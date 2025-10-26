"Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години"

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години, но се опасява, че конфликтът може да се проточи с десетилетия. Освен това, според него, Киев е загрижен колко дълго страната ще може да издържи войната - както от гледна точка на човешките жертви, така и от икономическа гледна точка, пише Фокус.



"Нямам никакви съмнения, че Украйна ще се запази като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще има. Президентът на Украйна Володимир Зеленски ми заяви, че се надява войната да не продължи десет години, но Украйна е готова да се бори още две-три години“, посочва той в интервю за The Times.



По-рано Туск заяви, че Украйна има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа. Това изявление бе направено, след като съд във Варшава отхвърли искането на Германия за екстрадиция на украински водолаз, обвинен в подриването на газопроводите "Северен поток-1“ и "Северен поток-2“ през 2022 г.



Туск отбеляза, че пълномащабната война разрушава руската икономика, която, според него, "няма шанс да оцелее в дългосрочен план“ и се сблъсква с "драматични“ проблеми – на фона на новите санкции на САЩ срещу петролните компании.



След срещата на "коалицията на желаещите“ европейските лидери изразиха надежда, че до Коледа ще успеят да вземат решение за предоставяне на Украйна на достъп до замразените руски активи. Министърът на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова съюзниците да "действат незабавно“: "Трябва да стигнем до руските пари. Сега, когато санкциите започнаха да действат, е точното време да засилим икономическия натиск, за да подтикнем Путин към преговори“.



Въпреки това, според полския министър-председател, вътрешната нестабилност ще направи Путин още по-агресивен и засега не е ясно колко "устойчив“ ще се окаже новият твърд подход на американския президент Доналд Тръмп към Москва.



"Руснаците са в дълбока икономическа криза. Но можем ли да заявим, че печелим? Абсолютно не. Те имат едно сериозно предимство пред Запада, особено пред Европа: готови са да воюват. А в условията на война това е решаващ фактор. Не можеш да спечелиш, ако не си готов да се бориш или поне да жертваш нещо“, подчертава той.

