Противно на руската пропаганда, Украйна в момента печели тази война. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп, който през февруари смъмри украинския си колега Володимир Зеленски, че е принуден да отстъпи пред руските искания, защото "няма козове", сега заяви, че "Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да печели".
Това пише в материал за френското издание L'Express Ювал Ноа Харари - историк, философ и професор в Еврейския университет в Йерусалим.
Той е автор на бестселърите "Sapiens", "Homo Deus" и "Nexus". Когато конфликтът избухна през 2014 г., Украйна изглеждаше напълно безсилна пред руската агресия и руснаците лесно завладяха Крим и други части от Източна Украйна.
Войната навлезе в по-интензивна фаза на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна тотална офанзива, насочена към подчиняване на цяла Украйна и прекратяване на съществуването ѝ като независима държава.
По това време руските лидери и много наблюдатели по света очакваха Русия да завладее Киев и да нанесе решително поражение на украинската армия в рамките на няколко дни. Дори западните поддръжници на Украйна бяха толкова неубедени в шансовете на Украйна за оцеляване, че предложиха да евакуират президента Зеленски и неговия екип и да им помогнат да установят правителство в изгнание. Но Володимир Зеленски избра да остане в Киев и да се бие, като според съобщенията е казал на американците: "Имам нужда от боеприпаси, а не от такси." Украинските сили, макар и по-слабо въоръжени, смаяха света, като отблъснаха руското нападение срещу Киев.
След това украинската армия контраатакува в края на лятото на 2022 г., като спечели две големи победи в Харковска и Херсонска области и освободи голяма част от територията, превзета от руснаците по време на първата фаза на тяхното нахлуване.
На Русия ще ѝ трябват 100 години, за да завладее Украйна
Оттогава, въпреки ограничените успехи и от двете страни, фронтът остана практически непроменен. Руснаците се опитват да създадат впечатление, че напредват безмилостно, но факт е, че от пролетта на 2022 г. насам те не успяват да превземат нито една стратегически важна цел като Киев, Харков или Херсон.
До 2025 г., с цената на 200 000 до 300 000 убити и ранени войници, руската армия досега е успяла да превземе само тънка ивица гранична територия, представляваща, според най-надеждните източници, около 0,6% от общата територия на Украйна.
С темпото, с което напредват през 2025 г., теоретично на руснаците ще им отнеме около 100 години и десетки милиони жертви, за да завладеят останалата част от Украйна. Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г. Ситуацията напомня на Западния фронт по време на Първата световна война, когато безмилостни генерали жертваха десетки хиляди войници, за да превземат няколко километра кални руини. Патриотичните вестници често прикриваха мащаба на тези безумия, като публикуваха карти, уж показващи големи настъпления.
Но най-важният фактор в тези карти е техният мащаб. Както отбелязва историкът Тоби Тъкър, вестниците от Първата световна война често са използвали умишлено голям мащаб, който е правил "напредъка" да изглежда повърхностно впечатляващ, но всеки проницателен читател е можел да види, че той е незначителен.
В много вестници точните географски данни категорично противоречат на постоянните съобщения за "постижения" и "напредък". Същото може да се каже и за последните руски офанзиви.
Суша, море и въздух
За Украйна имаше военен смисъл да провежда тактически отстъпления и да запазва силите и живота на войниците си, като същевременно позволява на руснаците да се изтощават, като извършват скъпоструващи атаки с малка печалба.
Истината е, че Украйна успя да вкара Русия в патова ситуация. Както наскоро писа пенсионираният австралийски генерал-майор Мик Райън, все едно повече от три години след нахлуването в Ирак през 2003 г. Съединените щати да са успели да превземат само 20% от страната, като същевременно са понесли милион жертви в процеса. Някой би ли сметнал това за американска победа? В морето резултатите на Украйна са също толкова впечатляващи. На 24 февруари 2022 г. руският Черноморски флот имаше пълно военноморско превъзходство и изглеждаше, че Украйна няма начин да му се противопостави. Един от най-известните инциденти от този ден се случи на Змийския остров.
