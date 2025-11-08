Новини
Мнения »
Защо България не е като Унгария?

Защо България не е като Унгария?

8 Ноември, 2025 18:00 846 28

  • бойко бориов-
  • виктор орбан-
  • унгария

Защото избира хора като Борисов, а не личности като Орбан

Защо България не е като Унгария? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Велизар Енчев Велизар Енчев политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вчера Виктор Орбан излезе от Белия дом като политик, който умее да казва „не“.

Унгарският премиер постигна това, което малцина европейски лидери могат - изключение от американските санкции.

Унгария запази правото си да купува руски нефт по тръбопровода „Дружба“, да получава газ по „Турски поток“ (някогашния „Южен поток“) и да продължи строежа на АЕЦ „Пакш“ с „Росатом“.

Орбан показа, че има гръбнак и че националният интерес на Унгария стои над чуждите посолства в Будапеща. И че може да води разговори в Белия дом, без да стои на колене.

А сега - Бойко Борисов.

Същият, който спря „Южен поток“, жертвайки проект, от който България можеше да печели милиарди.

Същият, който нарече АЕЦ „Белене“ гьол и го погреба заради началника отвъд океана.

Орбан влезе в Белия дом като партньор и излезе като победител.

Борисов влиза там като просител и излиза като изпълнител.

Орбан казва на американците:„Ще работим с вас, но не срещу себе си“, Борисов угоднически пита: „Какво да подпиша, само ми кажете...“

Унгария подписва изключения, България подписва откази.

Унгария при Орбан има енергийна независимост, защото не се страхува да преговаря с Москва.

България при Борисов има енергийна зависимост, за да не обиди обитателя на Белия дом.

Докато унгарският премиер издейства отлагане на санкциите на САЩ срещу покупката на американски втечнен газ и ядрено гориво от "Уестингхаус", България остава извън всякакви изключения.

Страната ни отдавна купува гориво от "Уестингхаус" и внася щатски втечнен газ, но за нас санкциите важат в пълния им обем. Явно в международната енергийна политика не всички играчи имат равен достъп до „изключенията“.

Има два начина да разговаряш с великите сили - като лидер, който има държава, или като васал, който има началници. Виктор Орбан избра първото. Бойко Борисов - второто.

Разликата между двамата е проста, но съдбовна:

Орбан мисли и действа като държавник.

Борисов мисли като слуга и действа като управител на колония.

Защо България не е като Унгария?

Защото избира хора като Борисов, а не личности като Орбан!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    13 1 Отговор
    Нито да извадиш, нито да добавиш.

    18:05 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    6 21 Отговор
    Защо България не е като Унгария? - и добре, че не е като Унгария. Срещу 1 година
    отсрочка Орбан загроби унгарците за 20 години скъп газ и уран от САЩ. Ние пък
    имаме Радев с Боташ.

    Коментиран от #19

    18:06 08.11.2025

  • 4 САНДОКАН

    14 1 Отговор
    Кораба потъва. Дъното е за хората

    18:07 08.11.2025

  • 5 Метресата от Барселона

    17 0 Отговор
    Бойко Борисов е нищо, ако зад гърба му няма армия от блюдолизци и чуждоплоклонници, които се кланят само на западните си господари и нехаят за интересите на страна и народа! Както се вижда, мозъците на голяма част от българите се промиват твърде успешно. За пари всеки е готов да отиде дори и в ада! А Борисов и Пеевски плащат много добре, като така профанизират с рекордна скорост и редките честни и съобразителни хора!

    18:07 08.11.2025

  • 6 бою циганина

    15 0 Отговор
    щото съм един престъпник лежал в затвор а другото прасе е възпитаник на мафиятс

    18:07 08.11.2025

  • 7 456

    11 0 Отговор
    Защото в България мотото е : колкото повече ,толкова повече, кой съм аз : т.е само се мисли за собственият си джоб ,и не ги интерасува нито народ ,нито икономиката на България. Защото нямат волята и куража да защитават държавата ,защото са се продали.

    18:07 08.11.2025

  • 8 Защото така

    8 4 Отговор
    Понеже България е била далновидна преди векове, когато е сеела цивилизация и ги е научила унгарците да стрелят с лъкове и да ги произвеждат, сега е моментът Унгария да спаси пропадналата България :) ФАКТ!

