Новини
Мнения »
Ювал Ноа Харари: Защо Путин вече загуби войната в Украйна?
  Тема: Украйна

Ювал Ноа Харари: Защо Путин вече загуби войната в Украйна?

25 Октомври, 2025 19:01 1 280 60

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • володимир зеленски

Войната не се печели от страната, която завладява най-много територия, разрушава най-много градове или убива най-много хора

Ювал Ноа Харари: Защо Путин вече загуби войната в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
L"Express L"Express
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Противно на руската пропаганда, Украйна в момента печели тази война. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп, който през февруари смъмри украинския си колега Володимир Зеленски, че е принуден да отстъпи пред руските искания, защото "няма козове", сега заяви, че "Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да печели".

Това пише в материал за френското издание L'Express Ювал Ноа Харари - историк, философ и професор в Еврейския университет в Йерусалим.

Той е автор на бестселърите "Sapiens", "Homo Deus" и "Nexus". Когато конфликтът избухна през 2014 г., Украйна изглеждаше напълно безсилна пред руската агресия и руснаците лесно завладяха Крим и други части от Източна Украйна.

Войната навлезе в по-интензивна фаза на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна тотална офанзива, насочена към подчиняване на цяла Украйна и прекратяване на съществуването ѝ като независима държава.

По това време руските лидери и много наблюдатели по света очакваха Русия да завладее Киев и да нанесе решително поражение на украинската армия в рамките на няколко дни. Дори западните поддръжници на Украйна бяха толкова неубедени в шансовете на Украйна за оцеляване, че предложиха да евакуират президента Зеленски и неговия екип и да им помогнат да установят правителство в изгнание. Но Володимир Зеленски избра да остане в Киев и да се бие, като според съобщенията е казал на американците: "Имам нужда от боеприпаси, а не от такси." Украинските сили, макар и по-слабо въоръжени, смаяха света, като отблъснаха руското нападение срещу Киев.

След това украинската армия контраатакува в края на лятото на 2022 г., като спечели две големи победи в Харковска и Херсонска области и освободи голяма част от територията, превзета от руснаците по време на първата фаза на тяхното нахлуване.

На Русия ще ѝ трябват 100 години, за да завладее Украйна

Оттогава, въпреки ограничените успехи и от двете страни, фронтът остана практически непроменен. Руснаците се опитват да създадат впечатление, че напредват безмилостно, но факт е, че от пролетта на 2022 г. насам те не успяват да превземат нито една стратегически важна цел като Киев, Харков или Херсон.

До 2025 г., с цената на 200 000 до 300 000 убити и ранени войници, руската армия досега е успяла да превземе само тънка ивица гранична територия, представляваща, според най-надеждните източници, около 0,6% от общата територия на Украйна.

С темпото, с което напредват през 2025 г., теоретично на руснаците ще им отнеме около 100 години и десетки милиони жертви, за да завладеят останалата част от Украйна. Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г. Ситуацията напомня на Западния фронт по време на Първата световна война, когато безмилостни генерали жертваха десетки хиляди войници, за да превземат няколко километра кални руини. Патриотичните вестници често прикриваха мащаба на тези безумия, като публикуваха карти, уж показващи големи настъпления.

Но най-важният фактор в тези карти е техният мащаб. Както отбелязва историкът Тоби Тъкър, вестниците от Първата световна война често са използвали умишлено голям мащаб, който е правил "напредъка" да изглежда повърхностно впечатляващ, но всеки проницателен читател е можел да види, че той е незначителен.

В много вестници точните географски данни категорично противоречат на постоянните съобщения за "постижения" и "напредък". Същото може да се каже и за последните руски офанзиви.

Суша, море и въздух

За Украйна имаше военен смисъл да провежда тактически отстъпления и да запазва силите и живота на войниците си, като същевременно позволява на руснаците да се изтощават, като извършват скъпоструващи атаки с малка печалба.

Истината е, че Украйна успя да вкара Русия в патова ситуация. Както наскоро писа пенсионираният австралийски генерал-майор Мик Райън, все едно повече от три години след нахлуването в Ирак през 2003 г. Съединените щати да са успели да превземат само 20% от страната, като същевременно са понесли милион жертви в процеса. Някой би ли сметнал това за американска победа? В морето резултатите на Украйна са също толкова впечатляващи. На 24 февруари 2022 г. руският Черноморски флот имаше пълно военноморско превъзходство и изглеждаше, че Украйна няма начин да му се противопостави. Един от най-известните инциденти от този ден се случи на Змийския остров.

