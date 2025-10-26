Новини
Деница Сачева: Политиката днес се определя от негласуващите

26 Октомври, 2025 10:09 647 23

Сачева посочи, че ГЕРБ повече няма да носи вина и да бъде универсалното извинение, че някой не може

Снимка: БГНЕС
Политиката днес се определя от хората които не гласуват. Те са два пъти повече от гласуващите, това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Тя подчерта, че правителството на Желязков е правителство на малцинството. По думите ѝ ГЕРБ са благодарни на партиите, подкрепящи това управление, за да може то да реализира целите си. Според нея ГЕРБ и ДПС ново начало са седнали на една маса, за да влезе България в еврозоната, а не да се отказва по средата на пътя.

Сачева посочи, че ГЕРБ повече няма да носи вина и да бъде универсалното извинение, че някой не може. По думите ѝ затова формацията настоява за споделена отговорност. Депутатът отбеляза, че без народните представители от ГЕРБ няма как да се приеме едно или друго законодателство.

Във връзка с изказването на Бойко Борисов в Разград, тя заяви, че той не се страхува от криминалите в политиката, а от тези които клатят политиката. Тя подчерта, че ГЕРБ не е партия, която бива изяждана. Сачева добави, че формацията има структури във всички 28 области.

Тя очаква БСП да разгледа предложението за ротационен председател на Народното събрание. По думите ѝ това не е опит някой да бъде лишен от нещо. Сачева изтъкна, че Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за поста.

Според нея внасянето на бюджета за 2026 г. не се бави. Не можем да си позволим тежки реформаторски действия на прага на еврозоната. Бюджетът Ще бъде в рамките на разумното и на единственото възможно, каза още тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пеев

    2 25 Отговор
    Само ГЕРБ и БОЙКО могат да измъкнат българия от шарлатаните.

    Коментиран от #5, #16

    10:14 26.10.2025

  • 2 Край

    23 3 Отговор
    Не слагайте снимки на Сачева. Децата после се будят с писъци и какашките спират да стнасят. Щом е толкова умна да ходи в радиото и да пише по весниците. Има очи на мерлуза.

    Коментиран от #7

    10:14 26.10.2025

  • 3 Хм...

    20 6 Отговор
    Права е Сачева. Негласуващите ни натресоха двете дебели момчета, които присвоиха държавата. Вече не можем да ги изгоним, впили са се навсякъде.

    10:14 26.10.2025

  • 4 Боко

    18 2 Отговор
    къка , а тая брише ! Залепила се за трибуквието му и мърдане няма , Ботокса и той ! Тръгнала сега да се обяснява какво бил искал да каже Агент Буда , като че ли хората са глухи и нямат мозък , че скорпионката ще им продава интерпретации ! Още малко ! ОСТАВКА !

    10:15 26.10.2025

  • 5 БайБоцимир

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "пеев":

    Колко века им трябват? Хм, а май не са спирали да управляват през последните 20 години.

    Коментиран от #10

    10:16 26.10.2025

  • 6 Гост

    15 2 Отговор
    Този индивид, леко приличащ на жена, даже не искам и да я коментирам

    10:17 26.10.2025

  • 7 да бе а

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    прилича на МЕДУЗА

    10:17 26.10.2025

  • 8 рая надупян

    11 2 Отговор
    чакам те в зайчарника за мазно кафенце

    10:18 26.10.2025

  • 9 Гражданин

    13 3 Отговор
    ЗА КОГОТО Й ДА ГЛАСУВАМЕ, НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ !България е в ръцете на «компрадорски елит, уреждащ личното си политическо битие под прикритието на «самоотверженост в името на обществения интерес.

    Коментиран от #12, #20

    10:18 26.10.2025

  • 10 Ако на кражбите се

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "БайБоцимир":

    казва управление разни чекмеджета асансьори

    Коментиран от #19

    10:20 26.10.2025

  • 11 Голямо

    7 2 Отговор
    "Д" , голямо нещо !

    10:21 26.10.2025

  • 12 заНИАГАРСКИЯТ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин":

    СПЕКТАКЪЛ ЗА джуджи с оцъклените оки за офшор синоптиков за мони с трабанта за СВИНЯТА с охрана за парапет анд КО ЗА НИСКОЧЕЛИЯТ ДЕСАН ТЧИК ЗА ЗА КРУШУ ВИШКАТА ТРЪТ ЛА

    10:26 26.10.2025

  • 13 1111

    5 0 Отговор
    Да, защото никога не знаете какво ще ги активира.

    10:26 26.10.2025

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 1 Отговор
    Ако негласуващите отидат да гласуват дали ще минете 4% -та бариера за влизане в парламента?!

    10:31 26.10.2025

  • 15 кьор софра се определя от негласуващите

    9 1 Отговор
    59% за вас лапачи и чекмеджари и общ поръчкари
    които поне не носят лична отговорност
    за батака които другите 41% преизбирачи
    са причинили

    10:34 26.10.2025

  • 16 Само ГРОБ и ТИКВАН могат да измъкнат

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "пеев":

    последните парици на преизбиращите ги
    първи по бедност и болести в ес

    10:36 26.10.2025

  • 17 Дедо

    8 0 Отговор
    Тая искаше да вкарва Бойко у затвора на времето, а сега му се кланя по 10 пъти на ден....... Хаха, падение, е те такива ни управляват.

    10:43 26.10.2025

  • 18 тая

    7 0 Отговор
    само лъже и краде!

    10:43 26.10.2025

  • 19 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако на кражбите се":

    И Хаяшита с вадапади

    10:45 26.10.2025

  • 20 И ВИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин":

    ОТ ТОВА И СИ ПРАВИТЕ ДАЛАВЕРИТЕ. А НИЕ БЪЛГАРИТЕ ЗА ГЪБИ НА РИБА ИЛИ СПИМ. А КОЛКО СА НАГЛИ МАЛЕ МАЛЕ. ОТ НАШИТЕ ПАРИ ПЛАЩАТ НА ТЯХ ЗА НЯКОЙ ГЛАС. И КОВАТ БЪДЕЩЕТО ЯКО С 200. А за РАДЕВ ЩО ЩЕ КАЖЕШ!???!.

    10:45 26.10.2025

  • 21 Браво

    6 0 Отговор
    Егати прозрението! Трябва да сте доволни че 70% не гласуват. Защото ако народа гласуваше, постоянно щяхте да сте извън властта. Последните избори в Пазарджик го доказаха, има кинти има гласове, няма кинти няма гласове. При активност под 35 % гробарите са на 6 място, ако активността е над 70% вероятно нямаше да сте и в първите 10.

    Коментиран от #22

    10:49 26.10.2025

  • 22 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Те затова правят всичко възможно да отблъснат избирателите.

    11:01 26.10.2025

  • 23 Георги Илиев Митев

    1 0 Отговор
    Още един болен, много болен мозък с трибуна за изказване.

    11:05 26.10.2025

