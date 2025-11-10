Новини
Огнян Минчев: Време е да свикваме с този парадоксален синтез между прогресивизъм, и ислямизъм

10 Ноември, 2025

Ислямизмът усилено запълва изпразнените от "мултикултурализма" пространства на идентичност в най-успешната цивилизация в човешката история - западната цивилизация

Огнян Минчев: Време е да свикваме с този парадоксален синтез между прогресивизъм, и ислямизъм - 1
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мисля, че става дума и за двете неща заедно - и прогресивизъм, и ислямизъм. Някой би казал - е как така, прогресивизмът е лява либерална идеология, а ислямизмът - крайно консервативна и фундаменталистка? Време е да свикваме с този парадоксален синтез.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Минчев.

За да завладяват позиции в западните общества, ислямистите разумно си подбират за партньори точно тези крайно леви социални движения, които са мотивирани от радикална антикапиталистическа идеология. В нашата съвременност антикапитализмът е не просто алтернативна икономическа доктрина. Той е доктрина, противопоставяща се на цялостната културна и цивилизационна структура на Запада.

Врагът е западното културно и цивилизационно наследство.

Ислямизмът предвидливо паразитира върху антисоциалния патос на левите радикали, които се борят за цялостно унищожаване на "системата" - на тяхното собствено общество.

Левият радикализъм нанася удари върху основните социални институции - и така създава маса индивиди без родова памет, без съзнание за наследство и идентичност. Левият радикализъм създава чувство за вина - Западът е дискриминационен, потиснически, расистки, експлоататорски.

"Постколониалната теория" ви дава алтернатива - религии и ценностни системи, насочени против Запада.

Ислямизмът усилено запълва изпразнените от "мултикултурализма" пространства на идентичност в най-успешната цивилизация в човешката история - западната цивилизация.

Левият радикализъм яростно се бори за по-голяма имиграция и "многообразие" на обществото. Ислямизмът навлиза чрез нарастващи потоци имигранти-мюсюлмани от "третия свят".

Затова радикалният прогресизъм е незаменим и ключов политически съюзник на ислямизма - през парадокс, но напълно реално. Левичарският радикализъм върши първата част от работата - той разрушава обществото.

В руините навлиза ислямизма - и предоставя "алтернатива". Честито!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В България има 1 000 000 мюсюлмани и 1300 джамии.

    Коментиран от #5

    13:03 10.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Никой не говори за СЛОНА В СТАЯТА,
    а именно
    " ПЛАНЪТ КАЛЕРГИ"❗

    13:06 10.11.2025

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Слабохарактерни европейски "лидери " , това е проблема ....иначе въпроса с ислямистите приключва за дни !!! Които останат ще бачкат черна работи ще си траят с наведени глави иначе шут от Западния Рай и обратно в порутените колиби на Близкия изток и Северна Африка !!! Нема ора , просто нема ора на политически фронт !!!

    13:10 10.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Калерги беше начело на заговор, който заплашваше поминъка на народите на Европа. Още през 1923 г. и преди своите братя, масоните, тази тъмна личност обяви, че Европа ще бъде доминирана от “аристократичната еврейска раса”. За тази цел, европейците трябва да се “кръстосат” с черните и азиатците така, сякаш става дума за животни. Чрез тази “кръстоска”, Coudenhove-Kalergi е очаквал да се постигне човешко същество от по-нисък клас, без характер и лесно за управление от страна на държавата.

    Коментиран от #6

    13:10 10.11.2025

  • 5 тролдоктор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не повече от 300 000 са, а ти не си добре и няма да се оправиш!

    13:13 10.11.2025

  • 6 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не знам кой е този кре.тен, но и той е умрял като много други кре.тени! Само Бог е вечен! Нека комунистите не го забравят!

    13:15 10.11.2025