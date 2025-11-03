Новини
Петко Симеонов: Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия

Петко Симеонов: Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия

3 Ноември, 2025 16:01

Постигнато е някакво споразумение

Петко Симеонов: Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия - 1
Снимка: БГНЕС
Петко Симеонов Петко Симеонов социолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес е трети ноември, годишнина от основаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството през 1988 година. Оттогава са минали 37 години. Не само, че споменът избледнява, от дистанцията на времето самият случай губи актуалност. Редове от историята на миналите дни, напомнящи, че е добре да се говори открито за политическата ситуация.

И тъй открито!

Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия. За България това е заредено с тревожни обстоятелства - в съседство имаме две "неспокойни" претенциозни сили - Турция и Русия, а ние нямаме достатъчно армия за защита дори на престиж. Дано не се налага! Затова е препоръчително да сме в добри отношения и с Турция, и с Русия, както и със съседите. Това едно. При обявеното изтегляне на армията на САЩ не се спомена Гърция, което ми напомни за речта на Путин от 15 декември 2021 година с искане НАТО да се върне в границите си от 1997 година. (Излишно е да казвам, че като се каже НАТО, разбираме САЩ.)

Тогава НАТО не обърна внимание на речта, но изглежда има промяна в мнението по този въпрос. Съобщението за изтеглянето дойде след срещата на Тръмп със Си, а преди това Моди имаше разговор със Си. Възможно е искането на Путин от 2021 година да е получило съгласието на Си и Моди и Тръмп да се е досетил...

Постигнато е някакво споразумение. Важен руснак (сега не се сещам кой беше, но говореше "главата") на въпрос за споменаваната среща Тръмп-Путин, отговори: сега не е време за срещи, а за работа. "За работа"!!! Което за мен значи - разбрали сме се, не са нужни други разговори....

Какво са се разбрали? Един Бог знае, но предполагам има отстъпки и от двете страни. Това второ. И да питам: Още ли в София няма посланик на САЩ? Това трето.

Надявам се да оставаме в НАТО и ЕС, естествено Шенген, Еврозона и т.н. Имам молба към русофоби и туркофоби да помълчат. Дошло е време на тежки изпитания. Управници и опозиция да си опичат акъла.

Както и друг път съм казвал - за добро и лошо сме неделима част от Запада!


  • 1 Съгласен

    22 0 Отговор
    Правилно решение! Страните които не са застрашени, не им трябва джамдармерия която папа якоооп

    Коментиран от #14

    16:02 03.11.2025

  • 2 стоян

    5 9 Отговор
    кой ще ни пази сегааа, кой ще ни даде сигурност?!

    16:04 03.11.2025

  • 3 Майна

    22 1 Отговор
    Този артефакт откъде го измъкнаха..
    Бил жив ..
    Такива са за доживотен затвор

    16:05 03.11.2025

  • 4 Трол

    4 39 Отговор
    Всеки истински българин ще предпочете Турция пред Русия.

    Коментиран от #18

    16:06 03.11.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    28 1 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава!Месете погачите!

    16:06 03.11.2025

  • 6 тревожно е

    3 20 Отговор
    Нашите освободителки са първи приятели с нашите поробителки . Като се има предвид, че най многобройната с джамии европейска страна Русия,със цели 8 хиляди на брой. Не ми се мисли за последствията за нас.

    Коментиран от #10, #12, #13

    16:06 03.11.2025

  • 7 отец Щирлиц

    19 2 Отговор
    Следва - натю се изнася,

    16:07 03.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    И Козяк се изнесе и си взеха паметника на американските летци.

    16:07 03.11.2025

  • 9 име

    23 1 Отговор
    Ама, кака така ще се изтеглят, нали според евроатлантиците, още утре може супер опасната и агресивна немощна руска армия, която 4г буксува в Донбас и няма танкове, ракети, самолети и личен състав, да ни нападне?! Или тва изтегляне е щото бандерите гарантираха че те ще ни пазят и вече са ги подгонили ушанките отвъд Урал?!

    16:07 03.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "тревожно е":

    В България има 1300 джамии.

