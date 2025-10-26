"Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години"

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години, но се опасява, че конфликтът може да се проточи с десетилетия. Освен това, според него, Киев е загрижен колко дълго страната ще може да издържи войната - както от гледна точка на човешките жертви, така и от икономическа гледна точка, пише Фокус.
"Нямам никакви съмнения, че Украйна ще се запази като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще има. Президентът на Украйна Володимир Зеленски ми заяви, че се надява войната да не продължи десет години, но Украйна е готова да се бори още две-три години“, посочва той в интервю за The Times.
По-рано Туск заяви, че Украйна има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа. Това изявление бе направено, след като съд във Варшава отхвърли искането на Германия за екстрадиция на украински водолаз, обвинен в подриването на газопроводите "Северен поток-1“ и "Северен поток-2“ през 2022 г.
Туск отбеляза, че пълномащабната война разрушава руската икономика, която, според него, "няма шанс да оцелее в дългосрочен план“ и се сблъсква с "драматични“ проблеми – на фона на новите санкции на САЩ срещу петролните компании.
След срещата на "коалицията на желаещите“ европейските лидери изразиха надежда, че до Коледа ще успеят да вземат решение за предоставяне на Украйна на достъп до замразените руски активи. Министърът на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова съюзниците да "действат незабавно“: "Трябва да стигнем до руските пари. Сега, когато санкциите започнаха да действат, е точното време да засилим икономическия натиск, за да подтикнем Путин към преговори“.
Въпреки това, според полския министър-председател, вътрешната нестабилност ще направи Путин още по-агресивен и засега не е ясно колко "устойчив“ ще се окаже новият твърд подход на американския президент Доналд Тръмп към Москва.
"Руснаците са в дълбока икономическа криза. Но можем ли да заявим, че печелим? Абсолютно не. Те имат едно сериозно предимство пред Запада, особено пред Европа: готови са да воюват. А в условията на война това е решаващ фактор. Не можеш да спечелиш, ако не си готов да се бориш или поне да жертваш нещо“, подчертава той.
Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години
26 Октомври, 2025 14:45 1 343 80
По-рано полският премиер заяви, че Киев има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа
Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години, но се опасява, че конфликтът може да се проточи с десетилетия. Освен това, според него, Киев е загрижен колко дълго страната ще може да издържи войната - както от гледна точка на човешките жертви, така и от икономическа гледна точка, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анализатор
14:46 26.10.2025
2 ТОЗИ МУШМОРОК
14:46 26.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Но да замине с Русията 👍
14:47 26.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
КОлкото повече се трепят изпадат в полски оргазм.
14:48 26.10.2025
5 БОЛШЕВИК
14:48 26.10.2025
6 Путин
Коментиран от #20
14:48 26.10.2025
7 Кремъл офишъл
14:48 26.10.2025
8 Ами да
Украйна ще се бие, а те ще плащат.
Коментиран от #26
14:49 26.10.2025
9 Точна статия
Коментиран от #13, #15, #27
14:50 26.10.2025
10 Титак
Демек Лукойл - Бургас може. А може ли Варшава да стане висока 50 см???
14:50 26.10.2025
11 Рублевка
14:50 26.10.2025
12 Владимир Путин офишъл
14:50 26.10.2025
13 Факт
До коментар #9 от "Точна статия":Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
Коментиран от #19, #23
14:51 26.10.2025
14 Киноцентър "Бояна"
14:51 26.10.2025
15 Така е
До коментар #9 от "Точна статия":Излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.
Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.
И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.
„Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.
И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.
Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.
Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят
Коментиран от #47, #49
14:52 26.10.2025
16 Ми да
14:52 26.10.2025
17 Съдията
14:52 26.10.2025
18 Шопо
14:53 26.10.2025
19 Други факти
До коментар #13 от "Факт":Дойче веле ли четеш?
14:53 26.10.2025
20 Герасимов
До коментар #6 от "Путин":"...След 3 дня приключвам!..."
