Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк: Не гласувайте за Зохран Мамдани!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на днешните местни избори в града, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.
Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.
В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #3
20:31 04.11.2025
2 Весело
Коментиран от #10
20:33 04.11.2025
3 Весело
До коментар #1 от "Да,бе":Вие май не знаете, че социалист на Запад и социалист на Изток(София) са коренно разрични неща. На Запад социалистите са за необлагаем минивум и прогресивен данък доход, а социалистите в София са за обратното. В САЩ бг социалистите ще ги приеват веднага в републиканската партия. То за това Рафаелчо на Нинона е там.
20:39 04.11.2025
4 Демокрация ли?!
20:40 04.11.2025
5 ха, ха, ха...
20:42 04.11.2025
6 Жалко че и Тръмп се оказа
Убеден съм че знае каква е разликата мржду "антисемитизъм" и някой който е против ционизма и геноцида, но са го хванали за топките! Същите тия като Сорос, дето дори не вярват в Бог и са го заявявали, но пък твърдят че Бог им е обещал тези земи!
Много евреи не мислят така и ми е интересно какво ли ще говори Тръмп, ако примерно проф. Джефри Сакс който е евреин се кандидатира. Или ще пита донорите си?
Коментиран от #7
20:48 04.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Жалко че и Тръмп се оказа":Хазарите управляват САЩ.90 процента от населението на САЩ не притежава нищо.Роби на Хазарите.42 милиона американци живеят с помощи по 2 долара на ден.
20:52 04.11.2025
8 Зохан, стилист от запаса
20:55 04.11.2025
9 Закон и ред
Коментиран от #13
20:58 04.11.2025
10 Мамдани е
До коментар #2 от "Весело":е идиец от индийски родители, нищо че роден в Уганда и живял Южна Африка.
И не мрази евреите а ционистите извършващи геноцид.
Евреите които не са ционисти, ще гласуват за него, независимо какво ги съветва куклата на конци.
Коментиран от #11, #12
21:00 04.11.2025
11 оня с питон.я
До коментар #10 от "Мамдани е":сега като стане кмет индиеца дето защитава палестинците Дедо Дончо ше помоли Путята да изпробва посейдона в ню йорк.
21:02 04.11.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Мамдани е":Мамдани е мюсюлманин.
21:02 04.11.2025
13 За каква "намеса" говориш
До коментар #9 от "Закон и ред":въпреки че не ми харесва какво прави Тръмп, не е намеса.
Не става дума тук за чужда държава.
21:04 04.11.2025
14 Българин
21:04 04.11.2025
15 НАЙ-СВАБОДНАТА СТРАНА
21:07 04.11.2025
16 ПРОКЪСАН ЦЕНТАК
21:08 04.11.2025
17 УдоМача
21:17 04.11.2025
18 Тромпете
Коментиран от #19
21:25 04.11.2025
19 Весело
До коментар #18 от "Тромпете":Тромпетът е фурнаджийска лопата..... а Натаняху е фуртаджията, който върти лопатата.
Коментиран от #20
21:28 04.11.2025
20 За съжаление
До коментар #19 от "Весело":Така е .Поредният клоун в бялата къща.....
21:32 04.11.2025
21 ?????
Тръмп май не разбира че американските евреи са в основата на педерастическата политика на демократите.
21:39 04.11.2025