    16:08 03.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "тревожно е":

    ас пак се тревожа за острова, два пъти по-малко са от pyшляците, обаче имат 5500 джамии и 3500 мешерета, а за втора година най-често срещаното име за новородено момче е мохамед, за разлика от алекдандър при блaтyшките.

    Коментиран от #22

    16:12 03.11.2025

  • 13 Русия

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "тревожно е":

    има население от почти 150 милиона , а България 5 .

    Коментиран от #21

    16:12 03.11.2025

  • 14 Не съм съгласен!

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Съгласен":

    Първо,не сме част от Запада,и никога няма да бъдем! Същия този"запад" ни унищожи икономиката и ни върна в каменната ера!Второ,Русия никога не е била враг за българския народ,а само за марионетните ни правителства,дошли на власт с изборни измами!

    Коментиран от #31

    16:13 03.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    6 2 Отговор
    Спети спукойну натю въ пази, пхахахахя

    16:15 03.11.2025

  • 17 Важното е, че Турция

    4 8 Отговор
    Не изтегля войските си от Турция и по този начин за нас няма никаква опасност. Турчинът ще ни пази по-добре от американеца, както ни е пазил и опазил векове. Американецът ще ни пази както е опазил индианците.

    16:15 03.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Синя София

    4 8 Отговор
    Рижавия идиот вече ни е продал на Путин,повтаря се краят на втората световна война,когато Чърчил ни подари на Сталин

    16:17 03.11.2025

  • 20 Тревожно ли?!

    15 1 Отговор
    Няма по хубава новина от тая,за премахване на окупацията от сащ в България!О,сгреших,по хубавата новина ще бъде посрещането на руските войски в България!Скоро!

    16:17 03.11.2025

  • 21 огромна държава

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Русия":

    Но само там 15% от населението са мюсюлмани. А Москва е най голямата столица с най много мюсюлмани

    Коментиран от #25

    16:18 03.11.2025

  • 22 Бъркаш се

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    В Русия най-честото име е магомед и има повече джамии от острова

    Коментиран от #28

    16:18 03.11.2025

  • 23 Мишел

    8 2 Отговор
    Разширението на НатО на изток доведе до война в Европа, при която НатО опита чрез наемане на Украйна да отслаби и разруши Русия. Целта не беше постигната, НатО загуби тази война, но нито един снаряд не падна на0 НатОвскатеритория. . Сега целта на НатО е да бъде сключен мир, докато още съществува Украйна. Това ще позволи след немного години НатО да направи нова такава война. Хитра тактика на САЩ. Така ще е, докато Русия не удари поръчителите на войната.

    16:22 03.11.2025

  • 24 Ха ХаХа

    4 2 Отговор
    А бе тъпунгер това е искане на Лусия номер 1
    Номер 2 е всички източноевропейски държави излизат от Нато.

    16:26 03.11.2025

  • 25 вярно е

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "огромна държава":

    Даже скоро бункерното джудже откри най голямата джамия в Европа,а именно в Москва

    16:28 03.11.2025

  • 26 Кит

    3 2 Отговор
    Още един от ченгеджийската театрална трупа С-ДС изпълзя от дупката си. И пак ръси обилно мозък.
    Въпреки че е част от червените крипточенгета, които за жълти стотинки продадоха родината си на чужди интереси...
    Отвратително!

    16:28 03.11.2025

  • 27 Някой

    6 0 Отговор
    И какво го притеснява неизвестното за мен (и за 99% от българското население) лице? Да не пусне кафява боя само...
    Нормалните хора се радват, че американския ботуш ще намалее. Дай Боже и да се махне изцяло. Щото, дето е стъпил ботуша на Чичо Сам, трева не никне дълго време. Примери е дал господ в изобилие. Само платените им подлоги се чувстват изоставени и заплашени. Все пак, спомянт си какво се случи с американските подлоги в Афганистан преди 3-4 години...
    Денят на колесника идва!

    16:30 03.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Тревожно е само за онези, които ще трябва да се изправят и да отговарят пред Народен съд 2!

    Страхът им е разбираем, като знаем уроците на историята....

    16:31 03.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не съм съгласен!":

    Много точни две констатации! Браво!
    Това отдавна е ясно на мислещите и виждащите хора у нас. Но политиците ни си имат техни задачи, поставени от техните шефове. А те не са българския народ. Така че, българско правителствно не е равнозначно на български народ.

