Волейбол, нация и политика: пет важни неща за България

30 Септември, 2025 19:01 522 13

  • украйна-
  • русия-
  • молдова-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Сега е моментът радостта да се изживее, а анализът на събитията и общественото им възприятие може да остане и за по-късно

Волейбол, нация и политика: пет важни неща за България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Успехите на България от последните години във волейбола, тениса, бокса, щангите, художествената гимнастика, автомобилизма и т.н. са отражение на един фундаментален факт: общото замогване на страната. Пет важни извода.

Сребърните медали на волейболния мъжки отбор са огромна радост за всички българи и повод да получаваме поздравления от възторжени приятели от целия свят. А това не се случва много често, уви. Сега е моментът радостта да се изживее, а анализът на събитията и общественото им възприятие може да остане и за по-късно.

Успехите не идват случайно именно сега

И все пак - първото, което трябва да се каже почти веднага, е, че настоящият спортен успех не е плод на случайност и то в един доста по-дълбок смисъл. Тук не става дума само за таланта на младите играчи, прекрасната работа на треньора и федерацията, които всички спортни наблюдатели многократно отбелязаха. Успехите от последните години във волейбола, тениса, бокса, щангите, художествената гимнастика, автомобилизма и т.н. и т.н. са отражение на един фундаментален (по Маркс) факт: общото замогване на България и Централна Европа като цяло. Не е случайно, че на полуфиналите на първенството в Манила бяхме заедно с Полша и Чехия. Вярно, това не помогна много срещу Италия, но е показателно в по-общ смисъл.

Маркс, разбира се, е редуцирал обясненията на обществените феномени до тясно икономическите отношения, а нещата са много по-сложни. Те опират до свободата да избираш какъв да станеш, как да реализираш ресурсите си, какво да правиш с живота си. Да, държавата е необходима за създаване на нужната среда и образователно ниво, но и свободата на гражданите да се развиват е решаваща. Тоталитарните режими често превръщат спорта в своя пропагандна витрина. Но повечето трайни и истински резултати идват, когато обществената подкрепа е съчетана с гаранции за личната свобода и избор.

Така че съчетанието между публична подкрепа и лична свобода е истинското обяснение за сегашните успехи и на българите, и на централно-европейците като цяло. Пак никак не е случайно, че футболното ни поколение от 1994 г. беше точно това, което беше получило и здрава подкрепа от държавата, но и свободата да се развива в най-добрите отбори по Европа и света. Ако не ни мине котка път, България сега е в точно такава позиция да разполага и с достатъчно ресурси, и със свободни хора, които да постигат високи цели.

Лична свобода и толерантност

Второто важно нещо е радостта от единението, свързана със спортните успехи на националите. Българите, трябва да се каже, сме доста сплотен народ, който има високо мнение за себе си. Затова ни е приятно и когато другите ни хвалят (едва ли има народи, на които не им е приятно). Същевременно мнозина отбелязаха, че би било добре по всички въпроси да показваме такова национално единение. Точно с това не бива да се прекалява, обаче. Свободата, за която стана дума по-горе, изисква в обществото да има различни мнения и толерантност към тях. Въпреки, че на парламента пише „Съединението прави силата“, ролята на парламента е да дава представителство на обществените различия чрез партийна система. Парламентът не бива да се превръща в стадион, който вика за една партия, както за националния отбор.

Олимпиадата от 1936 г. в Берлин е била подобно мероприятие, което, както се знае, е завършило трагично за германците. И едва пред 1954 г., когато изненадващо стават шампиони по футбол за сметка на далеч по-класния унгарски отбор, немците отново получават възможност (далеч по-умерено) да изразят отново гордостта си като нация. Финалът от 1954 г. и до ден-днешен се помни като „Чудото от Берн“ и е символ за възстановяването на Аденауерова Германия след войната.

Спортсменство и уважение към опонента

Третото изключително важно нещо, на което успехите на най-високо спортно ниво учат, е спортсменството и уважението към опонента. Прекрасни спортисти като Григор Димитров са еталон за тази ценност. Спортсменството е състезателност, която не прераства в простащина и омраза към опонента и това е едно от най-важните неща, на които спортът може да учи.

Волейболните ни национали са също безспорен пример за спортсменство. (За разлика от някои кореспонденти и коментатори на основни медии, които се чудеха в ефир защо филипинците са избрали поляк, а не българин на рекламите за първенството. Или пък правеха забележки за „възпитанието“ на италианците и поляците, които не излезли на награждаването загърнати в националните си флагове. Това са дреболии, но спортсменството е много често в детайла.

