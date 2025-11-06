Краят на една историческа кариера! Нанси Пелоси няма да се кандидатира за преизбиране в Камарата на представителите на САЩ

Бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране в американския Конгрес. По този начин първата жена начело на долната камара на американския парламент и може би най-влиятелния американски политик слага край на кариерата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Във видеопослание до избирателите си Нанси Пелоси, която представляваше Сан Франциско в продължение на 40 години, обяви, че повече няма да се кандидатира за представител в Конгреса. Тя призова избирателите си да продължат нейната дейност в определянето на дневния ред на САЩ и по света.

"Посланието ми към града, който обичам, е следното - Сан Франциско, познавай силата си. Ние направихме история. Постигнахме напредък. Винаги сме били на водещо място и сега трябва да продължим в същия дух като продължаваме активно да участваме в нашата демокрация и като се борим за американските идеали, които са ни скъпи", заяви тя.

Въпреки че нейното решение не беше напълно неочаквано, то предизвика бурни реакции във Вашингтон и в щата Калифорния, тъй като опитно поколение политически лидери се оттегля точно преди междинните избори следващата година, отбелязва АП. Някои от тях се оттеглят неохотно, докато други по-решително, но много от тях се изправят пред предизвикателствата от страна на новите лица в политиката, които очакват да поемат ръководството на партията на демократите и да се изправят срещу президента Доналд Тръмп.

Пелоси остава личност с огромно политическо влияние, която изигра ключова роля в преначертаването на избирателните райони в щата Калифорния и в успеха на партията ѝ на изборите този месец. Тя участва активно в обществени събития и в инициативи за набиране на средства за партията си, при което обявеното ѝ напускане поражда противоборства кой ще бъде приемникът ѝ в Калифорния и оставя отворени въпроси за това кой ще бъде следващата влиятелна личност зад кулисите в Капитолия, посочва АП.