Вече приключихме !!!
Навсегда...😄
14:54 26.10.2025
21 горски
Коментиран от #30, #31
14:54 26.10.2025
22 Кви 2--- 3 год.
Глей кво стаа снощи у Москалбад:
Блатници вият и пищят, а ракети долбанут москаль. Спринтират като метиляви оФци през ноща търсейки подвала )))))
14:55 26.10.2025
23 Рублевка
До коментар #13 от "Факт":Те и германците се хвалеха с дойче машинен, леопарден и тигри, но руснаците им го натикаха бавно и с кеф. Направо ги съдраха. После с англичаните, американците и французите ги грабиха накуп. Даже гвоздеите и видите от вратите извадиха, а руснаците подкараха 10 милиона роби и робини към Сибир със свински вагони!
Благодарете се на Георги Димитров и Тодор Живков че от България не подкараха влакове с роби и робини към Сибир, въпреки че бяхме големи приятели и съюзници на Хитлер. И не разделиха България като Виетнам на Северна и Южна.
14:55 26.10.2025
24 Патравата руска армия
Патравите ги дърмонят пак .
Даже Тръмп каза какви загуби понасят ката ден
мужду 700 и 1000 на ден.
Коментиран от #36, #45
14:55 26.10.2025
25 Тръмп
14:55 26.10.2025
26 Кои те...?
До коментар #8 от "Ами да":Ние ще плащаме....!
14:55 26.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И така
14:56 26.10.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Танцуват казачок и лезгинка от кеф.
14:57 26.10.2025
30 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "горски":"...Украйна ще замине..."
Аха, вече Четири Года укрия заминава......
А в Рассии бензина нет 😁
14:57 26.10.2025
31 Не ма г- ей))))
До коментар #21 от "горски":ОРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА и ПЕДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!!"
Гледай и слушай внимателно, льо льо
АааааааХахахаха
14:57 26.10.2025
32 ЕстетЪ
14:58 26.10.2025
33 Павел пенев
14:58 26.10.2025
34 Тома
Коментиран от #41, #62
14:58 26.10.2025
35 Електричество има
14:59 26.10.2025
36 Публикувах в предната статия и снимка
До коментар #24 от "Патравата руска армия":От Кучерив Яр но не я одобриха. Украински военни издигат знамето на Украйна в Кучерив Яр като под развалините изваждат все още живи рашистки агресори
14:59 26.10.2025
37 Сатана
14:59 26.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тоя чува ли се
15:00 26.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Защото
До коментар #34 от "Тома":ги направи световна ,военна и икономическа сила!
15:01 26.10.2025
42 Макробиолог
Коментиран от #53, #56
15:01 26.10.2025
43 Ъъъъъъъъъ
Още един "пътник".....
15:01 26.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Рублевка
До коментар #24 от "Патравата руска армия":Ако не беше Георги Димитров, щяха половината българи и българки да ги натоварят в свински вагони и да ги закарат в Сибир. Там да си сковат бараки, за храна паничка брашнена каша от фуражно жито и трева за гарнитура два пъти на ден. Работа в мината, 10 тона норма и приклад в зъбите, щом си отвориш устата.
15:02 26.10.2025
46 У мрем от срам
АааааааХахахаха
Ама па 2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА
АааааааХахахаха
15:03 26.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Един
15:03 26.10.2025
49 Pyccкий Карлик
До коментар #15 от "Така е":"...Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия..“
Да не правим ошибки !!!
Нека няма Путин, няма Русия.
Да си ходят в Руския Мир, прав им път.
Кобзон ги чака 👍
Коментиран от #80
15:04 26.10.2025
50 az СВО Победа 80
Всички от партията на войната говорят безкрай глупости, докато на Източния фронт гинат в индустриални количества само украинци ....
Очевидно прави се оказаха онези, които пророкуваха, че западът ще похарчи всички до последния украинец без да му мигне окото....
Коментиран от #55
15:05 26.10.2025
51 4438 ДНИ..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
)))))))))
15:07 26.10.2025
52 Русуфил хардгoмнaрин
15:08 26.10.2025
53 Знаеш
До коментар #42 от "Макробиолог":ли защо джуджето не може да използва ЯО срещу Украйна.
1 Китай е против
2 Още по лошо ,САЩ така ще го изхамалят ,че ще им изпопадат външните тоалетни и от Русия и керемида няма да остане . Имат конвенционални оръжия ,по силни от ядрените .
15:10 26.10.2025
54 Обаче българските копейки не са...
Коментиран от #58, #61
15:11 26.10.2025
55 Рублевка
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":И урките ще последват съдбата на германците. Само руската част ще бъде възстановена, а западната напълно разрушена и разграбена, а няколко милиона урки ще бъдат закарани в Сибир да копат въглища и руди за износ в Европа. Надзиратели ще бъдат чеченци от Ахмат, Ахмат е сила! Яки момчета с напомпани мускули ще ги налагат с прикладите, ако си отворят устата.
15:12 26.10.2025
56 Ъъъъъъъъъ
До коментар #42 от "Макробиолог":"....кииф ще е в руини..."
Защо "ще"? Той вече е! Отвори Х, напиши в търсачката Киев и виж какво им се е случило тази нощ. Има какво да се види.
15:12 26.10.2025
57 УКРАИНЕ Победи
15:13 26.10.2025
58 Русуфил хардлайнaр
До коментар #54 от "Обаче българските копейки не са...":Има доста покани в интернет от страна на русия за безпроблемно вадене на руски китап!
15:14 26.10.2025
59 Луд умора нема
15:14 26.10.2025
60 Чекпойнт Чарли
Тогава ще получи Нобел за мир напълно заслужено
Коментиран от #65
15:14 26.10.2025
61 Рублевка
До коментар #54 от "Обаче българските копейки не са...":Ти готов ли си да живееш в Сибир в барака, да ядеш два пъти на ден брашнена каша от фуражно жито и трева за гарнитура? И да те бият чеченците с прикладите щом не работиш достатъчно?
15:15 26.10.2025
62 Ти благодари на психиатрите че...
До коментар #34 от "Тома":Четвърта година не те прибират за да ти пуснат електрошока.
15:16 26.10.2025
63 Украинска майка
15:17 26.10.2025
64 Рублевка
15:18 26.10.2025
65 Шекспир
До коментар #60 от "Чекпойнт Чарли":Крайно време в буревестник и да се активира йелоу Стоун най-накрая
15:21 26.10.2025
66 Я си гледай Полшата.
15:22 26.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Обективни истини
15:26 26.10.2025
69 Калоян Бонапарт
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Наистина ли не го осъзнаваш ?
15:26 26.10.2025
70 Деди
15:39 26.10.2025
71 Туск
15:46 26.10.2025
72 Т.КОЛЕВ
15:49 26.10.2025
73 Фен
15:50 26.10.2025
74 Ивелин Михайлов
15:50 26.10.2025
75 Исторически парк
15:51 26.10.2025
76 Военен
15:51 26.10.2025
77 Ивелин Михайлов
Тоест очакваме да ни ударят рафинерията в Бургас и да им ръкопляскаме,че ни пазят от Русия 💀
15:53 26.10.2025
78 фАНТОМасс
15:59 26.10.2025
79 Сатана Z
— Харковско направление —190+ трупа
— Груировка “Запад” —230+ трупа
— Южна групировка — 240+ трупа
— Групировка Център — 505+ трупа
— Групировка Изток — 300+ трупа
— Групировка Днепър — 50+ трупа
Изглежда Доналд няма връзка с главния мозък
16:06 26.10.2025
80 село мое ,
До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":Дали си Злобното Джуджи или някакъв си гном - все си си ти ! Няма как да се скриеш зад новия си ник !
16:07 26.10.2025