Флагманският кораб на руския Черноморски флот, крайцерът "Москва", се свързва по радиото с малкия гарнизон, казвайки: "Аз съм руски военен кораб. Предлагам ви да сложите оръжия и да се предадете, за да избегнете ненужно кръвопролитие и жертви." В отговор гарнизонът изпраща следното съобщение: "Руски военен кораб, върви по дяволите."
Въпреки че Змийският остров бързо беше завладян от руснаците, украинците си го върнаха до края на юни 2022 г. По това време "Москва" и много други руски кораби вече лежаха на дъното на Черно море.
Чрез иновативно използване на ракети и дронове украинците успешно неутрализираха военноморското превъзходство на Русия, промениха самия характер на военноморската война и принудиха остатъците от руския Черноморски флот да търсят убежище в безопасни пристанища далеч от фронтовите линии. Русия се провали и във въздуха. Докато по време на 12-дневната си война срещу Иран през юни 2025 г. Израел пое контрол над иранското небе за около 36 часа, без да загуби нито един пилотиран самолет, Русия досега не е успяла да поеме контрол над украинското небе.
Руските военновъздушни сили понесоха значителни загуби, особено по време на украинската атака срещу руски стратегически бомбардировач през юни. Русия отговори, като разчиташе на ракети с голям обсег и дронове, за да тероризира украинските градове.
Украйна се въздържа от подобни ответни мерки и до голяма степен избягва да поразява цивилни цели в Русия, но украинските дронове демонстрираха значителен капацитет за поразяване на летища и инфраструктура, особено нефтопреработвателни предприятия, на стотици километри навътре в руска територия.
Волята на Запада - слабото звено на Украйна
Украинците постигнаха всичко това без пряка военна намеса отвън. Досега единствената трета страна, която се намеси пряко във войната, е Северна Корея, която изпрати над 10 000 войници да се бият за Русия. Страните от НАТО предоставиха на Украйна огромна подкрепа с оръжия и други ресурси, но нито една войска на НАТО не е участвала официално в реални бойни действия.
Трябва също да се помни, че преди 24 февруари 2022 г. и дълго време след това страните от НАТО отказваха да доставят на Украйна много видове по-модерни тежки оръжия и ограничаваха използването на други оръжия. Някои от тези ограничения все още са в сила.
През 2022 г. украинците постигнаха победи в Киев, Харков и Херсон с ограничено въоръжение. Ако бяха получили пълна подкрепа от самото начало, те можеха да спечелят войната преди края на 2022 г. или лятото на 2023 г., преди Русия да успее да възстанови армията и военната си икономика. През 2025 г. слабото звено в отбраната на Украйна все още се крие в съзнанието на западните ѝ приятели. След като не успява да постигне въздушно и военноморско превъзходство или да пробие сухопътната отбрана на Украйна, стратегията на Русия е да заобиколи украинската позиция, като атакува волята на американците и европейците.
Чрез разпространение на пропаганда, че руската победа е неизбежна, руснаците се надяват, че американците и европейците ще се обезкуражат, ще оттеглят подкрепата си за Украйна и ще я принудят да се предаде.
Поддаването на тази пропаганда би било катастрофално не само за Украйна, но и за страните от НАТО, които биха загубили значителна част от доверието си, както и най-добрата си защита срещу нарастващите руски заплахи.
Украйна - най-добрият военен актив на Европа
Докато Русия продължава да разширява армията и военната си икономика, Европа се стреми да се превъоръжи. Но междувременно най-голямата и най-опитната бойна сила, стояща между руската армия и Варшава, Берлин или Париж, е украинската армия.
Полската, германската и френската армии имат приблизително по 200 000 войници, повечето от които никога не са виждали война. Украинската армия, за разлика от нея, има приблизително един милион войници, повечето от които са закалени в битки ветерани. След две седмици, белязани от нахлувания на руски военни самолети в Естония и дронове над Полша и Румъния (и евентуално Дания), европейците трябва да се замислят върху факта, че ако Русия атакува Европа утре и Съединените щати изберат да стоят настрана от конфликта, най-големият военен актив на Европа ще бъде украинската армия.
Самата американска армия има много да учи от бойния опит на Украйна и нейната напреднала оръжейна индустрия. По-специално, в областта на войната с дронове, нейните иновации и богатство от данни правят Украйна световен лидер.
