Владимир Путин: Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Ген. Герасимов каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.
Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът ѝ. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите ѝ, докладва Герасимов. Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.
Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.
На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.
Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.
Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи по-рано прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
"Президентът проведе съвещание с участието на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на участващите в специалната военна операция (СВО, както Русия нарича действията си в Украйна - бел. ред.) групировки. Всички те докладваха подробно пред върховния главнокомандващ за ситуацията на линията съприкосновение", каза говорителят на Кремъл. "Военнослужещите представиха на върховния главнокомандващ пълна информация за обстановката на фронта", допълни Песков.
Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци. "Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи. Говорим за това с вас постоянно и знам как се отнасяте към него самите вие. Моят подход също ви е известен", каза той на съвещанието.
Президентът разпореди да се осигурят всички необходими условия за предаването на украинските военнослужещи, за да се сведат до минимум жертвите.
"За да се сведат до минимум ненужните жертви, ви моля, както с вас сме правили и по-рано, да се вземат всеобхватни мерки, за да се гарантира предаването на украинските военнослужещи. Тези, които, разбира се, искат да направят това. Ние с вас знаем, вие знаете по-добре от всеки друг, че това не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат", каза той.
Путин отбеляза успеха на руската армия в обкръжаването на вражеската групировка в района на Красноармейск, Димитров и Купянск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В.Найденов
Коментиран от #11
10:25 26.10.2025
2 Поредното Въображаемо оръжие на
Коментиран от #32
10:26 26.10.2025
3 Путин е като Хитлер - чака
Коментиран от #13, #15, #47, #78
10:26 26.10.2025
4 Тръмп
Коментиран от #93
10:27 26.10.2025
5 Мда, "крива лопата" но с ядрен
Един Буревестник лети над Берлин.😁
10:27 26.10.2025
6 Новото оръжие
Хвала на Путин Хвала
10:28 26.10.2025
7 Сила
10:28 26.10.2025
8 Хахахаха
10:28 26.10.2025
9 МирО
Коментиран от #94
10:28 26.10.2025
10 Руснаков
Коментиран от #18
10:29 26.10.2025
11 Хайо
До коментар #1 от "В.Найденов":Учи физика ,излагаш се и си смешен.
Коментиран от #50
10:29 26.10.2025
12 Нов Гробар
10:29 26.10.2025
13 Смотльо,
До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":Що не идеш да го пребориш,Украйна има нужда от помощ.
Коментиран от #20
10:29 26.10.2025
14 Оран
10:30 26.10.2025
15 Ти си пълна тъпейка
До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":Това е междуконтинентална ракета.
Коментиран от #34
10:30 26.10.2025
16 66% от руския износ на петрол
Коментиран от #30, #35, #57, #73
10:30 26.10.2025
17 Ще бъде
10:31 26.10.2025
18 Хайо
До коментар #10 от "Руснаков":Украина ги вижда най добре ,що не си там да ги усетиш и ти?
10:31 26.10.2025
19 сфгфжцьзььдзз
10:31 26.10.2025
20 Бен Вафлек
До коментар #13 от "Смотльо,":Ти защо не отидеш да кажеш на Украинците да спрат да защитават родината и да се предадат?
Коментиран от #53
10:31 26.10.2025
21 Тоя мислил за
Коментиран от #28
10:31 26.10.2025
22 Външен клозет
10:32 26.10.2025
23 Данко Харсъзина
10:32 26.10.2025
24 Да бе
10:32 26.10.2025
25 антипутя
10:33 26.10.2025
26 между другото
Коментиран от #44
10:33 26.10.2025
27 Когато лично Путин започне да
Коментиран от #48
10:34 26.10.2025
28 Кога успя да се натаралянкаш?
До коментар #21 от "Тоя мислил за":Ти си кьор-кютюк пиян. Егати пияндетата пишели тук.
