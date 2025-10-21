Володимир Зеленски: Без ракетите "Томахоук" Путин внезапно загуби интерес към преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради отлагането на решението на американската администрация за ракетите "Томахоук" за Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия отново прави всичко възможно, за да се откаже от дипломацията", заяви той.