Огнян Минчев: Китай оглави антизападната коалиция

3 Септември, 2025 18:58 971 21

  • огнян минчев-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • путин-
  • ким чен-ун-
  • антизападна коалиция

Все по-спешно става отделните части на Запада, начело с Вашингтон също да заемат своите позиции

Огнян Минчев: Китай оглави антизападната коалиция - 1
Снимка: БГНЕС
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Парадът в Пекин трябваше да постигне две основни цели. Първо, да демонстрира на света, че Китай е водещата сила в една вече очертала се коалиция на държави и лидери, ориентиращи се към съюз с антизападна насоченост. Този съюз на авторитарните сили, които Пекин по силата на своя потенциал и позиция естествено оглавява, днес бе персонифициран в присъствието на Вл. Путин и Ким Чен Ун от двете страни на председателя Си - оглявяващ парада. Така Пекин заявява своята претенция да бъде центъра, около който ще се формира един нов световен порядък - амбиция, изрично огласена от самия Си Дзинпин.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Втората цел на тържествения парад в Пекин - най-големия досега в историята на страната - бе в преутвърждаването на властовата позиция на Си, за която през последните месеци има доста слухове и спекулации. Ставаше дума както за здравословното състояние на Си, така и на сложните властови отношения между него и водещи генерали и политически лидери на КНОА. През последните дни имаше дори спекулации дали самият Си ще води парада или това ще бъде възложено на водещата понастоящем армейска фигура генерал Джан Юся или на друг член на висшето армейско ръководство. Си бе водещ на парада днес, което може би е свидетелство за определено стабилизиране на неговата властова позиция в сложните вътрешнофракционни борби на върха на ККП и на Централния военен комитет (ЦВК) на КНОА.

Конкретният повод за пищния военен парад в Пекин е краят на Втората световна война в Азия - или капитулацията на Япония. По време на войната Китай се намира във вътрешна гражданска война между Червената армия на Мао Цзедун и Гуоминдана - националистическата армия на Чан Кайши. Историците трябва по-добре да преценят специфичния принос на Китай към поражението на Япония през 1945 г., но във всеки случай водещата роля за края на войната в Азия без съмнение принадлежи на армията на САЩ. Вашингтон нямаше видимо високо представителство на честванията днес в Пекин, а президентът Тръмп публикува по този повод интересна бележка в своята мрежа Truth-Social.

Появата на Путин и Ким Чен Ун от двете страни на председателя Си, водещ на парада е очевидна заявка за геополитическа структура, насочена към създаване на един нов тип международен порядък, доминиран от авторитарните и тоталитарните сили на съвременния свят. Този факт би следвало да има отрезвяващ ефект върху амбициите на настоящата администрация във Вашингтон, че Белият дом би бил в състояние да размества позициите на Кремъл по шахматната дъска - по-далеч от Пекин и по-близо до Вашингтон. За добро или за лошо, Русия на Путин е избрала своята позиция в съвременните разделения на геополитическото статукво и зависимостта на Москва от Пекин е все по-значителна.

Все по-спешно става отделните части на Запада, начело с Вашингтон също да заемат своите позиции, вместо да влизат в драматични конфликти помежду си по теми като високи мита, придобиване на Гренландия, отчуждаване между двата бряга на трансатлантическия съюз и т.н.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПАРАДОКСИЯ ПАПУАСОВСКА

    17 1 Отговор
    Дори когато е прав Толумбий пак е крив.

    19:02 03.09.2025

  • 2 Град Симитли

    25 1 Отговор
    На снимката е бай Огнян,
    в китайска ризка,
    седнал на китайска тоалетна чиния....
    ... съжаляващ що снощи не си е взел
    китаиския лургатив! :))

    19:06 03.09.2025

  • 3 Верно ли?

    26 1 Отговор
    Той запада първо си създаде врагове по целия свят, после реве, че враговете му взели да се обединяват. Угодия няма. Ам освен другите страни да си стоят и всяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по една и да не създават излишни главоболия на запада

    19:07 03.09.2025

  • 4 нннн

    31 1 Отговор
    Не виждам агресивност в политиката на Китай. На Индия - хич. По- скоро Западът, и преди всичко англосаксите, решиха да се бъзикат едновременно с Дракона, Слона и Мечката. Не много умна постъпка, според мен.

