Вчера Виктор Орбан излезе от Белия дом като политик, който умее да казва „не“.
Унгарският премиер постигна това, което малцина европейски лидери могат - изключение от американските санкции.
Унгария запази правото си да купува руски нефт по тръбопровода „Дружба“, да получава газ по „Турски поток“ (някогашния „Южен поток“) и да продължи строежа на АЕЦ „Пакш“ с „Росатом“.
Орбан показа, че има гръбнак и че националният интерес на Унгария стои над чуждите посолства в Будапеща. И че може да води разговори в Белия дом, без да стои на колене.
А сега - Бойко Борисов.
Същият, който спря „Южен поток“, жертвайки проект, от който България можеше да печели милиарди.
Същият, който нарече АЕЦ „Белене“ гьол и го погреба заради началника отвъд океана.
Орбан влезе в Белия дом като партньор и излезе като победител.
Борисов влиза там като просител и излиза като изпълнител.
Орбан казва на американците:„Ще работим с вас, но не срещу себе си“, Борисов угоднически пита: „Какво да подпиша, само ми кажете...“
Унгария подписва изключения, България подписва откази.
Унгария при Орбан има енергийна независимост, защото не се страхува да преговаря с Москва.
България при Борисов има енергийна зависимост, за да не обиди обитателя на Белия дом.
Докато унгарският премиер издейства отлагане на санкциите на САЩ срещу покупката на американски втечнен газ и ядрено гориво от "Уестингхаус", България остава извън всякакви изключения.
Страната ни отдавна купува гориво от "Уестингхаус" и внася щатски втечнен газ, но за нас санкциите важат в пълния им обем. Явно в международната енергийна политика не всички играчи имат равен достъп до „изключенията“.
Има два начина да разговаряш с великите сили - като лидер, който има държава, или като васал, който има началници. Виктор Орбан избра първото. Бойко Борисов - второто.
Разликата между двамата е проста, но съдбовна:
Орбан мисли и действа като държавник.
Борисов мисли като слуга и действа като управител на колония.
Защо България не е като Унгария?
Защото избира хора като Борисов, а не личности като Орбан!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
18:05 08.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 си дзън
отсрочка Орбан загроби унгарците за 20 години скъп газ и уран от САЩ. Ние пък
имаме Радев с Боташ.
Коментиран от #19
18:06 08.11.2025
4 САНДОКАН
18:07 08.11.2025
5 Метресата от Барселона
18:07 08.11.2025
6 бою циганина
18:07 08.11.2025
7 456
18:07 08.11.2025
8 Защото така
18:08 08.11.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #15
18:08 08.11.2025
10 Толкова е елементарно
18:08 08.11.2025
11 Еееее ,
18:09 08.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пенчо
18:11 08.11.2025
15 Мечо ПУХ
До коментар #9 от "Последния Софиянец":И какво щеше росенчо да прави до Орбан, можеби да му го държи
18:11 08.11.2025
16 Сила
18:12 08.11.2025
17 Лили Иванова
18:14 08.11.2025
18 Сталин
18:14 08.11.2025
19 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "си дзън":Борисов е българският Орбан. Българите мразят Борисов а се възхищават на Орбан. Може ли някой да обясни този парадокс?
18:14 08.11.2025
20 !!!?
18:14 08.11.2025
21 Фори
18:14 08.11.2025
22 Кирил
Историята го е доказала
18:15 08.11.2025
23 Буда и Пеща
18:17 08.11.2025
24 Въппосче
18:17 08.11.2025
25 Госあ
18:17 08.11.2025
26 Един
Една държава ако не е самостоятелна и не мисли първо за собствения си интерес и чак тогава за партньорите, с които да го осъществява - тя не е държава!
Ние сме васална територия и по-лошото дори не се знае вече кой е васала - САЩ или ЕС!
А магаре с двама собственици умира! Ако не вярвате погледнете си държавичката пак - вече е на хуманно дишане и батерията пада!
18:17 08.11.2025
27 Въппосче
18:18 08.11.2025
28 УдоМача
18:20 08.11.2025