна.

Източник: geopolitic.info