Огнян Минчев: Днес стана очевидно това, което беше известно отдавна - Борисов и Пеевски не плават в една лодка

19 Септември, 2025 16:04 1 845 27

Когато Пеевски приключи с ГЕРБ - напълно или частично, когато натрупа дебел албум със снимки пред герба - той ще забрави за настоящата коалиция и ще се качи официално на "руското влакче", барабар с Радев в него. Не за друго - ами защото на гарата на Пеевски други влакове сега не спират. Друг е въпросът, че няма да му е и за първи път, да се качи на това влакче...

Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
Днес стана очевидно това, което беше известно отдавна - Бойко Борисов и Делян Пеевски не плават в една лодка. Нещо повече - Пеевски все по-открито и без особени скрупули взима на абордаж лодката на Борисов. Когато се надуе цирей, най-лошото е да се чака да мине от само себе си - и боли, и разнася зараза. Колкото по-скоро се пукне - толкова по-добре. Пеевски е във фаза окончателно овладяване на сенчестата власт и затова все по-категорично си прави устата да овладее и официалната власт в държавата. След като превзе ДПС сега задачата му е да осмуче ГЕРБ "до бял кокал". Дали ще успее напълно - не знам, но и донякъде да успее - нищо хубаво не чака Борисов. Повечето от останалата политическа сцена вече принадлежи на Пеевски - било по модела на БСП и на ИТН, било по модела на партиите от "руското влакче" - които знаят, че без него няма как да дойдат на власт. Парадоксално, но факт - и ППДБ са под контрола на Пеевски. Те са му толкова ентусиазирани врагове и с толкова малко шансове с нещо реално да му попречат, че той ще се радва да ги има като опозиция-декорация - да има срещу кого да упражнява публично деликатното си чувство за хумор.

Когато Пеевски приключи с ГЕРБ - напълно или частично, когато натрупа дебел албум със снимки пред герба - той ще забрави за настоящата коалиция и ще се качи официално на "руското влакче", барабар с Радев в него. Не за друго - ами защото на гарата на Пеевски други влакове сега не спират. Друг е въпросът, че няма да му е и за първи път, да се качи на това влакче... Картата на политическия му успех е толкова очевидно начертана, че единственият въпрос, който ме вълнува е защо потърпевшите от него се държат като хипнотизирани и правят всичко възможно да го улеснят. Към днешна дата се вижда само един сценарий, който все още може ако не да го спре, то поне да го забави. Днешното парламентарно мнозинство трябва да подмени подкрепата от страна на Пеевски (който, както вече казахме крепи ГЕРБ така, както въжето крепи обесения) с подкрепа от страна на ППДБ. Да, да - няма грешка - това прочетохте. "Айде, Минчев пак почна с гербаджийските номера", чувам от демократичното кьоше. "Абе ти акъл имаш ли, колко пъти да се проваляме заради тези ненормалните", викат същинските гербаджии. Ами, както искате. На времето Бенджамин Франклин предупредил скараните си политически партньори - "Трябва да се държим заедно, за да не ни обесят поотделно" ("We have to hang together or they will hang us separately").

ГЕРБ е вече изтощена политическа клиентела, от която Пеевски успешно отхапва все по-големи парчета. Съхраняването на партията е възможно чрез обновление в полза на реален, съдържателен политически проект. Ако това не се случи - ГЕРБ ще стане курбан. Дали на Пеевски, или на някой друг - въпрос на избор или на ситуация. Борисов имаше шанс да се преучреди - прелегитимира в "сглобката" с ППДБ и той искаше да го направи. Но присъединяването на Пеевски към "конституционното мнозинство" удави изцяло тази възможност. Чувал съм гербаджии да се оплакват, че не Борисов, а ППДБ са вкарали Пеевски в "сглобката". Възможно е да е било така. Само че Борисов беше този, който трябваше да ги предупреди какво ги чака. Защото същото го чака и него - и го дочака... Сега, като не било по тикви - че по кратуни, ще може ли да стане? Не е никак сигурно, ама какво друго му остава на ГЕРБ... Ограничаване властовия скок на Пеевски чрез включване на ППДБ в мнозинството - и системни мерки за освобождаване на институциите от пипалата на октопода, поне частично, поне донякъде... БСП и ИТН ще трябва да слушат - нищо че са под контрола на Пеевски. В следващ парламент няма кой да ги вземе - ИТН си отива, а БСП се влива в новия "ляв проект" - на Радев ли, на друг ли, старата другарка вече няма думата, ще се вози на този влак, на който я качат - ако я качат въобще накъде...

