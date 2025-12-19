Огнян Минчев: Кръчмарите вдигнаха цените с една трета преди Коледа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Снощи ходих в едно предпочитано от мен заведение в София и установих, че след последното ми пребиваване преди около две седмици, цените са скочили грубо с 1/3... През последните дни и седмици забелязвам, че това се случва не само в заведения със сервиране, но и в улични павилиони за бързо хранене и кафетерии. Няма съмнение - масова акция на кръчмарския сектор, организирана целенасочено в седмиците преди Коледа и Нова година, когато хората масово ходят в заведения и организират в тях празненства.

Това отбеляза във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Спомням си как сърцераздирателно пищяха водачите на въпросната асоциация на собствениците на заведения когато отпадна ДДС от 9 на сто, въведено в периода на Ковид-19. Заплашваха с масови фалити, затваряне на заведения и т.н. Оттогава цените в тези заведения НАЙ-МАЛКО са се удвоили. На практика, удвоиха се през последните година и половина, а сега към удвояването се добави и още 1/3. Едно от предпочитаните от мен неща в менюто на ресторанта, който споменах в началото беше 6.50 лв. преди 2-3 години. След това стана 9, стана 12, а сега е 18 лв. Много активно се подготвяш за еврото, бе, чорбаджи! И всичките ти ортаци правят същото...

Когато върлуваше Ковид-19, в цяла Европа затвориха кръчмите, а училищата останаха отворени.

В България кръчмарската асоциация имаше специални връзки с властта и се случи точно обратното - кръчмите бумтяха, а децата бяха затворени вкъщи за повече от година.

Сега психолозите пишат студии как е повлиял лок-дауна на психиката на поколението ДженЗи... Зле повлия - уверявам ви като наблюдател и участник от първия ред. Но, повтарям - кръчмите бумтяха, срещу ДДС от 9 на сто. А днес ни се отблагодаряват - на два пъти удвоиха цените. С носталгия си припомням красивата Виена, където тамошния шницел-образец струваше под 10 евро - преди година-две...

Ще мине Нова година, ще надуят още цените и путиновите копейки ще писнат - "мамка ѝ на тая Европа". А Европа няма хабер - тя ни българска кръчма, ни български магазин не е помирисвала. Само от време на време европейците четат пътеписи, че олиото, което в Испания струва евро и половина у нас е 5 лева и нагоре. И всичко надолу по списъците лидълови и биладжиеви... Четат и цъкат с език - защото когато при тях вдигат цените по този безобразен начин, те не псуват в шепа, ами просто спират да купуват, спират да плащат. Къде ти тука такова нещо...

Безобразията с българина като клиент произтичат не само от високото ниво на корупция в институциите ни, но и от някои особености на националната ни психика.

От една страна сме твърде търпеливи, безропотни, а от друга - мърлячи, които не си защитават интереса, които "благородно" махват с ръка - "Абе остави ги..." Няма да ги оставя! Това е пазар като всеки друг. Няма да оставя картела на кръчмарите да ни извива ръцете с нахалство и усул-усул - тихичко, тъй както ходим наведени. Предлагам ви да спрем да ходим на кръчма за един месец. До края на януари ще огладнеят като влашки вълци и ще върнат цените горе долу където бяха през ноември. Ще пропуснат Коледа, Нова година, Йордановден и Ивановден - по новому и по старому... Така им се пада. За зла круша - зъл прът!