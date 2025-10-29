Евгений Кънев: Засега се трае колко сериозна е кризата с "Лукойл България", за да не се задават важни въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Засега се трае колко сериозна е кризата с "Лукойл България", за да не се задават важни въпроси. В ТВ студиата по принцип говорят неподготвени хора - или по-точно подготвени за производствено-търговския аспект на рафинерията. А санкциите касаят не дейността, а самата възможност на юридическите лица с бранда "Лукойл" да извършват бизнес.

За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Как? Като им се отнема възможността да се разплащат по банков път. При такива търговски обеми няма как "Лукойл" да не ползва банка. А няма банка, която да рискува и тя да попадне под санкции - което на практика означава да фалира, ако не може да прави доларови разплащания. Ето в Сърбия вече по бензиностанциите се плаща само с … кеш.

И тук започва интересното.

Обслужващата банка на "Лукойл България" "Уникредит Булбанк" е изпратила писмо, че компанията трябва да си закрие сметките в банката до 21 ноември. И процесът е в ход. "Лукойл" изпрати писмо до своите клиенти, че премества сметките си в малка българска банка.

И така големият въпрос е защо тази банка не се притеснява от санкции? Има ли спокойствието, че след 21 ноември реално няма да има санкции? Или дори да има санкциите няма да я настигнат? Има ли връзка това с готвената стратегия на правителството за продажбата на "Лукойл"?

Примерно - договорена национализация.

Много хора я бъркат с експроприацията - насилственото и безвъзмездно отнемане на активи. Не, става дума за придобиване на "Лукойл" от държавата по договорена със собствениците цена - която знаем от досегашните политически практики на нашия естаблишмънт винаги е надпазарна за сметка на данъкоплатците. И съм убеден, че такива преговори текат в момента.

А кои са собствениците? Години наред ни се казваше - и снощи в Референдум пак раздуха - че били или швейцарци, или западни банки и компании, че дори български физически лица през борсата. Е, явно "Уникредит" не иска да рискува.

Другият казус е как да се плати цената на санкционирано лице. Защото ще бъде запорирана, докато траят санкциите.

Аз вярвам във финансовия талант на източните финансисти. Че ще намерят начин как едно санкционирано лице да плати надпазарна цена и да придобие монопола от друго… санкционирано лице. За наша сметка.