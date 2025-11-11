Новини
Мнения »
Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност

Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност

11 Ноември, 2025 10:01 497 9

А повишените харчове през 2025 и 2026 ще ни направят още по-големи лъвове по доход по съпоставими цени

Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За 2024 г. сме пети отзад напред в Европейският съюз по доход на човек по съпоставими цени (предишната година бяхме четвърти). Последни са в Орбанова Унгария, пред тях Фицова Словакия, а след нас са още Гърция и с малко Румъния.

Означава ли това, че България вече не е най-бедната държава в съюза?

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Не, последни сме с доста след предпоследните по Брутен вътрешен продукт на човек, който е най-точният измерител. А защо доходите ни по съпоставими цени са по-високи, отколкото в 4 държави? Понеже увеличаваме рязко бюджетният си дефицит и раздаваме яко пари от хеликоптера на свързаните с държавата, както и на фирми, които работят по обществени поръчки. Това покачва медианния доход.

Общо взето предното ни място по този показател означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които се представят по-зле от нас по него. Разпростираме се извън чергата си. Основно държавният сектор. И това е видно от по-важни данни като непрекъснатият спад на промишленото производство, на износа и на бизнес климата.

В България доходите растат, но не и добавената стойност. Ако се чудите откъде идва инфлацията, воала. Няма как такъв модел да бъде устойчив. А повишените харчове през 2025 и 2026 ще ни направят още по-големи лъвове по доход по съпоставими цени. Вероятно гърците са били и по-напред преди 2009 година. Ама след това отнесоха много шамари заради неразумната си политика.

Така че данните не са повод да гърмим шампанско, а напротив, да се замислим доколко устойчив е растежа на доходите, когато срещу него нямаше ръст на производството на каквито и да е блага.

Владислав Панев: В България доходите растат, но не и добавената стойност
Снимка: Фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Доходите на Мафията растат.

    10:05 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    При 200 процента инфлация какво значение има увеличение на заплатите с 10 процента?

    Коментиран от #4

    10:06 11.11.2025

  • 3 Ко речи ?

    2 0 Отговор
    Към всички гласували:
    Ей затова ли гласувате бе ?
    Ходите и подкряпате държавната система за да може после същата да ви вдига данъците и цените ?
    Тоя да го хванеш и да го сложиш на кладата и докато гори да обяснява ЗАЩО ПОЧТИ ВСИЧКО с малки изключения в западна европа е по-евтино отколкото в абсурдистан ?
    Хранителни стоки, дрехи, пособия и тн.

    10:10 11.11.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    200% ?
    Тя да беше 200% щеше да е добре.
    Но тая гад на снимката демонстрира държавна наглост.
    Такива като тоя по време на френската революция са ги разчленявали.с коне пред народа.

    10:12 11.11.2025

  • 5 опаааа...

    3 0 Отговор
    Харчим повече, но защото раздаваме яко пари от хеликоптера на свързаните с държавата, както и на фирми, които работят по обществени поръчки. Или казано малко по разбираемо крадем най много от държавния бюджет, в сравнение с всички останали. Нищо ново под слънцето! Много пъти съм заявявал, че ако само кражбите бъдат намалени поне на половина, ще се наредим поне между средно богатите държави в Европа. Защото навсякъде се краде, но извън България това не е начин на живот.

    10:13 11.11.2025

  • 6 Много ясно си

    1 0 Отговор
    Личи че тия нямат представа за реалността ?!…

    10:19 11.11.2025

  • 7 ООрана държава

    2 0 Отговор
    И цените и сметките растат пле шо, и то в пъти повече от доходите

    Коментиран от #9

    10:20 11.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Доходите РАСТАТ, ама покупателната способност НА-МА-ЛЯ-ВА😡😡😡😡

    10:24 11.11.2025

  • 9 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Казано е пределно ясно. Много харчиш и затова сметкте ти са големи, цените също. Когато една стока не се купува цената и пада, колкото повече се купува толкова по бурзо се вдига. Забрави ли оня дето от екрана, дето всяка вечер се звериш в него призоваваше: "За бога братя не купувайте!". Теб обаче повече те интересува какво е казал Слави, Костадинов, Радев, Борисов, Пеевски и всички които изпразват яко в ханата, но винаги независимо дали с гласуване или отказ от такова все избираш тях.

    10:32 11.11.2025