Тома Биков: Много малко хора от ПП - ДБ разбират в дълбочина т.нар. Възродителен процес

30 Декември, 2025 16:01 450 16

  • тюркян чешма-
  • пп-дб-
  • възродителен процес

Факт е, че това е едно от най-големите престъпления, които българската държава е извършвала срещу свои граждани

Тома Биков: Много малко хора от ПП - ДБ разбират в дълбочина т.нар. Възродителен процес - 1
Снимка: Фейсбук
Тома Биков Тома Биков политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много малко хора от ПП - ДБ разбират в дълбочина т.нар. Възродителен процес. Дори съм убеден, че не са наясно нито с етапите, нито с предпоставките, нито с последствията му. Факт е, че това е едно от най-големите престъпления, които българската държава е извършвала срещу свои граждани.

Това обобщи във "Фейсбук" Тома Биков.

За това престъпление няма наказани и то винаги се е използвало като политически лозунг в една или друга посока. Също като досиетата на ДС, чието отваряне не беше опит за помирение с миналото, а възможност за изява на един или друг партиен агитатор.

Впрочем, най-глупавият закон за отваряне на досиета беше приет от мнозинството на СДС през 2000 година. Закон, който предвиждаше досиетата да се отварят избирателно и само в полза на "нашите". "Нашите" доносници са по-добри от "вашите". Защо беше приет през 2000 година? Защото през 2001 година имаше избори и комисията на Методи Андреев трябваше да разчисти терена.

Така от 137 депутати на СДС само един се оказа с досие. Когато през 2007 година бяха отворени всички досиета, които бяха останали, се оказа, че агентурата сред демократическата общност се състои от доста повече от един човек.

Сетих се за това покрай помпозното ходене на Тюркян чешма от Мирчев и Божанов. Отново предизборно и отново с цел лозунг, статус във ФБ и клипче в тик-ток. Също като с досиетата, но и в крак с новите технологии. Това е банално, но и тъжно, защото се случва на гърба на невинни жертви.

Днес чета статуси, в които на мушката на двамата сълидери вече е Борисов. До вчера почит и помирение във ФБ, а днес отново на бой. Накрая ще има коалиция с Радев, скарване с Радев, бой по Радев и пак предизборни снимки и статуси... Толкова досадно, но и толкова неизбежно.

Пиша това, защото за разлика от сълидерите на ПП - ДБ се интересувам от темата с "възродителни процес" от поне 20 години и ми е омръзнало такива като тях да се изживяват като кампанийни морални стожери. Знам този тип мислене от времената на създаването на Реформаторския блок (участвах в този процес лично и с това се изчерпи интересът ми към демократическата общност), когато докато се чудехме какво да говорим пред медиите, един от многото бъдещи сълидери предложи да се брандираме като антикорупционна формация.

Така тръгнаха борбите за съдебна реформа. Като бранд. Сега са хвърлили око на Тюркян чешма и продължават да брандират. Да, сравнително некадърно, но достатъчно неприятно, за да бъде подминато. И този бранд ще бъде с резултата на бранда "съдебна реформа". Защото толкова могат.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпрос

    5 1 Отговор
    А защо още си ползват българските имена?

    Коментиран от #5, #8

    16:04 30.12.2025

  • 2 Мазникът

    9 0 Отговор
    и селски артист мнооого разбира от дълбочини с плюнки .

    Коментиран от #16

    16:05 30.12.2025

  • 3 Сила

    6 3 Отговор
    Единственото смислено нещо от НРБ то ....добре замислено , но много "меко" реализирано !!! Трябваше да ги изринат веднъж завинаги от България тия примитивни инбридинг същества !!!

    16:05 30.12.2025

  • 4 Само Възраждане!

    3 1 Отговор
    Къде са БЪЛГАРИТЕ в сърбия, гърция, турция, македония, румъния? Това са над пет милиона асимилирани българина. Обаче са останали в Албания, Косово, Хърватия, Молдова, Украйна, а в съседните ги няма. Защо?

    16:07 30.12.2025

  • 6 някой лъже

    4 0 Отговор
    О то кравов много разбира процесите особено след лъжата на тиквата, че бил там и пазел реколтата. Има обаче една малка подробност, че всичко това се случи през зимата и пролетта на следващата година

    16:08 30.12.2025

  • 7 Нагъл по нагъл най нагъл

    8 0 Отговор
    Ти ли ще говориш бе гнидо,ти който плюваше по Бокоа сега му лижеш краката само и само да папкаш от меда

    16:08 30.12.2025

  • 9 Сила

    2 0 Отговор
    Как бе , Хламида и Байряма са на майка си таковата ...имената де !!!

    16:11 30.12.2025

  • 10 Макс

    6 0 Отговор
    Това , което казва Биков е напълно безпредметно . Все едно да обвиняваш хората родени след ВСВ , че нямат право на мнение , разбиране и отрицание на злото .

    16:12 30.12.2025

  • 11 Бендида

    5 0 Отговор
    То Биков много ги разбира нещата, аман вече от двуличници.Наскоро ми попадна книга ,,Досието на Доган " с автор Тома Биков.......

    16:12 30.12.2025

  • 12 Навремето КПСС си направи

    2 1 Отговор
    експеримент - да пробва в български условия как могат да се преименуват турци на българи чрез забрана на всичко мюсюлманско. Освен това руснаците искаха да разделят българският народ на две и така да го управляват по-лесно. Няма да говорим откъде произлизаха водачите на ДПС. Доган даже получи висока руска награда!

    16:12 30.12.2025

  • 13 Аз полковникът

    3 0 Отговор
    Защото ти много разбираш.....плъх такъв

    16:13 30.12.2025

  • 14 бичето на буци

    2 0 Отговор
    и гepбepacтитe cтe cъщитe бeзpoдни бoклyци

    16:13 30.12.2025

  • 15 мдам

    1 0 Отговор
    Биков, изглежда е разбрал в дълбочина същността на възродителния процес и е решил, че това не го засяга.

    16:14 30.12.2025

  • 16 Да да да

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мазникът":

    Много малко хора разбират колко много са досадни и мразени.

    16:17 30.12.2025