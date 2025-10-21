Новини
Свят »
Украйна »
План в 12 точки! Европа работи заедно с Киев по собствено предложение за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

План в 12 точки! Европа работи заедно с Киев по собствено предложение за прекратяване на войната в Украйна

21 Октомври, 2025 22:00, обновена 21 Октомври, 2025 23:03 1 783 72

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • нато

Съгласно предложения план Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на страната от причинените от войната щети и пред нея ще бъде проправен път за бързо присъединяване към ЕС

План в 12 точки! Европа работи заедно с Киев по собствено предложение за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна по настоящите фронтови линии, пише „Блумбърг нюз“, като се позовава на информирани източници, съобщава БТА.

Съгласно предложението Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще следи за прилагането на предложения план.

По-рано днес европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна по настоящите фронтови линии, като това да бъде основа за бъдещи преговори за мир.

Русия призовава Украйна да се съгласи да ѝ отстъпи повече територии преди каквото и да е прекратяване на огъня.

Съгласно предложения план в 12 точки Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на страната от причинените от войната щети и пред нея ще бъде проправен път за бързо присъединяване към ЕС.

След като Русия се съгласи след Украйна на прекратяване на огъня и двете страни се съгласят да спрат териториалните настъпления, предложеният план предвижда връщането на всички депортирани украински деца обратно в Украйна и размяна на военнопленници.

Двете страни ще трябва да започнат преговори относно управлението на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна ще признаят която и да е окупирана украинска земя за руска, се казва още в информацията на „Блумбърг нюз“.

Според информацията в изданието санкциите, наложени на Русия, поетапно ще бъдат вдигнати, въпреки че около 300 милиарда долара замразени авоари на руската централна банка ще бъдат върнати на Русия едва когато Москва се съгласи да допринесе за поствоенното възстановяване на Украйна. Ограничителните мерки ще бъдат върнати обратно срещу Русия, ако тя атакува Украйна отново, се казва още в информацията на „Блумбърг нюз“.

По-рано днес Ройтерс и други новинарски агенции съобщиха, че по време на срещата на Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски, протекла във Вашингтон при закрити врата миналата седмица двамата са спорили, а президентът на САЩ многократно е използвал нецензурни думи и е притискал Зеленски да приеме някои руски искания. Но украинският лидер обяви срещата като успешна, тъй като тя приключи с публичната подкрепа на Тръмп за спиране на огъня по сегашните фронтови линии – което е отдавнашната позиция на Киев.

По-късно през седмицата Зеленски ще посети няколко европейски столици за разговори с европейските лидери. Първо той ще бъде на срещата на върха на ЕС, а след това ще присъства на срещата на страните от "Коалицията на желаещите". По време на тези разговори ще се обсъжда изпращането на сили, които да гарантират сигурността в Украйна след края на войната. Русия вече отхвърли разполагането на подобни международни сили за сигурност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Работете бе

    60 5 Отговор
    свършиха хохохолите, губят по целия фронт. Разработиха се тия евроФъшки да спирали това, което те провокираха.

    Коментиран от #63

    22:03 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха,ха,ха

    59 2 Отговор
    Какво стана с плана от 12 топки за победа над Русия

    22:05 21.10.2025

  • 5 Предизвикахте Бай Мечок

    53 5 Отговор
    Събудиха мечока, ха сега го накарайте да се прибере в бърлогата. :))

    Коментиран от #12

    22:07 21.10.2025

  • 6 АМИ НЕАДЕКВАТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

    54 1 Отговор
    НА САМОВЛЮБЕНИ ПОЛУ......ЕДЕОТИ
    Е БЕЗСМИСЛЕНО ДА СЕ ОБСЪЖДАТ

    22:07 21.10.2025

  • 7 Хохо Бохо

    30 1 Отговор
    Остава и война да си спретнат, че да си прилагат точките по договорите. Относно СВО салобандерите ще подпишат единствено пълна и безусловна капитулация със значителни териториални загуби.

    Коментиран от #55

    22:08 21.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 25 Отговор
    да живее Украина!!! последната крепост на ЕС срещу МОРДОРските орки

    22:08 21.10.2025

  • 9 Сандо

    46 1 Отговор
    Всяко предложение на европата е жалка молба към Путин да се предаде.Това само потвърждава що за самовлюбени малоумници управляват евродържавите.

    22:09 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    39 1 Отговор
    Това е държане на група от детска градина.
    Това е безобразие
    Но човечеството в този си вид го заслужава
    Гладът ще го събуди- със сигурност
    Пригответе се за немотия, щом нямате достойнство да се опълчите на тези ,с и разум , ще се наложи ..

