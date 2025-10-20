Новини
Мнения »
Срещата с Путин в Будапеща: Разходка на Тръмп по ръба
  Тема: Украйна

Срещата с Путин в Будапеща: Разходка на Тръмп по ръба

20 Октомври, 2025 09:18, обновена 20 Октомври, 2025 09:31 1 240 25

  • тръмп-
  • путин-
  • будапеща-
  • украйна-
  • сащ-
  • русия

Американският президент рискува значително да опетни репутацията си, ако не постигне прекратяване на бойните действия по линията на контакт и ударите с ракети и дронове по Украйна

Срещата с Путин в Будапеща: Разходка на Тръмп по ръба - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Иштван КАМЕЛ

Повратна точка в позицията на САЩ по отношение на войната в Украйна настъпи след телефонен разговор между Тръмп и Путин, по време на който те се съгласиха да се срещнат в Будапеща. Това означава, че намерението на Вашингтон да окаже натиск върху Москва е отложено в очакване на резултата от срещата.

Тази промяна в позицията на Белия дом бе белязана от знаковата среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 17 октомври 2025 г. След това президентът на САЩ публикува изявление в Truth Social, призовавайки за прекратяване на насилието и за постигане на мирно споразумение.

Зеленски с Тръмп проведоха дискусии, свързани с потенциалното разполагане на ракети „Томахоук“ в Украйна, развитие, което показа на Кремъл, че САЩ са готови да ескалират подкрепата си за Украйна.

Досега инициативата за изостряне на ситуацията принадлежеше на Москва, но сега Вашингтон демонстрира готовността си да диктува условия, което принуди Путин да потърси телефонен разговор с Тръмп и да се съгласи да се срещне с него.

Срещата на Зеленски с Тръмп доказа промяната в позицията на последния спрямо Путин. Заплашвайки Кремъл с увеличена военна помощ за Украйна и разполагане на ракети „Томахоук“, САЩ принуждават Москва да започне преговори с Вашингтон. Това е ясен сигнал, че САЩ са готови да заемат по-твърда позиция спрямо Москва, ако не се постигне напредък в преговорите.

Идеята за потенциално разполагане на крилати ракети „Томахоук“ в околностите на Киев представлява политическо предупреждение към Кремъл, че САЩ може да са склонни да ескалират ситуацията, тъй като дори скромно разполагане (20-50 единици) може да нанесе значителни щети на руската енергетика и военна логистика.

Укрепването на позицията на Киев преди всякакви преговори ще бъде резултат от подобни удари, дори ако те няма да разрешат войната сами по себе си.

Неотдавнашното разочарование на Тръмп от Путин беше причинено от отхвърлянето от страна на руския президент на изгодните предложения, предложени му от американската страна в Анкъридж, което предизвика раздразнение във Вашингтон. Белият дом показа, че може да разчита на военен и политически натиск чрез доставка на оръжия с голям обсег, по-строги санкции и ангажиране на съюзниците си.

Стратегията на Путин се основава на убеждението, че западната помощ за Украйна ще приключи.

Стартирането на нови механизми за доставка на оръжие и инициативи в подкрепа на Украйна обаче му изпращат обратен сигнал. Кремъл не се страхува от епизодични доставки, а по-скоро от системна и дългосрочна подкрепа, която се възприема като заплаха за стабилността на руския режим.

Телефонният разговор на Тръмп с Путин преди преговорите му със Зеленски показа, че американският президент е готов да поеме ролята на главен преговарящ и посредник в мирния процес, като едновременно с това използва истински лостове под формата на доставки на оръжие за Украйна.

В навечерието на срещата на върха между лидерите на Украйна и Съединените щати бяха проведени обсъждания относно доставката на втечнен природен газ от Америка за Украйна, с цел смекчаване на последиците от руските атаки върху украинската газова инфраструктура и последващите енергийни рискове. В отговор Киев може да предложи на американски компании възможности за транспортиране на синьо гориво до страни от ЕС.

В крайна сметка е наложително Украйна и САЩ да получат писмени гаранции за сигурност, обхващащи съвместни отбранителни стратегии, бързо предоставяне на оръжия в случай на ескалация, сътрудничество в разузнаването и американски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да се гарантира защитата на украинското въздушно пространство. Недвусмислените и явни обещания служат за смекчаване на вероятността от по-нататъшни нахлувания и увеличават финансовата тежест на военните действия за Кремъл.

Логиката на Путин е проста: надхитри Тръмп и спечели време. В този момент няма индикации, че той е готов да се откаже от заявените си искания по отношение на Украйна. Необходимостта Путин да демонстрира на руснаците, че контролира ситуацията, е ясна.

Предстоящите частни диалози на Тръмп с Путин в Будапеща рискуват значително опетняване на репутацията му и политически щети за американския президент, ако не успее да убеди руския държавен глава да се съгласи на прекратяване на военните действия по линията на контакт и да спре ракетните атаки и атаките с дронове срещу Украйна.

Източник: geopolitic.info


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    8 7 Отговор
    Зеленски,
    приеми предложението на Путин за Донбас. Иначе ще последва ново.
    Пък и сега можеш да се оправдаеш с Тръмп. Действаи бързо и смело

    09:35 20.10.2025

  • 2 Хе хе...

    20 0 Отговор
    Кой е Иштван Камел и защо трябва да публикувате блудкавите му брътвежи?

