Става неудобно! The Wall Street Journal забърка България, Бойко Борисов и "Турски поток" в скандала с Доналд Тръмп

6 Октомври, 2025 21:36

Американският президент Доналд Тръмп и американският вестник са в разгорещен спор още от предизборната кампания миналата година

Става неудобно! The Wall Street Journal забърка България, Бойко Борисов и "Турски поток" в скандала с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменават слухове за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е "поискал облекчаване на санкциите по американския закон ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".

В статията: "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно", американската медия пише:

"Президентът на Демократична република Конго се срещна наскоро с ветеран-дипломат от САЩ във вила на хълм с изглед към Киншаса, за да разреши един въпрос, който го тревожи. Тексаският инвеститор на име Джентри Бийч редовно посещава Централна Африка, опитвайки се да закупи концесии за добив на полезни изкопаеми като част от кампания за "икономическа дипломация", която той приписва на президента Тръмп".

Бийч разгласява, че е приятел с Доналд Тръмп-младши, показвайки това, което високопоставени конгоански служители описват като текстови съобщения с най-големия син на американския президент и техни общи снимки".

"Говори ли той от името на администрацията на Тръмп?" Това питат от амерканската медия.

В контекста на статията се споменава и името на България:

"Българската следа"

"Има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат - България", пише американската медия.

Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километров участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната (Лукойл).

"Бийч от месеци проучвал сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи преработката на руски петрол в рафинерията, пише в публикацията. Той предполага, че това ще донесе значителни печалби, когато в Украйна настъпи мир".

"Хора, които са разговаряли с Бийч за българските активи, твърдят, че той открито е подчертавал връзките си с Тръмп-младши, понякога оставяйки впечатлението, че работят заедно. Въпреки това той оставя събеседниците си неясни относно реалното му влияние". Тази пролет Бийч съобщава на някои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София.

"Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, вижда възможност (в посещението на Тръмп-младши): Промотирането на газопровода и други български активи, които могат да му осигурят среща с президента на САЩ, с когото се е срещал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по "Закона Магнитски" за някои от близките си съюзници", се посочва в публикацията.

"Борисов се присъединява към Тръмп-младши на обяд с ръководители от крипто компанията Nexo, която е поканила Тръмп-младши. Там той споменава възможността за американска инвестиция в газопровода, изваждайки хартиена карта. Според присъствалите Борисов разговаря с преводач", се посочва в статията.

"Тръмп-младши, синът на американския президент е бил озадачен от разговорите за газопровода и е заявил, че няма интерес към него".

Американският президент Доналд Тръмп и американският вестник са в разгорещен спор още от предизборната кампания миналата година. При последната ескалация в спора Тръмп заведе дело за клевета срещу издателя и репортерите на медията. Повод за делото бе материал за колекция от писма, подарени на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден през 2003 г., сред които и бележка с името на американския президент и рисунка на гола жена.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЕ

    22 12 Отговор
    Водини Путине!!!

    Коментиран от #16, #28

    21:39 06.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    20 4 Отговор
    И тези са наши партньори и приятели... Уууууу

    Коментиран от #33

    21:40 06.10.2025

  • 3 ЦЕЛИЯТ

    45 2 Отговор
    БЪЛГАРСКИ НАРОД СЕ СРАМУВАТ ОТ БОРИСОВ...А ПЪК БАРЦЕЛОНСКИЯ ТАРАЛЕЖ СРАМ НЯМА...

    21:42 06.10.2025

  • 4 Тиквоний

    32 1 Отговор
    На мен ми е много удобно, на мисирките им е неудобно.:))

    21:44 06.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    28 8 Отговор
    Незаслужаваме да имаме държава, след като позволяваме на неграмотни цигани мутри да продават държавни активи за лична облага! Да я разкъсват на парчета тази земя и да подаряват на Турция, Гърция, Румъния и да се приключи този кошмар. По-добре ще живеем, защото няма да ни крадат толкова много.

