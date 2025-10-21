План в 12 точки! Европа работи заедно с Киев по собствено предложение за прекратяване на войната в Украйна

Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна по настоящите фронтови линии, пише „Блумбърг нюз“, като се позовава на информирани източници, съобщава БТА.
Съгласно предложението Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще следи за прилагането на предложения план.
По-рано днес европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна по настоящите фронтови линии, като това да бъде основа за бъдещи преговори за мир.
Русия призовава Украйна да се съгласи да ѝ отстъпи повече територии преди каквото и да е прекратяване на огъня.
Съгласно предложения план в 12 точки Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на страната от причинените от войната щети и пред нея ще бъде проправен път за бързо присъединяване към ЕС.
След като Русия се съгласи след Украйна на прекратяване на огъня и двете страни се съгласят да спрат териториалните настъпления, предложеният план предвижда връщането на всички депортирани украински деца обратно в Украйна и размяна на военнопленници.
Двете страни ще трябва да започнат преговори относно управлението на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна ще признаят която и да е окупирана украинска земя за руска, се казва още в информацията на „Блумбърг нюз“.
Според информацията в изданието санкциите, наложени на Русия, поетапно ще бъдат вдигнати, въпреки че около 300 милиарда долара замразени авоари на руската централна банка ще бъдат върнати на Русия едва когато Москва се съгласи да допринесе за поствоенното възстановяване на Украйна. Ограничителните мерки ще бъдат върнати обратно срещу Русия, ако тя атакува Украйна отново, се казва още в информацията на „Блумбърг нюз“.
По-рано днес Ройтерс и други новинарски агенции съобщиха, че по време на срещата на Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски, протекла във Вашингтон при закрити врата миналата седмица двамата са спорили, а президентът на САЩ многократно е използвал нецензурни думи и е притискал Зеленски да приеме някои руски искания. Но украинският лидер обяви срещата като успешна, тъй като тя приключи с публичната подкрепа на Тръмп за спиране на огъня по сегашните фронтови линии – което е отдавнашната позиция на Киев.
По-късно през седмицата Зеленски ще посети няколко европейски столици за разговори с европейските лидери. Първо той ще бъде на срещата на върха на ЕС, а след това ще присъства на срещата на страните от "Коалицията на желаещите". По време на тези разговори ще се обсъжда изпращането на сили, които да гарантират сигурността в Украйна след края на войната. Русия вече отхвърли разполагането на подобни международни сили за сигурност.
1 Работете бе
Коментиран от #63
22:03 21.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха,ха,ха
22:05 21.10.2025
5 Предизвикахте Бай Мечок
Коментиран от #12
22:07 21.10.2025
6 АМИ НЕАДЕКВАТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Е БЕЗСМИСЛЕНО ДА СЕ ОБСЪЖДАТ
22:07 21.10.2025
7 Хохо Бохо
Коментиран от #55
22:08 21.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:08 21.10.2025
9 Сандо
22:09 21.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Майна
Това е безобразие
Но човечеството в този си вид го заслужава
Гладът ще го събуди- със сигурност
Пригответе се за немотия, щом нямате достойнство да се опълчите на тези ,с и разум , ще се наложи ..
Коментиран от #20
22:10 21.10.2025
12 АМИ ПРЕДЛОЖИХ МУ
До коментар #5 от "Предизвикахте Бай Мечок":ДА СА ПРИБЕРЕ В БЪРЛОГАТА
АМА ТОЙ ИСКА ДА ИДА С НЕГО
НЯМАЛО КОЙ ДА ГОТВИ ПЕРЕ И ЧИСТИ
А И ВЕЧЕРНО ВРЕМЕ МУ БИЛО СКУЧНО ДА СИ ГО ДРАПА САМ
Коментиран от #15
22:10 21.10.2025
13 6амуебамайката
Коментиран от #18, #24
22:10 21.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Ама наистина?!
И какво включва планЪт?
Русия да се изтегли до Аляска ли?!
Бай Дончо ще ви оправи!
