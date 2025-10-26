Новини
Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години
  Тема: Украйна

Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години

26 Октомври, 2025 14:45 1 343 80

По-рано полският премиер заяви, че Киев има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа

Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години, но се опасява, че конфликтът може да се проточи с десетилетия. Освен това, според него, Киев е загрижен колко дълго страната ще може да издържи войната - както от гледна точка на човешките жертви, така и от икономическа гледна точка, пише Фокус.

"Нямам никакви съмнения, че Украйна ще се запази като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще има. Президентът на Украйна Володимир Зеленски ми заяви, че се надява войната да не продължи десет години, но Украйна е готова да се бори още две-три години“, посочва той в интервю за The Times.

По-рано Туск заяви, че Украйна има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа. Това изявление бе направено, след като съд във Варшава отхвърли искането на Германия за екстрадиция на украински водолаз, обвинен в подриването на газопроводите "Северен поток-1“ и "Северен поток-2“ през 2022 г.

Туск отбеляза, че пълномащабната война разрушава руската икономика, която, според него, "няма шанс да оцелее в дългосрочен план“ и се сблъсква с "драматични“ проблеми – на фона на новите санкции на САЩ срещу петролните компании.

След срещата на "коалицията на желаещите“ европейските лидери изразиха надежда, че до Коледа ще успеят да вземат решение за предоставяне на Украйна на достъп до замразените руски активи. Министърът на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова съюзниците да "действат незабавно“: "Трябва да стигнем до руските пари. Сега, когато санкциите започнаха да действат, е точното време да засилим икономическия натиск, за да подтикнем Путин към преговори“.

Въпреки това, според полския министър-председател, вътрешната нестабилност ще направи Путин още по-агресивен и засега не е ясно колко "устойчив“ ще се окаже новият твърд подход на американския президент Доналд Тръмп към Москва.

"Руснаците са в дълбока икономическа криза. Но можем ли да заявим, че печелим? Абсолютно не. Те имат едно сериозно предимство пред Запада, особено пред Европа: готови са да воюват. А в условията на война това е решаващ фактор. Не можеш да спечелиш, ако не си готов да се бориш или поне да жертваш нещо“, подчертава той.

  • 1 Анализатор

    11 45 Отговор
    Ами този сценарий има и положителна страна, ще измират рушляци...

    14:46 26.10.2025

  • 2 ТОЗИ МУШМОРОК

    52 8 Отговор
    СИ МУ Е НАВИК ДА ГОВОРИ БЕЗ ДА ВЛАГА И ГРАМ МИСЪЛ.С ТАКЪВ КОФТИ М"АТРИАЛ ЖАЛНА И МАЙКА НА ЕС.

    14:46 26.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    7 36 Отговор
    Украйна трябва замине !!!
    Но да замине с Русията 👍

    14:47 26.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 10 Отговор
    ЗА паляците всичките са все руснаци.

    КОлкото повече се трепят изпадат в полски оргазм.

    14:48 26.10.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    25 8 Отговор
    ЕС като плаща и помага а населението обеднява и мизерува, могат да си воюват колкото си искат!

    14:48 26.10.2025

  • 6 Путин

    9 22 Отговор
    След 3дня приключвам!

    Коментиран от #20

    14:48 26.10.2025

  • 7 Кремъл офишъл

    4 7 Отговор
    🏆 за оптимизъм

    14:48 26.10.2025

  • 8 Ами да

    28 5 Отговор
    то на чужд гръб и 100 тояги са малко.
    Украйна ще се бие, а те ще плащат.

    Коментиран от #26

    14:49 26.10.2025

  • 9 Точна статия

    9 33 Отговор
    Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве пyтя ⚰️🥂🍾🍷

    Коментиран от #13, #15, #27

    14:50 26.10.2025

  • 10 Титак

    29 7 Отговор
    Украйна има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа......
    Демек Лукойл - Бургас може. А може ли Варшава да стане висока 50 см???