    21:44 06.10.2025

  • 6 българин

    27 2 Отговор
    Еднокнижника в Белене!

    21:46 06.10.2025

  • 7 Майна

    24 4 Отговор
    Бойко е осъден- от Тръмп! Браво, Тръмп!
    Доживях да получа награда за подкрепата и вярата ти в теб!

    21:46 06.10.2025

  • 8 Боко праните гащи

    23 3 Отговор
    Аз и унучетата да сме добре а българия и българите съм ги е... с 200 и ше ви продам като стари царвули

    21:46 06.10.2025

  • 9 Никой

    23 2 Отговор
    Това е нивото ни - Бойко Борисов. Без образование - само - на хормон. Имахме такива в казармата - просто ето така.

    Доста е смешно сега - Магнитски няма измъкване.

    21:47 06.10.2025

  • 10 Мнение

    7 10 Отговор
    Трябва да предложим боташ на американците в замяна. Ще им кажем, че боташ е много изгодна газопреносна връзка и готово. Просто пълнят вестника с глупости, защото ги е страх от истински новини. Никой в Америка не се интересува от България

    21:47 06.10.2025

  • 11 Майна

    24 2 Отговор
    И Бойко , и Мамин , и Желязков са свършени!
    Сарафов вече им е ненужен!
    Ха ха ха..

    21:47 06.10.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    КАК ДА НАКАРАМ БЪЛГАРИТЕ ДА ОБИЧАТ АМЕРИКА?
    .... АМИ СЛАГАМ В АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО 30 МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ФБР ( ДАЖЕ МОЖЕ И ДА СА СТАЖАНТИ). СЛАГАМ ИМ И ЕДИН ЯК ДЪРТ ФБР АГЕНТ АНАЛИЗАТОР ЗА ШЕФ
    ..... И ВСЯКА СЕДМИЦА ДА ПУБЛИКУВАТ В МЕДИИТЕ ПО ЕДНА ДАЛАВЕРА В БЪЛГАРИЯ
    ....

    21:48 06.10.2025

  • 13 А Бареков ,

    12 1 Отговор
    всеизвестен интригант и винаги мъжка к.... , мазно му даде шанс чрез скалъпеното интервю пред дома му , да си избръщолеви на воля оправдателните измишльотини , без дори и да го прекъсне или провокира ! Вероятно срещу голямо възнаграждение .

    Коментиран от #17

    21:50 06.10.2025

  • 14 БеГемот

    12 2 Отговор
    Демокрация като по учебник....

    21:50 06.10.2025

  • 15 Пич

    28 2 Отговор
    И кво...?! Нашият "лидер" отново е отишъл да ни продава...!!!??? Колко гнусен индивид !!!

    21:51 06.10.2025

  • 16 рософил 🍌

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ":

    Към пропаста.

    21:51 06.10.2025

  • 17 Да се знае

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "А Бареков ,":

    бареков си остава Дудук.

    21:52 06.10.2025

  • 18 Майна

    18 1 Отговор
    Слушам днес поръчковото интервю на Барека - този селски криминал питал бил Тръмп младши- - Баща ти , оторизиран ли те е..?"
    Леле, каква речева характеристика , какво ниво на премиер на България- 15 години този е!!!
    Ей , това , народ ли е?
    Не- това е ..дъно на българщината

    21:54 06.10.2025

  • 19 Анонимен

    12 0 Отговор
    Току виж продадат газопровода на международен мошеник!

    21:54 06.10.2025

  • 20 От дума на дума...

    14 1 Отговор
    WSJ сами са си изсмукали от пръстите тези факти, така ли? Не, Бойче призна, че е "промотирал" докато си е говорел приятелски със синчето на Тръмп и даже го питал дали има правомощия, а той самият като какъв е правомощен?