Коментиран от #34
22:11 21.10.2025
17 Кръчмар
22:11 21.10.2025
18 Справедлив
До коментар #13 от "6амуебамайката":И аз също
22:12 21.10.2025
19 Коймисра
22:13 21.10.2025
20 Асен Блогърът
До коментар #11 от "Майна":Садете домати Господине
Садете Розови домати
22:13 21.10.2025
21 Един
Нямало да признаят територия нямало да това нямало онова.... НАПУСКАНЕ НА ТАЯ ЕВРОКОЧИНА!!!
Еврофашистите като са решили да се самоубиват заради украинските нацисти са свободни да го правят!
ВЪН И ДАЛЕЧЕ!
22:14 21.10.2025
22 ООрана държава
22:14 21.10.2025
23 Рекорд
Коментиран от #59
22:15 21.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Майна
От повече от 500 години , всички достойни човеци са били елиминирани в Европа..
Време е човечеството да понесе отговорност за безразсъдството да се подчинява, да робува..
Идва краят на тази имперска , олигархична върхушка..
Знам го
Е , те решиха масово да ни приключват- помислиха , че са..вечни, ха ха
22:15 21.10.2025
26 собственото предложение
Какой тъй тарикатчик
22:16 21.10.2025
27 Ами
Какво стана с "Всичко ще се реши на бойното поле" :)
22:17 21.10.2025
28 Има една приказка...-
Та ,,кръчмарите",нали се досещате кои са...-" ... Путин и Тръмп!
22:17 21.10.2025
29 Я пък тоя
Нито Тръмп ги иска нито Путин.
22:18 21.10.2025
30 Бай той Толстой
22:18 21.10.2025
31 ЕК забравя нещо таблетките си
22:18 21.10.2025
32 Пич
22:20 21.10.2025
33 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #41, #45
22:20 21.10.2025
34 НЕ БЕ
До коментар #16 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":ЗЕЛЕНСКИ ДА ОДИ ДА ГО ДРАПА НА МЕЧОКА
ТОВА Е ПЛАНА
22:21 21.10.2025
35 и на кого ще го предложи Европа,
22:21 21.10.2025
36 Мхм
Коментиран от #40
22:22 21.10.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ВКАРА ЗАККАРПАТИЕТО , НАСЕЛЕНО С ЕТНИЧЕСКИ УНГАРЦИ, В ЕС ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА :)
22:22 21.10.2025
38 12340
.... Които е извадила от г. си.. :))
22:24 21.10.2025
39 Ццц
Коментиран от #42
22:24 21.10.2025
40 Киев за два дня.
До коментар #36 от "Мхм":Пумияр с пумияр.Що за идиотия?
22:24 21.10.2025
41 АМИ ОБЪРНИ СЕ
До коментар #33 от "Руснакът е мръсно противно животно":ЩОТО ТОЙ Е ЗАД ГЪРБА ТИ И ГО Е НАВИРИЛ
ТА ДАВАЙ ТРЕПИ
22:24 21.10.2025
42 Атина Палада
До коментар #39 от "Ццц":Марко Рубио каза на Коня лавров -Руснаците загубиха за един месец 60 000 войника.Не ранени,изчезнали,а мъртви.
Коментиран от #46, #50, #62
22:26 21.10.2025
43 Срам ме е да съм европеец
22:28 21.10.2025
44 Кит
Получиха я.
Защо сега двнадесетоточковците не искат война?
Коментиран от #47
22:29 21.10.2025
45 Ццц
До коментар #33 от "Руснакът е мръсно противно животно":Тоя къде крадна жена ти го наричаш "баджанак" и се преструваш, че много го уважаваш и не ти пука. Другите крадци камо трепеш, дето са далече и не знаят какви ги вършиш с клавиатурата.
22:29 21.10.2025
46 А Лавров му отвърна
До коментар #42 от "Атина Палада":Повече бяха, но са украинци. Проверете си сателита. И Марко замръзна шокиран
22:30 21.10.2025
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "Кит":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #48, #54
22:32 21.10.2025
48 ......
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Първия
22:33 21.10.2025
49 Смешници !
22:34 21.10.2025
50 Ццц
До коментар #42 от "Атина Палада":И Лавров какво му отговори? "Бог да ги прости"? 🤣 Виж кой лови доброволци с кипчета по улицата, вместо да слушаш човек с име на магаре..