    Коментиран от #20

    22:10 21.10.2025

  • 12 АМИ ПРЕДЛОЖИХ МУ

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Предизвикахте Бай Мечок":

    ДА СА ПРИБЕРЕ В БЪРЛОГАТА
    АМА ТОЙ ИСКА ДА ИДА С НЕГО
    НЯМАЛО КОЙ ДА ГОТВИ ПЕРЕ И ЧИСТИ
    А И ВЕЧЕРНО ВРЕМЕ МУ БИЛО СКУЧНО ДА СИ ГО ДРАПА САМ

    Коментиран от #15

    22:10 21.10.2025

  • 13 6амуебамайката

    17 1 Отговор
    Наглавнияридактор

    Коментиран от #18, #24

    22:10 21.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    33 1 Отговор
    Верно ли бе?!
    Ама наистина?!
    И какво включва планЪт?
    Русия да се изтегли до Аляска ли?!
    Бай Дончо ще ви оправи!

    Коментиран от #34

    22:11 21.10.2025

  • 17 Кръчмар

    30 1 Отговор
    Правят сметки без кръчмаря.

    22:11 21.10.2025

  • 18 Справедлив

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "6амуебамайката":

    И аз също

    22:12 21.10.2025

  • 19 Коймисра

    15 1 Отговор
    Фгащити

    22:13 21.10.2025

  • 20 Асен Блогърът

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Садете домати Господине
    Садете Розови домати

    22:13 21.10.2025

  • 21 Един

    35 1 Отговор
    Евроненормалницте не разбраха че фашисткия им подход не върви!
    Нямало да признаят територия нямало да това нямало онова.... НАПУСКАНЕ НА ТАЯ ЕВРОКОЧИНА!!!
    Еврофашистите като са решили да се самоубиват заради украинските нацисти са свободни да го правят!
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ!

    22:14 21.10.2025

  • 22 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Абе тия ваще неизпълними глупости с цел мир да няма вече ги гледахме. Парите свършват скоро и щете не щете решението ще е само 1, белия байрак и айде

    22:14 21.10.2025

  • 23 Рекорд

    29 0 Отговор
    В книгата на Гинес -Зеленски ще бъде записан ,като палячето президент прекарал най много време във въздуха и най много плюмки раздал ...

    Коментиран от #59

    22:15 21.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майна

    22 0 Отговор
    Изобщо не ми е жал за спящото , оглупяло население..
    От повече от 500 години , всички достойни човеци са били елиминирани в Европа..
    Време е човечеството да понесе отговорност за безразсъдството да се подчинява, да робува..
    Идва краят на тази имперска , олигархична върхушка..
    Знам го
    Е , те решиха масово да ни приключват- помислиха , че са..вечни, ха ха

    22:15 21.10.2025

  • 26 собственото предложение

    13 0 Отговор
    Да дойде горския и да ви изгони!!!
    Какой тъй тарикатчик

    22:16 21.10.2025

  • 27 Ами

    27 0 Отговор
    Какви планове за прекратяване? Какви 12 точки?
    Какво стана с "Всичко ще се реши на бойното поле" :)

    22:17 21.10.2025

  • 28 Има една приказка...-

    18 0 Отговор
    ,,Хубави сметки си правите...,ама...без кръчмар...?!"
    Та ,,кръчмарите",нали се досещате кои са...-" ... Путин и Тръмп!

    22:17 21.10.2025

  • 29 Я пък тоя

    21 0 Отговор
    И на кой ще го предложат?
    Нито Тръмп ги иска нито Путин.

    22:18 21.10.2025

  • 30 Бай той Толстой

    9 0 Отговор
    😁😁😁😁😁😁😁😁😁

    22:18 21.10.2025

  • 31 ЕК забравя нещо таблетките си

    17 0 Отговор
    точки и запетайки , леле леле. Европа и тя имала думата!?!?

    22:18 21.10.2025

  • 32 Пич

    14 0 Отговор
    Тия може да се работят само по дупките ! И Урсулианците и Зелювците са само едни дупки !!!

    22:20 21.10.2025

  • 33 Руснакът е мръсно противно животно

    1 16 Отговор
    Краде от перални до деца.Трепе се!

    Коментиран от #41, #45

    22:20 21.10.2025

  • 34 НЕ БЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    ЗЕЛЕНСКИ ДА ОДИ ДА ГО ДРАПА НА МЕЧОКА
    ТОВА Е ПЛАНА

    22:21 21.10.2025

  • 35 и на кого ще го предложи Европа,

    19 0 Отговор
    това предложение в12 точки?На Зеленски?Щото неотдавна ,една от ЕП,каза че Путин не го четяла и не го имала за жив човек...Тръмп от своя страна,ЕС ги няма за нищо,освен за парични придобивки...Другарят Си и Ердоган също открито се държат пренебрежително с нашата велика Урсула...Даже самопровъзгласилият се президент на Сирия,не пожела да се ръкува с Аналената...

