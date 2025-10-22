Кристиян Шкварек: Луи Бояр е от богато семейство, но много мрази богатите, привилегированите и белите ВИДЕО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Луи Бояр - 25 годишният член на френското национално събрание си сваля и скрива скъпия часовник, преди да произнесе гневна реч срещу богатите, привилегированите и капитализма.

Това отбеляза във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Бояр е от богато семейство, не е работил друго, освен политик и на 25 годишна възраст вече носи скъпи часовници, каквито повечето работници не могат да си купят за цял живот.

Но много мрази богатите, привилегированите и белите, които крайно-лявата му партия "Непокорна Франция" настоява да бъдат превърнати в малцинство посредством масова миграция от Третия Свят. С което и обира целия вот на вече 10 милионната африканска "нация в нацията" там.

Ако се чудите "Защо Европа се самоубива" - това са хората, които го правят. Не са отговорни тайни общества, кабали и илюминати, а такива - привилегировани, лицемерни, леви келеши, либерални популисти, феминистки и бюрократични лелки.

Фенове на Грета Тунберг, които се возят с частни самолети; защитници на бедните и онеправданите, които не са работили 1 ден в живота си.