Със или без скърцане на зъби - ГЕРБ ще трябва да протегнат ръка на ППДБ, няма къде да ходят. Само че ППДБ няма да върне жеста. По-точно - ДБ може и да се договори, ако я оставят на мира. ПП - категорично не! Те са революционери, те компромиси не правят. Или взимат цялата власт - от А до Я, или стоят в горда опозиция, борят се със "завладяната държава". Те така си мислят, че се борят... Една партия се бори за власт в институциите на властта. Ако ресурсите на тези хора се изчерпват с протестите на улицата - ами на тях партия не им трябва. По-добре да си направят кръжок или да издават философско списание. Всъщност идването на Пеевски на власт "на бял кон" устройва напълно революционерите - ще излязат и тържествуващо ще съобщят - "Ние казахме ли ви!" Да бе, казахте ни, ама ние и без вас си го знаехме. И сега какво? В Унгария опозицията самоотвержено се бореше с ФИДЕС, разделена на 5-6 парчета. Докато Орбан не взе цялата власт. Тогава опозицията се обедини, но вече нямаше полза - Орбан бе установил де факто диктатура. Пеевски не е Орбан - гответе се за пълен балкански вариант - с всички възможни екстри. Повечето от тарикатите и крадците, които го доведоха на власт ще избягат - и някъде другаде ще продължат да спорят, кой е виновен... Битият - бит, ограбеният - ограбен... (Ей така, по-прилично да завършим приказката, че тя не е за приказване...)

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    32 1 Отговор
    Ако плаваха в една лодка, щяха да я потопят.

    Коментиран от #2, #17

    16:07 19.09.2025

  • 2 честен ционист

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Руската лодка е непотопяема.

    16:08 19.09.2025

  • 3 37.51т

    19 1 Отговор
    Оги знае всичко....що не го написа миналата седмица....

    16:10 19.09.2025

  • 4 ФЕЙК - либераст

    24 1 Отговор
    Това е един много, ама много ДЕБЕЛ аналлиз от другаря преподавател по "Научен комунизъм" базиран на Маркс-Енгелс- Ленин- Сталиновата му научна подготовка и закалка!

    16:15 19.09.2025

  • 5 Да не

    18 0 Отговор
    стане така , да потънат в една ?!

    16:17 19.09.2025

  • 6 Брях!

    22 0 Отговор
    Каква ще е тази лодка, на която да се качат Борисов и Пеевски? Ако Минчев им е кърмчия, трябва да е танкер!

    Коментиран от #19

    16:19 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майна

    17 0 Отговор
    Напротив - в една, но пробита..
    Ситуацията е трагична за тях и комична защото на всички е ясно,че борбата помежду им за това кой ще оцелее е безмислена - удавянето е неизбежно

    16:21 19.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    16 0 Отговор
    А, ТВОЯТА ЛОДКА НА КЪДЕ ПЛУВА???? КЪМ ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД??? ТО СЕ ВИДЯ, КАКВИ ПРОСТИ, АМА МНОГО ПРОСТИ СЪЩЕСТВА, ПРОЧЕЛИ ПО ЕДНА КНИГА В ЖИВОТА СИ, УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА НИ. КАКВА МЕРЗОСТ, КАКЪВ УЛИЧЕН ЕЗИК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ЖИВОТ И ЗДРАВЕ, НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ПОЧТИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ДРУГ ИЗХОД НЯМА. И ДА ВЪРНАТ ОБЕЗАТЕЛНО МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ.

    16:22 19.09.2025

  • 11 Хаха

    12 1 Отговор
    Дебелия анализатор Минчев пак е написал дежурните глупости. Не си губете времето да ги четете

    16:23 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    3 3 Отговор
    А, ТВОЯТА ЛОДКА НА КЪДЕ ПЛУВА???? КЪМ ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД??? ТО СЕ ВИДЯ, КАКВИ ПРОСТИ, АМА МНОГО ПРОСТИ СЪЩЕСТВА, ПРОЧЕЛИ ПО ЕДНА КНИГА В ЖИВОТА СИ, УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА НИ. КАКВА МЕРЗОСТ, КАКЪВ УЛИЧЕН ЕЗИК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ЖИВОТ И ЗДРАВЕ, НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ПОЧТИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ДРУГ ИЗХОД НЯМА. И ДА ВЪРНАТ ОБЕЗАТЕЛНО МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ.

    16:24 19.09.2025

  • 14 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 6 Отговор
    А СЛЕД Г€РБ шиши Щ€ ОПРАВИ МОЖ€ БИ "ВЪЗРАЖДАНЕ"..!?!?!

    16:25 19.09.2025

  • 15 провинциалист

    6 1 Отговор
    Огич, незнанието на български не се оправдава с ненаучен английски. Изразът "to be in the same boat" означава "да са в една и съща лодка", а не да "плават в една и съща лодка".

    16:26 19.09.2025

  • 16 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 3 Отговор
    ХАЙД€ НА РУ$$КОТО ВЛАКЧ€, А$-ПЪРВАТА ДАМА НАВ€ДНЪЖ ОПРАВЯМ ПО-ДВАМА!

    рум€н БОгаТАША МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    16:27 19.09.2025

  • 17 е..гаси демокрацията

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Демократите се надяват на П-ски да разбие герб. П-ски може да е лицето на новата демокрация.

    16:28 19.09.2025

  • 18 Уса

    5 1 Отговор
    На един сал са другарю по средата на океана заобиколени от акули.Кой ще падне първи тепърва престои да видим,но преди това ще има боричкане а сала е претоварен с чекмеджета

    16:30 19.09.2025

  • 19 Трол

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брях!":

    Трима души в една лодка/без да броим кучето/.

    16:40 19.09.2025

  • 20 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Как не плават в една лодка бе? Това е театър. Бекона и бойко са на носа на титаник като дикаприо и уйнслет са се гушнали и водят държавата към дъното.

    16:41 19.09.2025

  • 21 Скептик

    2 4 Отговор
    ППДБ са единствената пробългарска партия и затова са мишена на кафявите медии. Всички останали са зависими от мафията, тоест от Москва.

    16:50 19.09.2025

  • 22 Чакам с нетърпение....

    4 1 Отговор
    Пеевски да вземе цялата власт ама не така в сянка и тогава 2013год.ще му се стори като лека нощ деца.

    16:51 19.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вие господин политолог,

    0 0 Отговор
    Да не сте скаран с историята! Случайно да знаете как са се решавали някой работи в политическия живот в България между 1915 -1935 г.? Ако, не знаете, припомнете си! Не че нещо, но натам вървят нещата...!

    16:58 19.09.2025

  • 25 Тони

    0 0 Отговор
    Хайде, бе? Минчев, разберете се с Мирчев, той твърди обратното, при това ежедневно, се вече почти година...

    17:01 19.09.2025

  • 26 ПЕЕВСКИ Е БИГ БОСА

    1 0 Отговор
    БОЙКО Е В ПАРТЕР И ПОСЛУШКО.

    17:03 19.09.2025

  • 27 Брей

    0 0 Отговор
    От 1 година този е на хранилка в Шишовия
    Галъп. Нека не се занимава с уж независими анализи. Избирателите на ПП-ДБ не са като тези на двамата дебелаци!

    17:04 19.09.2025