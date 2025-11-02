България в очите на марсианските социолози

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изтекъл доклад на пионерска група марсиански социолози, направили мониторинг на медиите в страната, дава следната картина за България през изтеклата седмица. Сатирично от Даниел Смилов:

"Бугония" на Балканите

"Страната най-после се усмири, след като Бойко Борисов мъдро избухна в безпосочен гняв. Парадоксално, но всичко си дойде по местата:

Делян Пеевски и Новото начало декларираха безрезервна, пълномандатна преданост на правителството без никакъв пост или облага в замяна.

ИТН предотврати влизането на Ново начало в коалицията и изпълни обещанието си да я напусне, когато усети Пеевски да се намърдва в нея.

БСП запазиха достойнството си, като спечелиха социални бюджетни политики за сметка на председателството на Киселова.

ГЕРБ заслужено получи председателството на НС и възстанови конвенцията то да се полага на най-голямата партия, пък макар и ротационно.

Йордан Цонев и Влади Горанов заработиха по чудодеен бюджет, който хем ще запази социалните разходи, хем ще задоволи изгладнялата партийна клиентела с хватки, които само Симеон Дянков и ПП-ДБ не искат да разберат.

В резултат се очаква и социален мир, и 3% дефицит въпреки бюджетната политика на Асен Василев, която като цяло се запазва, но се натоварва допълнително с големи клиентелни разходи през Банката за развитие и други хранилки.

Сарафов остава легитимен и.ф. главен прокурор, въпреки че е откровено незаконен по мнението на Върховния касационен съд.

По казусите за Петьо Еврото и Нотариуса се работи, но не се стига доникъде. А и двамата брокери вече ги няма - единият физически, другият може би само географски. Но това е в областта на независимата съдебна власт.

Благомир Коцев и други опозиционни фигури са безпричинно в затвора, а останалите опозиционери са с повдигнати обвинения, но това е също проблем на независимата съдебна власт.

Тези, които се съмняват и критикуват липсата на независимост на съдебната власт, са най-виновни за нейната политическа зависимост и нереформираност.

Най-виновни за непропорционалната роля на Делян Пеевски и Ново начало в управлението са тези, които говорят за нея. Те са първопричината за неговия възход.

Купуването на гласове в Пазарджик няма връзка с победата на Пеевски, а е инсценирано от Бойко Рашков, който се е ръкувал с купувач на гласове пред казан за варене на лютеница.

В ГЕРБ няма около 20 депутата на пряко подчинение на Делян Пеевски, а г-жа Рая е Назарян, а не Наделян. Същото важи и за Теменужка Петкова.

ГЕРБ не е изядена или наръфана по периферията, а отделните инциденти с местни структури, прагматично преминаващи към Ново начало, са изолирани случаи.

Бойко Борисов не е говорил със сина на Доналд Тръмп за Делян Пеевски, а само за Влади Горанов.

Деньо Денев не е човек на Делян Пеевски, защото ГЕРБ са го предложили (така, както бяха предложили и Калин Стоянов преди това).

България е стабилно на предпоследното място по върховенство на правото в ЕС, като убедително задминава братска Унгария.

Прокурорът, който подготвил и искал да внесе обвинението за откраднатите милиони в чували за магистрала Хемус, се е объркал и обвинението правилно е било изтеглено от специално спешени други прокурори.

Златото на Златанов отишло при Иван Гешев и неизвестен специализиран прокурор Митко. Нито прашинка от ценния метал не е отишла при Борислав Сарафов или при някого от сегашната върхушка в прокуратурата.

"Боташ" е много неизгоден договор за страната, който би могъл да бъде много изгоден, но не е. И той не представлява тройна сделка България-Турция-Русия, с която се гарантират количества газ и печалби за руската страна дори и при преки санкции срещу нея.

България няма да влезе чрез специален управител в "Нефтохим" Бургас, защото от "Лукойл" обявиха, че ще продадат активите си на човек на Владимир Путин.

Атентатът срещу Гешев, скандалите "Божков", чекмеджета, къщи в Барселона… Какви скандали? Няма такива.

"Действащият лидер на партия", на когото Васил Божков давал подкупи (според мотивите на санкциите "Магнитски" срещу него), остава неизвестен и неоткриваем също като прокурора Митко."

***

Зловещ план за планетарно превземане

Истината обаче е съвсем друга. Истината е, че марсианските социолози и други предрешени и преобразени галактически нашественици всъщност са се внедрили в българските медии и ги заливат от сутрин до вечер с подобна информация. Това е част от зловещ план за планетарно превземане. Във филма си "Бугония" Йоргос Лантимос блестящо разкри тези козни на извънземните, които вече заемат ключови публични и частни постове с цел поробване и унищожаване на човечеството. Твърди се, че в първи варианти Лантимос е експериментирал със заглавие "Булгария", но се е спрял на "Бугония", за да не остане човечеството с впечатлението, че проблемът е само балкански.

