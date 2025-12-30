Новини
Ботев Пловдив се раздели с Емил Мартинов след кратък престой

30 Декември, 2025

33-годишният футболист се присъедини към "жълто-черните" през лятото на 2025 година

Ботев Пловдив се раздели с Емил Мартинов след кратък престой - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално потвърди, че пътищата им с опитния полузащитник Емил Мартинов се разделят по взаимно съгласие. Новината бе съобщена от клуба чрез официално изявление.

33-годишният Мартинов се присъедини към "жълто-черните" през лятото на 2025 година, като внесе стабилност и ценен опит в средата на терена по време на предизвикателен период за пловдивския тим. В рамките на престоя си на "Коматево" халфът записа десет срещи с екипа на Ботев, като остави своя отпечатък с професионализъм и отдаденост.

"Канарчетата" изразиха благодарност към Мартинов за приноса му и му пожелаха успехи във всички бъдещи професионални начинания.

Раздялата идва в момент, в който клубът продължава да търси нови решения за подсилване на състава си преди старта на следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не им трябват българи

    1 0 Отговор
    Те са сбирток от чужденци !

    21:29 30.12.2025

