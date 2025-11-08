Защо България не е като Унгария?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вчера Виктор Орбан излезе от Белия дом като политик, който умее да казва „не“.

Унгарският премиер постигна това, което малцина европейски лидери могат - изключение от американските санкции.

Унгария запази правото си да купува руски нефт по тръбопровода „Дружба“, да получава газ по „Турски поток“ (някогашния „Южен поток“) и да продължи строежа на АЕЦ „Пакш“ с „Росатом“.

Орбан показа, че има гръбнак и че националният интерес на Унгария стои над чуждите посолства в Будапеща. И че може да води разговори в Белия дом, без да стои на колене.

А сега - Бойко Борисов.

Същият, който спря „Южен поток“, жертвайки проект, от който България можеше да печели милиарди.

Същият, който нарече АЕЦ „Белене“ гьол и го погреба заради началника отвъд океана.

Орбан влезе в Белия дом като партньор и излезе като победител.

Борисов влиза там като просител и излиза като изпълнител.

Орбан казва на американците:„Ще работим с вас, но не срещу себе си“, Борисов угоднически пита: „Какво да подпиша, само ми кажете...“

Унгария подписва изключения, България подписва откази.

Унгария при Орбан има енергийна независимост, защото не се страхува да преговаря с Москва.

България при Борисов има енергийна зависимост, за да не обиди обитателя на Белия дом.

Докато унгарският премиер издейства отлагане на санкциите на САЩ срещу покупката на американски втечнен газ и ядрено гориво от "Уестингхаус", България остава извън всякакви изключения.

Страната ни отдавна купува гориво от "Уестингхаус" и внася щатски втечнен газ, но за нас санкциите важат в пълния им обем. Явно в международната енергийна политика не всички играчи имат равен достъп до „изключенията“.

Има два начина да разговаряш с великите сили - като лидер, който има държава, или като васал, който има началници. Виктор Орбан избра първото. Бойко Борисов - второто.

Разликата между двамата е проста, но съдбовна:

Орбан мисли и действа като държавник.

Борисов мисли като слуга и действа като управител на колония.

Защо България не е като Унгария?

Защото избира хора като Борисов, а не личности като Орбан!