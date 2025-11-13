Омбудсманът Велислава Делчева пред ФАКТИ: Налице е правен вакуум по въпроса за сградната инсталация при парното

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Парното завладява страната, защото вече става по-хладно. Какво се случва със сградната инсталация? Ще можем ли да минем с колата си на преглед, ако имаме глоби от КАТ… И за още проблеми… Пред ФАКТИ говори националният омбудсман Велислава Делчева.



- Г-жо Делчева, навлизате все по-дълбоко в дебрите на народното недоволство. Нека започнем с парното. Как ще се изчислява сградната инсталация, след като няма узаконена формула?

- В момента е налице правен вакуум по въпроса за сградната инсталация при парното, тъй като от 12 септември 2025 г. тричленен състав на Върховния административен съд спря действието на формулата, разписана в Наредбата за топлоснабдяването, по която се изчислява количеството на топлинната енергия, отдадена от вертикалните сградни инсталации в сгради – етажна собственост.



По време на отоплителния сезон това ще засегне преди всичко клиентите на парно, които са избрали да плащат за реално измерено месечно потребление.



След като няма действаща формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация, няма как топлинните счетоводители да начислят такъв компонент в сметките и съответно те трябва да са по-ниски. Така че формирането на реални месечни сметки за отопление в момента наистина е под въпрос, който вече зададох на министъра на енергетиката.

Всъщност, засегнати на практика са всички клиенти с централизирано отопление в сградите с вертикални инсталации, тъй като за тях сега липсва яснота и предвидимост как ще се изчислява енергията от сградната инсталация.



- Съдът на Европейския съюз потвърди, че формулата е неточна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат използваната топлоенергия. Какво означава това за хората?

- В Европейския съюз действат ясни и устойчиви норми за защита на правата на потребителите на енергия. Конкретно Решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври 2025 г. по Дело C 760/23 не спира действието на формулата за сградната инсталация в България, но посочва, че е необходимо правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите на клиентите, да гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление. В тази връзка и предвид спиране действието на формулата за сградна инсталация от ВАС, от Министерство на енергетиката прецениха, че спешно е необходима нова по-справедлива формула за сградната инсталация.



- Отоплителният сезон започна. От Министерството на енергетиката и „Топлофикация“ какво правят? Кога очаквате отговори…

- В Министерството на енергетиката е създадена работна група от експерти, която в кратък срок трябва да изработи по-ясен и разбираем механизъм за изчисляване на енергията, отдадена от сградните инсталации за отопление. Становището на омбудсмана относно формулата за сградна инсталация през годините е константно и категорично - необходимо е да бъде намерен точен, ясен и справедлив начин за изчисляване на количествата топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация.



- Много хора съдят „Топлофикация“ за такса сградна инсталация. При тях какво става?

- По всеки такъв спор последната дума е на съда, след изясняване на всички спорни моменти, преценка на доказателства и заключения на вещи лица.

Съгласно чл. 633 от Гражданския процесуален кодекс, решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.



- Ще станат ли фактурите, които клиентите получават, по-разбираеми?

- Потребителите често срещат този проблем. По-рано в диалог между омбудсмана и ръководството на столичната топлофикация е бил изготвен нов образец на фактурата за битовите клиенти, който дава яснота за начислените търговски задължения на клиента. В последно време неяснотите възникват във връзка с допълнителните данни, които топлофикационните дружества предоставят на клиентите си за топлинната енергия, която е постъпила в сградата и каква част от нея е разпределена по партидата на отделния имот. Сега има изобилие от числа, но практическият смисъл често е неясен за потребителите. Затова трябва да се намери решение за предоставянето на по-ясна, полезна за клиента, информация към фактурите. Те трябва да станат по-разбираеми, за което аз категорично ще настоявам.



- Обявихте скоро, че сте готова с първата си конституционна жалба. Разкажете повече …

- Точно така, на 7 ноември сезирах Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Това е нормата, според която може да извършите технически преглед на моторно превозно средство само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.