    22:21 21.10.2025

  • 36 Мхм

    15 0 Отговор
    "План в 12 точки!"? Що за идиотия?

    Коментиран от #40

    22:22 21.10.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    НА ОРБАН , ПУТИН И ТРЪМП ЩЕ МУ ПОДПИШАТ В БУДАПЕЩА
    ДА ВКАРА ЗАККАРПАТИЕТО , НАСЕЛЕНО С ЕТНИЧЕСКИ УНГАРЦИ, В ЕС ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА :)

    22:22 21.10.2025

  • 38 12340

    12 0 Отговор
    "... Блумбърг нюз“, като се позовава на информирани източници,..."
    .... Които е извадила от г. си.. :))

    22:24 21.10.2025

  • 39 Ццц

    8 0 Отговор
    Европейският план планува шефът да е американски. 🤣 Какво да се коментира повече? Без план няма как, че някой ще си помисли, че дрогираният и цирк "Желание" се събират само на лафче и завършват с някой войнствен лозунг и до там. Преди две години пак плануваха по 7-8 точки как да съсипят Русия и оня се сбъдна колкото и този ще го бъде. Този поне е разделен на две колонки на листа, че точките са повечко.

    Коментиран от #42

    22:24 21.10.2025

  • 40 Киев за два дня.

    0 11 Отговор

    До коментар #36 от "Мхм":

    Пумияр с пумияр.Що за идиотия?

    22:24 21.10.2025

  • 41 АМИ ОБЪРНИ СЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    ЩОТО ТОЙ Е ЗАД ГЪРБА ТИ И ГО Е НАВИРИЛ
    ТА ДАВАЙ ТРЕПИ

    22:24 21.10.2025

  • 42 Атина Палада

    0 13 Отговор

    До коментар #39 от "Ццц":

    Марко Рубио каза на Коня лавров -Руснаците загубиха за един месец 60 000 войника.Не ранени,изчезнали,а мъртви.

    Коментиран от #46, #50, #62

    22:26 21.10.2025

  • 43 Срам ме е да съм европеец

    13 0 Отговор
    ..И Русия има много точки, и ко правим ся? И по-нататъка кво? Това се казва олигофрения made in eu, подобаващо с малки букви естествено 🤣🤣🤣

    22:28 21.10.2025

  • 44 Кит

    13 1 Отговор
    Нали тези с дванадесетте точки искаха война?
    Получиха я.
    Защо сега двнадесетоточковците не искат война?

    Коментиран от #47

    22:29 21.10.2025

  • 45 Ццц

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Тоя къде крадна жена ти го наричаш "баджанак" и се преструваш, че много го уважаваш и не ти пука. Другите крадци камо трепеш, дето са далече и не знаят какви ги вършиш с клавиатурата.

    22:29 21.10.2025

  • 46 А Лавров му отвърна

    13 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Повече бяха, но са украинци. Проверете си сателита. И Марко замръзна шокиран

    22:30 21.10.2025

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 11 Отговор

    До коментар #44 от "Кит":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #48, #54

    22:32 21.10.2025

  • 48 ......

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Първия

    22:33 21.10.2025

  • 49 Смешници !

    12 0 Отговор
    Събрали се от "коалицията на победените" да поставят условия на Победителят: РУСИЯ! Тъпите евроатлантически кратуни явно още на са разбрали защо се води тази война! Войната не е за територии, а да се спре геноцида срещу руското население,русофобията, и смяна на фашисткия режим в окраина! ОчевАдно е ,че западът използва народа на окраина за пушечно месо в опитите си да се докопат до нови пазари и руските природни богатства мечтаейки за "стратегическо поражение и плячкосване на Русия"! Русия води отечествена и справедлива война и англосанксонците да си го набият веднъж завинаги в тъпите кратуне,че българския народ винаги ще е е на страната на руснаците!

    22:34 21.10.2025

  • 50 Ццц

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    И Лавров какво му отговори? "Бог да ги прости"? 🤣 Виж кой лови доброволци с кипчета по улицата, вместо да слушаш човек с име на магаре..

    22:34 21.10.2025

  • 51 Смях в залата

    10 0 Отговор
    12 точки?...тя точката е само една...кафявата.Капитулацията там ще ви влезе.

    22:38 21.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Азззззззз

    8 1 Отговор
    Коя е тая Европа?! Германия, Полша, прибалтийските пинчери, Франция и Британия ли? Нещо мноого малка стана вече. Самозванци безполови!

    22:39 21.10.2025

  • 54 Кит

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Клепар"?
    Много си смел с думите!
    Във виртуала.
    Да ти напомня ли какъв си в реала, юначе?