    Коментиран от #15

    19:09 03.09.2025

  • 5 ежко

    17 0 Отговор
    Ако Огнян Гранаджиев е дори 50% прав -спукана ни е работата.Голяма мизерия ни чака!

    19:18 03.09.2025

  • 6 Говорещата маймуна

    17 1 Отговор
    Каза нещо

    19:19 03.09.2025

  • 7 n√Варна

    14 0 Отговор
    Все още ли вЕрвате на съвеЦки възпитаници или на кадри от комунистическата АОНСУ, в която е преподавал пишман демократът ОгМи?

    19:22 03.09.2025

  • 8 Дъмбо Ди

    15 0 Отговор
    Ненужен непотребник!

    19:28 03.09.2025

  • 9 Ами

    14 0 Отговор
    Отделните части на Запада и най-вече задните, са посинели от бой.
    Изритаха ги от Африка, от Южна Америка, от Близкия изток, от Централа Азия.
    Остава да ги изритат от Европа и от Севрена Америка.
    На тая планета явно няма място за тях. Ще ги пращат да колонизират Марс :)

    19:29 03.09.2025

  • 10 ХА ХА. ДЕБЕЛИЯ СОРОСОИД

    16 0 Отговор
    Започва да разбира, че е непотребен.

    19:29 03.09.2025

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Пак унтерменша!

    19:33 03.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 свинчо прасков

    10 0 Отговор
    агресивното нату ще бъде усмирено

    19:39 03.09.2025

  • 14 гост

    8 0 Отговор
    Другарю преподавател по "Научен комунизъм" гледах днес на парада кой носи най отред червеното знаме със сърпа и чука и ми се струва,че бяхте Вие многоуважаеми дето и студентите късахте на изпит по вашата "дисциплина"!

    19:50 03.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тореро

    2 0 Отговор
    Ти гнусна подлого...

    20:18 03.09.2025

  • 17 ГОСТ

    5 0 Отговор
    огнянчо всички не са подлоги на запада като теб грантаджия на Сорос. има една истина в тоя свят когато някой независимо кой се опитва да ти диктува и ти определя как да живееш и произвеждаш реагираш дори и да се събудиш и с дявола. не може някой да ти налага правила в собствена изгода без правото на конкуренция. точно това движи развитието всеки се стреми да се докаже над другия. конкуренцията е движещата сила не мита налагане на ограничения.

    20:20 03.09.2025

  • 18 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Откровенно неточен коментар от незапознат с историческите факти човек, или такъв опитващ се умишленно да ги изкриви....

    Първо това е парад за 80 годишнина от капитулацията на Япония. Кръгла годишнина пищен парад така бе и при предните чествания. Второ като ще плещиш че САЩ били със основна заслуга (сигурно така си мисли заради атомните бомби), поне да беше проверил кои страни са се били с Япония и колко жертви имат поотделно, защото основните сухопътни операции срещу осноните японски армии не ги правят САЩ ! САЩ имат към 150 000 военни жертви във войната с Япония, Китай имат 3+ милиона военни и 14 милиона цивилни, и се бият цели 8 години (САЩ по-малко от 4). Япония има 800 000 цивилни жертви и над 4 милиона военни, като 500 000 от цивилните жертви са след двете атомни бомби, и не двете атомни бомби не са единствената предпоставка за капитулацията на Япония, а разбиването на основната група Японски армии от СССР и Китай на континентална Азия... Авторът да взема да напише някое мнение за приемане на Еврото там му е силата...

    20:21 03.09.2025

  • 19 Сандо

    2 0 Отговор
    Минчев,идва краят ти!Ако искаш отново да си в краката на новия Бос,учи китайски - и побързай,времето е малко,а езика е труден.

    20:31 03.09.2025

  • 20 Краят

    0 0 Отговор
    на войната в Азия принадлежи на армията на САЩ?????????????? Брей, къде е била Червената армия на СССР, която освобождава Корея и Китай?? Оги, имаш тумор над лявото око. Иди се прегледай!

    20:32 03.09.2025

  • 21 Малкия Стоянчо

    1 0 Отговор
    Какъв се явява затлъстелия желиран чичко на снимката ,така и не разбрах ?

    20:37 03.09.2025