Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност

За 2024 г. сме пети отзад напред в Европейският съюз по доход на човек по съпоставими цени (предишната година бяхме четвърти). Последни са в Орбанова Унгария, пред тях Фицова Словакия, а след нас са още Гърция и с малко Румъния.
Означава ли това, че България вече не е най-бедната държава в съюза?
Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.
Не, последни сме с доста след предпоследните по Брутен вътрешен продукт на човек, който е най-точният измерител. А защо доходите ни по съпоставими цени са по-високи, отколкото в 4 държави? Понеже увеличаваме рязко бюджетният си дефицит и раздаваме яко пари от хеликоптера на свързаните с държавата, както и на фирми, които работят по обществени поръчки. Това покачва медианния доход.
Общо взето предното ни място по този показател означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които се представят по-зле от нас по него. Разпростираме се извън чергата си. Основно държавният сектор. И това е видно от по-важни данни като непрекъснатият спад на промишленото производство, на износа и на бизнес климата.
В България доходите растат, но не и добавената стойност. Ако се чудите откъде идва инфлацията, воала. Няма как такъв модел да бъде устойчив. А повишените харчове през 2025 и 2026 ще ни направят още по-големи лъвове по доход по съпоставими цени. Вероятно гърците са били и по-напред преди 2009 година. Ама след това отнесоха много шамари заради неразумната си политика.
Така че данните не са повод да гърмим шампанско, а напротив, да се замислим доколко устойчив е растежа на доходите, когато срещу него нямаше ръст на производството на каквито и да е блага.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:05 11.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
10:06 11.11.2025
3 Ко речи ?
Ей затова ли гласувате бе ?
Ходите и подкряпате държавната система за да може после същата да ви вдига данъците и цените ?
Тоя да го хванеш и да го сложиш на кладата и докато гори да обяснява ЗАЩО ПОЧТИ ВСИЧКО с малки изключения в западна европа е по-евтино отколкото в абсурдистан ?
Хранителни стоки, дрехи, пособия и тн.
10:10 11.11.2025
4 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":200% ?
Тя да беше 200% щеше да е добре.
Но тая гад на снимката демонстрира държавна наглост.
Такива като тоя по време на френската революция са ги разчленявали.с коне пред народа.
10:12 11.11.2025
5 опаааа...
10:13 11.11.2025
6 Много ясно си
10:19 11.11.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #9
10:20 11.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:24 11.11.2025
9 ха, ха, ха...
До коментар #7 от "ООрана държава":Казано е пределно ясно. Много харчиш и затова сметкте ти са големи, цените също. Когато една стока не се купува цената и пада, колкото повече се купува толкова по бурзо се вдига. Забрави ли оня дето от екрана, дето всяка вечер се звериш в него призоваваше: "За бога братя не купувайте!". Теб обаче повече те интересува какво е казал Слави, Костадинов, Радев, Борисов, Пеевски и всички които изпразват яко в ханата, но винаги независимо дали с гласуване или отказ от такова все избираш тях.
10:32 11.11.2025