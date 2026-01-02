Новини
Няма заря, има надежда- дано не е “зря”

Няма заря, има надежда- дано не е “зря”

2 Януари, 2026 16:01

Тази тенденция поражда оптимизъм

Няма заря, има надежда- дано не е “зря” - 1
Снимка: Фейсбук
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

31.12.2025 от Иво Инджев

Има някои тихи белези за нашата еволюция в правилна посока. Не е чак революция, но ги има.

Говоря за необичайната тишина, която ми звучи като знак, че се отдалечаваме от диващината да превръщаме празнуването на коледните празници и Новата година в реплика не нещо, което ми е познато от 4 годишния ми живот между гърмежи в Бейрут.

Живял съм и в Младост 4 в София. Беше направо война. Стреляше се навръх Нова година не само с пистолети, но и с автоматично оръжие от балкони и прозорци. Съседи обясняваха това с гъстотата на униформени на глава от местното население, но и цивилните си ги биваше в допринасянето за канонадата.

Върнах се да живея от покрайнините в центъра, където съм роден и израстнал, но надеждата ми за промяна в това отношение бързо се стопи. Гърмежите и тук огласяваха състезанието между желаещите да блеснат и да надгърмят околните.

Ако забелязвате, в момента пиша в минало време. Не си спомням толкова “тиха нощ”, не само по Коледа, но особено в навечерието на Новата година. Нито една бомбичка не гръмна, а пиша вече в късния следобед на 31-ви декември ( 2025 г.).

Не смея да предположа, че смяната на върха в Столичната община е причината за това. Няма как някой да накара ВСИЧКИ да спрат си показват шумните рога. Остава предположението, че има някакво вразумяване, поне дотам, докъдето ми стига слухът. Не е малко, като знам какво беше…

И с пешеходните пътеки стана нещо подобно. Бавно, но постепенно шофьорите свикнаха да намаляват и да спират. Не стана изведнъж, нито пък положението е идеално-все още стават трагични инциденти с пешеходци по вина на седящи зад волана индивиди.

Ами с цигарите как се случи? Пак по същата схема. Самият властелин на държавата си смени няколко пъти мнението дали да забранява пушенето в ресторанти и публични сгради, докато накрая благоволи, че няма мърдане ( въпреки натиска на лобито на близките до манталитета му кръчмари). Реши, че все пак етикетът на партията му задължава да покаже нещо като “европейско развитие”.

И въпреки това много пушачи демонстрираха отровното си гражданско неподчинение, вършейки съзнателно нарушение. Днес вече това е по-скоро изключение…

Тази тенденция поражда оптимизъм. Умерен е, но почива на положителния опит. Току -виж сме отказали да слугуваме и на други традиции, наследени от съветското ни минало. Въпросът е не само да спестим гърмежите и така да опазим душевния комфорт на домашните ни любимци. Себе си трябва да пощадим от убеждението, че сме някакво племе, което не се поддава на “европеизация”.

Размечтах се, покрай тази стихнала заря. Дано не е “зря” (напразно на руски).


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Измамиха ни!

    20 5 Отговор
    Евраджиите на стадиона! Хампарцумян първи!

    Коментиран от #11

    16:10 02.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Червената шапчица

    6 20 Отговор
    България въведе еврото, връщане назад няма

    Коментиран от #4

    16:12 02.01.2026

  • 4 Ти да видиш

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Червената шапчица":

    Хунтата въвела нещо? До утре ще се разпадне.

    16:14 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 минджулинка

    14 3 Отговор
    пак изквича на мегдана

    16:16 02.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма заря, има надежда

    11 2 Отговор
    бръмбаров да позамлъкне
    от сериала на безполезните от безславното минало

    16:16 02.01.2026

  • 9 Той и семейство комунисти

    17 2 Отговор
    Снимката е от времето когато - „Баща му Любомир Инджев роден… След 9.ІХ.1944 г. работил последователно в радио София, в. „Работническо дело“, а от 1954 г. във вестник „Вечерни новини“. Понастоящем заема длъжността завеждащ отдел „Икономически“ във в. „Вечерни новини“ и е член на редколегията на вестника. Член е на БКП от 1946 год.
    Майка му Люба е родена… в работническо семейство,… И двамата активно участвали в борбата против фашизма и капитализма, за което са признати за активни борци… Следването в СССР на комунистът иво Инджев - държал изпити тук в Софийския университет и заминал да учи в Московския държавен университет като стипендиант на Държавна сигурност… Нашият „герой“ не само е бил стипендиант на Държавна сигурност. Преди да отиде в Бейрут, е бил на специална подготовка в Сирия, провеждана от офицери на КГБ..

    Коментиран от #14, #17

    16:17 02.01.2026

  • 10 пешо

    8 2 Отговор
    нова година със стари боклуци

    16:20 02.01.2026

  • 11 Симптоматично

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Измамиха ни!":

    Иво Инджев проговоря на руски, не зря ли?

    16:22 02.01.2026

  • 12 Гост

    4 2 Отговор
    Добре почна, после по добре, и накрая, опааа, съветско минало. Добре , де, как може да сте толкова жалък, Госине?

    16:25 02.01.2026

  • 13 така така

    2 1 Отговор
    незнам какво сте се опитали да напишете в заглавието но всеки който иска да празнува без заря може да иде някъде в балкана по градовете и селата ще се гърми още много години…

    16:25 02.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ?????

    5 1 Отговор
    Уф, днес сичкото боклук ли ще ни го изсипите на главите?

    16:27 02.01.2026

  • 16 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    Иво, парите са като пръднята, ако са собствени не миришат, независимо кой те е "спонсорирал"!

    16:27 02.01.2026

  • 17 Ще свикнете, нема страшно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Той и семейство комунисти":

    Питам - трябва ли да обича путин щом е бил такъв или онакъв? Волгин и копейкин избраха еврото, да ги тричаме ли?

    16:30 02.01.2026

  • 18 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Калъф! Нито е спряло пушенето по заведенията, нито е било тихо на нова година! Нито пък ако е тихо на нова година това е признак на еволюция! Нищо от написаното няма значение за никой освен за самия калъф Инджев и за графоманските му напъни, които раждат само словесна диария!! У лево с мазната, неизмита косичка!

    16:32 02.01.2026

  • 19 Питам:

    1 0 Отговор
    Иво, има три вида ИЗМЯНА:
    1. Хора, които изменят на собствените си интереси - те са ЖЕРТВИТЕ.
    2. Хора, които защитават собствените си интереси в ущърб на интересите на родината си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ.
    3. Хора, които изменят на интересите на последователите си, които са им се доверили- те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!
    ТА ТИ ОТ КОИ СИ????

    16:33 02.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Христо

    0 0 Отговор
    Ех, Иво- сега и пияндурките, ако спрат да пият и да се правят на много умни - еша си няма да имаме..

    16:40 02.01.2026