Флагманският кораб на руския Черноморски флот, крайцерът "Москва", се свързва по радиото с малкия гарнизон, казвайки: "Аз съм руски военен кораб. Предлагам ви да сложите оръжия и да се предадете, за да избегнете ненужно кръвопролитие и жертви." В отговор гарнизонът изпраща следното съобщение: "Руски военен кораб, върви по дяволите."

Въпреки че Змийският остров бързо беше завладян от руснаците, украинците си го върнаха до края на юни 2022 г. По това време "Москва" и много други руски кораби вече лежаха на дъното на Черно море.

Чрез иновативно използване на ракети и дронове украинците успешно неутрализираха военноморското превъзходство на Русия, промениха самия характер на военноморската война и принудиха остатъците от руския Черноморски флот да търсят убежище в безопасни пристанища далеч от фронтовите линии. Русия се провали и във въздуха. Докато по време на 12-дневната си война срещу Иран през юни 2025 г. Израел пое контрол над иранското небе за около 36 часа, без да загуби нито един пилотиран самолет, Русия досега не е успяла да поеме контрол над украинското небе.

Руските военновъздушни сили понесоха значителни загуби, особено по време на украинската атака срещу руски стратегически бомбардировач през юни. Русия отговори, като разчиташе на ракети с голям обсег и дронове, за да тероризира украинските градове.

Украйна се въздържа от подобни ответни мерки и до голяма степен избягва да поразява цивилни цели в Русия, но украинските дронове демонстрираха значителен капацитет за поразяване на летища и инфраструктура, особено нефтопреработвателни предприятия, на стотици километри навътре в руска територия.

Волята на Запада - слабото звено на Украйна

Украинците постигнаха всичко това без пряка военна намеса отвън. Досега единствената трета страна, която се намеси пряко във войната, е Северна Корея, която изпрати над 10 000 войници да се бият за Русия. Страните от НАТО предоставиха на Украйна огромна подкрепа с оръжия и други ресурси, но нито една войска на НАТО не е участвала официално в реални бойни действия.

Трябва също да се помни, че преди 24 февруари 2022 г. и дълго време след това страните от НАТО отказваха да доставят на Украйна много видове по-модерни тежки оръжия и ограничаваха използването на други оръжия. Някои от тези ограничения все още са в сила.

През 2022 г. украинците постигнаха победи в Киев, Харков и Херсон с ограничено въоръжение. Ако бяха получили пълна подкрепа от самото начало, те можеха да спечелят войната преди края на 2022 г. или лятото на 2023 г., преди Русия да успее да възстанови армията и военната си икономика. През 2025 г. слабото звено в отбраната на Украйна все още се крие в съзнанието на западните ѝ приятели. След като не успява да постигне въздушно и военноморско превъзходство или да пробие сухопътната отбрана на Украйна, стратегията на Русия е да заобиколи украинската позиция, като атакува волята на американците и европейците.

Чрез разпространение на пропаганда, че руската победа е неизбежна, руснаците се надяват, че американците и европейците ще се обезкуражат, ще оттеглят подкрепата си за Украйна и ще я принудят да се предаде.

Поддаването на тази пропаганда би било катастрофално не само за Украйна, но и за страните от НАТО, които биха загубили значителна част от доверието си, както и най-добрата си защита срещу нарастващите руски заплахи.

Украйна - най-добрият военен актив на Европа

Докато Русия продължава да разширява армията и военната си икономика, Европа се стреми да се превъоръжи. Но междувременно най-голямата и най-опитната бойна сила, стояща между руската армия и Варшава, Берлин или Париж, е украинската армия.

Полската, германската и френската армии имат приблизително по 200 000 войници, повечето от които никога не са виждали война. Украинската армия, за разлика от нея, има приблизително един милион войници, повечето от които са закалени в битки ветерани. След две седмици, белязани от нахлувания на руски военни самолети в Естония и дронове над Полша и Румъния (и евентуално Дания), европейците трябва да се замислят върху факта, че ако Русия атакува Европа утре и Съединените щати изберат да стоят настрана от конфликта, най-големият военен актив на Европа ще бъде украинската армия.