    Коментиран от #11

    09:36 20.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    Никой не посрещна ДРОГАря ZE на летището,
    а когато ZE отива в Бялата къща ...
    чува отвътре "Време е да си кажем сбогом!"❗

    09:38 20.10.2025

  • 4 Симеон Иванов

    18 1 Отговор
    "ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки"
    Интересно е тогава, защо липсва друго мнение, освен познатите опорки на "Колективния запад".

    Коментиран от #7

    09:39 20.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Бай Дончо ще играе за Путин. То се вижда, без да ни го казва Ищтван Камел.

    09:40 20.10.2025

  • 6 оня с коня

    7 3 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    Коментиран от #17

    09:43 20.10.2025

  • 7 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Симеон Иванов":

    Защото под спектър разбират само този спектър 🌈.

    09:43 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СВЕТИ ДОНАЛД МИРОТВОРЕЦ

    3 5 Отговор
    Иска да предотврати преминаването на СВО в тотална война на унищожение. Руското общество обвинява Путин в мекушавост и иска решителни действия. Тотални бомбардировки, с ядрено оръжие включително и разрушаване на градовете, които оказват съпротива .

    09:44 20.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    09:44 20.10.2025

  • 11 А ти....

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Защо ги четеш?, и какво искаш да ти публикуват?, пиянските брътвежи на Медведев ли?, или лъжите на кремълската мишка?

    09:47 20.10.2025

  • 12 Хохo Бохо

    10 2 Отговор
    Всъщност е звучен шамар по третополовите от ЕССР. Среща в Унгария, в сърцето на Европа, домакин е един от малкото с акъла си в ЕС. Резултатите са без значение, важно е мястото на срещата, а това говори много.

    09:48 20.10.2025

  • 13 456

    6 2 Отговор
    Аман от хора които не могат да мислят. Как не разбраха ,че Томаховките не са проблем за руснаците? Справка Сирия 2018. Но 3 световна ще е проблем за доста държави. Как не разбраха ,сивото на укрите?
    Руснаците им сринатаха електро и топло централи ,газови находища ,но умните укри пуснаха тихомълком 3 блок на Чернобилската атомна централа, нещо което всеки момент може да каже бум. Да видиме отговора на ООН и и комисията по атомна енергия

    Коментиран от #16

    09:50 20.10.2025

  • 14 шаа

    6 1 Отговор
    кой е сътворил тази инфантилна илюстрация?!?

    09:52 20.10.2025

  • 15 За да му спестят срама

    6 2 Отговор
    Зеленски не беше посрещнат и изпратен от Вашингтон, а журналистите не са били допуснати. Зеленски е носел карти с обекти в РФ за поразяване от САЩ. Тръмп ги е захвърлил, крещял му е и го е псувал. ЗАТОВА НЕ СА БИЛИ ДОПУСНАТИ ЖУРНАЛИСТИ!

    09:52 20.10.2025

  • 16 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "456":

    Пуснали са Чернобилската атомна централа? Тия наистина са буйни луди за връзване! Дано Путин им смачка по-скоро фасона!
    УКРИТЕ СА ПУСНАЛИ ОТНОВО ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА ЦЕНТРАЛА! АУУУУ!

    09:56 20.10.2025

  • 17 това е всичко, което трябва да знаете

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    По времето на тато беше толкоз добре, че стреляха по границата, ако някой се опита да избяга. И въпреки това бягаха. Щото българите не са алчни, златото не ги блазни.

    Коментиран от #19

    10:04 20.10.2025

  • 18 Републиканец

    2 1 Отговор
    УКРИТЕ СА ПУСНАЛИ ОТНОВО ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА ЦЕНТРАЛА! АУУУУ! Тия са наистина буйни луди за връзване. Алооо Европаааа! Къде гледате? Укротете ги тия маниаци, болни в главата! Или поне не пречете на Путин да ги укроти!

    Коментиран от #21

    10:13 20.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    1 0 Отговор
    Абе ти се опитай да влeзеш в Щатите без виза, да видиш дали няма да oткрият каpтечен oгън по тебе !! Пробвай де !!

    10:19 20.10.2025

  • 21 456

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Републиканец":

    Един блок от нея, не цялата. Казва се ,че имало сателитни снимки и повишена енергия около нея. Но дали наистина така? Без паника, а да се изчака проверките на кризистният съвет към ООН и международната комисия по атомна енергия. Разбирам ,че е много страшно това ,ако е на 100% вярно. Намери статията " Чернобил 2.0.. в поглед и я прочети

    Коментиран от #22

    10:22 20.10.2025

  • 22 Републиканец

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "456":

    Там заразяването е такова, че трябва да работят и почиват в защитно облекло. Екипи от смъртници! Ще гръмнат блока 100%!
    Господин Доналд Тръмп, спасете Европа! Тя не знае какво прави!

    10:28 20.10.2025

  • 23 Републиканец

    0 0 Отговор
    Господ Орбан, заострете вниманието на срещата между Путин и Тръмп върху безотговорното отношение към ядрената безопасност на Украйна. Обстрелват Запорожката АЕЦ, пуснали са 3 блок на Чернобилската АЕЦ, заплашват Унгария и цяла Европа със заразяване!

    10:34 20.10.2025

  • 24 болгарин..

    1 0 Отговор
    А дъртио джендър урсуль с балтийското мелезче-калась..напук на рижавия подготвят нови три пакета санкций срещу кремля..ама вашигтон не ги подкрепя,а вова с ердоган правят нефтопровод до станбул и от там анкара ще изнася за юръпо тюркьрусьпетроль

    10:35 20.10.2025

  • 25 Абе не бе

    0 0 Отговор
    Защо си мисля, че се пише Ищван.

    10:47 20.10.2025