Краят на една историческа кариера! Нанси Пелоси няма да се кандидатира за преизбиране в Камарата на представителите на САЩ

Бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране в американския Конгрес. По този начин първата жена начело на долната камара на американския парламент и може би най-влиятелния американски политик слага край на кариерата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Във видеопослание до избирателите си Нанси Пелоси, която представляваше Сан Франциско в продължение на 40 години, обяви, че повече няма да се кандидатира за представител в Конгреса. Тя призова избирателите си да продължат нейната дейност в определянето на дневния ред на САЩ и по света.
"Посланието ми към града, който обичам, е следното - Сан Франциско, познавай силата си. Ние направихме история. Постигнахме напредък. Винаги сме били на водещо място и сега трябва да продължим в същия дух като продължаваме активно да участваме в нашата демокрация и като се борим за американските идеали, които са ни скъпи", заяви тя.
Thank you, San Francisco. pic.twitter.com/OP8ubeFzR6— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 6, 2025
Въпреки че нейното решение не беше напълно неочаквано, то предизвика бурни реакции във Вашингтон и в щата Калифорния, тъй като опитно поколение политически лидери се оттегля точно преди междинните избори следващата година, отбелязва АП. Някои от тях се оттеглят неохотно, докато други по-решително, но много от тях се изправят пред предизвикателствата от страна на новите лица в политиката, които очакват да поемат ръководството на партията на демократите и да се изправят срещу президента Доналд Тръмп.
Пелоси остава личност с огромно политическо влияние, която изигра ключова роля в преначертаването на избирателните райони в щата Калифорния и в успеха на партията ѝ на изборите този месец. Тя участва активно в обществени събития и в инициативи за набиране на средства за партията си, при което обявеното ѝ напускане поражда противоборства кой ще бъде приемникът ѝ в Калифорния и оставя отворени въпроси за това кой ще бъде следващата влиятелна личност зад кулисите в Капитолия, посочва АП.
1 Нанси
Коментиран от #17
19:12 06.11.2025
2 Новичок
Коментиран от #6
19:12 06.11.2025
3 е па
19:12 06.11.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
19:13 06.11.2025
5 И Киев е Руски
19:13 06.11.2025
6 Новичок
До коментар #2 от "Новичок":Виж какво са написали от Фakти.
..... Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.
19:16 06.11.2025
7 Египтолог
19:16 06.11.2025
8 Баба Пелоси е куку
Коментиран от #15
19:17 06.11.2025
9 Българин
19:21 06.11.2025
10 рамбо
19:25 06.11.2025
11 И Киев е Руски
19:27 06.11.2025
12 404
19:28 06.11.2025
13 ЗОМБИ
19:30 06.11.2025
14 Цензура
19:32 06.11.2025
15 Анонимен
До коментар #8 от "Баба Пелоси е куку":Не е куку,просто е неграмотна,както повечето американци от нейното поколение,с изключение на тия които бяха участници във ВСВ и повидяха свят.Младите са пълен мрак,с малки изключения на богати,които могат да пътуват
19:32 06.11.2025
16 Джанго 2
19:33 06.11.2025
17 Ужас
До коментар #1 от "Нанси":Май не е от 10, а поне от 30-40, ама май и не само това прави.
19:33 06.11.2025
18 Ужас
19:34 06.11.2025
19 Верно ли бе
19:34 06.11.2025
20 az СВО Победа 80
19:34 06.11.2025
21 Жоро
19:43 06.11.2025
22 Наричам я
19:47 06.11.2025
23 Ний ша Ва упрайм
19:59 06.11.2025
24 Факт
20:09 06.11.2025