Това вероятно е една от причините президентът Тръмп напоследък да е станал по-благосклонен към страната. Той обича да подкрепя победителите.
Нациите са съставени от истории Невъзможно е да се предвиди как ще се развие войната, тъй като това зависи от бъдещи решения. Но в едно важно отношение украинската победа вече е решаваща и необратима. Войната е продължение на политиката с други средства.
Войната не се печели от страната, която завладява най-много територия, разрушава най-много градове или убива най-много хора. Войната се печели от страната, която постига политическите си цели. А в Украйна вече е ясно, че Владимир Путин не е постигнал основната си военна цел: унищожаването на украинската нация.
В много от своите речи и есета Путин твърди, че Украйна никога не е била истинска нация. Това беше централното послание на дългото му есе "За историческото единство на руснаците и украинците", публикувано през юли 2021 г. Според Владимир Путин Украйна не е нищо повече от фиктивна единица, насърчавана от чужди сили с цел отслабване на Русия.
Той започна тази война, за да докаже, че украинската нация не съществува, че украинците всъщност са руснаци и че ако им се даде шанс, украинците с радост биха се присъединили към Майка Русия. Никой не знае колко още хора ще загинат заради илюзиите и амбициите на Путин, но едно е ясно за света: Украйна е истинска нация и милиони украинци са готови да се борят със зъби и нокти, за да останат независими от Русия.
Нациите не са направени от буци пръст или капки кръв. Те са съставени от истории, образи и спомени в съзнанието на хората. Без значение как ще се развие войната през следващите месеци, споменът за руското нашествие, зверствата, извършени от Русия, и жертвите, направени от Украйна, ще продължи да подхранва украинския патриотизъм за поколения напред.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Доналд Джон Тръмп
Тръмп: Пекат се нови мерки, от които Путин много ще го заболи
Коментиран от #6
19:03 25.10.2025
6 Зловещо е
До коментар #2 от "Доналд Джон Тръмп":В много руски градове по брнзиностанциите поради липса на горива,граждани издигнаха плакати срещу власта -
Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"
25 октомври 2025, 18:01 часа
Снимка: БГНЕС
Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.
Коментиран от #10, #16
19:04 25.10.2025
Коментиран от #39
19:04 25.10.2025
9 Страшно е
Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.
И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.
„Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.
И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.
Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.
Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят
Коментиран от #14, #20, #58
19:05 25.10.2025
10 жик так
До коментар #6 от "Зловещо е":Дръж фронта бате че Бандера експрес потегли с дружките ти...
19:06 25.10.2025
14 Страшно
До коментар #9 от "Страшно е":Е че си толкова праззз ! Но когато си толкова праззз , не се плашиш !
19:08 25.10.2025
16 бива ли да си толкова п.,03д
До коментар #6 от "Зловещо е":Че нали има десетки клипове от Русия и бензиностанциите качени заради такива като тебе . Всеки може за нула време да разбере че няма нищо вярно в това което пишеш .
19:08 25.10.2025
Тя украйна,че е на финала на финала е,ама дотам на финала,че да изчезне от картата.
19:08 25.10.2025
20 Фергюсън
До коментар #9 от "Страшно е":Батеее..още доказателатва...оня ден - официална размяна на трупове....
За екерисажа бандери 1000...руснаци 31..сметай проипорцията
Коментиран от #45
19:09 25.10.2025
21 Смех, бате
22 Точен анализ на професора
Оттогава, въпреки ограничените успехи и от двете страни, фронтът остана практически непроменен. Руснаците се опитват да създадат впечатление, че напредват безмилостно, но факт е, че от пролетта на 2022 г. насам те не успяват да превземат нито една стратегически важна цел като Киев, Харков или Херсон.
19:11 25.10.2025
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
Коментиран от #32
19:12 25.10.2025
29 третото око
Селото до Лиман е важно, а Покровск и и Мирнорноград са изпълнили своето предназначение и вече не са важни...
19:13 25.10.2025
32 Хаха
До коментар #27 от "Хахахаха":Перемогата в действие:
"Месарите" правят кариера в украинските въоръжени сили; за тях войниците са просто ресурс, заяви депутатът от Радата Татяна Чорновол .
Командирите на украинските въоръжени сили гледат на войниците си като на ресурси; след изпълнение на бойна мисия те докладват на началниците си, че „ресурсът е изчерпан“, казва заместникът.
Именно такива хора биват повишавани в украинските въоръжени сили, оплаква се тя."
Укродепудат го твърди, не ТАСС.....
19:15 25.10.2025
35 ГОСТ
36 Наблюдател
37 викат слава ама вият на умрело
38 000
Коментиран от #43
19:19 25.10.2025
39 Интересно
До коментар #7 от "Ха ха ха ха":От кога ментално болните казват истината? ;)
19:19 25.10.2025
43 Аман
До коментар #38 от "000":От глупости!
Коментиран от #52
19:20 25.10.2025
45 Хаха
До коментар #20 от "Фергюсън":От началото на СВО, до момента са разменени 18500 укроубити срещу няма 1500 руски, част от които цивилни от граничните села на Курска област!
Но.... ако слушаш укропропагандата руснаците дават в "пъти" повече жертви, въпреки реалните данни, снимки на кладбищата с жълтосини знамена, тъпченето на хора по жипки от улиците, призиви за мобилизация на жени и т.н.
Коментиран от #50
19:22 25.10.2025
Първа лъжа: "Войната навлезе в по-интензивна фаза на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна тотална офанзива, насочена към подчиняване на цяла Украйна........."
Русия не е започнала тотална офанзива, защото навлезе в Украйна със 150 000 войници, срещу почти 300 000 украинска армия, въоръжена и обучавана от НАТО в продължение на 8 години, докато траеше измамата с Минските споразумения. Дори Тръмп призна, че по време на първия му мандат САЩ са доставили огромен брой противотанкови и зенитни ракети...
19:23 25.10.2025
50 Как е
До коментар #45 от "Хаха":Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.За първи път се публикува не украинска или западна, а руска статистика за руските загуби в жива сила на фронта в Украйна за настоящата 2025 година.
Загуби в жива сила
Според съобщението за първите осем месеца на 2025 г. цифрите са потресаващи. Ето какво сочат те:
За 243 дни Русия е загубила 381 550 души убити, ранени и изчезнали. По-конкретно:
• 96 744 са убити, включително 2583 офицери и 9633 вербувани затворници;
• 43 966 са изчезналите, включително 12 427 затворници;
• 258 529 са ранени, така че не могат да се върнат в бой, включително 7356 офицери и 18 489 затворници.
Според оценки, публикувани от The Guardian, убитите и тежко ранените руски войници в Украйна са 6 пъти повече, отколкото всички убити и ранени руски войници във войни от ерата на СССР и Руската федерация след Втората световна война. Чисто материалните загуби също са шокиращи – около 2/3 от руския танков парк отпреди войната вече го няма. Половината от Руския черноморски флот – също.
Коментиран от #55, #57
19:26 25.10.2025
52 000
До коментар #43 от "Аман":Не са глупости, а факти. В европа няма да остане никакво производство, конкурентно на китай и сащ. А без ресурсите на русия европа ще се осветява от луната.
19:30 25.10.2025
53 АБВ
Предвид малката численост на руските войски /около 150 000/, командващият генерал Суровикин изтегли армията поради невъзможност да покрие с нея разпокъсан фронт от над 2 000 километра. Само за пример - на 22.6.1941 г. Германия нахлува през 2 000 км. граница със СССР с над 4 000 000 войници. Никакви блестящи победи не е имало в Украйна през 2022 г....
19:31 25.10.2025
54 Ами
Като историк Ювал Ноа Харари трябва знае, че еврейската държава е създадена от Сталин.
Като философ Ювал Ноа Харари трябва знае, че на евреин и циганин държава не му трябва.
19:31 25.10.2025
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #50 от "Как е":БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
19:32 25.10.2025
57 Рублевка
До коментар #50 от "Как е":Руското общество и руските генерали отдавна настояват пред Путин за унищожаването на цялата промишлена, военна, транспортна и енергийна структура на Украйна, но Путин е твърд: "Не! Те са наши братя!".
19:37 25.10.2025
58 Масирана руска атака
До коментар #9 от "Страшно е":Към Покровск и Турецк...Резултата е впечатляващ
19:37 25.10.2025