Самата американска армия има много да учи от бойния опит на Украйна и нейната напреднала оръжейна индустрия. По-специално, в областта на войната с дронове, нейните иновации и богатство от данни правят Украйна световен лидер.

Това вероятно е една от причините президентът Тръмп напоследък да е станал по-благосклонен към страната. Той обича да подкрепя победителите.

Нациите са съставени от истории Невъзможно е да се предвиди как ще се развие войната, тъй като това зависи от бъдещи решения. Но в едно важно отношение украинската победа вече е решаваща и необратима. Войната е продължение на политиката с други средства.

Войната не се печели от страната, която завладява най-много територия, разрушава най-много градове или убива най-много хора. Войната се печели от страната, която постига политическите си цели. А в Украйна вече е ясно, че Владимир Путин не е постигнал основната си военна цел: унищожаването на украинската нация.

В много от своите речи и есета Путин твърди, че Украйна никога не е била истинска нация. Това беше централното послание на дългото му есе "За историческото единство на руснаците и украинците", публикувано през юли 2021 г. Според Владимир Путин Украйна не е нищо повече от фиктивна единица, насърчавана от чужди сили с цел отслабване на Русия.

Той започна тази война, за да докаже, че украинската нация не съществува, че украинците всъщност са руснаци и че ако им се даде шанс, украинците с радост биха се присъединили към Майка Русия. Никой не знае колко още хора ще загинат заради илюзиите и амбициите на Путин, но едно е ясно за света: Украйна е истинска нация и милиони украинци са готови да се борят със зъби и нокти, за да останат независими от Русия.

Нациите не са направени от буци пръст или капки кръв. Те са съставени от истории, образи и спомени в съзнанието на хората. Без значение как ще се развие войната през следващите месеци, споменът за руското нашествие, зверствата, извършени от Русия, и жертвите, направени от Украйна, ще продължи да подхранва украинския патриотизъм за поколения напред.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доналд Джон Тръмп

    9 34 Отговор
    Тръмп готов допълнително да повиши залога:
    Тръмп: Пекат се нови мерки, от които Путин много ще го заболи

    Коментиран от #6

    19:03 25.10.2025

  • 3 Дедо

    46 6 Отговор
    Хайде пак раздувки на килограм от Моше за да изкара някоя стотинка.

    19:04 25.10.2025

  • 4 ха ха ха ...има ли още луди юрдеци

    40 7 Отговор
    Колкото и да се напъвате да ни го обяснявате , в това няма грам истина ....

    19:04 25.10.2025

  • 5 факи маки факти

    36 4 Отговор
    вие другари и дригарски от факти сте неква иззмет неземна

    19:04 25.10.2025

  • 6 Зловещо е

    8 28 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Джон Тръмп":

    В много руски градове по брнзиностанциите поради липса на горива,граждани издигнаха плакати срещу власта -

    Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"
    25 октомври 2025, 18:01 часа
    Снимка: БГНЕС
    Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.

    Коментиран от #10, #16

    19:04 25.10.2025

  • 7 Ха ха ха ха

    28 7 Отговор
    Още един ментално болен се изказа а нашите мисири скачат до небето ха ха

    Коментиран от #39

    19:04 25.10.2025

  • 8 Планктон

    22 3 Отговор
    Изгубил е на бабати шортите.

    19:05 25.10.2025

  • 9 Страшно е

    8 28 Отговор
    Днес излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    Коментиран от #14, #20, #58

    19:05 25.10.2025

  • 10 жик так

    27 3 Отговор

    До коментар #6 от "Зловещо е":

    Дръж фронта бате че Бандера експрес потегли с дружките ти...

    19:06 25.10.2025

  • 11 Пич

    29 2 Отговор
    Този с нелепото име дрънка още по нелепи глупости !!! Явно вече не само в България "професор" е синоним на "идиот" !!!!

    19:06 25.10.2025

  • 12 Аре бегай

    26 2 Отговор
    Четиво за умствено изостанали ха ха ха

    19:06 25.10.2025

  • 13 Иван

    31 1 Отговор
    Егати бозата защо тогава реве Зеления.