    21:54 06.10.2025

  • 21 Един

    13 0 Отговор
    Във всяка нормална европейска държава щеше да е хвърлил оставка и прокуратурата да е на вратата му...
    но за евроанадолци като вас вожда е над всичко!

    21:54 06.10.2025

  • 22 Майна

    15 0 Отговор
    Да!
    Става неудобно!
    Слабо казано!
    Става срамно, че такива ви управляват!
    Значи сте добитък!
    Вече нямате извинение!
    Срам нямате ли?
    Достойнство?
    Аз нямам думи..

    21:57 06.10.2025

  • 23 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 0 Отговор
    Какво се вълнувате, Бацо обича брат си Шишо, а и да не разпродава държавата за сефте? Айде молим!

    Коментиран от #29

    21:57 06.10.2025

  • 24 ЗРИТЕЛ

    10 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ , ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ПРОДАДЕНИ ЗА ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ...НЕКА ДА СПИМ ОЩЕ!

    22:01 06.10.2025

  • 25 И накрая пак Русия

    1 4 Отговор
    Ще изяде боя като БездоменПумияр

    Коментиран от #30

    22:02 06.10.2025

  • 26 Хейт

    13 0 Отговор
    Колко си жалък, Буци! Натресъл се на обяд с Тръмп Мрадши без да е поканен. За да се опита отново да продаде интересите на страната си само да остане на власт.

    22:02 06.10.2025

  • 27 така, де

    5 0 Отговор
    Ама вие да не би да сте очаквали нещо друго от една мутра? Той банкянския си е абсолютна мутра и е срамно за нас, че допуснахме мутри да ни управляват

    Коментиран от #32

    22:05 06.10.2025

  • 28 сфдфасдада

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ":

    Към сектата на комунизма

    22:05 06.10.2025

  • 29 Близки нему люде

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Ами, Шиши! Има един Владко, силно несправедливо обиден, за него се е затресъл, а този Владко съвсем не бил милото момченце, както изглежда на снимките. Току виж извади от някъде нещо случайно спастрено за тревожни дни и бацо ви пак се окаже на тъмно и хладно, но този път не за вечер.

    22:08 06.10.2025

  • 30 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "И накрая пак Русия":

    Тиквоча грухти тревожно. Надушва края.

    22:08 06.10.2025

  • 31 Сорошняк

    2 0 Отговор
    Щом чуя за Демократична република Конго... веднага се сещам, че демокрацията е навсякъде, в това число в Бянкя и в Чепинци.

    22:08 06.10.2025

  • 32 Тъй тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "така, де":

    Жалък, ама Ганю пак ще си го избере.

    22:09 06.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 жесде

    0 0 Отговор
    Тука мафиотите объркаха много хорото и намесиха Доналд Тръмп във скандал, и нищо чудно да ги изпишат като боклук и да ги наритат от Америка. Просто объркаха много човека. Да подкупват сина на Доналд Тръм го могат само големи глупаци като тиквата и свинята. Сега и лъжат на воля, но Америка не си играе и няма да остави нещата така. Един глупав туземец да разиграва Доналд Тръмп и да го набърква във скандали за корупция и подкуп. Ще им извадят жълтите гащи. Чичо Дони наказва мнго лошо когато го ядосат. Ще има печена тиква, която се мисли за хитра. Слава Богу изкараха им мръсните муцуни да ги знае цял Свят.

    22:14 06.10.2025

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    бойко е искал да се издигне в очите на господаря си пеефски, че пеефски ще го минава с 200 инак

    22:15 06.10.2025

  • 36 Дамммм

    1 0 Отговор
    Шиши плаща на РазБойко, да го отърве от закона Магнитски, чрез продажба на българските интереси. Както плащаме за скъп ток , от Американските ТЕЦ Марица, които продават на десетки левове, със сумирания ток от АЕЦ Козлодуй, който е стотинки и най-евтин в Европа. Така ще плащаме и скъпи горива, ако американците станат собственици.

    22:19 06.10.2025