Единение, но без патриотарство

Четвъртото важно нещо е радостта от единението на българите да не се свежда до противопоставянето им на Европа и света по общо. Както се пееше в една прекрасна песен едно време, „Ние сме светът, ние сме децата на света“. Нашата радост е възможна, защото ги има и другите прекрасни отбори, с които сме в честна надпревара. Светът, като едно цяло, не е враждебното място, което се чуди как да прецака българите и в което те успяват само като натрият носа на другия с викове „Булгар, булгар“. Спасение може и да не дебне отвсякъде, но всъщност в света имаме много приятели и съюзници, които ни възприемат като свободни и равни хора. Оказа се дори, че и във Филипините имаме симпатизанти!

За съжаление има и такива „патриоти“, за които България трябва да е намръщен сам юнак на коня и особено да не е в съюз със Запада и Европа. В Молдова тези „патриоти“ явно толкова са нараснали, че за малко да спечелят срещу „проевропейските“ сили на парламентарните избори в неделя. И в Молдова, и в Румъния, а и у нас, точно такива патриоти обикновено са и за съюзяване под една или друга форма с Русия. Едно е обаче да се състезаваш в европейските лиги по футбол, волейбол и други спортове, друго е да ходиш по ведомствени спартакиади и да се чудиш дали съветските другари ще ти позволят да спечелиш мача. Така е и с политиката.

Клиентелистки структури в българския спорт

Накрая и нещо, което не е съвсем приятно. Спортните ни успехи имат своите дисциплинарни изключения - футболът например. През последните двадесетина години няма с какво да се похвалим в това отношение. Може да е плод на някакъв лош късмет, но все пак е чудно защо въпреки замогването на страната няма позитивен ефект и върху най-популярния спорт. Този въпрос трябва да се изследва внимателно, но поне на пръв поглед има връзка между „мутризацията“ или навлизането на клиентелистките структури от завладяната държава във футболни отбори и управителните органи на този спорт. Както и на други места, това води до неефективност.

Успехът опиянява и дава самочувствие. Той също така приобщава и сплотява. Успехите на футболистите от 1994 г. създадоха своя митология, която е жива и до днес. „Чудото от Манила“ ще бъде събитие от подобен характер, най-вероятно. Освен ако този млад отбор не стане скоро и световен шампион, разбира се, което ще разкраси наратива още повече. Така или иначе, българите вече мечтаят за шампионски титли.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Толерантен

    3 4 Отговор
    Уважение към всеки, постигнал нещо. Радост за сънародниците. Радвам се за тези момчета, живи и здрави да са.
    И все пак нещо ми горчи.... Когато футболистите бяха четвърти, се фукахме. Когато волейболистите са втори, се фукаме. А ако гимнастичките са втори или трети, не сме доволни. Когато Кубрат Пулев остана втори в света, го заляха с помия. Не е честно, както му викат.

    Коментиран от #5

    19:11 30.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гражданин

    4 0 Отговор
    Политиците за пореден път откраднаха радостта на хората! Кацане на правителствения вип лиши гражданите от достъп и от възможност за посрещане на героите...

    19:24 30.09.2025

  • 4 Успехи на българите

    3 1 Отговор
    въпреки анти българското управление ! Плод на българския дух и сила! Оцеляхме османците, ще оцелеем и след мутрите и слугите им!

    19:25 30.09.2025

  • 5 Това е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Толерантен":

    Горчи ти, защото си мокър. За гимнастичките ни всяко друго място, различно от първото, е неуспех, защото са били световни шампиони и са призната световна сила. Пулев се бие за пари и за себе си, а не за България.

    19:26 30.09.2025

  • 6 Дух

    2 7 Отговор
    Ганчо и Ганчовица са изплискали кофата отдавна зомбирани са от собствените си проблеми в живота,но намират утеха в клюки порно политики войни джендъри и англичани това е защото са одрали малоумният византийски крепостен селски характер тази Психопатия е започнала от 2017 година до ден днешен българите са с дребна злобна бедна помиярска окаяна душица и са проядени от омраза и обиди към всеки що годе по нормален

    Коментиран от #8, #12

    19:28 30.09.2025

  • 7 Тома

    3 0 Отговор
    Волейболисти ни втори в света а момчетата от ДАИ първи в света

    19:29 30.09.2025

  • 8 Ганчо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дух":

    Много си умен. И силен. Дай си адреса да те из на си ля пред вашите в хола. Аде бе шматкаааа

    Коментиран от #9

    19:31 30.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганчо

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    Мишка си. Давай да дойда да те зомбита. Бооклуук скааапаан.

    19:38 30.09.2025

  • 11 Любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    Искаш да станеш и чирак на члена му? Бравооооооо по.

    19:40 30.09.2025

  • 12 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дух":

    ли те мразят, циганино?

    Коментиран от #13

    19:47 30.09.2025

  • 13 Дух

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Много":

    Ако бях циганин по малко щях да се мъча

    19:52 30.09.2025