Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

30 Декември, 2025

Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка

Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г. - 1
Мария Атанасова

Националните централни банки на 20-те държави – членки от еврозоната, ще извършват обмяна на банкноти от левове в евро по официалния валутен курс в периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 година, съобщават от Българската народна банка.

Обмяната на лева от централните банки на останалите страни от еврозоната е във връзка с присъединяването на България към валутния съюз от началото на следващата година.

През посочения период останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по неотменимо фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.

Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка. Националните централни банки в другите държави - членки от еврозоната, прилагат дневен лимит за обмяна. Сумата за обмяна е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден.

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места във всяка национална централна банка от еврозоната. За обмяната няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи, уточнява БТА.

Тази мярка цели да осигури плавен преход към еврото при взаимодействие с останалите национални централни банки, като предостави на гражданите на Република България възможност за надеждна и безплатна обмяна на националната валута не само в страната, но и на територията на цялата еврозона, през първите два месеца след въвеждането на еврото, се посочва в съобщението.

Гражданите у нас ще могат да обменят левове в евро в търговските банки и клоновете на „Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси, припомня БТА. БНБ, от своя страна, ще обменя левове в евро без такси безсрочно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Миналата година Евросистемата има 208 000 000 000 евро загуби.Наливат пари да запазят ниска инфлация и да поддържат режимите в Европа.

    Коментиран от #4, #12, #17

    21:38 30.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 13 Отговор
    поздрав на всички копеи с песента на Сашка-левовете в марки сменям аз , ...доларите струват -левовете не!!! и утре дим да ви няма за Масква , щот от първи почвам да ви бъзикам дали е дошъл края на света за БГ

    Коментиран от #7, #9

    21:42 30.12.2025

  • 3 въпроси

    8 1 Отговор
    А кой и защо е изнасял българска валута в такива големи обеми кеш през границата за чужбина?

    Коментиран от #8

    21:43 30.12.2025

  • 4 бръщолевения

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са ти ясни финансовите закономерности.

    21:44 30.12.2025

  • 5 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Залетеле сме са да сменяме, напрао ше си строшиме краката от бръзанье. Опрайте си компютрите, па после ше го мислиме.

    21:45 30.12.2025

  • 6 Защо позволихте

    12 0 Отговор
    Спорния тотализатор в пунктовете си иска само в Евро от 1 януари за залози-спорния тотализатор друга държава ли е.. не признават официално платежно средство ЛЕВ.... МАФИЯЯЯЯ

    21:46 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обичам те

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като торта-студен и с много свещи..

    21:48 30.12.2025

  • 10 Мани се бе

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НЕУСПЯЛ ДЪРТ комунисте

    21:49 30.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Левове с евро сменям аз.

    21:58 30.12.2025

  • 12 Орколюб

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хора, прецакани сме! Еврото идва! Да хващаме влака за Мацква!

    22:01 30.12.2025

  • 13 Феникс

    5 4 Отговор
    Убият ли лева ще убият и българската държавност!Това е предпоследният пирон в ковчека, последният ще е енергетиката ни! Толкова сме жалки че ни ликвидират без нито един изстрел, украйнците поне ги карат да вярват че умират за нещо !

    Коментиран от #18, #22

    22:03 30.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    След едно денонощие ще сме истински европейци. Това не важи за копеите.

    Коментиран от #20

    22:03 30.12.2025

  • 15 .......

    1 3 Отговор
    Копейките пощуряха. Извиха опашки пред бюрата. Стръвно пазаруват евро. Да не свърши.

    22:04 30.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Копейките никога няма да станат европейци.

    22:04 30.12.2025

  • 17 някак си

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е очевидно, че си нямаш представа какво точно искаш да кажеш...
    Последнософиянската система яко е бъгнала.

    22:05 30.12.2025

  • 18 Има ли рев на прости копейки

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Феникс":

    Сори ,Копейкa,но Еврото влиза .

    22:05 30.12.2025

  • 19 няма пък

    0 0 Отговор
    Яз ще се наредим пред някой ченч да направим 5% мардж на собственико.

    22:06 30.12.2025

  • 20 Феникс

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Ти чува и си израза "изпаднал германец"? Провери откъде е произхода му. преди да плямпаш глупости! Ние сме пред поредната национална катастрофа, което устройва идеално англосаксите!