    18:08 08.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Росен Желязков трябваше да бъде заедно с Орбан във Вашингтон а не в хотела с водопад.

    Коментиран от #15

    18:08 08.11.2025

  • 10 Толкова е елементарно

    13 1 Отговор
    Защото когато има избори планктона не гласува и оставя ББ, Шиши и сие да ни управляват със сиганските гласове. Както са казали умните хора, то това е проста работа, ама не е за прости хора.

    18:08 08.11.2025

  • 11 Еееее ,

    9 0 Отговор
    едно котило . А и нали Орбан изчисти Боко от мизериите му в Унгария , благодарение на общия им другар агент Николай , когото от благодарност Мутрьо направи депутат . Зер България и съдбата ѝ , както и на народа , са му собственост .

    18:09 08.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пенчо

    7 0 Отговор
    То да е само борисов , всичките ни "политици са мижи...ки!

    18:11 08.11.2025

  • 15 Мечо ПУХ

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И какво щеше росенчо да прави до Орбан, можеби да му го държи

    18:11 08.11.2025

  • 16 Сила

    5 3 Отговор
    Защото Унгария е била част от Австро Унгарската империя в географския център на Европа , а България е била ( и си остава по мислене и манталитет ) част от Османската империя , географски в Евразия ( за по благозвучност , "на Балканите ")

    18:12 08.11.2025

  • 17 Лили Иванова

    3 0 Отговор
    Че то като Орбан друг няма, затова ще трябва да се задоволим с каквото има, явно :)

    18:14 08.11.2025

  • 18 Сталин

    8 1 Отговор
    Защото в Унгария няма прасета ,тикви и простокирчивци и цървули които да гласуват и слагат на власт себеподобни

    18:14 08.11.2025

  • 19 БЕЗ МАЙТАП

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Борисов е българският Орбан. Българите мразят Борисов а се възхищават на Орбан. Може ли някой да обясни този парадокс?

    18:14 08.11.2025

  • 20 !!!?

    3 4 Отговор
    Енчев, поради что се срамиш да се наречеш българин...а се правиш на по-Орбановец от унгарците !?

    18:14 08.11.2025

  • 21 Фори

    3 4 Отговор
    Дъртия агент на ДС , клон на КГБ в България пак дава съвети. Заради такива доносници като него сме в такова положение!

    18:14 08.11.2025

  • 22 Кирил

    3 5 Отговор
    Ако има държава която винаги взима грешни решения, това е Унгария.
    Историята го е доказала

    18:15 08.11.2025

  • 23 Буда и Пеща

    4 3 Отговор
    Орбан е личният! Орбан е истински християнин! Нашите са лекета и атеисти

    18:17 08.11.2025

  • 24 Въппосче

    3 5 Отговор
    Унгария изобщо не ни е пример, а орбан още по-малко. Енчев пък съвсем не ни трябва. Кръгла нула е. Въпросът е от какъв зор го публикувате.

    18:17 08.11.2025

  • 25 Госあ

    1 1 Отговор
    Прочетете внимателно “Смешен плач” на Христо Ботев и още по внимателно последните изречения. Смешно е, и как Орбан като премиер на независима държава ходи на аудиенция при господаря.

    18:17 08.11.2025

  • 26 Един

    4 2 Отговор
    Няма как да се каже по-точно!
    Една държава ако не е самостоятелна и не мисли първо за собствения си интерес и чак тогава за партньорите, с които да го осъществява - тя не е държава!

    Ние сме васална територия и по-лошото дори не се знае вече кой е васала - САЩ или ЕС!
    А магаре с двама собственици умира! Ако не вярвате погледнете си държавичката пак - вече е на хуманно дишане и батерията пада!

    18:17 08.11.2025

  • 27 Въппосче

    1 5 Отговор
    Унгария изобщо не ни е пример, а орбан още по-малко. Енчев пък съвсем не ни трябва. Кръгла нула е. Въпросът е от какъв зор го публикувате. Много скоро унгарците ще га изметат.

    18:18 08.11.2025

  • 28 УдоМача

    0 0 Отговор
    Много просто! Защото се управлява от две прасета и цяла сюрия пудели. Затова!

    18:20 08.11.2025