    14:50 26.10.2025

  • 11 Рублевка

    29 7 Отговор
    Русия е готова да продължи СВО 20 години, колкото войната с Швеция, до победа. Оттогава до оная година Швеция беше строго неутрална. Сега е в натю до следващия руски удар в зъбите и още 500 години неутралитет.

    14:50 26.10.2025

  • 12 Владимир Путин офишъл

    28 6 Отговор
    Спокойно,...и вашият ред ще дойде, неблагодарни боклуци.

    14:50 26.10.2025

  • 13 Факт

    7 32 Отговор

    До коментар #9 от "Точна статия":

    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #19, #23

    14:51 26.10.2025

  • 14 Киноцентър "Бояна"

    25 4 Отговор
    Много станаха комиците

    14:51 26.10.2025

  • 15 Така е

    9 28 Отговор

    До коментар #9 от "Точна статия":

    Излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    Коментиран от #47, #49

    14:52 26.10.2025

  • 16 Ми да

    30 4 Отговор
    До последната укра....това им казахме де!

    14:52 26.10.2025

  • 17 Съдията

    31 5 Отговор
    Готова е, с огромна готовност Украйна бавно, но сигурно настъпва на Запад и се смалява. Колкото по-бързо развее белия байрак, толкова повече територия ще запази. Ама то трябва акъл за тези неща.😂

    14:52 26.10.2025

  • 18 Шопо

    26 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    14:53 26.10.2025

  • 19 Други факти

    22 4 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Дойче веле ли четеш?

    14:53 26.10.2025

  • 20 Герасимов

    7 14 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    "...След 3 дня приключвам!..."

    Вече приключихме !!!
    Навсегда...😄

    14:54 26.10.2025

  • 21 горски

    28 8 Отговор
    Брътвежи.....За руснаците тази война е ексистенциална...Картофи и цвекло ще ядът,но ще спечелят.И Украйна ще замине,не за няколко години ,а максимум до година.Тази зима ще я занулят.А ако европейците продължат с истериите ,няма нужда някой да ги напада,самоубийството е безплатно.

    Коментиран от #30, #31

    14:54 26.10.2025

  • 22 Кви 2--- 3 год.

    8 20 Отговор
    Оше тая зима Украйна ше заравни мумията и кремля!
    Глей кво стаа снощи у Москалбад:
    Блатници вият и пищят, а ракети долбанут москаль. Спринтират като метиляви оФци през ноща търсейки подвала )))))

    14:55 26.10.2025

  • 23 Рублевка

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Те и германците се хвалеха с дойче машинен, леопарден и тигри, но руснаците им го натикаха бавно и с кеф. Направо ги съдраха. После с англичаните, американците и французите ги грабиха накуп. Даже гвоздеите и видите от вратите извадиха, а руснаците подкараха 10 милиона роби и робини към Сибир със свински вагони!
    Благодарете се на Георги Димитров и Тодор Живков че от България не подкараха влакове с роби и робини към Сибир, въпреки че бяхме големи приятели и съюзници на Хитлер. И не разделиха България като Виетнам на Северна и Южна.

    14:55 26.10.2025

  • 24 Патравата руска армия

    8 21 Отговор
    Украинските сили освободиха Кучеров Яр,Затишок и Добропилия!


    Патравите ги дърмонят пак .
    Даже Тръмп каза какви загуби понасят ката ден
    мужду 700 и 1000 на ден.

    Коментиран от #36, #45

    14:55 26.10.2025

  • 25 Тръмп

    2 10 Отговор
    и Си в Ю.Корея ще поделят някаква територия!

    14:55 26.10.2025

  • 26 Кои те...?

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ами да":

    Ние ще плащаме....!

    14:55 26.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И така

    14 6 Отговор
    До последния укрсинец.

    14:56 26.10.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 17 Отговор
    Европа се радва че Украйна уби 2 милиона руснаци.

    Танцуват казачок и лезгинка от кеф.

    14:57 26.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    7 18 Отговор

    До коментар #21 от "горски":

    "...Украйна ще замине..."

    Аха, вече Четири Года укрия заминава......
    А в Рассии бензина нет 😁

    14:57 26.10.2025

  • 31 Не ма г- ей))))

    7 13 Отговор

    До коментар #21 от "горски":

    ОРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА и ПЕДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!!"
    Гледай и слушай внимателно, льо льо
    АааааааХахахаха

    14:57 26.10.2025

  • 32 ЕстетЪ

    19 4 Отговор
    Този е по-противен от Рюте и Урсула

    14:58 26.10.2025

  • 33 Павел пенев

    21 5 Отговор
    Много добре, но защо непрекъснато искате примирие бе тъпан?

    14:58 26.10.2025

  • 34 Тома

    21 6 Отговор
    Украйнците трябва да целуват краката на Путин че четвърта година ги пази да не им пусне ЯТО и това му е грешката.

    Коментиран от #41, #62

    14:58 26.10.2025

  • 35 Електричество има

    10 3 Отговор
    Ама Статично....

    14:59 26.10.2025

  • 36 Публикувах в предната статия и снимка

    8 14 Отговор

    До коментар #24 от "Патравата руска армия":

    От Кучерив Яр но не я одобриха. Украински военни издигат знамето на Украйна в Кучерив Яр като под развалините изваждат все още живи рашистки агресори

    14:59 26.10.2025

  • 37 Сатана

    14 3 Отговор
    Тоя говори за войната, като че ли там не измира младостта и бъдещето и на Украйна и на Русия, а някакви пионки дето ще му наредят пъзела!😂😂😂Колкото по-скоро премахнат Туск, Лайден, и подобните военолюбци, толкова по-скоро ще приключи братоубийствената война, която облагодетелства само такива, като Туск!

    14:59 26.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тоя чува ли се

    15 4 Отговор
    Тоя тъпак призовава директно към тероризъм. Значи ако араби се взривяват в Европа и Америка е тероризъм, но ако са украинци няма проблем. Тези си плюха на сурата отвкякъде. Явно нещо много голямо е заложено в Украйна и са отчаяни.

    15:00 26.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защото

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Тома":

    ги направи световна ,военна и икономическа сила!

    15:01 26.10.2025

  • 42 Макробиолог

    15 5 Отговор
    Докато големите украински градове са цели,считайте че нищо от тия твърдения не е верно.Види ли наистина зор Путин, кииф ще е в руини още на втория ден,това е обективната истина.

    Коментиран от #53, #56

    15:01 26.10.2025

  • 43 Ъъъъъъъъъ

    17 4 Отговор
    "Доналд Туск: Украйна е готова да продължи войната с Русия още две-три години"

    Още един "пътник".....

    15:01 26.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Патравата руска армия":

    Ако не беше Георги Димитров, щяха половината българи и българки да ги натоварят в свински вагони и да ги закарат в Сибир. Там да си сковат бараки, за храна паничка брашнена каша от фуражно жито и трева за гарнитура два пъти на ден. Работа в мината, 10 тона норма и приклад в зъбите, щом си отвориш устата.

    15:02 26.10.2025

  • 46 У мрем от срам

    6 14 Отговор
    Уж...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон а то.... 12 год хомиК могучая е у Донецк и Крим а до сеги... Фюрера педофил НЕ Е ПРЕ ВЗЕЛ НИТО ЕДНА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!
    АааааааХахахаха
    Ама па 2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА
    АааааааХахахаха

    15:03 26.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Един

    16 2 Отговор
    Не е случайно, че поляците, които не обичат русия са пропищели от идиотщините на Туск и не го понасят далч повече и руснаците... съвършен идиот - всички еврофашисти са едни и същи - като щамповани

    15:03 26.10.2025

  • 49 Pyccкий Карлик

    6 10 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    "...Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия..“

    Да не правим ошибки !!!
    Нека няма Путин, няма Русия.
    Да си ходят в Руския Мир, прав им път.
    Кобзон ги чака 👍

    Коментиран от #80

    15:04 26.10.2025

  • 50 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    Много забавна ситуация, която показва колониалния статут на Киев.

    Всички от партията на войната говорят безкрай глупости, докато на Източния фронт гинат в индустриални количества само украинци ....

    Очевидно прави се оказаха онези, които пророкуваха, че западът ще похарчи всички до последния украинец без да му мигне окото....

    Коментиран от #55

    15:05 26.10.2025

  • 51 4438 ДНИ..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    8 4 Отговор
    2 Милиона Узкоглазие монголья ФИРА а Фюрера пеДо-фил Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ
    )))))))))

    15:07 26.10.2025

  • 52 Русуфил хардгoмнaрин

    2 3 Отговор
    А как стои въпросът колко года може да се инати русия? От текущото развитие можем да направим най малко два извода! 1. Америка може да съсипе икономиката на русия, и да я направи импoтентна да поддържа напъните за унищожението на Украйна! 2. Русия е твърде немощна, за да повлияе съществено на американската икономика! Все пак САЩ станаха намбър уан като държава и икономика за 200 години, а русия още не може да се оттърве от комунистическото си наследство!

    15:08 26.10.2025

  • 53 Знаеш

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Макробиолог":

    ли защо джуджето не може да използва ЯО срещу Украйна.
    1 Китай е против
    2 Още по лошо ,САЩ така ще го изхамалят ,че ще им изпопадат външните тоалетни и от Русия и керемида няма да остане . Имат конвенционални оръжия ,по силни от ядрените .

    15:10 26.10.2025

  • 54 Обаче българските копейки не са...

    2 7 Отговор
    ... готови и съгласни да воюват за родината си Русия, как ли не ги кани Путин, обещава им какво ли не, а те.. не та не, една БГ копейка не замина да умре за Русия, само се пулят по форумите, тя Митрофанова затова е бясна, уж братушки, това онова, ама не искат и това е.

    Коментиран от #58, #61

    15:11 26.10.2025

  • 55 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    И урките ще последват съдбата на германците. Само руската част ще бъде възстановена, а западната напълно разрушена и разграбена, а няколко милиона урки ще бъдат закарани в Сибир да копат въглища и руди за износ в Европа. Надзиратели ще бъдат чеченци от Ахмат, Ахмат е сила! Яки момчета с напомпани мускули ще ги налагат с прикладите, ако си отворят устата.

    15:12 26.10.2025

  • 56 Ъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Макробиолог":

    "....кииф ще е в руини..."

    Защо "ще"? Той вече е! Отвори Х, напиши в търсачката Киев и виж какво им се е случило тази нощ. Има какво да се види.

    15:12 26.10.2025

  • 57 УКРАИНЕ Победи

    3 2 Отговор
    ДО ПЪЛНАТА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИА>. ПУТИНИЗАЦИА.. РУСХОМОНГОЛОЗАЦИА И ПРИМИТО ЖИЗАЦИА.. з апоследното ще спорим Когато БУДАНОВ нахлуе на църниа ПЛАЩАд в МАСКЖЕ в ръка с ГЛАВАТА отрезана НА ХУ иЛОТО или на некои от двоиниците не 4е ще има зна4ение.> СЛАВА УКРАИНЕ

    15:13 26.10.2025

  • 58 Русуфил хардлайнaр

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче българските копейки не са...":

    Има доста покани в интернет от страна на русия за безпроблемно вадене на руски китап!

    15:14 26.10.2025

  • 59 Луд умора нема

    5 2 Отговор
    Като има кой да дава пароци и джепанета ша са бий ... ама привършва пушечното месо!!!

    15:14 26.10.2025

  • 60 Чекпойнт Чарли

    1 6 Отговор
    Крайно време е Тръмп да пресуши блатата с ракети Минитмън .
    Тогава ще получи Нобел за мир напълно заслужено

    Коментиран от #65

    15:14 26.10.2025

  • 61 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче българските копейки не са...":

    Ти готов ли си да живееш в Сибир в барака, да ядеш два пъти на ден брашнена каша от фуражно жито и трева за гарнитура? И да те бият чеченците с прикладите щом не работиш достатъчно?

    15:15 26.10.2025

  • 62 Ти благодари на психиатрите че...

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тома":

    Четвърта година не те прибират за да ти пуснат електрошока.

    15:16 26.10.2025

  • 63 Украинска майка

    4 1 Отговор
    Украйна е готова, а украинския народ обаче не в готов, защото ми писна и иска даже с цената на териториални отстъпки да спре всичко това

    15:17 26.10.2025

  • 64 Рублевка

    5 2 Отговор
    Навални като го изпратиха в Сибир, натю не му помогна, всички го забравиха, заприлича на плашило без алкохол и дрога и умря като куче.

    15:18 26.10.2025

  • 65 Шекспир

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "Чекпойнт Чарли":

    Крайно време в буревестник и да се активира йелоу Стоун най-накрая

    15:21 26.10.2025

  • 66 Я си гледай Полшата.

    8 2 Отговор
    Може да продължи войната, ама с Полски зорноволци. Този Туск съвсем е загуббил ума си. Май готви Полски момчета за жертви.

    15:22 26.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Обективни истини

    2 1 Отговор
    Само малцина аутсайдери вярват, че тази война се води за ценности. Не бива повече да се дава доверие на тези, които мислят по този начин. Винаги е имало луди и глупаци през цялата история на човечеството.

    15:26 26.10.2025

  • 69 Калоян Бонапарт

    4 0 Отговор
    Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А?
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Наистина ли не го осъзнаваш ?

    15:26 26.10.2025

  • 70 Деди

    0 1 Отговор
    А, след това бе шляхска подлог

    15:39 26.10.2025

  • 71 Туск

    2 0 Отговор
    На чужд гръб и 100 тояги са малко

    15:46 26.10.2025

  • 72 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    СТАРА НЕАКТОАЛНА СНОМКА И ПОДВЖДАЩ САМОСЪЧИНЕН ИЗМИСЛЕН ТЕКСТ НЕВЕРЕН ЗА ДА ПОРОДИ КОМЕНТАРИЙ.НИЩО.ВЕРНО.

    15:49 26.10.2025

  • 73 Фен

    0 0 Отговор
    И като им спре тока, газа и парното ли? Като ги върнат в каменната ера, с лопати и ножове ли ще продължават да воюват? За кефа на Туск и на урсулите?

    15:50 26.10.2025

  • 74 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Хахахах тия да нямат 100 милиона население или планират догодина европейците да заместват 😉

    15:50 26.10.2025

  • 75 Исторически парк

    0 0 Отговор
    На третата година жените и децата ли ще държат фронта 🤣🤣😂😂

    15:51 26.10.2025

  • 76 Военен

    0 0 Отговор
    Още 1 ще е.. 10 хиляди украинци са обкръжени в покровск и купянск

    15:51 26.10.2025

  • 77 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Киев има право да нанася удари по цели, свързани с Русия, навсякъде в Европа
    Тоест очакваме да ни ударят рафинерията в Бургас и да им ръкопляскаме,че ни пазят от Русия 💀

    15:53 26.10.2025

  • 78 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Готова ли е Украйна или на Запада му се иска да е така ? Нека другите да умират , а ние ще подкокоросваме за още !

    15:59 26.10.2025

  • 79 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Загуби на ВСУ за вчера 25.октомври 2025:

    — Харковско направление —190+ трупа
    — Груировка “Запад” —230+ трупа
    — Южна групировка — 240+ трупа
    — Групировка Център — 505+ трупа
    — Групировка Изток — 300+ трупа
    — Групировка Днепър — 50+ трупа
    Изглежда Доналд няма връзка с главния мозък

    16:06 26.10.2025

  • 80 село мое ,

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":

    Дали си Злобното Джуджи или някакъв си гном - все си си ти ! Няма как да се скриеш зад новия си ник !

    16:07 26.10.2025