22:34 21.10.2025
51 Смях в залата
22:38 21.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Азззззззз
22:39 21.10.2025
54 Кит
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Клепар"?
Много си смел с думите!
Във виртуала.
Да ти напомня ли какъв си в реала, юначе?
Коментиран от #57
22:40 21.10.2025
55 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "Хохо Бохо":На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
22:41 21.10.2025
56 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
22:41 21.10.2025
57 Тихо пръдльо!
До коментар #54 от "Кит":Тихо!!!
Коментиран от #65
22:42 21.10.2025
58 123456
22:43 21.10.2025
59 и най-псуваният
До коментар #23 от "Рекорд":Вероятно...С Макрон може да поспорят по темата.🤣🤣🤣
22:44 21.10.2025
60 Менгов
Коментиран от #68
22:45 21.10.2025
61 Жица
22:46 21.10.2025
62 Ъъъъъъъъъ
До коментар #42 от "Атина Палада":"Марко Рубио каза на Коня лавров -Руснаците загубиха за един месец 60 000 войника.Не ранени,изчезнали,а мъртви."
Русия може да загуби и 600 000 за една седмица....Само не разбирам, какъв точно е проблема на Рубио, че се е закахърил за руските загуби?🤔
Все едно Лавров да му напомни, че дългът им подгони $40трл и нищо в САЩ не работи.....Това проблем ли е на Лавров?
22:49 21.10.2025
63 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Работете бе":1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
Коментиран от #64, #66
22:50 21.10.2025
64 ДА ПРИПОМНИМ
До коментар #63 от "ПРИПОМНЯНЕ":Меркел призна, че Западът е планирал войната от 2014 г
Интервюто, което даде за вестник Die Zeit, се превърна в сензация и откровено признание за измамата на Русия!
„Споразумението от Минск от 2014 г. беше опит да се даде време на Украйна. Тя Украйна също използва това време, за да стане по-силна, което може да се види днес. Украйна от 2014/15 не е днешна Украйна. Както показаха битките за Дебалцево в началото на 2015 г., тогава Путин лесно можеше да го превземе. И много се съмнявам, че тогава страните от НАТО са могли да направят толкова, колкото правят сега, за да помогнат на Украйна” – Меркел.
Прочетете това няколко пъти и разберете: Русия никога не е имала намерение да влиза в територията на съсед! Никога! Въпреки че шансовете бяха много големи.
Минските споразумения, приети през 2014 г., са просто измама към Русия, с която започна осемгодишна провокация! През това време Европа наистина работи усилено, подготвяйки се за война дълго време.
22:54 21.10.2025
65 Кит
До коментар #57 от "Тихо пръдльо!":А, още едно юначе...
Здравей, миличко!
22:55 21.10.2025
66 Жица
До коментар #63 от "ПРИПОМНЯНЕ":Да ти припомня:
САЩ дадоха 5млрд да организират майдана2014
Нацитата избиха много рускоговорящи
Неспазване на Минск 1 и 2
Още трябва ли ти....
22:55 21.10.2025
67 А50
22:59 21.10.2025
68 Кит
До коментар #60 от "Менгов":Бъркаш, умовете им не са фокусирани толкова върху руските милиарди из западните банки, а в стотиците трилиони, чакащи да бъдат усвоени из безкрайните руски земи!
Това е Голямата цел на Биг Брадър - ресурсите на Русия!
На техен фон милиардите са с размер и тегло на трохи.
22:59 21.10.2025
69 Караджата
23:04 21.10.2025
70 Десислава Димитрова
23:06 21.10.2025
71 Бай Ганьо
23:07 21.10.2025
72 Отряд1
Европа трябва да се научи да слуша! Това е урокът! Ако не - ударите продължават, докато Европа не се научи!
Русия - показа, че изобщо не е изолирана държава, и дори напротив, тя укрепи икономически и военни съюзи с държави, чиято мощ е доста по- сериозна от отиващите към фалит - Франция, Италия и Германия. А без тях Европа ... повярвайте - ще е като един гол ХемингУеЙ.
И така.
Цивилизацио, поне драмат ти е на ниво!
23:16 21.10.2025