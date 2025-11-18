Досиетата "Епстийн"! Как скандалът се превърна в грандиозна политическа битка между двете основни американски партии

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скандалът около документите на покойния Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, отново нажежи междупартийната полемика в САЩ, пише в. "Вашингтон Пост". Скандалът около обвинения в сексуални престъпления финансист, който някога беше смятан за неприятна бележка под линия в историята на американските елити и проблем на криминалното правосъдие, сега е в центъра на ожесточена политическа битка в американския Конгрес. В основата ѝ стои въпросът дали да бъдат публикувани всички документи, свързани с Епстийн, които се съхраняват в министерството на правосъдието и какво би означавало това за отчетността, властта и политическото оцеляване на някои значими политически фигури, посочва изданието.

По-рано тази година двупартийна инициатива, начело на която са демократката Ро Хана и републиканецът Томас Маси, внесе за разглеждане в законодателния орган закон за прозрачност на досиетата на Епстийн, който, ако бъде приет, би принудил министерството на правосъдието да разсекрети и да публикува цялата документация, свързана с Епстийн, посочва американското столично издание. Тяхната инициатива придоби символично значение, след като група жертви на Епстийн участва в изслушване в Конгреса, където дадоха показания и настояха да бъде даден публичен достъп до документите.

Демократите настояват, че те искат да разкрият истината, за да възтържествува справедливостта и да бъдат защитени уязвимите хора, отбелязва "Вашингтон Пост". Хаким Джефрис, лидер на малцинството в Камарата на представителите, в свое изказване на пресконференция обвини републиканците, че "защитават начина на живот на богатите и безсрамните", като добави, че отказът да бъдат публикувани документите изпраща тревожно послание относно това чии животи имат значение.

За жертвите символиката е значителна - тези документи най-накрая биха могли да хвърлят светлина върху мрежите от влиятелни хора, които са позволявали на Епстийн да действа, коментира вестникът. Мнозина от тях смятат, че за да има истинска справедливост, обществото трябва да види цялостната картина.

Въпреки двупартийната инициатива мнозина републиканци – особено в Сената – обаче оказват силна съпротива срещу публикуването на документите, посочва Асошиейтед Прес. С малка преднина от 51 срещу 49 гласа, републиканците в Сената неотдавна отхвърлиха предложението за публично разкриване на досиетата на Епстийн, което беше вмъкнато като част от законопроекта за финансиране на разходите за отбрана.

Техният аргумент е, че исканията за прозрачност представляват политическа маневра, а не искрено усилие да се помогне на жертвите. Те посочват и потенциалните вреди от публичното разкриване на поверителни свидетелски показания и съдебни документи.

Въпреки това някои републиканци не са съгласни с колегите си, коментира "Фокс Нюз". Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че вярва в прозрачността, въпреки че предупреди, че разкриването на документите, без преди това да са взети подходящи мерки, може да компрометира личния живот на жертвите. В интервю за "Фокс Нюз" той защити предпазливия подход на партията си, като предупреди, че инициативата на демократите смесва политическите амбиции с реалния проблем, но все пак посочи, че според него гласуването за публикуването на документите на министерството на правосъдието по случая Епстийн би помогнало да се сложи край на твърденията, че Тръмп има някаква връзка с насилника.

По-консервативните републикански фракции и хората, подкрепящи движението MAGA на президента Тръмп, обаче междувременно изглежда губят търпение, коментира американското списание "Уайърд". Според анализ на изданието основните поддръжници на републиканците се чувстват измамени от Тръмп и от другите лидери, обещали да разкрият мрежата от елити около Епстийн.

За да придвижат за гласуване закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, вносителите му внесоха петиция за освобождаване от отговорност – рядко използвана процедура, изискваща да бъдат събрани 218 подписа в Камарата на представителите, пише в. "Гардиън". Този месец необходимите подписи бяха събрани, като по този начин се засили натискът върху ръководството на Камарата.

Достигането на този праг от подписи беше осигурено отчасти от Аделита Грихалва - новозаклета демократка, която положи 218-ия подпис веднага след церемонията по полагане на клетва и по този начин задейства процедурните стъпки, които биха могли да доведат до гласуване на закона за прозрачност в Камарата, посочва "Гардиън".

За демократите успехът в събирането на подписите представлява потенциален поврат - ако законът бъде приет, това ще доведе до прозрачност по случай, свързан със сексуална експлоатация, власт и тайни на елита, отбелязва вестникът. За републиканците залогът не е по-малък - някои от тях смятат, че публикуването на досиетата може да разкрие неудобни връзки на високопоставени политици – или най-малкото да внесе съмнения, че политическият елит е пазител на "законността и реда".

На фона на тези високи залози политическите противници си разменят все по-остри обвинения, пише в. "Бостън Глоуб" . Демократите обвиняват републиканците, че защитават богатите елити и прикриват собствените си дарители. Някои от тях дори директно обвиниха председателя на Камарата на представителите Джонсън, че умишлено забавя гласуването, за да избегне прозрачността.

Представители на Републиканската партия отговарят, че внезапният натиск от страна на демократите е опортюнистичен – свързан с други законодателни битки, включително спирането на работата на правителството, посочва "Гардиън". Според Джонсън и други републиканци, искането за публикуване на документите на Епстийн се използва за отвличане на вниманието от провалите в политиката.

Някои републиканци също така смятат, че демократите проявяват лицемерие, коментира "Фокс Нюз". Те твърдят, че демократите са разполагали с години, за да изискат прозрачност докато са били на власт, но не са го направили и настоящите им действия имат за цел само извличане на политически дивиденти.

Самият Тръмп днес изненадващо призова своите съпартийци в Конгреса да гласуват за разкриването на досиетата, отбелязва Ройтерс.

"Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием", написа Тръмп в публикация в "Трут Соушъл". "И е време да приключим с тази измама на демократите, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия", добави той.

Отвъд политическите скандали, този случай повдига по-широкообхватни въпроси за институциите на САЩ, смята "Вашингтон Пост". Ако документите на Епстийн бъдат публикувани, какъв прецедент ще създаде това? Ще бъде ли министерството на правосъдието по-открито в бъдеще или политическите последствия ще попречат на бъдещите усилия за прозрачност?

Проучванията сочат, че доверието на обществото вече може би е било е подкопано, коментира вестникът. Значителна част от американците – включително републиканците – смятат, че правителството крие подробности за съучастниците на Епстийн и за смъртта му.

Възобновената битка за осветляване на обстоятелствата около връзките на Епстийн е нещо повече от повторение на скандала, отбелязва "Вашингтон Пост". На първо място тя е тест за това дали Конгресът ще успее да потърси отговорност от хората с власт, дори когато тази власт е дълбоко преплетена с богатство и привилегии. За демократите борбата е за справедливост за жертвите и за институционална отчетност. За републиканците тя е опит за баланс между исканията на най-ревностните им поддръжници и рисковете от разкриването на истината.

В крайна сметка резултатът от тази битка може да промени начина, по който американците възприемат властта и прозрачността и да определи дали вярват, че съдебната система е способна да се изправи срещу най-влиятелните политически играчи, заключава американското столично издание.