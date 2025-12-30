Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

Националните централни банки на 20-те държави – членки от еврозоната, ще извършват обмяна на банкноти от левове в евро по официалния валутен курс в периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 година, съобщават от Българската народна банка.
Обмяната на лева от централните банки на останалите страни от еврозоната е във връзка с присъединяването на България към валутния съюз от началото на следващата година.
През посочения период останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по неотменимо фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.
Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка. Националните централни банки в другите държави - членки от еврозоната, прилагат дневен лимит за обмяна. Сумата за обмяна е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден.
Обмяната ще се предоставя на определени за целта места във всяка национална централна банка от еврозоната. За обмяната няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи, уточнява БТА.
Тази мярка цели да осигури плавен преход към еврото при взаимодействие с останалите национални централни банки, като предостави на гражданите на Република България възможност за надеждна и безплатна обмяна на националната валута не само в страната, но и на територията на цялата еврозона, през първите два месеца след въвеждането на еврото, се посочва в съобщението.
Гражданите у нас ще могат да обменят левове в евро в търговските банки и клоновете на „Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси, припомня БТА. БНБ, от своя страна, ще обменя левове в евро без такси безсрочно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #12, #17
21:38 30.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #9
21:42 30.12.2025
3 въпроси
Коментиран от #8
21:43 30.12.2025
4 бръщолевения
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са ти ясни финансовите закономерности.
21:44 30.12.2025
5 Пустиня(к)
21:45 30.12.2025
6 Защо позволихте
21:46 30.12.2025
9 Обичам те
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като торта-студен и с много свещи..
21:48 30.12.2025
10 Мани се бе
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НЕУСПЯЛ ДЪРТ комунисте
21:49 30.12.2025
11 Данко Харсъзина
21:58 30.12.2025
12 Орколюб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хора, прецакани сме! Еврото идва! Да хващаме влака за Мацква!
22:01 30.12.2025
13 Феникс
Коментиран от #18, #22
22:03 30.12.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
22:03 30.12.2025
15 .......
22:04 30.12.2025
16 Данко Харсъзина
22:04 30.12.2025
17 някак си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е очевидно, че си нямаш представа какво точно искаш да кажеш...
Последнософиянската система яко е бъгнала.
22:05 30.12.2025
18 Има ли рев на прости копейки
До коментар #13 от "Феникс":Сори ,Копейкa,но Еврото влиза .
22:05 30.12.2025
19 няма пък
22:06 30.12.2025
20 Феникс
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Ти чува и си израза "изпаднал германец"? Провери откъде е произхода му. преди да плямпаш глупости! Ние сме пред поредната национална катастрофа, което устройва идеално англосаксите!
Коментиран от #23
22:06 30.12.2025
21 Излиза,
Коментиран от #24
22:06 30.12.2025
22 викаш
До коментар #13 от "Феникс":Германската, френската, италианската, испанската, словащката и пр държавности са убити???
Ами не си обменяйте левчетата и си ги менкайте за стоки и услуги. Кой ви пречи?
Коментиран от #25
22:07 30.12.2025
24 ами не
До коментар #21 от "Излиза,":БНБ обяви че ще менка левчетата безсречно без марж!
22:08 30.12.2025
25 Феникс
До коментар #22 от "викаш":Естествено че са убити, като държавност и наводнени със имигранти и тарамбуки, без никаква идентичност! Това е целта на глобализма и централизираната власт, обезличаване на европейците и тяхното претопяване и заличаване на техните обичаи , парична система и религия!
Коментиран от #29
22:12 30.12.2025
26 Сестра
След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.
Коментиран от #27
22:12 30.12.2025
27 полза една или две
До коментар #26 от "Сестра":Няма да обменяш пари като пътуваш.
Всички имотни сделки са обявени в евро и това е така от 20 години.
Махаме спекулациите за възможен крах на борда.
СЦБ спира перачницата.
Директно сравнение на доходи и много по-ясна конвергенция.
ПО-голяма банкова стабилност.
По-висок кредитен рейтинг.
Коментиран от #32
22:14 30.12.2025
28 Цента
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Нали еврото стимулира икономиката.
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му.
Коментиран от #30
22:15 30.12.2025
29 говориш
До коментар #25 от "Феникс":за държавите които имат в пъти по-нсико ниво на всякакви престъпления и дходи много над средното за света?
Да, сбъркаха с вилкомена и до там. Сега върви реформа. И нали уж тамата беше финансова?
Коментиран от #31
22:16 30.12.2025
31 Феникс
До коментар #29 от "говориш":Ех пиле, затова ли там си шият гащи против изнасилване, Франция има дълг от три трилиона, в Германия слагат противотанкови заграждения по коледните базари!
Коментиран от #33
22:21 30.12.2025
32 Това са празни заявленияй. Отговарям:
До коментар #27 от "полза една или две":Няма да обменяш пари като пътуваш.
Кой обменя пари, като отива на Запад. Използвай кредит карта с 0.6% разлика. Но въвеждането на еврото е недостатък
Всички имотни сделки са обявени в евро и това е така от 20 години.
Ами нека жилищните сделки да останат в евро. Какво пречи? Ако долърът сатне по висок. Цените ще са в долари.
Махаме спекулациите за възможен крах на борда.
Крах на борда е възможен, но вероатността е близка до нула. Спекулациите и кражбите ще се увеличат, защото стимулът ще по - голям. .
СЦБ спира перачницата.
На когото е било нужно вече е промил и легализирал парите.
Директно сравнение на доходи и много по-ясна конвергенция.
Какво сравненеи пишеш, Сравненеието на доходите ще е отношение 1-1.955. Няма разлика при сравненеие
ПО-голяма банкова стабилност.
Каква банкова стабилност. При борда фондовете за защита на влоговете бе 10%, след 1.1 26 - само 1%
По-висок кредитен рейтинг.
Кредитният рейтинг е минус. Стимулира необезпечени заеми за повишаване на заплати на държавни служтели и пенсии. Тоест - инфлация без крайна спирала.
22:33 30.12.2025
33 България е троянския слон
До коментар #31 от "Феникс":Ще успеем да я набутаме тая с тррррилиони дългове бетер франция наще политици знаят как да се тегли и усвояват заеми:)
Ганьо и Ганка ще плаща масрафа
22:38 30.12.2025