    Коментиран от #57

    22:40 21.10.2025

  • 55 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    22:41 21.10.2025

  • 56 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    0 4 Отговор
    Си лягат щастливи,, че не са се родили руснаци.

    22:41 21.10.2025

  • 57 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кит":

    Тихо!!!

    Коментиран от #65

    22:42 21.10.2025

  • 58 123456

    5 0 Отговор
    и тия ми ти били елит ....

    22:43 21.10.2025

  • 59 и най-псуваният

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Рекорд":

    Вероятно...С Макрон може да поспорят по темата.🤣🤣🤣

    22:44 21.10.2025

  • 60 Менгов

    7 0 Отговор
    Сън не ги хваща! Мисълта им е само в милиардите на руснаците! Щом решат как да ги вземат ще настане спокойствие за известно време!

    Коментиран от #68

    22:45 21.10.2025

  • 61 Жица

    7 0 Отговор
    Не знам от кога губещия, определя правилата...

    22:46 21.10.2025

  • 62 Ъъъъъъъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    "Марко Рубио каза на Коня лавров -Руснаците загубиха за един месец 60 000 войника.Не ранени,изчезнали,а мъртви."

    Русия може да загуби и 600 000 за една седмица....Само не разбирам, какъв точно е проблема на Рубио, че се е закахърил за руските загуби?🤔
    Все едно Лавров да му напомни, че дългът им подгони $40трл и нищо в САЩ не работи.....Това проблем ли е на Лавров?

    22:49 21.10.2025

  • 63 ПРИПОМНЯНЕ

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Работете бе":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......

    Коментиран от #64, #66

    22:50 21.10.2025

  • 64 ДА ПРИПОМНИМ

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Меркел призна, че Западът е планирал войната от 2014 г
    Интервюто, което даде за вестник Die Zeit, се превърна в сензация и откровено признание за измамата на Русия!
    „Споразумението от Минск от 2014 г. беше опит да се даде време на Украйна. Тя Украйна също използва това време, за да стане по-силна, което може да се види днес. Украйна от 2014/15 не е днешна Украйна. Както показаха битките за Дебалцево в началото на 2015 г., тогава Путин лесно можеше да го превземе. И много се съмнявам, че тогава страните от НАТО са могли да направят толкова, колкото правят сега, за да помогнат на Украйна” – Меркел.
    Прочетете това няколко пъти и разберете: Русия никога не е имала намерение да влиза в територията на съсед! Никога! Въпреки че шансовете бяха много големи.
    Минските споразумения, приети през 2014 г., са просто измама към Русия, с която започна осемгодишна провокация! През това време Европа наистина работи усилено, подготвяйки се за война дълго време.

    22:54 21.10.2025

  • 65 Кит

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тихо пръдльо!":

    А, още едно юначе...
    Здравей, миличко!

    22:55 21.10.2025

  • 66 Жица

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Да ти припомня:
    САЩ дадоха 5млрд да организират майдана2014
    Нацитата избиха много рускоговорящи
    Неспазване на Минск 1 и 2
    Още трябва ли ти....

    22:55 21.10.2025

  • 67 А50

    6 1 Отговор
    Колко пък да е извънредна една повтаряща се глупост

    22:59 21.10.2025

  • 68 Кит

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Менгов":

    Бъркаш, умовете им не са фокусирани толкова върху руските милиарди из западните банки, а в стотиците трилиони, чакащи да бъдат усвоени из безкрайните руски земи!
    Това е Голямата цел на Биг Брадър - ресурсите на Русия!
    На техен фон милиардите са с размер и тегло на трохи.

    22:59 21.10.2025

  • 69 Караджата

    5 0 Отговор
    Пълномощни празни приказки

    23:04 21.10.2025

  • 70 Десислава Димитрова

    0 1 Отговор
    Аз само с руснаци се такова...

    23:06 21.10.2025

  • 71 Бай Ганьо

    2 7 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    23:07 21.10.2025

  • 72 Отряд1

    3 0 Отговор
    "Рибарите", сложили тигана, се гласят какво да е рибното меню, докато рибата е още в морето и никой не смее да влезе и да я изкара.

    Европа трябва да се научи да слуша! Това е урокът! Ако не - ударите продължават, докато Европа не се научи!

    Русия - показа, че изобщо не е изолирана държава, и дори напротив, тя укрепи икономически и военни съюзи с държави, чиято мощ е доста по- сериозна от отиващите към фалит - Франция, Италия и Германия. А без тях Европа ... повярвайте - ще е като един гол ХемингУеЙ.

    И така.
    Цивилизацио, поне драмат ти е на ниво!

    23:16 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания