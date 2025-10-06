Става неудобно! The Wall Street Journal забърка България, Бойко Борисов и "Турски поток" в скандала с Доналд Тръмп

В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменават слухове за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е "поискал облекчаване на санкциите по американския закон ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".



В статията: "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно", американската медия пише:



"Президентът на Демократична република Конго се срещна наскоро с ветеран-дипломат от САЩ във вила на хълм с изглед към Киншаса, за да разреши един въпрос, който го тревожи. Тексаският инвеститор на име Джентри Бийч редовно посещава Централна Африка, опитвайки се да закупи концесии за добив на полезни изкопаеми като част от кампания за "икономическа дипломация", която той приписва на президента Тръмп".



Бийч разгласява, че е приятел с Доналд Тръмп-младши, показвайки това, което високопоставени конгоански служители описват като текстови съобщения с най-големия син на американския президент и техни общи снимки".



"Говори ли той от името на администрацията на Тръмп?" Това питат от амерканската медия.



В контекста на статията се споменава и името на България:



"Българската следа"



"Има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат - България", пише американската медия.



Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километров участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната (Лукойл).



"Бийч от месеци проучвал сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи преработката на руски петрол в рафинерията, пише в публикацията. Той предполага, че това ще донесе значителни печалби, когато в Украйна настъпи мир".



"Хора, които са разговаряли с Бийч за българските активи, твърдят, че той открито е подчертавал връзките си с Тръмп-младши, понякога оставяйки впечатлението, че работят заедно. Въпреки това той оставя събеседниците си неясни относно реалното му влияние". Тази пролет Бийч съобщава на някои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София.



"Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, вижда възможност (в посещението на Тръмп-младши): Промотирането на газопровода и други български активи, които могат да му осигурят среща с президента на САЩ, с когото се е срещал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по "Закона Магнитски" за някои от близките си съюзници", се посочва в публикацията.



"Борисов се присъединява към Тръмп-младши на обяд с ръководители от крипто компанията Nexo, която е поканила Тръмп-младши. Там той споменава възможността за американска инвестиция в газопровода, изваждайки хартиена карта. Според присъствалите Борисов разговаря с преводач", се посочва в статията.



"Тръмп-младши, синът на американския президент е бил озадачен от разговорите за газопровода и е заявил, че няма интерес към него".



Американският президент Доналд Тръмп и американският вестник са в разгорещен спор още от предизборната кампания миналата година. При последната ескалация в спора Тръмп заведе дело за клевета срещу издателя и репортерите на медията. Повод за делото бе материал за колекция от писма, подарени на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден през 2003 г., сред които и бележка с името на американския президент и рисунка на гола жена.

