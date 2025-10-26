Деница Сачева: Политиката днес се определя от негласуващите

Политиката днес се определя от хората които не гласуват. Те са два пъти повече от гласуващите, това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.
Тя подчерта, че правителството на Желязков е правителство на малцинството. По думите ѝ ГЕРБ са благодарни на партиите, подкрепящи това управление, за да може то да реализира целите си. Според нея ГЕРБ и ДПС ново начало са седнали на една маса, за да влезе България в еврозоната, а не да се отказва по средата на пътя.
Сачева посочи, че ГЕРБ повече няма да носи вина и да бъде универсалното извинение, че някой не може. По думите ѝ затова формацията настоява за споделена отговорност. Депутатът отбеляза, че без народните представители от ГЕРБ няма как да се приеме едно или друго законодателство.
Във връзка с изказването на Бойко Борисов в Разград, тя заяви, че той не се страхува от криминалите в политиката, а от тези които клатят политиката. Тя подчерта, че ГЕРБ не е партия, която бива изяждана. Сачева добави, че формацията има структури във всички 28 области.
Тя очаква БСП да разгледа предложението за ротационен председател на Народното събрание. По думите ѝ това не е опит някой да бъде лишен от нещо. Сачева изтъкна, че Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за поста.
Според нея внасянето на бюджета за 2026 г. не се бави. Не можем да си позволим тежки реформаторски действия на прага на еврозоната. Бюджетът Ще бъде в рамките на разумното и на единственото възможно, каза още тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пеев
Коментиран от #5, #16
10:14 26.10.2025
2 Край
Коментиран от #7
10:14 26.10.2025
3 Хм...
10:14 26.10.2025
4 Боко
10:15 26.10.2025
5 БайБоцимир
До коментар #1 от "пеев":Колко века им трябват? Хм, а май не са спирали да управляват през последните 20 години.
Коментиран от #10
10:16 26.10.2025
6 Гост
10:17 26.10.2025
7 да бе а
До коментар #2 от "Край":прилича на МЕДУЗА
10:17 26.10.2025
8 рая надупян
10:18 26.10.2025
9 Гражданин
Коментиран от #12, #20
10:18 26.10.2025
10 Ако на кражбите се
До коментар #5 от "БайБоцимир":казва управление разни чекмеджета асансьори
Коментиран от #19
10:20 26.10.2025
11 Голямо
10:21 26.10.2025
12 заНИАГАРСКИЯТ
До коментар #9 от "Гражданин":СПЕКТАКЪЛ ЗА джуджи с оцъклените оки за офшор синоптиков за мони с трабанта за СВИНЯТА с охрана за парапет анд КО ЗА НИСКОЧЕЛИЯТ ДЕСАН ТЧИК ЗА ЗА КРУШУ ВИШКАТА ТРЪТ ЛА
10:26 26.10.2025
13 1111
10:26 26.10.2025
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:31 26.10.2025
15 кьор софра се определя от негласуващите
които поне не носят лична отговорност
за батака които другите 41% преизбирачи
са причинили
10:34 26.10.2025
16 Само ГРОБ и ТИКВАН могат да измъкнат
До коментар #1 от "пеев":последните парици на преизбиращите ги
първи по бедност и болести в ес
10:36 26.10.2025
17 Дедо
10:43 26.10.2025
18 тая
10:43 26.10.2025
19 Гост
До коментар #10 от "Ако на кражбите се":И Хаяшита с вадапади
10:45 26.10.2025
20 И ВИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ
До коментар #9 от "Гражданин":ОТ ТОВА И СИ ПРАВИТЕ ДАЛАВЕРИТЕ. А НИЕ БЪЛГАРИТЕ ЗА ГЪБИ НА РИБА ИЛИ СПИМ. А КОЛКО СА НАГЛИ МАЛЕ МАЛЕ. ОТ НАШИТЕ ПАРИ ПЛАЩАТ НА ТЯХ ЗА НЯКОЙ ГЛАС. И КОВАТ БЪДЕЩЕТО ЯКО С 200. А за РАДЕВ ЩО ЩЕ КАЖЕШ!???!.
10:45 26.10.2025
21 Браво
Коментиран от #22
10:49 26.10.2025
22 мда
До коментар #21 от "Браво":Те затова правят всичко възможно да отблъснат избирателите.
11:01 26.10.2025
23 Георги Илиев Митев
11:05 26.10.2025