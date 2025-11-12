Стоян Тончев: Всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия

Повече от ясно е, че всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия.
Няма как нещо да бъде откраднато, ако не бъде позволено да бъде “откраднато“.
Каквото е писано - ще стане.
С 2025 година завършва един цял цикъл на изчерпване, изпитания и илюзии. Всичко старо, което се е крепяло на компромиси, зависимости и задкулисие, ще бъде оставено назад.
От 2026 започва нов деветгодишен път - време за ново начало, нови хора, нови истини и нова посока за България.
Предстоят избори - редовни и предсрочни, които ще бъдат белег на този преход.
Някои партии ще останат в миналото и ще изчезнат постепенно. Те просто няма да могат да съществуват в новата енергия на промяната. На тяхно място ще се появят нови движения, нови лидери и нови идеи, които ще изразяват гласа на времето.
Парламентът ще се обнови с по-малко партии, но с по-ясни послания и по-силен обществен заряд.
Мнозина ще бъдат изненадани кои няма да прекрачат прага на новия парламент, защото историята вече е решила кои времена приключват.
Това, което идва, не е просто политическа промяна. Това е преобръщане на посоката на съзнанието. България ще започне да си спомня своята духовна мисия - да бъде земя на Словото, на Вярата и на Духа.
Ще се пробудят нови водачи и будители, които ще говорят с Истина, ще действат с Мъдрост и ще водят с Любов.
2026 ще постави началото на един нов български път. Път, в който няма връщане назад, а само напред - към осъзнатост, към справедливост и към Светлината.
Каквото е писано - ще стане. Но този път то ще бъде написано от ръцете на пробудените.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #8
16:29 12.11.2025
2 най-ниските средни заплати пък тук
За разлика от това, най-ниските средни заплати са регистрирани в България (15 400 евро), Гърция (18 000 евро) и Унгария (18 500 евро), сочат данните на Евростат.
Средната годишна коригирана заплата запълно работно време в България обаче нараства през 2024 г. с цели 13,95% спрямо 2023 г., когато тя беше в размер на 13 503 евро.
Годишна коригирана заплата за пълно работно време е изчислена брутна средна годишна заплата
16:35 12.11.2025
3 Я пъ тоа
16:36 12.11.2025
4 Чао Лукойл,
Коментиран от #6
16:37 12.11.2025
5 очевидец
16:42 12.11.2025
6 По скоро ще ти отрежат флейтата,
До коментар #4 от "Чао Лукойл,":стой та гледай, явно си зелено още, но и такъв ще те вкарат в окопите, скоро ще се кокориш от там!?
Коментиран от #9
16:45 12.11.2025
7 Васко
С 2 години закъснение, кмете! Този доклад за увеличението трябваше да влезе през първия месец от Вашето управление, няма да кажа "от ден първи", но ще оставя вратичка за по-важните неща, които е трябвало първи да бъдат разглеждани, НО във всеки случай не след 2 години! Вие спечелихте кметския стол на гребена на "ще се борим с мафията, за по-красива София" или нещо от този вид, но още в началото сте нямал нито Вие нито Вашия екип напредстава какво точно е трябвало да направите и сте се учили в движение, губейки на гражданите на града ценно време. А и от това което сте постигнал досега, се показвате като бавен и слаб ученик, по-слаб от Фандъкова, а тя си беше четворкаджийка.
16:46 12.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Я пъ тоа
До коментар #6 от "По скоро ще ти отрежат флейтата,":Пак ли ни плащат путинистите........май путинягата ша са ококори като му гушнат милиардите. Нема да го жалят.
16:48 12.11.2025
10 Дреме ми
16:48 12.11.2025
11 Стоянчо мама
16:51 12.11.2025
12 604
16:52 12.11.2025
13 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
16:52 12.11.2025
14 Пудинг
16:55 12.11.2025
15 Ха ха ха а така
16:59 12.11.2025