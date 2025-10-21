Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Без ракетите "Томахоук" Путин внезапно загуби интерес към преговорите
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Без ракетите "Томахоук" Путин внезапно загуби интерес към преговорите

21 Октомври, 2025 21:23 797 33

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • томахоук-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Русия отново прави всичко възможно, за да се откаже от дипломацията, заяви още украинският президент

Володимир Зеленски: Без ракетите "Томахоук" Путин внезапно загуби интерес към преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради отлагането на решението на американската администрация за ракетите "Томахоук" за Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия отново прави всичко възможно, за да се откаже от дипломацията", заяви той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курд Околянов

    15 4 Отговор
    А интереса към орешника ?

    Коментиран от #3

    21:25 21.10.2025

  • 2 Дух

    4 2 Отговор
    Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земи телилейски или да УМРА чисто гол и разфасован за органи
    Случи се веднъж
    Ще се Случи Отново,,,,,,.......

    21:26 21.10.2025

  • 3 Орешника падна

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    В Русия..

    21:27 21.10.2025

  • 4 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Не можем да ти плащаме ракетките да си стреляш на шано

    21:27 21.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор
    развържете 2рата ръка на Украина и гледайте сеир-Киевска Рус била по-стара от Московското ,,княжество,,

    Коментиран от #11, #15, #26

    21:27 21.10.2025

  • 6 Шопо

    7 5 Отговор
    Путин искаше да отиде но България не му разреши да прелети.
    Съжалявам.

    Коментиран от #20

    21:28 21.10.2025

  • 7 Гориил

    10 3 Отговор
    Как този корумпиран крадец знае всичко?

    21:28 21.10.2025

  • 8 Пич

    11 3 Отговор
    И Зелю като паветниците !!! Наркоман и глупак ! Може би ще му дадат награда "Дарвин " ! На паветниците само гол с голяма червена глава!!!

    Коментиран от #19, #23

    21:28 21.10.2025

  • 9 ВВП

    5 7 Отговор
    Страх ме е веее, само дрогирани безмозъчни копейки ме обичат все още докато ги занулявам на груз200 като мухи

    21:29 21.10.2025

  • 10 Как без?

    7 2 Отговор
    Оня ден писаха, че хиляди томахавки по милион долара всяка всеки ден ще летят към Москва и ще я направят на пестил! Западът ще дава по милиард долара на ден за томахавки, за да не скърши хатъра на Зеленски, напук на Путин. Писаха още, че за Германия (защото другите в Европа нямат пари) милиард на ден било само пари за едно кафе .

    21:29 21.10.2025

  • 11 Е нали имаше преговори?

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    2022 година, с почти подписани споразумения?
    Обаче Борис ви каза да се биете.
    Еми ето биете се.
    И сега преговори, еми нема преговори, нали искахте да се биете.

    21:31 21.10.2025

  • 12 Моча в калта

    4 8 Отговор
    Като чуят за Зеленски копейките им остава само да квичат като разпран от дрон руски орк в Донбас.

    21:31 21.10.2025

  • 13 Без дрога наркоманите

    9 2 Отговор
    в затвора дълго не запазват разсъдъка си. Бившият президент на Грузия Саакашвили подлудя напълно. Не зная, дали е още жив. Западът подло го забрави и му взеха всичките пари. Жена му, холандка, го заряза и се друса на воля в Холандия. Да сте чували напоследък нещо за Навални? Западът го забрави и него, а преди всеки ден Навални! Навални! Навални! АУУУУ! Навални! Спомина се без дрога в затвора но първо подлудя и заприлича на плашило.
    Няма причина, съдбата на наркоса Зеленски да бъде друга. Особенно, след като е понатрупал парички. Ще се занижат едно след друго дела, а той ще се мята в килията без дрога! Ще изпее всичките си имоти и офшорки за една две дози.

    21:31 21.10.2025

  • 14 Хохи Бохо

    5 1 Отговор
    Ма те американците не щат среща ма. Кво грухтите? 2 статии по-надолу

    21:32 21.10.2025

  • 15 Развържи си ти другата

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    мозъчна клетка, може и нещо по-смислено да напишеш.

    21:32 21.10.2025

  • 16 Като има пари да си купи ракети

    5 3 Отговор
    Пари нямат цяла Европа ги издържа а тоя само реве дайте ни
    Аман бе аман черен
    Всяко даване е до време

    21:32 21.10.2025

  • 17 Прави впечатление

    4 4 Отговор
    Гномът Путлер и Тръмп се мятат в политиката като скумрии на сухо...Абсолютни палячовци и лузъри .

    Коментиран от #24

    21:33 21.10.2025

  • 18 Русите

    5 4 Отговор
    Ще ви смачкат и да ги получите фашаги !

    21:33 21.10.2025

  • 19 Копейкотрошач

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Вратлето ти ще издържи,ли 1 минута?

    21:33 21.10.2025

  • 20 Резил!

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Путин просто няма откъде да прелети до Унгария.

    Коментиран от #22

    21:35 21.10.2025

  • 21 Гунди Бухвалд

    1 1 Отговор
    Латвийската полиция, съвместно с Европол, Естония и Австрия, разби мрежа за измами, управляваща 50 милиона фалшиви акаунта. 7 арестувани - предимно pyскоезични фенове на кpемъл.
    руzZнаците са хипер нагли ...
    Аз, вика, съм руски патриот, но не взимам руско гражданство, защото ще ме депортират от Латвия.
    Марш у кочината, не сте човеци...

    Коментиран от #28

    21:37 21.10.2025

  • 22 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Резил!":

    ха ха ха - да не е отвличал украински деца ама на по цял ден това прави

    21:39 21.10.2025

  • 23 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ти на такива ли се радваш, че и на други ги препоръчваш?

    21:39 21.10.2025

  • 24 ами

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Прави впечатление":

    гледат и се учат от европейския елит

    21:40 21.10.2025

  • 25 Иван Анчев плешивия циганин

    2 1 Отговор
    Без Зеленски, Украйна щеш да е с 20 000 000 повече население и с 150 000 квадртни километра територия в повече.

    21:41 21.10.2025

  • 26 Жица

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Даже не осъзнаваш какво си написал. Киевска Рус. Не е украйна

    21:42 21.10.2025

  • 27 шаа

    1 1 Отговор
    ей, мисирки, я се стегнете. как може толкова постна статия за своя кумир да публикувате. срам нямате ли"

    21:42 21.10.2025

  • 28 Какво общо

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Гунди Бухвалд":

    имат латвийци с Русия, Зеленски и томахавките? Телефонни измамници има навсякъде. Има в България, има в Украйна, навсякъде има.

    21:43 21.10.2025

  • 29 ами

    0 2 Отговор
    я бързо да му давате на вселенски ракети, а и 170 милиярда кеш на първо време че му трябват

    21:43 21.10.2025

  • 30 🤣......

    3 0 Отговор
    Само споменаване името на Зеленски, сред копейките започва една истерия🤣... мани.. мани🤣

    21:43 21.10.2025

  • 31 Денонощно лъжи

    0 2 Отговор
    от това гнусното нещо, за лов на някой глупак.

    21:44 21.10.2025

  • 32 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Тук е прав Зелински зеления наркос бандер. Тръмпоча трябваше да даде Томахавки на ВСУ, те и без това без американки оператори не могат да ги ползват.

    21:44 21.10.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Хаха.....тук Зеленото удари в Десятката 😄😄👍

    21:44 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания