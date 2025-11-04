Бих го направил! Ким Чен Ун обмисля нова среща с Доналд Тръмп догодина

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отворен за нова среща с американския президент Доналд Тръмп и може да потърси възможност за провеждането ѝ през март следващата година, предава The Independent. Това съобщава южнокорейската Национална разузнавателна служба (НИС) във вторник, цитирана от местните медии, пише Фокус.



Според агенцията Пхенян може да се опита да възобнови контактите си с Вашинфтон при "подходящи условия". "Ким Чен Ун е готов да започне диалог със Съединените щати и ще осъществи контакт, когато условията бъдат изпълнени", заяви депутатът Лий Сонг Куен след брифинг на НИС.



По-рано севернокорейският лидер заяви, че би се срещнал с Тръмп, ако Вашингтон "се откаже от плановете за денуклеаризацията на страната и приеме реалността на мирното съвместно съществуване". И двамата лидери вече показаха готовност за възобновяване на контактите. По време на последното си азиатско турне Доналд Тръмп каза пред репортери на борда на Air Force One, че е "отворен за среща" с Ким Чен Ун.



"Бих го направил. Ако искате, разпространете информацията - готов съм за това", заяви той.

Тръмп поясни, че подобни разговори може да бъдат част от следващото му пътуване в Азия, но не уточни конкретни дати. "Ще се върнем и в близкото бъдеще ще се срещнем с Ким Чен Ун в Северна Корея", допълни той.



Ким и Тръмп проведоха три исторически срещи между 2018 и 2019 г., като по време на последната Тръмп стана първият действащ американски президент, стъпил на севернокорейската територия. В последните си изявления двамата лидери продължават да говорят положително един за друг - Ким каза, че "все още има добри спомени от президента Тръмп", а Тръмп заяви, че двамата "имат страхотни отношения".