Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк: Не гласувайте за Зохран Мамдани!

4 Ноември, 2025 20:24, обновена 4 Ноември, 2025 20:47 1 749 21

  • доналд тръмп-
  • ню йорк-
  • зохран мамдани-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа

Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк: Не гласувайте за Зохран Мамдани! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на днешните местни избори в града, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.

В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    21 1 Отговор
    И Троцки се върти весело в гроба...Социалист кмет на гнилата ябълка.

    Коментиран от #3

    20:31 04.11.2025

  • 2 Весело

    21 1 Отговор
    Евреин да гласува за мюсюлманин или християнин, това къде се е случило? Евреите гласуват или само за евреи или за тъста на евреина омъжен за дъщерята на Тръмп.

    Коментиран от #10

    20:33 04.11.2025

  • 3 Весело

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Вие май не знаете, че социалист на Запад и социалист на Изток(София) са коренно разрични неща. На Запад социалистите са за необлагаем минивум и прогресивен данък доход, а социалистите в София са за обратното. В САЩ бг социалистите ще ги приеват веднага в републиканската партия. То за това Рафаелчо на Нинона е там.

    20:39 04.11.2025

  • 4 Демокрация ли?!

    16 0 Отговор
    Май това не беше нито демократично,нито законно!!!

    20:40 04.11.2025

  • 5 ха, ха, ха...

    13 0 Отговор
    Без сам да осъзнава Тръмп си предизвика вот на доверие. Сега ще проличи колко е прозорлив и колко е самонадеян. Ако Мамдани не спечели определено ще натрупа точки и може дори да завърши мандата си, но ако все пак спечели ще загуби много. Аз също не бих подкрепил Мамдани, но нито съм американец, нито нещо зависи от мен. Тръмп обаче е съвсем друга бира и по подразбиране няма право на предварително изказано мнение поне по въпроса. Това може да се приеме като прекалено тенденциозно политическо влияние и да повлияе точно обратно на неговите желания. Дори и да не е добре за местните структури на властта.

    20:42 04.11.2025

  • 6 Жалко че и Тръмп се оказа

    10 0 Отговор
    марионетка на донорите си!
    Убеден съм че знае каква е разликата мржду "антисемитизъм" и някой който е против ционизма и геноцида, но са го хванали за топките! Същите тия като Сорос, дето дори не вярват в Бог и са го заявявали, но пък твърдят че Бог им е обещал тези земи!
    Много евреи не мислят така и ми е интересно какво ли ще говори Тръмп, ако примерно проф. Джефри Сакс който е евреин се кандидатира. Или ще пита донорите си?

    Коментиран от #7

    20:48 04.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Жалко че и Тръмп се оказа":

    Хазарите управляват САЩ.90 процента от населението на САЩ не притежава нищо.Роби на Хазарите.42 милиона американци живеят с помощи по 2 долара на ден.

    20:52 04.11.2025

  • 8 Зохан, стилист от запаса

    13 0 Отговор
    Бат Дони, къде отиде демокрацията и свободният избор?

    20:55 04.11.2025

  • 9 Закон и ред

    15 0 Отговор
    Обижда по телевизията и пряка намеса към изборите, е га тая демокрация

    Коментиран от #13

    20:58 04.11.2025

  • 10 Мамдани е

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Весело":

    е идиец от индийски родители, нищо че роден в Уганда и живял Южна Африка.
    И не мрази евреите а ционистите извършващи геноцид.
    Евреите които не са ционисти, ще гласуват за него, независимо какво ги съветва куклата на конци.

    Коментиран от #11, #12

    21:00 04.11.2025

  • 11 оня с питон.я

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мамдани е":

    сега като стане кмет индиеца дето защитава палестинците Дедо Дончо ше помоли Путята да изпробва посейдона в ню йорк.

    21:02 04.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мамдани е":

    Мамдани е мюсюлманин.

    21:02 04.11.2025

  • 13 За каква "намеса" говориш

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Закон и ред":

    въпреки че не ми харесва какво прави Тръмп, не е намеса.
    Не става дума тук за чужда държава.

    21:04 04.11.2025

  • 14 Българин

    9 0 Отговор
    Нещо бай Дончо ми изглежда изнервен. Дано се оправи човека!

    21:04 04.11.2025

  • 15 НАЙ-СВАБОДНАТА СТРАНА

    10 0 Отговор
    Май май не е чак толкова свободна.

    21:07 04.11.2025

  • 16 ПРОКЪСАН ЦЕНТАК

    6 0 Отговор
    Демокрацията е първата жертва на трудните времена.

    21:08 04.11.2025

  • 17 УдоМача

    3 0 Отговор
    Да живее Зохран Мамдани!!

    21:17 04.11.2025

  • 18 Тромпете

    9 0 Отговор
    Разочароващ си.Накрая и ти ще се окажеш въздух под налягане като оная дементна дядка преди тебе.Тромпетът е фурнаджийска лопата.....

    Коментиран от #19

    21:25 04.11.2025

  • 19 Весело

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тромпете":

    Тромпетът е фурнаджийска лопата..... а Натаняху е фуртаджията, който върти лопатата.

    Коментиран от #20

    21:28 04.11.2025

  • 20 За съжаление

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Весело":

    Така е .Поредният клоун в бялата къща.....

    21:32 04.11.2025

  • 21 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Тръмп май не разбира че американските евреи са в основата на педерастическата политика на демократите.

    21:39 04.11.2025