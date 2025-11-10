Новини
Доналд Тръмп помилва свои политически съюзници

10 Ноември, 2025 12:46 567 2

Сред помилваните лица са бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, Сидни Пауъл и бившия началник на кабинета на президента Марк Медоус

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва редица свои политически съюзници за тяхната подкрепа или участие в предполагаемите планове за отмяна на президентските избори през 2020 г. Това обяви прокурора по помилването на Министерството на правосъдието, Ед Мартин, цитиран от Си Ен Ен.

Сред помилваните лица са бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, Сидни Пауъл и бившия началник на кабинета на президента Марк Медоус.

"Тази прокламация слага край на тежка национална несправедливост, извършена срещу американския народ след президентските избори през 2020 г., и продължава процеса на национално помирение", отбелязват от правосъдното министерство.

Президентските помилвания се отнасят само за федерални обвинения, а не за щатски или местни.

Седмица по-рано президентът помилва пенсиониран полицай от Ню Йорк, осъден през 2023 г. за преследване на семейство от Ню Джърси от името на китайското правителство. Тръмп също така помилва бившата звезда от Мейджър Лийг Бейзбол Дарил Строубъри за обвинение в укриване на данъци от 1995 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    Естествено Той ако не помогне на свойте , на кого друг да помогне

    Коментиран от #2

    13:04 10.11.2025

  • 2 Е МИ МОЖЕ И

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    НА ЛОВЕЦА ДА ПРОСТИ

    13:16 10.11.2025