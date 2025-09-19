Огнян Минчев: Днес стана очевидно това, което беше известно отдавна - Борисов и Пеевски не плават в една лодка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес стана очевидно това, което беше известно отдавна - Бойко Борисов и Делян Пеевски не плават в една лодка. Нещо повече - Пеевски все по-открито и без особени скрупули взима на абордаж лодката на Борисов. Когато се надуе цирей, най-лошото е да се чака да мине от само себе си - и боли, и разнася зараза. Колкото по-скоро се пукне - толкова по-добре. Пеевски е във фаза окончателно овладяване на сенчестата власт и затова все по-категорично си прави устата да овладее и официалната власт в държавата. След като превзе ДПС сега задачата му е да осмуче ГЕРБ "до бял кокал". Дали ще успее напълно - не знам, но и донякъде да успее - нищо хубаво не чака Борисов. Повечето от останалата политическа сцена вече принадлежи на Пеевски - било по модела на БСП и на ИТН, било по модела на партиите от "руското влакче" - които знаят, че без него няма как да дойдат на власт. Парадоксално, но факт - и ППДБ са под контрола на Пеевски. Те са му толкова ентусиазирани врагове и с толкова малко шансове с нещо реално да му попречат, че той ще се радва да ги има като опозиция-декорация - да има срещу кого да упражнява публично деликатното си чувство за хумор.

Когато Пеевски приключи с ГЕРБ - напълно или частично, когато натрупа дебел албум със снимки пред герба - той ще забрави за настоящата коалиция и ще се качи официално на "руското влакче", барабар с Радев в него. Не за друго - ами защото на гарата на Пеевски други влакове сега не спират. Друг е въпросът, че няма да му е и за първи път, да се качи на това влакче... Картата на политическия му успех е толкова очевидно начертана, че единственият въпрос, който ме вълнува е защо потърпевшите от него се държат като хипнотизирани и правят всичко възможно да го улеснят. Към днешна дата се вижда само един сценарий, който все още може ако не да го спре, то поне да го забави. Днешното парламентарно мнозинство трябва да подмени подкрепата от страна на Пеевски (който, както вече казахме крепи ГЕРБ така, както въжето крепи обесения) с подкрепа от страна на ППДБ. Да, да - няма грешка - това прочетохте. "Айде, Минчев пак почна с гербаджийските номера", чувам от демократичното кьоше. "Абе ти акъл имаш ли, колко пъти да се проваляме заради тези ненормалните", викат същинските гербаджии. Ами, както искате. На времето Бенджамин Франклин предупредил скараните си политически партньори - "Трябва да се държим заедно, за да не ни обесят поотделно" ("We have to hang together or they will hang us separately").

ГЕРБ е вече изтощена политическа клиентела, от която Пеевски успешно отхапва все по-големи парчета. Съхраняването на партията е възможно чрез обновление в полза на реален, съдържателен политически проект. Ако това не се случи - ГЕРБ ще стане курбан. Дали на Пеевски, или на някой друг - въпрос на избор или на ситуация. Борисов имаше шанс да се преучреди - прелегитимира в "сглобката" с ППДБ и той искаше да го направи. Но присъединяването на Пеевски към "конституционното мнозинство" удави изцяло тази възможност. Чувал съм гербаджии да се оплакват, че не Борисов, а ППДБ са вкарали Пеевски в "сглобката". Възможно е да е било така. Само че Борисов беше този, който трябваше да ги предупреди какво ги чака. Защото същото го чака и него - и го дочака... Сега, като не било по тикви - че по кратуни, ще може ли да стане? Не е никак сигурно, ама какво друго му остава на ГЕРБ... Ограничаване властовия скок на Пеевски чрез включване на ППДБ в мнозинството - и системни мерки за освобождаване на институциите от пипалата на октопода, поне частично, поне донякъде... БСП и ИТН ще трябва да слушат - нищо че са под контрола на Пеевски. В следващ парламент няма кой да ги вземе - ИТН си отива, а БСП се влива в новия "ляв проект" - на Радев ли, на друг ли, старата другарка вече няма думата, ще се вози на този влак, на който я качат - ако я качат въобще накъде...

Със или без скърцане на зъби - ГЕРБ ще трябва да протегнат ръка на ППДБ, няма къде да ходят. Само че ППДБ няма да върне жеста. По-точно - ДБ може и да се договори, ако я оставят на мира. ПП - категорично не! Те са революционери, те компромиси не правят. Или взимат цялата власт - от А до Я, или стоят в горда опозиция, борят се със "завладяната държава". Те така си мислят, че се борят... Една партия се бори за власт в институциите на властта. Ако ресурсите на тези хора се изчерпват с протестите на улицата - ами на тях партия не им трябва. По-добре да си направят кръжок или да издават философско списание. Всъщност идването на Пеевски на власт "на бял кон" устройва напълно революционерите - ще излязат и тържествуващо ще съобщят - "Ние казахме ли ви!" Да бе, казахте ни, ама ние и без вас си го знаехме. И сега какво? В Унгария опозицията самоотвержено се бореше с ФИДЕС, разделена на 5-6 парчета. Докато Орбан не взе цялата власт. Тогава опозицията се обедини, но вече нямаше полза - Орбан бе установил де факто диктатура. Пеевски не е Орбан - гответе се за пълен балкански вариант - с всички възможни екстри. Повечето от тарикатите и крадците, които го доведоха на власт ще избягат - и някъде другаде ще продължат да спорят, кой е виновен... Битият - бит, ограбеният - ограбен... (Ей така, по-прилично да завършим приказката, че тя не е за приказване...)

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница