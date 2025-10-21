"Пеевски иска да подчини целия терен, включително Борисов"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Пазарджик ГЕРБ се срути като вавилонска кула. Тя бе "изядена" от контролирания вот на Пеевски – той прибра техните брокери на влияние, които работеха за Новото начало, казва Велислав Величков от "Правосъдие за всеки".

Г-н Величков, местните избори в Пазарджик създадоха катаклизъм, който продължава вече седмица след тях. Дали вие от „Правосъдие за всеки“, бяхте там, защото може би предчувствувахте, че ще стане така в изборния ден?

Определено усещах, че тези избори, макар и частични – само за общински съветници в един от не кой знае колко големите избирателни райони, е повече от вероятно да бъдат фалшифицирани. Защото, ако някой иска да подчини и трите власти в държавата и говори за нея с главно Д, я води към диктатура, която засега може да е още с малко Д, но с тенденция да порасне.Човекът с главното Д обаче, няма електорален потенциал да спечели нито парламентарни, нито дори местни избори, извън строго подчинените му общини или там, където кметовете се снимаха с него под герба и се продадоха на ДПС-Ново начало. А Пазарджик е един от двата най-важни райони за него и беше ясно, че той ще се опита на всяка цена да демонстрира сила и да постигне не само първо място, но и да се пребори за самостоятелно мнозинство в общинския съвет.

Защо да е толкова важен за него общинският съвет в Пазарджик, където той досега не е имал нито един съветник?

Пеевски вече има по-големи амбиции

Докато още не беше присвоил партията от „неформалния си баща“ Ахмед Доган, Делян Пеевски се стремеше да постигне влияние вътре в ДПС, а извън него да затяга връзките си с Бойко Борисов, за да упражнява власт зад кадър. Но след като я присвои и я превърна в своето Ново начало, той вече има амбиции да подчини целия политически терен, включително и самия Борисов. И точно в района, където винаги е бил избиран, искаше да покаже, че има надмощие над всички. За целта с помощта на бившия кмет четримандатник Тодор Попов – силно негов човек досега, трябваше да овладее общинския съвет и да сложи свой председател, за да постави в подчинение и кмета Петър Куленски – един от само четиримата кметове на областни градове от ПП/ДБ. Ако беше успял, сигурно Куленски щеше да стане жертва на същия сценарий, по който колегата му от Варна е в ареста повече от 100 дни, а софийският кмет е под непрекъснат обстрел, като един от бившите му заместници беше в ареста допреди няколко дни.

Какво пречи и сега да стане така?

Когато Общинският съвет не може да отменя решения на кмета и да консолидира мнозинство, което да работи срещу него и да подава изфабрикувани сигнали, е много по-трудно да го атакуваш. Ето във Варна – всички съветници около бившия кмет Портних, както и тези на „Възраждане“ формираха бизнес мнозинство в Общинския съвет и съмнението е, че атаката срещу Благомир Коцев беше поръчана от определени бизнес групировки именно през Общинския съвет и проведена от хората на Пеевски чрез подчинените му КПК и прокуратура. Това можеше да се случи и в Пазарджик, ако Пеевски и Тодор Попов държаха 30-40 съветника, и да остане само Методи Байкушев в Благоевград, който още не е под атака.

Можете ли да нарисувате „от натура“ картината в изборния ден – какво подсказваше, че изборите не са честни?

Виждаше се, че тече масова търговия с гласове и концентрация на контролиран вот от страна на хората на Пеевски и бившия кмет Тодор Попов, който, забележете, игра с четири различни листи за съветници. Освен ВМРО-БНД, където сам участваше, и партия „Свобода“, която взе 10%, движението „Гергьовден“, където беше негов бивш заместник, както, учудващо, и партия МИР с проруски и прорадевски наклонности. Самият Попов каза, че са решили да разширят ветрилото и да се явят с няколко листи, което си е измама спрямо избирателя, защото прикрива общите им интереси и зависимости. В резултат от това на Пеевски и Попов не им стигат два гласа, за да формират мнозинство от 21 съветника, освен ако ГЕРБ и БСП не се включат в Пеевската коалиция.

А те защо не биха се включили, за да върнат жеста за подкрепата му на национално ниво?

Периферията на ГЕРБ бе „изядена“

За разлика от Пеевски, който не се интересува от общественото мнение и нагласи, защото така или иначе държи малцинствения и контролирания вот, ГЕРБ и БСП имат много какво да губят в електорален план. ГЕРБ в Пазарджик с тези 6% и в огромни секции с по нула или с по 1-2 гласа се срути като вавилонска кула. Очевидно периферията на ГЕРБе „изядена“ от контролирания вот на Пеевски – просто той прибра техните брокери на влияние и посредници и те работеха за Новото начало.

Това как се вижда на терен?

Велислав Величков: Когато отидохме в неделя в десет и половина сутринта, бяхме решили да упражним граждански контрол специално в селата – никой от нас не е партиец. Там видяхме човешки маси, които ги карат като овце и сякаш японски натъпквачи в метрото буквално ги набутват в избирателните секции. Те не знаеха за какво гласуват – за парламент, президент или съветници, но знаеха прекрасно номера на бюлетината и едни хора ги отмятаха в тефтери – на този са дошли петдесет, на онзи са дошли сто… Имаше перфектна организация, като тя беше в две части – първо, които са под контрол - гласуват, и второ - онези, които не са под контрол или по някаква причина не им е платено, ги спират да гласуват.

Как така ги спират?

Велислав Величков: Точно това се видя в Огняново. Три коли със старозагорска, пловдивска и благоевградска регистрация запушваха пътя повече от три часа на една от махалите към центъра и избирателните секции. Луксозни коли – бяло и черно Порше и Ауди, трето Порше се появи в Мало Конаре, засечени бяха и в Хаджиево. По тези села едва ли въобще са виждали Порше, а сега в един ден - три, което вероятно е търсена демонстрация на сила, да не смее някой да не се подчини. После от колите в Огняново се показват десетина човека, които, както казваше Пеевски, страхуват хората. Аз лично питах околните хора дали са гласували и те ми отговориха, че не са и че май няма да успеят. Тогава се намесиха от „Величие“ и блокираха колите със собствени автомобили – бялото Порше се измъкна, но черното и Аудито не можаха. Скандалът се разрасна и дойдоха националните телевизии, имаше и журналист от германска телевизия, заради което разпределителните групи като под команда се разпръснаха и масовият поток на гласуващите просто спря. Секциите останаха празни и това попречи на Ново начало, а може би и на бившия кмет Попов с неговите листи, да достигнат необходимата им бройка съветници.

Полицията абдикира от отговорност

Между другото от действията на РДВР се видя, че те, вместо да задържат хората в колите, се опитват да ги прикрият. Не пожелаха да ги идентифицират, до последно отказваха да отворят багажниците и една чантичка, в която накрая се оказа, че има 5000 лева. После чухме, че те били за лични нужди – не знам кой и защо отива в ромската махала в Огняново в неделя в изборен ден с такава сума в джоба. Само защото имаше много камери и журналисти и трима депутати, дошли на място – един от тях стана даже поемно лице, се принудиха да им проверят документите на лицата в колите и да прегледат чантичката. Публична тайна беше, че се плаща по 50 лева на глас и с тези 5000 лева са могли да осигурят гласа на още 100 човека. Но полицаите отказаха да образуват досъдебно производство, отказаха да проведат истински действия по обиск, претърсване, изземване и закрепване на доказателства, а имаше множество такива. На практика абдикираха от отговорност и освободиха лицата далеч преди края на изборния ден. И както виждате, в резултат беше освободен от длъжност шефът на РДВР-Пазарджик, за който излезе, че сам бил подал оставка, но все пак дори ГЕРБ решиха, че това поведение няма как да остане без последствия и за да не изгърми министърът Даниел Митов или главният секретар на МВР, особено верен на Пеевски, трябваше да изгърми шефът на РДВР-Пазарджик. Това де факто е признание, че, меко казано, полицията не си е свършила работата.

Как може да сме сигурни, че тези поршета са изпратени точно от Ново начало и въобще, че те са купували гласове в Пазарджик? Вероятно говорителите им ще кажат, че това е работа на ПП/ДБ, както по традиция обвинят този, който ги обвинява, в същото, но много по-агресивно.

Велислав Величков: Съвсем лесно е да се отговори на този въпрос. Когато бяха отворени избирателните урните, се оказа, че в ромските махали има секции с 95% за Ново начало. Лично видях секция, в която от гласували 280 – за Ново начало бяха 195, 15 за ПП/ДБ и 0 за ГЕРБ. В съседната секция 3 гласа за ПП/ДБ и 1 глас за ГЕРБ, всичко друго се разпределяше между Ново начало и листите на бившия кмет. И т.н. Доверяваме се на очевидното, защото не сме разследващ орган и няма как да търсим доказателства като в наказателен процес.

Рискът от еднолично управление става прекалено голям?

Но по-интересно е дали регионалната криза с изборите в Пазарджик ще предизвика национална политическа криза и преформатиране на правителството или на мнозинството, което го подкрепя. Ако и това се случи, значи сме в най-важния и опасен мач за демокрацията, в който става прекалено голям рискът от еднолично управление на Делян Пеевски. И Борисов вече не в състояние да му се противопостави по какъвто и да е начин, за да си гарантира поне минимална независимост, а виждайки какво се случи с Ахмед Доган, си представя какво може да се случи и с него. Защото, след като днес има 6% в Пазарджик, не е трудно да се изчисли, че на националните избори е възможно да не мине и 10% – колкото е електоралната тежест на ГЕРБ извън купения и контролиран вот, вече изцяло управляван от Пеевски в полза на неговото Ново начало.

С адв. Велислав Величков разговаря Георги Лозанов.