Петко Симеонов: Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия

Днес е трети ноември, годишнина от основаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството през 1988 година. Оттогава са минали 37 години. Не само, че споменът избледнява, от дистанцията на времето самият случай губи актуалност. Редове от историята на миналите дни, напомнящи, че е добре да се говори открито за политическата ситуация.
И тъй открито!
Тревожно е изтеглянето на американските войски от България, Румъния, Унгария, Словакия. За България това е заредено с тревожни обстоятелства - в съседство имаме две "неспокойни" претенциозни сили - Турция и Русия, а ние нямаме достатъчно армия за защита дори на престиж. Дано не се налага! Затова е препоръчително да сме в добри отношения и с Турция, и с Русия, както и със съседите. Това едно. При обявеното изтегляне на армията на САЩ не се спомена Гърция, което ми напомни за речта на Путин от 15 декември 2021 година с искане НАТО да се върне в границите си от 1997 година. (Излишно е да казвам, че като се каже НАТО, разбираме САЩ.)
Тогава НАТО не обърна внимание на речта, но изглежда има промяна в мнението по този въпрос. Съобщението за изтеглянето дойде след срещата на Тръмп със Си, а преди това Моди имаше разговор със Си. Възможно е искането на Путин от 2021 година да е получило съгласието на Си и Моди и Тръмп да се е досетил...
Постигнато е някакво споразумение. Важен руснак (сега не се сещам кой беше, но говореше "главата") на въпрос за споменаваната среща Тръмп-Путин, отговори: сега не е време за срещи, а за работа. "За работа"!!! Което за мен значи - разбрали сме се, не са нужни други разговори....
Какво са се разбрали? Един Бог знае, но предполагам има отстъпки и от двете страни. Това второ. И да питам: Още ли в София няма посланик на САЩ? Това трето.
Надявам се да оставаме в НАТО и ЕС, естествено Шенген, Еврозона и т.н. Имам молба към русофоби и туркофоби да помълчат. Дошло е време на тежки изпитания. Управници и опозиция да си опичат акъла.
Както и друг път съм казвал - за добро и лошо сме неделима част от Запада!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:02 03.11.2025
16:04 03.11.2025
Бил жив ..
Такива са за доживотен затвор
16:05 03.11.2025
Коментиран от #18
16:06 03.11.2025
16:06 03.11.2025
6 тревожно е
Коментиран от #10, #12, #13
16:06 03.11.2025
16:07 03.11.2025
16:07 03.11.2025
16:07 03.11.2025
До коментар #6 от "тревожно е":В България има 1300 джамии.
16:08 03.11.2025
До коментар #6 от "тревожно е":ас пак се тревожа за острова, два пъти по-малко са от pyшляците, обаче имат 5500 джамии и 3500 мешерета, а за втора година най-често срещаното име за новородено момче е мохамед, за разлика от алекдандър при блaтyшките.
Коментиран от #22
16:12 03.11.2025
До коментар #6 от "тревожно е":има население от почти 150 милиона , а България 5 .
Коментиран от #21
16:12 03.11.2025
До коментар #1 от "Съгласен":Първо,не сме част от Запада,и никога няма да бъдем! Същия този"запад" ни унищожи икономиката и ни върна в каменната ера!Второ,Русия никога не е била враг за българския народ,а само за марионетните ни правителства,дошли на власт с изборни измами!
Коментиран от #31
16:13 03.11.2025
16:15 03.11.2025
17 Важното е, че Турция
16:15 03.11.2025
16:17 03.11.2025
16:17 03.11.2025
21 огромна държава
До коментар #13 от "Русия":Но само там 15% от населението са мюсюлмани. А Москва е най голямата столица с най много мюсюлмани
Коментиран от #25
16:18 03.11.2025
22 Бъркаш се
До коментар #12 от "стоян георгиев":В Русия най-честото име е магомед и има повече джамии от острова
Коментиран от #28
16:18 03.11.2025
16:22 03.11.2025
Номер 2 е всички източноевропейски държави излизат от Нато.
16:26 03.11.2025
25 вярно е
До коментар #21 от "огромна държава":Даже скоро бункерното джудже откри най голямата джамия в Европа,а именно в Москва
16:28 03.11.2025
Въпреки че е част от червените крипточенгета, които за жълти стотинки продадоха родината си на чужди интереси...
Отвратително!
16:28 03.11.2025
Нормалните хора се радват, че американския ботуш ще намалее. Дай Боже и да се махне изцяло. Щото, дето е стъпил ботуша на Чичо Сам, трева не никне дълго време. Примери е дал господ в изобилие. Само платените им подлоги се чувстват изоставени и заплашени. Все пак, спомянт си какво се случи с американските подлоги в Афганистан преди 3-4 години...
Денят на колесника идва!
16:30 03.11.2025
Страхът им е разбираем, като знаем уроците на историята....
16:31 03.11.2025
До коментар #14 от "Не съм съгласен!":Много точни две констатации! Браво!
Това отдавна е ясно на мислещите и виждащите хора у нас. Но политиците ни си имат техни задачи, поставени от техните шефове. А те не са българския народ. Така че, българско правителствно не е равнозначно на български народ.
16:32 03.11.2025
Помаците станаха турци и в България демокрацията построи 10 пъти повече джамии.
Освен това бог на българите е Монголското куче Тангра.
Най мюсюлманската страна в ЕС по Евростат е България с 10% турци и цигани.
По класьора на ООН Русия е с 4% мюсюлмани
Коментиран от #40
16:32 03.11.2025
16:33 03.11.2025
Има няма 200 човека. Говоря за постоянно разположените.
По време на социализма тук имаше постоянно съветско присъствие на най-високо ниво - в ГЩ, в РУ, в Политическото Управление на БНА и прочие. Имаше подготвени специалисти и летци за използване на ядрено въоръжение по заповед от Москва.
И руснаците имаха пълен контрол над т.н. "БНА".
Сега копейките бръщолевят за някаква окупация и прочие. Не може да сравняваме изобщо нивото на участие на НАТО сега и на Варшавския договор преди.
Друг е въпросът, че по-стар комунистически обичай, днешните господа управляващи правят твърде излишни метани (поклони) пред "големия брат", но така са научени.
Но като цяло - американското присъствие у нас е незначително и такова ще остане в мирно време.
А доналд скоро ще отнесе плувката и Западът ще си върне авторитета.
16:39 03.11.2025
16:40 03.11.2025
16:41 03.11.2025
16:42 03.11.2025
До коментар #32 от "Ха ХаХа":Ами раждайте, като не можете да заплождате,дайте насам по тризнаци ще почвате
Коментиран от #48
16:42 03.11.2025
16:43 03.11.2025
16:44 03.11.2025
16:46 03.11.2025
16:48 03.11.2025
16:51 03.11.2025
16:53 03.11.2025
16:55 03.11.2025
До коментар #40 от "циганин":Цигани аероплангелес и в Индия
17:00 03.11.2025