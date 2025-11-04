Новини
Свят »
Северна Корея »
Бих го направил! Ким Чен Ун обмисля нова среща с Доналд Тръмп догодина

Бих го направил! Ким Чен Ун обмисля нова среща с Доналд Тръмп догодина

4 Ноември, 2025 17:23 347 8

  • доналд тръмп-
  • ким чен ун-
  • южна корея-
  • северна корея-
  • корейски полуостров

По-рано севернокорейският лидер заяви, че би се срещнал с Тръмп, ако Вашингтон се откаже от плановете за денуклеаризацията на страната и приеме реалността на мирното съвместно съществуване

Бих го направил! Ким Чен Ун обмисля нова среща с Доналд Тръмп догодина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отворен за нова среща с американския президент Доналд Тръмп и може да потърси възможност за провеждането ѝ през март следващата година, предава The Independent. Това съобщава южнокорейската Национална разузнавателна служба (НИС) във вторник, цитирана от местните медии, пише Фокус.

Според агенцията Пхенян може да се опита да възобнови контактите си с Вашинфтон при "подходящи условия". "Ким Чен Ун е готов да започне диалог със Съединените щати и ще осъществи контакт, когато условията бъдат изпълнени", заяви депутатът Лий Сонг Куен след брифинг на НИС.

По-рано севернокорейският лидер заяви, че би се срещнал с Тръмп, ако Вашингтон "се откаже от плановете за денуклеаризацията на страната и приеме реалността на мирното съвместно съществуване". И двамата лидери вече показаха готовност за възобновяване на контактите. По време на последното си азиатско турне Доналд Тръмп каза пред репортери на борда на Air Force One, че е "отворен за среща" с Ким Чен Ун.

"Бих го направил. Ако искате, разпространете информацията - готов съм за това", заяви той.

Тръмп поясни, че подобни разговори може да бъдат част от следващото му пътуване в Азия, но не уточни конкретни дати. "Ще се върнем и в близкото бъдеще ще се срещнем с Ким Чен Ун в Северна Корея", допълни той.

Ким и Тръмп проведоха три исторически срещи между 2018 и 2019 г., като по време на последната Тръмп стана първият действащ американски президент, стъпил на севернокорейската територия. В последните си изявления двамата лидери продължават да говорят положително един за друг - Ким каза, че "все още има добри спомени от президента Тръмп", а Тръмп заяви, че двамата "имат страхотни отношения".


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Догодина

    5 0 Отговор
    или по догодина,а може след 3 !?

    17:26 04.11.2025

  • 2 интересно

    2 4 Отговор
    Сигурно ще се моли за долари. Комунистите много обичат долари. Още нашите комунисти бяха влюбени в доларите

    Коментиран от #6, #8

    17:26 04.11.2025

  • 3 Руска рулетка

    0 0 Отговор
    Догодина може да е някой друг.

    17:27 04.11.2025

  • 4 В негова чест ще гръмне

    4 0 Отговор
    една ракета.

    17:27 04.11.2025

  • 5 честен ционист

    1 1 Отговор
    Датата на срещата: 9 мая День Победы тоя път у Киев

    17:27 04.11.2025

  • 6 Ал Йо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    Заседнал си в 90-те. Всеядни сме. Виж мен.

    17:28 04.11.2025

  • 7 Тръмп

    0 0 Отговор
    е,като третокласник пред директора!

    17:33 04.11.2025

  • 8 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    То и в Китай на власт са Комунистите.Но те не молят за долари.Те скоро ще ги пратят в историята.

    17:35 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания