Най-непопулярната война на САЩ

Автор: Александър Детев

Редица социологически проучвания показаха, че подкрепата за започването на войната в Иран е вероятно най-ниското за военна интервенция в историята на САЩ.

Едва 27% от американците подкрепят офанзивата, сочи проучване на "Ройтерс". За сравнение - подкрепата за започването на войната в Афганистан след 11 септември 2001 година е била 92 на сто, а за тази в Ирак през 2003 г. - 75%.

Войната разделя MAGA движението

Военните действия и смъртта на американски войници разединиха дори близките до Тръмп инфлуенсъри. "Той се кандидатира с лозунга "Няма повече войни, сложете край на тези глупави, безсмислени войни", а сега имаме една, за която дори не можем да определим защо я водим", заяви Джо Роугън тази седмица. "За мен това просто няма никакъв смисъл, освен ако не действаме в интерес на някой друг - например в интерес на Израел", допълни популярният подкастър, който през 2024 година официално подкрепи Тръмп.

Дори още по-остри позиции заемат консервативни влогъри и журналисти като Тъкър Карлсън и Мегън Кели. Карлсън, който след уволнението си от "Фокс Нюз" през 2023 година се превърна в едно от най-популярните консервативни лица онлайн, се е опитал да се срещне с Тръмп, за да предотврати американската намеса във войната, съобщи "Ню Йорк Таймс". Водещият е изключително критичен към Израел, което доведе до критики и обвинения в антисемитизъм от водещи републиканци като Тед Круз. В същото време изследвания показват, че сред младите републикански гласоподаватели неодобрението към Израел се повишава. Тази група е критична и към сегашната интервенция в Иран, в която "американски войници умират за Иран и Израел", както твърди бившата водеща на "Фокс Нюз" и Ен Би Си Мегън Кели.

В интернет се разпространяват много клипове, в които Тръмп по време на кампанията говори, че ще сложи край на американската военна намеса в други държави и остро критикува предишните войни в Близкия изток. В същото време от връщането си в Белия дом през януари 2025 година той е наредил бомбардировки в Ирак, Нигерия, Сомалия, Иран, Сирия, Йемен и Венецуела.

Междинните избори чукат на вратата

Социологията показва и друг проблем за Републиканската партия, която през ноември ще се яви на избори за Конгреса - 60% от американците не одобряват икономическата политика на Тръмп. Ако конфликтът в Иран и тежкият му ефект върху цените на петрола и газа продължи дълго, това недоволство вероятно ще нарасне. И в Камарата на представителите, която ще бъде изцяло подновена през ноември, и в Сената, където се гласува за една трета от местата, републиканците доминират с малко мнозинство. То е сериозно застрашено.

Анализ на "Тайм" показва, че през последните три междинни избори, при които цената на петрола е достигала над 100 долара за барел (съобразено с инфлацията), партията, която е излъчила президента, губи средно 29 места в Камарата на представителите. Това ще даде мнозинство на демократите.

Доналд Тръмп вече обяви, че войната ще приключи скоро, но сигналите, които дава, не са еднозначни. За него обаче е важно да приключи този конфликт и то по начин, по който да може да обяви победа, ако иска партията му да запази мнозинството си в Конгреса през есента. В предишни години военните конфликти са консолидирали подкрепата около президента. Но поляризацията в американското общество и липсата на каквато и да е кампания този път, която да го убеди в нуждата от интервенция срещу Иран, направиха това невъзможно.

"Обикновено преди война е имало дискусия, дебат или дори само пропаганда", коментира носителката на "Пулицър" Ан Апълбаум. "Това е направено, за да създаде подкрепа за войната и решенията. Но странно при тази война е, че това не се случи", допълни тя. Резултатът от всички тези фактори е, че в момента САЩ водят вероятно най-непопулярната война в историята си, изходът от която изглежда неясен.