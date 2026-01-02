Няма заря, има надежда- дано не е “зря”

31.12.2025 от Иво Инджев
Има някои тихи белези за нашата еволюция в правилна посока. Не е чак революция, но ги има.
Говоря за необичайната тишина, която ми звучи като знак, че се отдалечаваме от диващината да превръщаме празнуването на коледните празници и Новата година в реплика не нещо, което ми е познато от 4 годишния ми живот между гърмежи в Бейрут.
Живял съм и в Младост 4 в София. Беше направо война. Стреляше се навръх Нова година не само с пистолети, но и с автоматично оръжие от балкони и прозорци. Съседи обясняваха това с гъстотата на униформени на глава от местното население, но и цивилните си ги биваше в допринасянето за канонадата.
Върнах се да живея от покрайнините в центъра, където съм роден и израстнал, но надеждата ми за промяна в това отношение бързо се стопи. Гърмежите и тук огласяваха състезанието между желаещите да блеснат и да надгърмят околните.
Ако забелязвате, в момента пиша в минало време. Не си спомням толкова “тиха нощ”, не само по Коледа, но особено в навечерието на Новата година. Нито една бомбичка не гръмна, а пиша вече в късния следобед на 31-ви декември ( 2025 г.).
Не смея да предположа, че смяната на върха в Столичната община е причината за това. Няма как някой да накара ВСИЧКИ да спрат си показват шумните рога. Остава предположението, че има някакво вразумяване, поне дотам, докъдето ми стига слухът. Не е малко, като знам какво беше…
И с пешеходните пътеки стана нещо подобно. Бавно, но постепенно шофьорите свикнаха да намаляват и да спират. Не стана изведнъж, нито пък положението е идеално-все още стават трагични инциденти с пешеходци по вина на седящи зад волана индивиди.
Ами с цигарите как се случи? Пак по същата схема. Самият властелин на държавата си смени няколко пъти мнението дали да забранява пушенето в ресторанти и публични сгради, докато накрая благоволи, че няма мърдане ( въпреки натиска на лобито на близките до манталитета му кръчмари). Реши, че все пак етикетът на партията му задължава да покаже нещо като “европейско развитие”.
И въпреки това много пушачи демонстрираха отровното си гражданско неподчинение, вършейки съзнателно нарушение. Днес вече това е по-скоро изключение…
Тази тенденция поражда оптимизъм. Умерен е, но почива на положителния опит. Току -виж сме отказали да слугуваме и на други традиции, наследени от съветското ни минало. Въпросът е не само да спестим гърмежите и така да опазим душевния комфорт на домашните ни любимци. Себе си трябва да пощадим от убеждението, че сме някакво племе, което не се поддава на “европеизация”.
Размечтах се, покрай тази стихнала заря. Дано не е “зря” (напразно на руски).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Измамиха ни!
Коментиран от #11
16:10 02.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Червената шапчица
Коментиран от #4
16:12 02.01.2026
4 Ти да видиш
До коментар #3 от "Червената шапчица":Хунтата въвела нещо? До утре ще се разпадне.
16:14 02.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 минджулинка
16:16 02.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма заря, има надежда
от сериала на безполезните от безславното минало
16:16 02.01.2026
9 Той и семейство комунисти
Майка му Люба е родена… в работническо семейство,… И двамата активно участвали в борбата против фашизма и капитализма, за което са признати за активни борци… Следването в СССР на комунистът иво Инджев - държал изпити тук в Софийския университет и заминал да учи в Московския държавен университет като стипендиант на Държавна сигурност… Нашият „герой“ не само е бил стипендиант на Държавна сигурност. Преди да отиде в Бейрут, е бил на специална подготовка в Сирия, провеждана от офицери на КГБ..
Коментиран от #14, #17
16:17 02.01.2026
10 пешо
16:20 02.01.2026
11 Симптоматично
До коментар #1 от "Измамиха ни!":Иво Инджев проговоря на руски, не зря ли?
16:22 02.01.2026
12 Гост
16:25 02.01.2026
13 така така
16:25 02.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ?????
16:27 02.01.2026
16 ФЕЙК
16:27 02.01.2026
17 Ще свикнете, нема страшно
До коментар #9 от "Той и семейство комунисти":Питам - трябва ли да обича путин щом е бил такъв или онакъв? Волгин и копейкин избраха еврото, да ги тричаме ли?
16:30 02.01.2026
18 Лопата Орешник
16:32 02.01.2026
19 Питам:
1. Хора, които изменят на собствените си интереси - те са ЖЕРТВИТЕ.
2. Хора, които защитават собствените си интереси в ущърб на интересите на родината си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ.
3. Хора, които изменят на интересите на последователите си, които са им се доверили- те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!
ТА ТИ ОТ КОИ СИ????
16:33 02.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Христо
16:40 02.01.2026