    19:06 25.10.2025

  • 14 Страшно

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Страшно е":

    Е че си толкова праззз ! Но когато си толкова праззз , не се плашиш !

    19:08 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 бива ли да си толкова п.,03д

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Зловещо е":

    Че нали има десетки клипове от Русия и бензиностанциите качени заради такива като тебе . Всеки може за нула време да разбере че няма нищо вярно в това което пишеш .

    19:08 25.10.2025

  • 17 Некой

    19 4 Отговор
    Вие сте за психиатрията бе!
    Тя украйна,че е на финала на финала е,ама дотам на финала,че да изчезне от картата.

    19:08 25.10.2025

  • 18 Режи и фърляй

    13 4 Отговор
    Слепците са на почит. Центажиите са и глухи на всичкото отгоре ха ха ха

    19:09 25.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фергюсън

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "Страшно е":

    Батеее..още доказателатва...оня ден - официална размяна на трупове....
    За екерисажа бандери 1000...руснаци 31..сметай проипорцията

    Коментиран от #45

    19:09 25.10.2025

  • 21 Смех, бате

    16 3 Отговор
    Не си струва дори да четеш измислици, виж коментарите са друга бира. Смях на корем.

    19:10 25.10.2025

  • 22 Точен анализ на професора

    8 16 Отговор
    На Русия ще ѝ трябват 100 години, за да завладее Украйна

    Оттогава, въпреки ограничените успехи и от двете страни, фронтът остана практически непроменен. Руснаците се опитват да създадат впечатление, че напредват безмилостно, но факт е, че от пролетта на 2022 г. насам те не успяват да превземат нито една стратегически важна цел като Киев, Харков или Херсон.

    19:11 25.10.2025

  • 23 читател

    12 5 Отговор
    Явно никой не вярва на тия бандеропърформънси и затова включиха и бота...
    да подсилва

    19:11 25.10.2025

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    11 2 Отговор
    нещо ни съ вързва в тая пропаганда?

    19:11 25.10.2025

  • 25 Тома

    14 5 Отговор
    Най добре е френското издание да напише какво става с откраднатите ценности от двата музея във Франция

    19:11 25.10.2025

  • 26 Русофил

    7 17 Отговор
    Само идиот може да продължава да вярва, служи и се кланя на Путин!

    19:11 25.10.2025

  • 27 Хахахаха

    7 20 Отговор
    Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #32

    19:12 25.10.2025

  • 28 Саманта

    12 3 Отговор
    Тази новинка се оказа пълна лъжа, дори украинците се подиграват на такива измишлиотини

    19:12 25.10.2025

  • 29 третото око

    10 0 Отговор
    Тъй, тъй...
    Селото до Лиман е важно, а Покровск и и Мирнорноград са изпълнили своето предназначение и вече не са важни...

    19:13 25.10.2025

  • 30 си дзън

    6 14 Отговор
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне. Само тогава светът ще миряса.

    19:14 25.10.2025

  • 31 Цецо морския

    9 3 Отговор
    Информацията не може да бъде потвърдена, но петополовия козляк почва да дращи за да спечели некой лев за операция та да мине в шести пол. Големи нещастници

    19:14 25.10.2025

  • 32 Хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Перемогата в действие:
    "Месарите" правят кариера в украинските въоръжени сили; за тях войниците са просто ресурс, заяви депутатът от Радата Татяна Чорновол .
    Командирите на украинските въоръжени сили гледат на войниците си като на ресурси; след изпълнение на бойна мисия те докладват на началниците си, че „ресурсът е изчерпан“, казва заместникът.
    Именно такива хора биват повишавани в украинските въоръжени сили, оплаква се тя."
    Укродепудат го твърди, не ТАСС.....

    19:15 25.10.2025

  • 33 Я не ни будалкайте

    11 2 Отговор
    Толкова техника и пари се наляха в тая Украйна, за едно превзето село и то измислено!