Тази разпоредба нарушава основни права, гарантирани от Конституцията - правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване (чл. 4, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 1 и чл. 48, ал. 1).



Категорична съм, мярката е непропорционална и несправедлива, защото възпрепятства гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни. Така законът не защитава обществен интерес, а се превръща в инструмент за натиск, което противоречи на принципите на правовата държава.

На практика гражданите ще бъдат наказани не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите. Така вместо да използва законовите механизми за това, тя прехвърля тежестта върху хората, като ги лишава от възможността да ползват законно автомобилите си – несправедливо, непропорционално и в разрез с принципите на правовата държава.



Аргументът ми е, че такава разпоредба създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи.



Освен това нормата има пряко отражение и върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

Ще припомня, че Конституционният съд вече е постановявал сходни решения – № 3/2021 г. и № 6/2023 г., в които приема, че е противоконституционно заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване.



- Какво най-вече притеснява хората, когато говорим за приемане на еврото. Смятате ли, че сме готови?

- Определено смятам, че държавата направи необходимото, след като Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха положителни доклади за готовността на страната ни да въведе от 1 януари догодина еврото. Със Закона за въвеждане на еврото имаме ясно фиксиран валутен курс — 1 евро = 1,95583 лв. Правителството, БНБ и всички останали институции предприеха редица мерки и разяснителни кампании. Една от важните стъпки бе двойното обозначаване на цените в магазините, които показват стойностите както в лева, така и в евро, както и активирането на контролните органи, които трябва да следят дали има спекула на пазара.



Следователно можем да кажем, че страната е на финален етап от подготовката – макар че остава важният елемент на доверие сред гражданите и най-вече на осъзнато информиране.



В последната седмица имах възможността да присъствам на няколко форума на високо равнище, които ме убедиха, че системите са готови, очаквам да видим какво ще се случи догодина. Знаете 31 декември и 2 януари по предложение на финансовото министерство са почивни дни, именно, за да преминем плавно към новата валута.

А относно страховете, все още ги има и то най-вече от повишаване на цените и загуба на покупателна способност. За някои граждани левът има национално значение и промяната създава емоционална несигурност. Има и страх от технически неудобства - например как ще се превалутират заплатите, пенсиите, спестяванията; как ще се обновят ценовите етикети, касови системи, софтуерите, как ще се предпазят хората от измами с новите банкноти.

Тук ще кажа, че възрастните хора имат по-висока степен на тревога от въвеждане на еврото. Някои от тях не са виждали друга валута.



Затова през септември инициирах разяснителна информационна кампания под наслов „Пенсиите в евро“.



Повод за това бяха получени в приемната на омбудсмана сигнали, от които стана ясно, че процесът по въвеждане на еврото тревожи не малко граждани от третата възраст. Поканих управителя на НОИ и заедно – екипите на двете институции - организирахме приемни дни в редица населени места – Дупница, Самоков, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Петрич, Мездра. Нашата инициатива е съпътстваща на кампанията на правителството, но основният фокус е насочен към възрастните хора. Консултираме пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.

Знаете, че пенсиите са основен доход за голяма част от хората, и гарантирането на плавен, сигурен преход е ключово за тяхната финансова сигурност. С годините, някои от пенсионерите имат по-ограничен достъп до техническа информация или нови технологии, затова персонализираната кампания с приемни и насочени срещи е от особено значение. Чрез кампанията целим да се минимизира тревогата и да се осигури правото на информация -един от ангажиментите на омбудсмана.



Навсякъде на място раздаваме брошури и книжки, предоставени от Министерството на финансите и БНБ, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лв.



За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони – при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, показвахме, че могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове. Книжките дават отговор и на конкретни въпроси като как да обменя парите си, колко могат да бъдат обменени наведнъж, как ще се преизчисляват пенсиите, социалните плащания и заплатите, трябва ли да се преподписват договори и др.