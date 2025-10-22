Кристиян Шкварек: Луи Бояр е от богато семейство, но много мрази богатите, привилегированите и белите ВИДЕО

Луи Бояр - 25 годишният член на френското национално събрание си сваля и скрива скъпия часовник, преди да произнесе гневна реч срещу богатите, привилегированите и капитализма.
Това отбеляза във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Бояр е от богато семейство, не е работил друго, освен политик и на 25 годишна възраст вече носи скъпи часовници, каквито повечето работници не могат да си купят за цял живот.
Но много мрази богатите, привилегированите и белите, които крайно-лявата му партия "Непокорна Франция" настоява да бъдат превърнати в малцинство посредством масова миграция от Третия Свят. С което и обира целия вот на вече 10 милионната африканска "нация в нацията" там.
Ако се чудите "Защо Европа се самоубива" - това са хората, които го правят. Не са отговорни тайни общества, кабали и илюминати, а такива - привилегировани, лицемерни, леви келеши, либерални популисти, феминистки и бюрократични лелки.
Фенове на Грета Тунберг, които се возят с частни самолети; защитници на бедните и онеправданите, които не са работили 1 ден в живота си.
1 Трол
10:11 22.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Още наш СаТАНИШЕФ беше точно такъв❗
С тати "АКТИВНИК", без да е РАБОТИЛ нито един ден, без да е разпределил една заплата с жена си и детето си‼️
10:15 22.10.2025
3 Един
Съжалявам, ако засягам нечии нежни чувства, но без тояга и без смазване на гилотината просто няма да стане!
10:17 22.10.2025
4 Такива са исторически
Коментиран от #6
10:17 22.10.2025
5 1488
нито сме богати, нито сме бели
10:17 22.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Такива са исторически":Не само левите❗
Я виж оКАЯната и УрсуЛиза
в казва семейства са израсли❗
Коментиран от #8
10:25 22.10.2025
7 кристиана
10:29 22.10.2025
8 оши
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ли ривеш за .ой
10:40 22.10.2025