    19:16 25.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГОСТ

    9 0 Отговор
    професор къде еросалим защо ли не се очудвам на твърденията му. цялата върхушка в управлението на този вече скапан ЕС нямаш нищо общо с този от 90 год. си траяха като мишки в дупките си. еросалимците унищожаваха корения народ където точно тия санксонци максинци франсета и тем подобни ги настаниха и им дадоха територия от колониалното се минало.

    19:16 25.10.2025

  • 36 Наблюдател

    11 2 Отговор
    Прави ми впечатление, че пидирунгелите не харесват много Русия. Този Харари и съпруга му също.

    19:17 25.10.2025

  • 37 викат слава ама вият на умрело

    9 2 Отговор
    Винаги се пускат такива кьорфишеци, когато украинците губят позиции

    19:18 25.10.2025

  • 38 000

    7 2 Отговор
    Съдбата на украйна е ясна. Важното е, че тпите големи - сащ, китай и русия ще унищожат икономически европа. Само малко държави, като унгария и словакия могат да оцелеят, защото имат истински държавници.

    Коментиран от #43

    19:19 25.10.2025

  • 39 Интересно

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха ха":

    От кога ментално болните казват истината? ;)

    19:19 25.10.2025

  • 40 1111

    8 2 Отговор
    Е, те такъв бълвоч не бях чел...

    19:19 25.10.2025

  • 41 Един

    9 2 Отговор
    Еврейския университет... и до тука бате! един ционистки сатрап възхвалява един нацистки сатрап!

    19:20 25.10.2025

  • 42 Диванен стратег

    5 2 Отговор
    Пропагандна манджа от лъжа и истина с неприятна евроатлантически вкус.

    19:20 25.10.2025

  • 43 Аман

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "000":

    От глупости!

    Коментиран от #52

    19:20 25.10.2025

  • 44 достатъчно е

    8 0 Отговор
    да се прочете какво приема за истина в изказване на Тръмп, което си беше жива подигравка с Зеленски и ЕС - ""Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да печели"." хахаха Що ли тази ирония я приемат за подкрепа?

    19:21 25.10.2025

  • 45 Хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фергюсън":

    От началото на СВО, до момента са разменени 18500 укроубити срещу няма 1500 руски, част от които цивилни от граничните села на Курска област!
    Но.... ако слушаш укропропагандата руснаците дават в "пъти" повече жертви, въпреки реалните данни, снимки на кладбищата с жълтосини знамена, тъпченето на хора по жипки от улиците, призиви за мобилизация на жени и т.н.

    Коментиран от #50

    19:22 25.10.2025

  • 46 Ццц

    3 0 Отговор
    Е попаднахме на експерт да ни разкаже всички неолиберални наративи от последните 3 години. Разбрахме, че войната се печели от този, който завземе по-малко територии, убил е по-малко врагове и практически няма икономика, военно производство, мобилизационен резерв и дори ток! Подземните богатства от освободените територии ще платят войната, водена от голям брой наемници, рускоговорящите няма да бъдат тормозени заради произхода си, Америка стопи голяма част от резерва си, ЕС няма повече пари за даване и се чуди как да открадне 300 млрд. руски пари без дългосрочни негативи, сънародниците на този експерт няма да могат да ползват купените 52 % обработваема украинска земя, а Русия удвои златния си резерв. Това разбира се е загуба за руснаците. Щом руснаците загубиха защо да се страхуваме от тях? Утре да не започнем пак да четем за руската заплаха? Кой се страхува от рухнала и загубила война страна? И кой по дяволите вярва на еврейски папагал?

    19:22 25.10.2025

  • 47 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор
    Френското издание да ни информира, има ли протести във Франция? Там за един ден палят повече автомобили, отколкото в Украйна за една седмица! Достигат до 1000 на ден след мачове и по празниците. Засега Франция взема заеми и плаща социал, за да няма бунтове, но започне ли депресия и фалити на банки... Нова Френска революция.

    19:22 25.10.2025

  • 48 АБВ

    3 0 Отговор
    Тази статия е претоплена манджа. Беше публикувана преди време, мисля в "Епицентър" или "Гласове". Пълна е с фактически грешки, неверни данни и обикновени манипулации. Става само за пропаганда, но не е някакъв смислен анализ.
    Първа лъжа: "Войната навлезе в по-интензивна фаза на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна тотална офанзива, насочена към подчиняване на цяла Украйна........."
    Русия не е започнала тотална офанзива, защото навлезе в Украйна със 150 000 войници, срещу почти 300 000 украинска армия, въоръжена и обучавана от НАТО в продължение на 8 години, докато траеше измамата с Минските споразумения. Дори Тръмп призна, че по време на първия му мандат САЩ са доставили огромен брой противотанкови и зенитни ракети...

