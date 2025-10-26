Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава

Владимир Путин: Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава

26 Октомври, 2025 10:23 3 968 107

  • русия-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • буревестник-
  • валерий герасимов-
  • нато-
  • украйна

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната

Владимир Путин: Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Ген. Герасимов каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът ѝ. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите ѝ, докладва Герасимов. Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи по-рано прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Президентът проведе съвещание с участието на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на участващите в специалната военна операция (СВО, както Русия нарича действията си в Украйна - бел. ред.) групировки. Всички те докладваха подробно пред върховния главнокомандващ за ситуацията на линията съприкосновение", каза говорителят на Кремъл. "Военнослужещите представиха на върховния главнокомандващ пълна информация за обстановката на фронта", допълни Песков.

Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци. "Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи. Говорим за това с вас постоянно и знам как се отнасяте към него самите вие. Моят подход също ви е известен", каза той на съвещанието.

Президентът разпореди да се осигурят всички необходими условия за предаването на украинските военнослужещи, за да се сведат до минимум жертвите.

"За да се сведат до минимум ненужните жертви, ви моля, както с вас сме правили и по-рано, да се вземат всеобхватни мерки, за да се гарантира предаването на украинските военнослужещи. Тези, които, разбира се, искат да направят това. Ние с вас знаем, вие знаете по-добре от всеки друг, че това не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат", каза той.

Путин отбеляза успеха на руската армия в обкръжаването на вражеската групировка в района на Красноармейск, Димитров и Купянск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В.Найденов

    21 38 Отговор
    със 100 км. в час .........

    Коментиран от #11

    10:25 26.10.2025

  • 2 Поредното Въображаемо оръжие на

    41 67 Отговор
    Въображаемата армия на Путин

    Коментиран от #32

    10:26 26.10.2025

  • 3 Путин е като Хитлер - чака

    37 59 Отговор
    на някакво свръх оръжие за да победи! В същото време руската армия обстрелва Русия! Зенитна ракета удари автобус с пътници в Подмосковието, загинаха поне 15 души!

    Коментиран от #13, #15, #47, #78

    10:26 26.10.2025

  • 4 Тръмп

    42 24 Отговор
    Крайно време е да получим една на наша територия ,за се кротнем.

    Коментиран от #93

    10:27 26.10.2025

  • 5 Мда, "крива лопата" но с ядрен

    44 21 Отговор
    двигател, Слава на Велика Германия, Урсула, Меркел, Шолц и Мерц.
    Един Буревестник лети над Берлин.😁

    10:27 26.10.2025

  • 6 Новото оръжие

    27 44 Отговор
    Се инсталира на лада и се предържа от 10 Руснака при изстрел двама Отзад биват Увъглени
    Хвала на Путин Хвала

    10:28 26.10.2025

  • 7 Сила

    27 28 Отговор
    " Идиот " ...по Достоевски

    10:28 26.10.2025

  • 8 Хахахаха

    19 20 Отговор
    Офффф. Други опорки има ли?

    10:28 26.10.2025

  • 9 МирО

    45 21 Отговор
    Добре , че Путин е умен и мъдър , че ако беше някой друг на негово място не се знае ......

    Коментиран от #94

    10:28 26.10.2025

  • 10 Руснаков

    26 28 Отговор
    Видяхме ги безаналоговите и високоточните....

    Коментиран от #18

    10:29 26.10.2025

  • 11 Хайо

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "В.Найденов":

    Учи физика ,излагаш се и си смешен.

    Коментиран от #50

    10:29 26.10.2025

  • 12 Нов Гробар

    20 16 Отговор
    Ще имам много работа близките дни в Русия с тези оръжия на нашият Велик Стратег

    10:29 26.10.2025

  • 13 Смотльо,

    29 17 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":

    Що не идеш да го пребориш,Украйна има нужда от помощ.

    Коментиран от #20

    10:29 26.10.2025

  • 14 Оран

    29 28 Отговор
    Вова, Вова., и теб ще те качат на буривестника. Скоро.

    10:30 26.10.2025

  • 15 Ти си пълна тъпейка

    33 16 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":

    Това е междуконтинентална ракета.

    Коментиран от #34

    10:30 26.10.2025

  • 16 66% от руския износ на петрол

    34 42 Отговор
    е под санкциите на Тръмп. Лукойл и Роснефт яко го закъсват. Вчера Путин беше много нервен, едвам мънкаше и цялото му тяло неестествено трепереше . С 50% ще паднат приходите на Русия, нейният бюджет ще колабира. Тръмп: След 6 месеца пак ще си говорим!

    Коментиран от #30, #35, #57, #73

    10:30 26.10.2025

  • 17 Ще бъде

    26 10 Отговор
    демонстрирана на ЮЖ МАШ---А може и на някакъв маш по желание на КЛИЕНТА

    10:31 26.10.2025

  • 18 Хайо

    26 11 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаков":

    Украина ги вижда най добре ,що не си там да ги усетиш и ти?

    10:31 26.10.2025

  • 19 сфгфжцьзььдзз

    14 23 Отговор
    "Същността на Комунистическата партия е антихуманна зла секта"

    10:31 26.10.2025

  • 20 Бен Вафлек

    16 23 Отговор

    До коментар #13 от "Смотльо,":

    Ти защо не отидеш да кажеш на Украинците да спрат да защитават родината и да се предадат?

    Коментиран от #53

    10:31 26.10.2025

  • 21 Тоя мислил за

    16 33 Отговор
    Безопасноста на войниците си Видео от вчера руснак се предава конвоиран от 2ма украинци ,руския дрон уби целенасочено него не украинците.Но вервайте на Сибирския джуджак.

    Коментиран от #28

    10:31 26.10.2025

  • 22 Външен клозет

    22 23 Отговор
    ура външните клозети на руските крепостни са защитени :))))

    10:32 26.10.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    10 7 Отговор
    Разцепване.

    10:32 26.10.2025

  • 24 Да бе

    12 25 Отговор
    КИТАЙ УКАЗАЛ РУССКИМ ИХ МЕСТО. ВСЁ РЕШАЕТСЯ НЕ В МОСКВЕ

    10:32 26.10.2025

  • 25 антипутя

    9 15 Отговор
    Анало-говнет!

    10:33 26.10.2025

  • 26 между другото

    30 19 Отговор
    Кой каквото ще да пише и говори , но Русия е ненадмината във военно отношение и това го знаят и онези , дето плюят по нея за щяло и не щяло .....Но , фактите са си факти ...

    Коментиран от #44

    10:33 26.10.2025

  • 27 Когато лично Путин започне да

    22 23 Отговор
    говори за ядрени оръжия, значи яко го е закъсал и е извън нерви!

    Коментиран от #48

    10:34 26.10.2025

  • 28 Кога успя да се натаралянкаш?

    16 5 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя мислил за":

    Ти си кьор-кютюк пиян. Егати пияндетата пишели тук.

    10:34 26.10.2025

  • 29 си дзън

    15 10 Отговор
    В момента текат и изпитанията на Т-99ГЗ - танк с ядрен двигател и вертикално излитане.

    10:35 26.10.2025

  • 30 66% от мозъка ти е под генетични санкции

    21 4 Отговор

    До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":

    Много примитивни имислици.

    10:35 26.10.2025

  • 31 Тоа монголоиден

    12 20 Отговор
    И Мало умен изпеде Растеняк -- педофила, наистина ме Ке фи!
    Баламосва де--- Билните монголья вече 25 г. със БЕЗ АНАЛОГОВИ измишльотини и анимации а после Чаршафи със пикапи ги наритват за 3 дня от СИРИЯ! Ааасаахахаааа
    12 год щурмуват една Украйна и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ, но пък само 2 МИЛИОНА блатни монголяци фира!
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #51

    10:35 26.10.2025

  • 32 Чик чи рик

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Поредното Въображаемо оръжие на":

    Лешника и той. Къде е миш маш. Едно филмче ако може

    10:36 26.10.2025

  • 33 Те извършили изпитание, ама никой не ги

    11 16 Отговор
    е засякъл, за да потвърди. Ама не щото е стелт, а щото е мултик! Безаналогови!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #59, #60

    10:36 26.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    11 3 Отговор
    Наближаващата буря е пред нашите граници,които зорко се пазят от шепа войници,които не са имали възможността да стрелят,заради блестящата стратегия на властимащите .Това е продукт на управлението.

    10:38 26.10.2025

  • 38 Факт

    2 9 Отговор
    Ракетата е предвидена да пътува до Марс. Затова урановата руда е стратегическа суровина, обогатяването, на която не се предоставя на всяка държава.

    10:38 26.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 14 Отговор
    РУСКИТЕ ФАШИСТИ И УБИЙЦИ ....................... МИСЛЯТ САМО ZA ................ . ЯДРЕНИ СИЛИ И БОМБИ , И ....................... КАК МОЖЕ ДА ПОРОБЯТ ЦЕЛИЯ СВЯТ .................. ИДИОТИ !

    10:39 26.10.2025

  • 41 Гост

    13 8 Отговор
    Ае стига с тия ракети , знаем, че сте силни, оправи се с тоз Зеления и да си живеем хубаво като преди. Тия укри ни развалиха рахата и на вас и на нас. А стана така що не ги държи Вовата изкъсо.

    Коментиран от #56

    10:39 26.10.2025

  • 42 Ааааа

    10 8 Отговор
    Тукашните атлантически пceта вият срещу луната, аууууу🤣

    10:39 26.10.2025

  • 43 Боби Баламата

    10 11 Отговор
    Е затова пеДОФила е известен по цял свят със прозвището...ХУ... ЙЛО ху..есоса!!👍😅👍
    А после бяга по трусики от един готвач!😅
    Някой знае ли как върви 3 дневния блицкриг на пеДОФила?

    10:39 26.10.2025

  • 44 Хаха

    9 12 Отговор

    До коментар #26 от "между другото":

    И какво и е ненадминатото на Русия. Може би машкото останали танкове от 1956 г.

    Коментиран от #52, #88

    10:40 26.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хихи

    2 7 Отговор
    а Кодзилата абортира ли?

    Коментиран от #75

    10:40 26.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 село мое ,

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Когато лично Путин започне да":

    Докъде си се довело ...

    10:40 26.10.2025

  • 49 Пълен боклук

    10 12 Отговор
    Лети с 900км/ч и разнася радиоактивност. Такава подвижна тоалетна с претенция да е технологичен пробив, може да се роди само в ферментиралия руски мозък. По скоро в сбъркания мозък на режима "Вовачкин".

    10:42 26.10.2025

  • 50 Ахой

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хайо":

    И аритметика трябва да учи

    10:42 26.10.2025

  • 51 Последния Софиянец

    6 11 Отговор

    До коментар #31 от "Тоа монголоиден":

    Безспорен факт.Даже и Оризогризачите на Ким не могат да го спасят!
    )))))
    Москвич със ядрен двигател и...монтиран дървен КЕН еф
    )))))

    10:42 26.10.2025

  • 52 между другото

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    Досега като не си разбрал , няма шанс да го разбереш и занапред ! Медицината е безсилна срещу такива като теб !

    10:42 26.10.2025

  • 53 Фафло локумена

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Бен Вафлек":

    не украинците-ХУНТАТА НА НАРКОМА на там е ключа за бараката

    10:43 26.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 баце

    5 2 Отговор
    Има руски самолети бомбардировачи, които са задвижвани от ядрени силови установки. Такива самолети могат да седят във въздуха няколко дни т.е. колкото издържи екипажа. Но тези самолети са спрени много отдавна и май не се развиват като проект. Руснаците може да са направили подобни ядрени двигатели за ракети. Проблема е , че такива двигатели замърсяват много с радиоактивни частици. Там от където прелети подобна ракета ще остане замърсяване като от малка мръсна бомба. Освинването ще е пълно.

    10:44 26.10.2025

  • 56 Нали си чувал приказката -

    10 6 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    ,,Изтървана работа"...!
    Горбачов и Елцин тотално изтърваха нещата с Украйна и сега е трудно на Путин да ги нормализира...!
    Но като не става доброволно,ще го направи(и го прави...) -...,,доброЗорно"...!

    10:44 26.10.2025

  • 57 Ццц

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":

    Излез и гръмни една пиратка от балкона, за да отпразнуваш фалита на Лукойл. След 6 месеца ще си по-загрижен за твоя бюджет, но от сега си знаеш, че Путин е виновен за санкциите на Тръмп. Само да ти кажа, че тръбата от Русия за САЩ не е санкционирана, защото Тръмп не вярва, че без реския петрол ще направи Америка отново велика. За това санкционира само руския петрол за ЕС и докара евроатлантическите запалянковци като тебе до екстаз!

    10:44 26.10.2025

  • 58 Еее

    8 2 Отговор
    Факти, нещо за покровск. Що така нищо или не е удобно.

    10:45 26.10.2025

  • 59 Всъщност,преди 3 дня

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Те извършили изпитание, ама никой не ги":

    Имаше изпитание на модификация на К алибър , която се взриви при излитането и разнесе напълно шахтата!
    Абсолютен смех

    Коментиран от #69

    10:45 26.10.2025

  • 60 А ти кво искаш?!

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Те извършили изпитание, ама никой не ги":

    Да ти докладват ли, ,,Г-н Никой...?!

    10:46 26.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 оСмешник 🚀 🤩🤡

    4 6 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    10:47 26.10.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор
    2018 г Путин обяви създаването на Калибр , не аяраахте. После-" Орешник" . Сега - " Буревестник".Путин не лъже никога.

    10:47 26.10.2025

  • 65 За 15ч летяла 14х.км

    4 1 Отговор
    Това прави 933км /ч

    10:47 26.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Вай

    1 3 Отговор
    Ми да ги пускат,Изнасяхме се!!!Само плашат гаргите!!!

    10:47 26.10.2025

  • 68 Блогър от Москва. Крим не Руски завинаги

    4 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    10:48 26.10.2025

  • 69 Явно,че само си чул!

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Всъщност,преди 3 дня":

    Но не и видял!
    Щото сега нямаше да имаш физическата възможност да пишеш фейкове...🤣!

    10:48 26.10.2025

  • 70 Любител шофьор

    4 5 Отговор
    "Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци.Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи".
    Добре ги гарантира и безопасността, и живота- 1 000 000 дадоха фира...

    10:48 26.10.2025

  • 71 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    4 3 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    10:48 26.10.2025

  • 72 Анонимен

    5 1 Отговор
    Разумява се всичко е сглобено и конструирано с помощта на чипове за перални,според компетентното мнение на авангардните министри.

    10:49 26.10.2025

  • 73 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":

    Пак повтарям за "бавните" от сайта-Ротшилд държи 60% и от Лукойл и от Газпром(провери в Гугъл) и санкциите са част от битката на Тръмп с "Дълбоката държава" , която натиска демократите да не приемат Федералния бюджет...

    Коментиран от #83

    10:49 26.10.2025

  • 74 си дзън

    7 5 Отговор
    Гаспадарят Си дали е доволен, когато васалът замърсява радиоактивно земята му?
    Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря. Мястото на разбиване на тестовата
    ракета ще свети 10 000 години.

    Коментиран от #98

    10:50 26.10.2025

  • 75 кодзил

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "хихи":

    Да, кафяв запъртък.

    10:50 26.10.2025

  • 76 Хох

    2 1 Отговор
    Лесно се коментира.Вземи АК47 и нагледно,покажи на ФРОНТЕ,как дела!!!

    10:51 26.10.2025

  • 77 БУГАРАш!

    2 3 Отговор
    Освен за унищожението на ПЛАНЕТАТА и човечеството май няма нищо друго на дневен ред ,толкова всички сме деградирали , че сами си търсим АДА ....Животните имат повече милост ,а нас са ни превърнали в самоизяждащи се.....

    10:54 26.10.2025

  • 78 Хрусчов трябваше да удари с 50 мегатона

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":

    Значи свръх чудото оръжие е било показано преди 60 години а сега представяш ли си какво има под земята путин?и не е нужно да го покаже за да поверваш ти що е без значение това

    10:55 26.10.2025

  • 79 Бухайте Киев

    5 4 Отговор
    И да се приключва

    10:56 26.10.2025

  • 80 Pyccкий Карлик

    6 5 Отговор
    Само като гледам пожълтелите от старост стационарни телефони произведени в Белоградчик, Видинско ми става ясно за мадерното аръжие и мадерна Рассия 😄

    10:56 26.10.2025

  • 81 Това е уникален

    5 3 Отговор
    Идиот.

    Коментиран от #84

    10:56 26.10.2025

  • 82 ТИГО

    8 1 Отговор
    Ядрена силова установка (ЯСУ) е силова установка, работеща от енергията на верижна реакция на делението на атомното ядро. Състои се от ядрен реактор и паро- или газотурбинна установка, в която топлинната енергия, отделяща се в реактора, се преобразува в механична или електрическа енергия. КПД на най-добрите образци достига 40% Абе баламите се ловят на суха вейка ,вие да сте видяли парен локомотив да се движи 15 часа без да спира да зарежда???? От ядреният реактор какво лети за да движи тая ракета ? Електрони ,неутрони,йони ! Какво лети , дори и ядрените подводници и самолетоносачи са с ПАРНА ТУРБИНА след Ядреният реактор ! Само реактора би тежал 100 тона ,ква е тая ракета требва да е голяма колкото самолетоносач ,пълни глупости 15 часа във въздуха требва да е самолет с дозареждане във въздуха ! Ама родните русофили викат слава и ура !!" Бензина ваш идеите наши " но и това не знаете кой го е казал!

    Коментиран от #103

    10:58 26.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 пРосия

    7 5 Отговор

    До коментар #81 от "Това е уникален":

    Страната на идиотите.

    10:59 26.10.2025

  • 85 запасняк

    5 4 Отговор
    И ЗАПАДНИТЕ ЛИБЕРАЛИ И ВОЙНОЛЮБЦИ СЕ НААКАХА...

    11:00 26.10.2025

  • 86 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор
    ХИТЛЕР СЕ Е ПРЕРОДИЛ ВЪВ ВЛ. ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    11:00 26.10.2025

  • 87 Даката

    4 6 Отговор
    Само заради това, че заплашва да затрие целият свят ако не стане неговата, трябва да бъде ликвидиран, барабар със съмишлениците си... Хвали се боклука, че можел да затрие целият свят??? Целият свят трябва да се обедини и ликвидира тази заплаха.

    11:00 26.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Професор

    2 4 Отговор
    Винаги когато нещата са зле Шаломов дрънка с ядрените си оръжия. Алкохоликът Давид Ааронович Мендел все още спи след снощния запой но след като се събуди ще се изкаже по темата.

    11:01 26.10.2025

  • 90 Заговори за ядрото

    3 3 Отговор
    Яйцето му дойде до Газа на бункерният паляк.

    11:01 26.10.2025

  • 91 Pyccкий Карлик

    5 3 Отговор
    В интерес на истината Путан свърши чудесна работа за човечеството !!! Показа пълния идиотизъм и несъстоятелност на днешна Русия и прати 1 милион руснаци на пачивка при Кобзон. Спасибо 👍

    11:03 26.10.2025

  • 92 пешо

    3 2 Отговор
    руснаците вътрешни тоалетни нямат представям си уникалноста на ракетата сигурно е като руските смартфони демек никаква

    11:03 26.10.2025

  • 93 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    5 г. не можем да превземем 2 села в Украйна въпреки безаналоговите ки "оръжия".

    11:03 26.10.2025

  • 94 Путин бакшиша

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "МирО":

    Умен и мъдър съм ахаха

    11:04 26.10.2025

  • 95 Бабет!

    2 1 Отговор
    И войните са измислени от ПРЕНАСИТЕНИТЕ.,също като КОВИДА....А ВИЕ вярвате ли на СЪР ПЪТЯТ - аз вече НЕ....

    11:04 26.10.2025

  • 96 БУХАХАХА

    2 2 Отговор
    поредното вундервафе с което пyдинг ще спечели войната.

    11:06 26.10.2025

  • 97 затова цъкачите на копейки на фронта

    1 2 Отговор
    при бат им зелко и с по заплата за бункера

    не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат"

    11:07 26.10.2025

  • 98 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "си дзън":

    Изобщо не се притеснявай за радиацията ! Русия има специална система, при която дронове действащи като гигантски вентилатори издухват радиоактивния облак още по на запад !

    11:07 26.10.2025

  • 99 българин

    2 1 Отговор
    крепостните бензин нямат тия ракети пускат.

    Коментиран от #106

    11:07 26.10.2025

  • 100 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    100 КОМЕНТАРА ЗА НЕЩО КОЕТО КОЕТО
    ...
    БАЙ ДОНЬО И НАТО ГО НЯМА
    ...
    ХИХИ

    11:07 26.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Професор

    0 0 Отговор
    Перфектен анализ по темата.

    11:08 26.10.2025

  • 103 Качалин

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "ТИГО":

    Умен, напълно е възможно но ти трябват знания!

    11:08 26.10.2025

  • 104 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Всички руснаци трябва да се изпратят в Руския Мир, а асвабадените от тях територии да се засадят плътно с картофи, мaмкa мy 😁😁😁

    11:08 26.10.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "българин":

    ТОЧНО ... КАТО НЯМАТ БЕНЗИН
    МИНАХА НА АТОМ:)

    11:09 26.10.2025

  • 107 Мдаааа....

    0 0 Отговор
    Най уникалното нещо в света което никой не притежава е руската тъпотия🤣

    11:09 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания