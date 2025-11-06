Новини
Краят на една историческа кариера! Нанси Пелоси няма да се кандидатира за преизбиране в Камарата на представителите на САЩ

6 Ноември, 2025 19:10

Въпреки че нейното решение не беше напълно неочаквано, то предизвика бурни реакции във Вашингтон и в щата Калифорния

Краят на една историческа кариера! Нанси Пелоси няма да се кандидатира за преизбиране в Камарата на представителите на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране в американския Конгрес. По този начин първата жена начело на долната камара на американския парламент и може би най-влиятелния американски политик слага край на кариерата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Във видеопослание до избирателите си Нанси Пелоси, която представляваше Сан Франциско в продължение на 40 години, обяви, че повече няма да се кандидатира за представител в Конгреса. Тя призова избирателите си да продължат нейната дейност в определянето на дневния ред на САЩ и по света.

"Посланието ми към града, който обичам, е следното - Сан Франциско, познавай силата си. Ние направихме история. Постигнахме напредък. Винаги сме били на водещо място и сега трябва да продължим в същия дух като продължаваме активно да участваме в нашата демокрация и като се борим за американските идеали, които са ни скъпи", заяви тя.

Въпреки че нейното решение не беше напълно неочаквано, то предизвика бурни реакции във Вашингтон и в щата Калифорния, тъй като опитно поколение политически лидери се оттегля точно преди междинните избори следващата година, отбелязва АП. Някои от тях се оттеглят неохотно, докато други по-решително, но много от тях се изправят пред предизвикателствата от страна на новите лица в политиката, които очакват да поемат ръководството на партията на демократите и да се изправят срещу президента Доналд Тръмп.

Пелоси остава личност с огромно политическо влияние, която изигра ключова роля в преначертаването на избирателните райони в щата Калифорния и в успеха на партията ѝ на изборите този месец. Тя участва активно в обществени събития и в инициативи за набиране на средства за партията си, при което обявеното ѝ напускане поражда противоборства кой ще бъде приемникът ѝ в Калифорния и оставя отворени въпроси за това кой ще бъде следващата влиятелна личност зад кулисите в Капитолия, посочва АП.


  • 1 Нанси

    29 0 Отговор
    От 10 г.се напикава

    Коментиран от #17

    19:12 06.11.2025

  • 2 Новичок

    17 2 Отговор
    Много важно ,нали вие сте несменяеми миcиpки Стайков.Пфу...

    Коментиран от #6

    19:12 06.11.2025

  • 3 е па

    29 0 Отговор
    това си е натурална мумия, за къде ще кандидатства...

    19:12 06.11.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 0 Отговор
    Пускам голема либерална сълза за Нанси!😪

    19:13 06.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    22 0 Отговор
    Съпричастен съм тая вечер ще пия една ракия по малко

    19:13 06.11.2025

  • 6 Новичок

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    Виж какво са написали от Фakти.
    ..... Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.

    19:16 06.11.2025

  • 7 Египтолог

    26 0 Отговор
    Нормално, то на мумиите мястото е в пирамидите или в музея, не в камарата на представителите.

    19:16 06.11.2025

  • 8 Баба Пелоси е куку

    27 0 Отговор
    През март 2022 г. председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси нарече Украйна Ухан и не знае нищо за тази държава, а Зеленски беше наречен „Керенски“.

    Коментиран от #15

    19:17 06.11.2025

  • 9 Българин

    19 0 Отговор
    40 години нищоправене и добра пенсия.Нанси Пелоси е американската Цола Драгойчева.

    19:21 06.11.2025

  • 10 рамбо

    19 1 Отговор
    Че за кога да се кандидатира тая изкукала бабка, тя е на 85! Отдавна е ходещ некролог

    19:25 06.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Социалния патронаж поема грижите за мумията

    19:27 06.11.2025

  • 12 404

    10 0 Отговор
    ТАА мое ли да плете

    19:28 06.11.2025

  • 13 ЗОМБИ

    8 0 Отговор
    Тая жена ли е всъщност.

    19:30 06.11.2025

  • 14 Цензура

    7 0 Отговор
    По ще ме зарадвате, когато напишете, че са я намерили озъбена в кeнефът и.

    19:32 06.11.2025

  • 15 Анонимен

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Пелоси е куку":

    Не е куку,просто е неграмотна,както повечето американци от нейното поколение,с изключение на тия които бяха участници във ВСВ и повидяха свят.Младите са пълен мрак,с малки изключения на богати,които могат да пътуват

    19:32 06.11.2025

  • 16 Джанго 2

    5 0 Отговор
    мирише ми на пръст

    19:33 06.11.2025

  • 17 Ужас

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нанси":

    Май не е от 10, а поне от 30-40, ама май и не само това прави.

    19:33 06.11.2025

  • 18 Ужас

    6 0 Отговор
    Прилича ми на актьор от живите мъртви.

    19:34 06.11.2025

  • 19 Верно ли бе

    10 0 Отговор
    Отвратителна вещица - рептил.

    19:34 06.11.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор
    Поредният сатанист, който скоро ще се изправи на съд пред Господ!

    19:34 06.11.2025

  • 21 Жоро

    6 0 Отговор
    На цветущата възраст 85

    19:43 06.11.2025

  • 22 Наричам я

    4 0 Отговор
    Пукноси!

    19:47 06.11.2025

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    лачена чанта

    19:59 06.11.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Изглежда щастлива. Всъщност 40 години партийни борби в конгреса едва са много натоварващи.

    20:09 06.11.2025