Стоян Тончев: Всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия

12 Ноември, 2025 16:22 682 15

Предстоят избори - редовни и предсрочни, които ще бъдат белег на този преход

Стоян Тончев: Всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от ясно е, че всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия.

Няма как нещо да бъде откраднато, ако не бъде позволено да бъде “откраднато“.

Каквото е писано - ще стане.

С 2025 година завършва един цял цикъл на изчерпване, изпитания и илюзии. Всичко старо, което се е крепяло на компромиси, зависимости и задкулисие, ще бъде оставено назад.

От 2026 започва нов деветгодишен път - време за ново начало, нови хора, нови истини и нова посока за България.

Предстоят избори - редовни и предсрочни, които ще бъдат белег на този преход.

Някои партии ще останат в миналото и ще изчезнат постепенно. Те просто няма да могат да съществуват в новата енергия на промяната. На тяхно място ще се появят нови движения, нови лидери и нови идеи, които ще изразяват гласа на времето.

Парламентът ще се обнови с по-малко партии, но с по-ясни послания и по-силен обществен заряд.

Мнозина ще бъдат изненадани кои няма да прекрачат прага на новия парламент, защото историята вече е решила кои времена приключват.

Това, което идва, не е просто политическа промяна. Това е преобръщане на посоката на съзнанието. България ще започне да си спомня своята духовна мисия - да бъде земя на Словото, на Вярата и на Духа.

Ще се пробудят нови водачи и будители, които ще говорят с Истина, ще действат с Мъдрост и ще водят с Любов.

2026 ще постави началото на един нов български път. Път, в който няма връщане назад, а само напред - към осъзнатост, към справедливост и към Светлината.

Каквото е писано - ще стане. Но този път то ще бъде написано от ръцете на пробудените.


  • 1 честен ционист

    1 7 Отговор
    Няма безплатен обяд. Накрая все някой плаща сметката.

    Коментиран от #8

    16:29 12.11.2025

  • 2 най-ниските средни заплати пък тук

    2 1 Отговор
    Сред страните от ЕС най-високата средна годишна коригирана заплата за пълно работно време е регистрирана в Люксембург (83 000 евро), следвана от Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

    За разлика от това, най-ниските средни заплати са регистрирани в България (15 400 евро), Гърция (18 000 евро) и Унгария (18 500 евро), сочат данните на Евростат.

    Средната годишна коригирана заплата запълно работно време в България обаче нараства през 2024 г. с цели 13,95% спрямо 2023 г., когато тя беше в размер на 13 503 евро.

    Годишна коригирана заплата за пълно работно време е изчислена брутна средна годишна заплата

    16:35 12.11.2025

  • 3 Я пъ тоа

    0 5 Отговор
    Кой ша пита Русия бре...тя е под санкции на ЕС и САЩ, а Путин е обявен за военнопрестъпник...

    16:36 12.11.2025

  • 4 Чао Лукойл,

    0 6 Отговор
    Ша стане като с Газпром.....ша му резнат милиардите на Путин и от нефта.

    Коментиран от #6

    16:37 12.11.2025

  • 5 очевидец

    3 0 Отговор
    Днес недоверието към БГ полицията е почти 60%, а от близо 50 000 души, които работят там, 5000 имат ТЕЛК за нетрудоспособност, а 2000 не са издържали изпита за физическа подготовка!...

    16:42 12.11.2025

  • 6 По скоро ще ти отрежат флейтата,

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Чао Лукойл,":

    стой та гледай, явно си зелено още, но и такъв ще те вкарат в окопите, скоро ще се кокориш от там!?

    Коментиран от #9

    16:45 12.11.2025

  • 7 Васко

    1 0 Отговор
    "...Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси. ..."

    С 2 години закъснение, кмете! Този доклад за увеличението трябваше да влезе през първия месец от Вашето управление, няма да кажа "от ден първи", но ще оставя вратичка за по-важните неща, които е трябвало първи да бъдат разглеждани, НО във всеки случай не след 2 години! Вие спечелихте кметския стол на гребена на "ще се борим с мафията, за по-красива София" или нещо от този вид, но още в началото сте нямал нито Вие нито Вашия екип напредстава какво точно е трябвало да направите и сте се учили в движение, губейки на гражданите на града ценно време. А и от това което сте постигнал досега, се показвате като бавен и слаб ученик, по-слаб от Фандъкова, а тя си беше четворкаджийка.

    16:46 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "По скоро ще ти отрежат флейтата,":

    Пак ли ни плащат путинистите........май путинягата ша са ококори като му гушнат милиардите. Нема да го жалят.

    16:48 12.11.2025

  • 10 Дреме ми

    3 0 Отговор
    Не ми пука аз си зареждам в Одрин евтино

    16:48 12.11.2025

  • 11 Стоянчо мама

    1 3 Отговор
    Русия е под САНКЦИИ, а Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.....както му гушнаха на Путин газа, така ша му вземат и нефта....и кремъл.ша пие една студена вода.

    16:51 12.11.2025

  • 12 604

    2 0 Отговор
    Баш тъй шъй,рррррр туй днескъшнътъ сороскъ заръкъ!

    16:52 12.11.2025

  • 13 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    1 2 Отговор
    Върви с пълна сила, както стана с дегазацията на Путин.

    16:52 12.11.2025

  • 14 Пудинг

    1 0 Отговор
    Кранчето....пхахаха ви го спрех!

    16:55 12.11.2025

  • 15 Ха ха ха а така

    1 0 Отговор
    Тончев , тия "прозрения" на колко ганджа ги придоби ???

    16:59 12.11.2025