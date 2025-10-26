Деница Сачева: Политиката днес се определя от негласуващите

Политиката днес се определя от хората които не гласуват. Те са два пъти повече от гласуващите, това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Тя подчерта, че правителството на Желязков е правителство на малцинството. По думите ѝ ГЕРБ са благодарни на партиите, подкрепящи това управление, за да може то да реализира целите си. Според нея ГЕРБ и ДПС ново начало са седнали на една маса, за да влезе България в еврозоната, а не да се отказва по средата на пътя.

Сачева посочи, че ГЕРБ повече няма да носи вина и да бъде универсалното извинение, че някой не може. По думите ѝ затова формацията настоява за споделена отговорност. Депутатът отбеляза, че без народните представители от ГЕРБ няма как да се приеме едно или друго законодателство.

Във връзка с изказването на Бойко Борисов в Разград, тя заяви, че той не се страхува от криминалите в политиката, а от тези които клатят политиката. Тя подчерта, че ГЕРБ не е партия, която бива изяждана. Сачева добави, че формацията има структури във всички 28 области.

Тя очаква БСП да разгледа предложението за ротационен председател на Народното събрание. По думите ѝ това не е опит някой да бъде лишен от нещо. Сачева изтъкна, че Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за поста.

Според нея внасянето на бюджета за 2026 г. не се бави. Не можем да си позволим тежки реформаторски действия на прага на еврозоната. Бюджетът Ще бъде в рамките на разумното и на единственото възможно, каза още тя.