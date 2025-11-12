Стоян Тончев: Всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от ясно е, че всичко свързано с “Лукойл” в България се координира със САЩ, ЕС, но и с Русия.

Няма как нещо да бъде откраднато, ако не бъде позволено да бъде “откраднато“.

Каквото е писано - ще стане.

С 2025 година завършва един цял цикъл на изчерпване, изпитания и илюзии. Всичко старо, което се е крепяло на компромиси, зависимости и задкулисие, ще бъде оставено назад.

От 2026 започва нов деветгодишен път - време за ново начало, нови хора, нови истини и нова посока за България.

Предстоят избори - редовни и предсрочни, които ще бъдат белег на този преход.

Някои партии ще останат в миналото и ще изчезнат постепенно. Те просто няма да могат да съществуват в новата енергия на промяната. На тяхно място ще се появят нови движения, нови лидери и нови идеи, които ще изразяват гласа на времето.

Парламентът ще се обнови с по-малко партии, но с по-ясни послания и по-силен обществен заряд.

Мнозина ще бъдат изненадани кои няма да прекрачат прага на новия парламент, защото историята вече е решила кои времена приключват.

Това, което идва, не е просто политическа промяна. Това е преобръщане на посоката на съзнанието. България ще започне да си спомня своята духовна мисия - да бъде земя на Словото, на Вярата и на Духа.

Ще се пробудят нови водачи и будители, които ще говорят с Истина, ще действат с Мъдрост и ще водят с Любов.

2026 ще постави началото на един нов български път. Път, в който няма връщане назад, а само напред - към осъзнатост, към справедливост и към Светлината.

Каквото е писано - ще стане. Но този път то ще бъде написано от ръцете на пробудените.