    19:23 25.10.2025

  • 49 Факт

    3 0 Отговор
    Нека всеки да гледа своите войни!

    19:26 25.10.2025

  • 50 Как е

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хаха":

    Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.За първи път се публикува не украинска или западна, а руска статистика за руските загуби в жива сила на фронта в Украйна за настоящата 2025 година.
    Загуби в жива сила

    Според съобщението за първите осем месеца на 2025 г. цифрите са потресаващи. Ето какво сочат те:

    За 243 дни Русия е загубила 381 550 души убити, ранени и изчезнали. По-конкретно:

    • 96 744 са убити, включително 2583 офицери и 9633 вербувани затворници;

    • 43 966 са изчезналите, включително 12 427 затворници;

    • 258 529 са ранени, така че не могат да се върнат в бой, включително 7356 офицери и 18 489 затворници.

    Според оценки, публикувани от The Guardian, убитите и тежко ранените руски войници в Украйна са 6 пъти повече, отколкото всички убити и ранени руски войници във войни от ерата на СССР и Руската федерация след Втората световна война. Чисто материалните загуби също са шокиращи – около 2/3 от руския танков парк отпреди войната вече го няма. Половината от Руския черноморски флот – също.

    Коментиран от #55, #57

    19:26 25.10.2025

  • 51 хихихихихи

    4 0 Отговор
    Не че нещо, но информейшън от Уикито-"Ювал Ной Харари е открит гей, през 2002 г. той се жени за партньора си на име Ицик Яхав, сега двойката живее в мошава (селскостопанска община) Мезилат Цион близо до Йерусалим".

    19:30 25.10.2025

  • 52 000

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Аман":

    Не са глупости, а факти. В европа няма да остане никакво производство, конкурентно на китай и сащ. А без ресурсите на русия европа ще се осветява от луната.

    19:30 25.10.2025

  • 53 АБВ

    1 0 Отговор
    Втора лъжа: "След това украинската армия контраатакува в края на лятото на 2022 г., като спечели две големи победи в Харковска и Херсонска области и освободи голяма част от територията, превзета от руснаците по време на първата фаза на тяхното нахлуване."

    Предвид малката численост на руските войски /около 150 000/, командващият генерал Суровикин изтегли армията поради невъзможност да покрие с нея разпокъсан фронт от над 2 000 километра. Само за пример - на 22.6.1941 г. Германия нахлува през 2 000 км. граница със СССР с над 4 000 000 войници. Никакви блестящи победи не е имало в Украйна през 2022 г....

    19:31 25.10.2025

  • 54 Ами

    1 0 Отговор
    Като професор Ювал Ноа Харари трябва знае, че това което е казал се нарича пропаганда.
    Като историк Ювал Ноа Харари трябва знае, че еврейската държава е създадена от Сталин.
    Като философ Ювал Ноа Харари трябва знае, че на евреин и циганин държава не му трябва.

    19:31 25.10.2025

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Как е":

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    19:32 25.10.2025

  • 56 Смешник

    1 0 Отговор
    Още един повреден еврейско русофобски мозък

    19:35 25.10.2025

  • 57 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Как е":

    Руското общество и руските генерали отдавна настояват пред Путин за унищожаването на цялата промишлена, военна, транспортна и енергийна структура на Украйна, но Путин е твърд: "Не! Те са наши братя!".

    19:37 25.10.2025

  • 58 Масирана руска атака

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Страшно е":

    Към Покровск и Турецк...Резултата е впечатляващ

    19:37 25.10.2025

  • 59 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Пак антикризисен PR на фона на загубата на коалицията на войната в Покровско-Мирноградската агломерация!

    19:38 25.10.2025

  • 60 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Дрън дрън дрън, Бла Бла Бла. Фашистите спечелили войната, сега вече ще се спи спокойно.

    19:41 25.10.2025