    Коментиран от #23

    22:06 30.12.2025

  • 21 Излиза,

    5 2 Отговор
    че българските граждани в Р. България пак сме дискриминирани от собственото си продажно и мафиотско евро-атлантическо правителство в оставка, защото за разлика от български и чужди граждани от еврозоната, ние ще можем да обменяме български левове по официални курс на БНБ, срещу чуждата валута евро, само до края на месец януари!

    Коментиран от #24

    22:06 30.12.2025

  • 22 викаш

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Феникс":

    Германската, френската, италианската, испанската, словащката и пр държавности са убити???
    Ами не си обменяйте левчетата и си ги менкайте за стоки и услуги. Кой ви пречи?

    Коментиран от #25

    22:07 30.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ами не

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Излиза,":

    БНБ обяви че ще менка левчетата безсречно без марж!

    22:08 30.12.2025

  • 25 Феникс

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "викаш":

    Естествено че са убити, като държавност и наводнени със имигранти и тарамбуки, без никаква идентичност! Това е целта на глобализма и централизираната власт, обезличаване на европейците и тяхното претопяване и заличаване на техните обичаи , парична система и религия!

    Коментиран от #29

    22:12 30.12.2025

  • 26 Сестра

    3 0 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за обикновения българи от еврото?

    След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    Коментиран от #27

    22:12 30.12.2025

  • 27 полза една или две

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сестра":

    Няма да обменяш пари като пътуваш.
    Всички имотни сделки са обявени в евро и това е така от 20 години.
    Махаме спекулациите за възможен крах на борда.
    СЦБ спира перачницата.
    Директно сравнение на доходи и много по-ясна конвергенция.
    ПО-голяма банкова стабилност.
    По-висок кредитен рейтинг.

    Коментиран от #32

    22:14 30.12.2025

  • 28 Цента

    1 1 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Нали еврото стимулира икономиката.

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му.

    Коментиран от #30

    22:15 30.12.2025

  • 29 говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    за държавите които имат в пъти по-нсико ниво на всякакви престъпления и дходи много над средното за света?

    Да, сбъркаха с вилкомена и до там. Сега върви реформа. И нали уж тамата беше финансова?

    Коментиран от #31

    22:16 30.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Феникс

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "говориш":

    Ех пиле, затова ли там си шият гащи против изнасилване, Франция има дълг от три трилиона, в Германия слагат противотанкови заграждения по коледните базари!

    Коментиран от #33

    22:21 30.12.2025

  • 32 Това са празни заявленияй. Отговарям:

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "полза една или две":

    Няма да обменяш пари като пътуваш.
    Кой обменя пари, като отива на Запад. Използвай кредит карта с 0.6% разлика. Но въвеждането на еврото е недостатък
    Всички имотни сделки са обявени в евро и това е така от 20 години.
    Ами нека жилищните сделки да останат в евро. Какво пречи? Ако долърът сатне по висок. Цените ще са в долари.
    Махаме спекулациите за възможен крах на борда.
    Крах на борда е възможен, но вероатността е близка до нула. Спекулациите и кражбите ще се увеличат, защото стимулът ще по - голям. .
    СЦБ спира перачницата.
    На когото е било нужно вече е промил и легализирал парите.
    Директно сравнение на доходи и много по-ясна конвергенция.
    Какво сравненеи пишеш, Сравненеието на доходите ще е отношение 1-1.955. Няма разлика при сравненеие
    ПО-голяма банкова стабилност.
    Каква банкова стабилност. При борда фондовете за защита на влоговете бе 10%, след 1.1 26 - само 1%
    По-висок кредитен рейтинг.
    Кредитният рейтинг е минус. Стимулира необезпечени заеми за повишаване на заплати на държавни служтели и пенсии. Тоест - инфлация без крайна спирала.

    22:33 30.12.2025

  • 33 България е троянския слон

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Феникс":

    Ще успеем да я набутаме тая с тррррилиони дългове бетер франция наще политици знаят как да се тегли и усвояват заеми:)
    Ганьо и Ганка ще плаща масрафа

    22:38 30.12.2025

