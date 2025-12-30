Ботев Пловдив се раздели с Емил Мартинов след кратък престой

Ботев Пловдив официално потвърди, че пътищата им с опитния полузащитник Емил Мартинов се разделят по взаимно съгласие. Новината бе съобщена от клуба чрез официално изявление.

33-годишният Мартинов се присъедини към "жълто-черните" през лятото на 2025 година, като внесе стабилност и ценен опит в средата на терена по време на предизвикателен период за пловдивския тим. В рамките на престоя си на "Коматево" халфът записа десет срещи с екипа на Ботев, като остави своя отпечатък с професионализъм и отдаденост.

"Канарчетата" изразиха благодарност към Мартинов за приноса му и му пожелаха успехи във всички бъдещи професионални начинания.

Раздялата идва в момент, в който клубът продължава да търси нови решения за подсилване на състава си преди старта на следващия сезон.