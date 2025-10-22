Новини
Кристиян Шкварек: Луи Бояр е от богато семейство, но много мрази богатите, привилегированите и белите ВИДЕО

22 Октомври, 2025 10:07 726 8

Ако се чудите "Защо Европа се самоубива" - това са хората, които го правят

Кристиян Шкварек: Луи Бояр е от богато семейство, но много мрази богатите, привилегированите и белите ВИДЕО - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Луи Бояр - 25 годишният член на френското национално събрание си сваля и скрива скъпия часовник, преди да произнесе гневна реч срещу богатите, привилегированите и капитализма.

Това отбеляза във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Бояр е от богато семейство, не е работил друго, освен политик и на 25 годишна възраст вече носи скъпи часовници, каквито повечето работници не могат да си купят за цял живот.

Но много мрази богатите, привилегированите и белите, които крайно-лявата му партия "Непокорна Франция" настоява да бъдат превърнати в малцинство посредством масова миграция от Третия Свят. С което и обира целия вот на вече 10 милионната африканска "нация в нацията" там.

Ако се чудите "Защо Европа се самоубива" - това са хората, които го правят. Не са отговорни тайни общества, кабали и илюминати, а такива - привилегировани, лицемерни, леви келеши, либерални популисти, феминистки и бюрократични лелки.

Фенове на Грета Тунберг, които се возят с частни самолети; защитници на бедните и онеправданите, които не са работили 1 ден в живота си.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    15 0 Отговор
    Г-н Бояр с такъв финес си скри часовника в джоба, с какъвто не го прави и ромка на Женския пазар.

    10:11 22.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Сега ли ги видЕхте това 🤔
    Още наш СаТАНИШЕФ беше точно такъв❗
    С тати "АКТИВНИК", без да е РАБОТИЛ нито един ден, без да е разпределил една заплата с жена си и детето си‼️

    10:15 22.10.2025

  • 3 Един

    8 0 Отговор
    Политиката е превърната в доходоносен бизнес - нормално е всеки да си намира ниша и пазар...
    Съжалявам, ако засягам нечии нежни чувства, но без тояга и без смазване на гилотината просто няма да стане!

    10:17 22.10.2025

  • 4 Такива са исторически

    8 0 Отговор
    Такива са повечето левичари в историята - и лидерите на якобинците, марксистите Енгелс и Маркс, болшевиките Ленин и Троцки, както и сегашните - подавляващо от състоятелни фамилии , без трудов стаж в конкретна професия, цял живот социални инженери.

    Коментиран от #6

    10:17 22.10.2025

  • 5 1488

    7 1 Отговор
    ще си пасне идеално в беге
    нито сме богати, нито сме бели

    10:17 22.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Такива са исторически":

    Не само левите❗
    Я виж оКАЯната и УрсуЛиза
    в казва семейства са израсли❗

    Коментиран от #8

    10:25 22.10.2025

  • 7 кристиана

    1 0 Отговор
    един път нещо смислено

    10:29 22.10.2025

  • 8 оши

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ли ривеш за .ой

    10:40 22.10.2025