Володимир Зеленски: Без ракетите "Томахоук" Путин внезапно загуби интерес към преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради отлагането на решението на американската администрация за ракетите "Томахоук" за Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
"Русия отново прави всичко възможно, за да се откаже от дипломацията", заяви той.
1 Курд Околянов
Коментиран от #3
21:25 21.10.2025
2 Дух
Случи се веднъж
Ще се Случи Отново,,,,,,.......
21:26 21.10.2025
3 Орешника падна
До коментар #1 от "Курд Околянов":В Русия..
21:27 21.10.2025
4 ООрана държава
21:27 21.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #15, #26
21:27 21.10.2025
6 Шопо
Съжалявам.
Коментиран от #20
21:28 21.10.2025
7 Гориил
21:28 21.10.2025
8 Пич
Коментиран от #19, #23
21:28 21.10.2025
9 ВВП
21:29 21.10.2025
10 Как без?
21:29 21.10.2025
11 Е нали имаше преговори?
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":2022 година, с почти подписани споразумения?
Обаче Борис ви каза да се биете.
Еми ето биете се.
И сега преговори, еми нема преговори, нали искахте да се биете.
21:31 21.10.2025
12 Моча в калта
21:31 21.10.2025
13 Без дрога наркоманите
Няма причина, съдбата на наркоса Зеленски да бъде друга. Особенно, след като е понатрупал парички. Ще се занижат едно след друго дела, а той ще се мята в килията без дрога! Ще изпее всичките си имоти и офшорки за една две дози.
21:31 21.10.2025
14 Хохи Бохо
21:32 21.10.2025
15 Развържи си ти другата
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":мозъчна клетка, може и нещо по-смислено да напишеш.
21:32 21.10.2025
16 Като има пари да си купи ракети
Аман бе аман черен
Всяко даване е до време
21:32 21.10.2025
17 Прави впечатление
Коментиран от #24
21:33 21.10.2025
18 Русите
21:33 21.10.2025
19 Копейкотрошач
До коментар #8 от "Пич":Вратлето ти ще издържи,ли 1 минута?
21:33 21.10.2025
20 Резил!
До коментар #6 от "Шопо":Путин просто няма откъде да прелети до Унгария.
Коментиран от #22
21:35 21.10.2025
21 Гунди Бухвалд
руzZнаците са хипер нагли ...
Аз, вика, съм руски патриот, но не взимам руско гражданство, защото ще ме депортират от Латвия.
Марш у кочината, не сте човеци...
Коментиран от #28
21:37 21.10.2025
22 ами
До коментар #20 от "Резил!":ха ха ха - да не е отвличал украински деца ама на по цял ден това прави
21:39 21.10.2025
23 ха, ха, ха...
До коментар #8 от "Пич":Ти на такива ли се радваш, че и на други ги препоръчваш?
21:39 21.10.2025
24 ами
До коментар #17 от "Прави впечатление":гледат и се учат от европейския елит
21:40 21.10.2025
25 Иван Анчев плешивия циганин
21:41 21.10.2025
26 Жица
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Даже не осъзнаваш какво си написал. Киевска Рус. Не е украйна
21:42 21.10.2025
27 шаа
21:42 21.10.2025
28 Какво общо
До коментар #21 от "Гунди Бухвалд":имат латвийци с Русия, Зеленски и томахавките? Телефонни измамници има навсякъде. Има в България, има в Украйна, навсякъде има.
21:43 21.10.2025
29 ами
21:43 21.10.2025
30 🤣......
21:43 21.10.2025
31 Денонощно лъжи
21:44 21.10.2025
32 таксиджия 🚖
21:44 21.10.2025
33 Pyccкий Карлик
21:44 21.10.2025