10:34 26.10.2025
29 си дзън
10:35 26.10.2025
30 66% от мозъка ти е под генетични санкции
До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":Много примитивни имислици.
10:35 26.10.2025
31 Тоа монголоиден
Баламосва де--- Билните монголья вече 25 г. със БЕЗ АНАЛОГОВИ измишльотини и анимации а после Чаршафи със пикапи ги наритват за 3 дня от СИРИЯ! Ааасаахахаааа
12 год щурмуват една Украйна и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ, но пък само 2 МИЛИОНА блатни монголяци фира!
Ааасаахахаааа
Коментиран от #51
10:35 26.10.2025
32 Чик чи рик
До коментар #2 от "Поредното Въображаемо оръжие на":Лешника и той. Къде е миш маш. Едно филмче ако може
10:36 26.10.2025
33 Те извършили изпитание, ама никой не ги
🤣🤣🤣
Коментиран от #59, #60
10:36 26.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
10:38 26.10.2025
38 Факт
10:38 26.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЕДГАР КЕЙСИ
10:39 26.10.2025
41 Гост
Коментиран от #56
10:39 26.10.2025
42 Ааааа
10:39 26.10.2025
43 Боби Баламата
А после бяга по трусики от един готвач!😅
Някой знае ли как върви 3 дневния блицкриг на пеДОФила?
10:39 26.10.2025
44 Хаха
До коментар #26 от "между другото":И какво и е ненадминатото на Русия. Може би машкото останали танкове от 1956 г.
Коментиран от #52, #88
10:40 26.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хихи
Коментиран от #75
10:40 26.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 село мое ,
До коментар #27 от "Когато лично Путин започне да":Докъде си се довело ...
10:40 26.10.2025
49 Пълен боклук
10:42 26.10.2025
50 Ахой
До коментар #11 от "Хайо":И аритметика трябва да учи
10:42 26.10.2025
51 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Тоа монголоиден":Безспорен факт.Даже и Оризогризачите на Ким не могат да го спасят!
)))))
Москвич със ядрен двигател и...монтиран дървен КЕН еф
)))))
10:42 26.10.2025
52 между другото
До коментар #44 от "Хаха":Досега като не си разбрал , няма шанс да го разбереш и занапред ! Медицината е безсилна срещу такива като теб !
10:42 26.10.2025
53 Фафло локумена
До коментар #20 от "Бен Вафлек":не украинците-ХУНТАТА НА НАРКОМА на там е ключа за бараката
10:43 26.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 баце
10:44 26.10.2025
56 Нали си чувал приказката -
До коментар #41 от "Гост":,,Изтървана работа"...!
Горбачов и Елцин тотално изтърваха нещата с Украйна и сега е трудно на Путин да ги нормализира...!
Но като не става доброволно,ще го направи(и го прави...) -...,,доброЗорно"...!
10:44 26.10.2025
57 Ццц
До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":Излез и гръмни една пиратка от балкона, за да отпразнуваш фалита на Лукойл. След 6 месеца ще си по-загрижен за твоя бюджет, но от сега си знаеш, че Путин е виновен за санкциите на Тръмп. Само да ти кажа, че тръбата от Русия за САЩ не е санкционирана, защото Тръмп не вярва, че без реския петрол ще направи Америка отново велика. За това санкционира само руския петрол за ЕС и докара евроатлантическите запалянковци като тебе до екстаз!
10:44 26.10.2025
58 Еее
10:45 26.10.2025
59 Всъщност,преди 3 дня
До коментар #33 от "Те извършили изпитание, ама никой не ги":Имаше изпитание на модификация на К алибър , която се взриви при излитането и разнесе напълно шахтата!
Абсолютен смех
Коментиран от #69
10:45 26.10.2025
60 А ти кво искаш?!
До коментар #33 от "Те извършили изпитание, ама никой не ги":Да ти докладват ли, ,,Г-н Никой...?!
10:46 26.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 оСмешник 🚀 🤩🤡
10:47 26.10.2025
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:47 26.10.2025
65 За 15ч летяла 14х.км
10:47 26.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Вай
10:47 26.10.2025
68 Блогър от Москва. Крим не Руски завинаги
10:48 26.10.2025
69 Явно,че само си чул!
До коментар #59 от "Всъщност,преди 3 дня":Но не и видял!
Щото сега нямаше да имаш физическата възможност да пишеш фейкове...🤣!
10:48 26.10.2025
70 Любител шофьор
Добре ги гарантира и безопасността, и живота- 1 000 000 дадоха фира...
10:48 26.10.2025
71 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
10:48 26.10.2025
72 Анонимен
10:49 26.10.2025
73 Българин
До коментар #16 от "66% от руския износ на петрол":Пак повтарям за "бавните" от сайта-Ротшилд държи 60% и от Лукойл и от Газпром(провери в Гугъл) и санкциите са част от битката на Тръмп с "Дълбоката държава" , която натиска демократите да не приемат Федералния бюджет...
Коментиран от #83
10:49 26.10.2025
74 си дзън
Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря. Мястото на разбиване на тестовата
ракета ще свети 10 000 години.
Коментиран от #98
10:50 26.10.2025
75 кодзил
До коментар #46 от "хихи":Да, кафяв запъртък.
10:50 26.10.2025
76 Хох
10:51 26.10.2025
77 БУГАРАш!
10:54 26.10.2025
78 Хрусчов трябваше да удари с 50 мегатона
До коментар #3 от "Путин е като Хитлер - чака":Значи свръх чудото оръжие е било показано преди 60 години а сега представяш ли си какво има под земята путин?и не е нужно да го покаже за да поверваш ти що е без значение това
10:55 26.10.2025
79 Бухайте Киев
10:56 26.10.2025
80 Pyccкий Карлик
10:56 26.10.2025
81 Това е уникален
Коментиран от #84
10:56 26.10.2025
82 ТИГО
Коментиран от #103
10:58 26.10.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 пРосия
До коментар #81 от "Това е уникален":Страната на идиотите.
10:59 26.10.2025
85 запасняк
11:00 26.10.2025
86 ЕДГАР КЕЙСИ
11:00 26.10.2025
87 Даката
11:00 26.10.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Професор
11:01 26.10.2025
90 Заговори за ядрото
11:01 26.10.2025
91 Pyccкий Карлик
11:03 26.10.2025
92 пешо
11:03 26.10.2025
93 Путин
До коментар #4 от "Тръмп":5 г. не можем да превземем 2 села в Украйна въпреки безаналоговите ки "оръжия".
11:03 26.10.2025
94 Путин бакшиша
До коментар #9 от "МирО":Умен и мъдър съм ахаха
11:04 26.10.2025
95 Бабет!
11:04 26.10.2025
96 БУХАХАХА
11:06 26.10.2025
97 затова цъкачите на копейки на фронта
не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат"
11:07 26.10.2025
98 Хи хи
До коментар #74 от "си дзън":Изобщо не се притеснявай за радиацията ! Русия има специална система, при която дронове действащи като гигантски вентилатори издухват радиоактивния облак още по на запад !
11:07 26.10.2025
99 българин
Коментиран от #106
11:07 26.10.2025
100 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
БАЙ ДОНЬО И НАТО ГО НЯМА
...
ХИХИ
11:07 26.10.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Професор
11:08 26.10.2025
103 Качалин
До коментар #82 от "ТИГО":Умен, напълно е възможно но ти трябват знания!
11:08 26.10.2025
104 Pyccкий Карлик
11:08 26.10.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #99 от "българин":ТОЧНО ... КАТО НЯМАТ БЕНЗИН
МИНАХА НА АТОМ:)
11:09 26.10.2025
107 Мдаааа....
11:09 26.10.2025