    16:32 03.11.2025

  • 32 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    имаш 2 турски партии в парламента.
    Помаците станаха турци и в България демокрацията построи 10 пъти повече джамии.
    Освен това бог на българите е Монголското куче Тангра.
    Най мюсюлманската страна в ЕС по Евростат е България с 10% турци и цигани.
    По класьора на ООН Русия е с 4% мюсюлмани

    Коментиран от #40

    16:32 03.11.2025

  • 33 Какво приятно цвилене

    9 0 Отговор
    на розови понита звучи в ефир.

    16:33 03.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Статистик

    1 3 Отговор
    А колко са тия американски войници на територията на България?
    Има няма 200 човека. Говоря за постоянно разположените.
    По време на социализма тук имаше постоянно съветско присъствие на най-високо ниво - в ГЩ, в РУ, в Политическото Управление на БНА и прочие. Имаше подготвени специалисти и летци за използване на ядрено въоръжение по заповед от Москва.
    И руснаците имаха пълен контрол над т.н. "БНА".
    Сега копейките бръщолевят за някаква окупация и прочие. Не може да сравняваме изобщо нивото на участие на НАТО сега и на Варшавския договор преди.
    Друг е въпросът, че по-стар комунистически обичай, днешните господа управляващи правят твърде излишни метани (поклони) пред "големия брат", но така са научени.
    Но като цяло - американското присъствие у нас е незначително и такова ще остане в мирно време.
    А доналд скоро ще отнесе плувката и Западът ще си върне авторитета.

    16:39 03.11.2025

  • 37 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Бай Петко едно време открадна помощите за България когато беше шеф на агенцията за чуждестранна помощ.Да го €ба и крадливото псе.

    16:40 03.11.2025

  • 38 дядото

    2 2 Отговор
    спокойно петко. краварите се изтеглят,османците ще дойдат.все нато и все господари.

    16:41 03.11.2025

  • 39 Никси

    1 0 Отговор
    мале са Монио да ли ще ги рони крокодилски !!!.

    16:42 03.11.2025

  • 40 циганин

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    Ами раждайте, като не можете да заплождате,дайте насам по тризнаци ще почвате

    Коментиран от #48

    16:42 03.11.2025

  • 41 Българин

    6 0 Отговор
    Кой си ти Петко Симеонов - нещастен случайник даващ мнения;На умряло куче нож извадил с още кохорта неудачници.Девиз:"На всяка цена реституция преди приватизация".Отпадъци.

    16:43 03.11.2025

  • 42 Павел пенев

    5 1 Отговор
    Изтеглянето на краварите е добър дипломатичен ход на Тръмп и удар срещу идиотите-евроатлантици.

    16:44 03.11.2025

  • 43 Левски

    4 1 Отговор
    И кое му е тревожното бе, отворко. Много сте страхливи евроатлантиците.

    16:46 03.11.2025

  • 44 граф Монте Кристо

    1 1 Отговор
    Към запада сме сега,под властта на нашите люти душмани,те усещат че ни изтърват и затова бързат да ни сринат със земята,дълго вариха магарешките глави на управляващите и те накрая кандисаха да теглят по-внушителни заеми,за запада това е от особено значение,така ни заробват и могат като в Гърция да разграбят държавната територия,в един момент ще се озовем на чужда територия и ще ни изгонят,такава е стратегията на западните обесници,които нямат средства да лапат ненаситно без да работят.

    16:48 03.11.2025

  • 45 Народ

    1 1 Отговор
    Петко, а кой разби армията ни в мирно време и наряза танковете за скрап? Кой? Кой, Петко?

    16:51 03.11.2025

  • 46 Перо

    0 0 Отговор
    И тоя още живее на гърба на това събитие, подобно на Катето Евро, която храни 3 поколения с един по-малко от двучасов, тъп филм!

    16:53 03.11.2025

  • 47 Верно

    0 0 Отговор
    Не е тревожно а е редно !

    16:55 03.11.2025

  • 48 Всички

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "циганин":

    Цигани аероплангелес и в Индия

    17:00 03.11.2025