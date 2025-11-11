Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За 2024 г. сме пети отзад напред в Европейският съюз по доход на човек по съпоставими цени (предишната година бяхме четвърти). Последни са в Орбанова Унгария, пред тях Фицова Словакия, а след нас са още Гърция и с малко Румъния.

Означава ли това, че България вече не е най-бедната държава в съюза?

Владислав Панев

Не, последни сме с доста след предпоследните по Брутен вътрешен продукт на човек, който е най-точният измерител. А защо доходите ни по съпоставими цени са по-високи, отколкото в 4 държави? Понеже увеличаваме рязко бюджетният си дефицит и раздаваме яко пари от хеликоптера на свързаните с държавата, както и на фирми, които работят по обществени поръчки. Това покачва медианния доход.

Общо взето предното ни място по този показател означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които се представят по-зле от нас по него. Разпростираме се извън чергата си. Основно държавният сектор. И това е видно от по-важни данни като непрекъснатият спад на промишленото производство, на износа и на бизнес климата.

В България доходите растат, но не и добавената стойност. Ако се чудите откъде идва инфлацията, воала. Няма как такъв модел да бъде устойчив. А повишените харчове през 2025 и 2026 ще ни направят още по-големи лъвове по доход по съпоставими цени. Вероятно гърците са били и по-напред преди 2009 година. Ама след това отнесоха много шамари заради неразумната си политика.

Така че данните не са повод да гърмим шампанско, а напротив, да се замислим доколко устойчив е растежа на доходите, когато срещу него нямаше ръст на производството на каквито и да е блага.

