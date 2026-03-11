Новини
Най-непопулярната война на САЩ

Най-непопулярната война на САЩ

11 Март, 2026

Никога одобрението за война, водена от САЩ, не е било толкова ниско още в първите ѝ дни, сочат проучвания

Най-непопулярната война на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

Редица социологически проучвания показаха, че подкрепата за започването на войната в Иран е вероятно най-ниското за военна интервенция в историята на САЩ.

Едва 27% от американците подкрепят офанзивата, сочи проучване на "Ройтерс". За сравнение - подкрепата за започването на войната в Афганистан след 11 септември 2001 година е била 92 на сто, а за тази в Ирак през 2003 г. - 75%.

Войната разделя MAGA движението

Военните действия и смъртта на американски войници разединиха дори близките до Тръмп инфлуенсъри. "Той се кандидатира с лозунга "Няма повече войни, сложете край на тези глупави, безсмислени войни", а сега имаме една, за която дори не можем да определим защо я водим", заяви Джо Роугън тази седмица. "За мен това просто няма никакъв смисъл, освен ако не действаме в интерес на някой друг - например в интерес на Израел", допълни популярният подкастър, който през 2024 година официално подкрепи Тръмп.

Дори още по-остри позиции заемат консервативни влогъри и журналисти като Тъкър Карлсън и Мегън Кели. Карлсън, който след уволнението си от "Фокс Нюз" през 2023 година се превърна в едно от най-популярните консервативни лица онлайн, се е опитал да се срещне с Тръмп, за да предотврати американската намеса във войната, съобщи "Ню Йорк Таймс". Водещият е изключително критичен към Израел, което доведе до критики и обвинения в антисемитизъм от водещи републиканци като Тед Круз. В същото време изследвания показват, че сред младите републикански гласоподаватели неодобрението към Израел се повишава. Тази група е критична и към сегашната интервенция в Иран, в която "американски войници умират за Иран и Израел", както твърди бившата водеща на "Фокс Нюз" и Ен Би Си Мегън Кели.

В интернет се разпространяват много клипове, в които Тръмп по време на кампанията говори, че ще сложи край на американската военна намеса в други държави и остро критикува предишните войни в Близкия изток. В същото време от връщането си в Белия дом през януари 2025 година той е наредил бомбардировки в Ирак, Нигерия, Сомалия, Иран, Сирия, Йемен и Венецуела.

Междинните избори чукат на вратата

Социологията показва и друг проблем за Републиканската партия, която през ноември ще се яви на избори за Конгреса - 60% от американците не одобряват икономическата политика на Тръмп. Ако конфликтът в Иран и тежкият му ефект върху цените на петрола и газа продължи дълго, това недоволство вероятно ще нарасне. И в Камарата на представителите, която ще бъде изцяло подновена през ноември, и в Сената, където се гласува за една трета от местата, републиканците доминират с малко мнозинство. То е сериозно застрашено.

Анализ на "Тайм" показва, че през последните три междинни избори, при които цената на петрола е достигала над 100 долара за барел (съобразено с инфлацията), партията, която е излъчила президента, губи средно 29 места в Камарата на представителите. Това ще даде мнозинство на демократите.

Доналд Тръмп вече обяви, че войната ще приключи скоро, но сигналите, които дава, не са еднозначни. За него обаче е важно да приключи този конфликт и то по начин, по който да може да обяви победа, ако иска партията му да запази мнозинството си в Конгреса през есента. В предишни години военните конфликти са консолидирали подкрепата около президента. Но поляризацията в американското общество и липсата на каквато и да е кампания този път, която да го убеди в нуждата от интервенция срещу Иран, направиха това невъзможно.

"Обикновено преди война е имало дискусия, дебат или дори само пропаганда", коментира носителката на "Пулицър" Ан Апълбаум. "Това е направено, за да създаде подкрепа за войната и решенията. Но странно при тази война е, че това не се случи", допълни тя. Резултатът от всички тези фактори е, че в момента САЩ водят вероятно най-непопулярната война в историята си, изходът от която изглежда неясен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 М инджев съм:

    6 1 Отговор
    ъъъъъ Арестувахте ли Путин вече? Ъъъъъ почна ли екскорта през Ормутския проток? ъъъ великият, неповторим, невероятен и не надминат негово величество Тръмп назначи ли нов управител на Иран?

    Коментиран от #8

    23:04 11.03.2026

  • 2 си дзън

    2 3 Отговор
    Как да е популярна войната, като от нея само Путин печели.

    23:06 11.03.2026

  • 3 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Без съмнение това е двойката Джефри Епстийн и Доналд Тръмп,макар единият в момента да еякулира в ушните миди да друг еврейски палач,Бени Хитлеряху.

    23:07 11.03.2026

  • 4 Българин

    3 11 Отговор
    Над 80% от обикновените американци подкрепят Военната Операция по разоръжаване на ислямските терористи! И точно за точва рейтинга на Тръмп е най-високият в историята!

    Коментиран от #7

    23:13 11.03.2026

  • 5 Тръмп е много умен!

    3 5 Отговор
    90% от хората са общо взето тъпунгери и не разбират това!

    Коментиран от #6

    23:16 11.03.2026

  • 6 Ахаа

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп е много умен!":

    А къде е другея умник Хитлеряху ? Те и двамата са много умни ,ама другите 99 пр не го разбират !

    23:19 11.03.2026

  • 7 Пръц

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Толкова му е голям рейтинга на Тръмпов,че живее в бункер и не смее да си покаже главата навън сред избирателите си.

    23:21 11.03.2026

  • 8 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "М инджев съм:":

    Не си м Инджев, а си м инджа.

    23:21 11.03.2026

  • 9 Бай ОНЯ

    3 0 Отговор
    Бум, бум, Тек Авив, Бум, бум, Тел Авив ... Иран направи Тел Авив на дроб сърма. И това е добре. Израел не е държава и не е призната от много страни. Когато (а не ако) Израел изчезне от картите, света ще стане една идея по-добър.

    23:35 11.03.2026

  • 10 А50

    3 1 Отговор
    Тоя идиот подполи света

    23:36 11.03.2026

  • 11 Има нещо важно

    1 2 Отговор
    Има нещо което умишлено не ни се обяснява. И това не е цената на петрола, или кой ще стане новият президент на Обора, или кой печели и кой губи в геостратегическата игра. Проблемът е друг. Обора постигна нещо много важно за тях. Ислямският свят обяви джихад, но джихадистите никога няма да стигнат до Обора. Обора е далече зад океана. А къде ще стигнат джихадистите най-лесно? Ами точно в Европа. И коя им е първата спирка? Ами както е от столетия, Източна Европа. Демек ние ще го отнесем яко. Джихадиста пакистанец, или афганистанец, или някакъв друг станец, като се опаше с бомбите и тръгне да се взривява на пазаря, или у банката, или у магазина, или на центъра на града, той хич няма да пита, ама България и Румъния доброволно ли участваха, или ги принудиха? Не. Джихадиста просто ще се взриви, без да си задава такива философски въпроси. Да не говорим, че вече имаше такъв случай в Сарафово. Или ще извади ножа и ще коли без да пита. Или ще се качи на камиона и ще се вреже в тълпата. Ето това постигна Обора, той прехвърли гневът от себе си, на своите пудели васали. Обора ни ползва като жив щит и просто ще ни захвърли, защото за Обора пуделите са важни, но само като нещо което могат да ползват. Ето това ни докарва Обора и ето това ни докарват нашите Наведени безгръбначни

    Коментиран от #13, #14, #15

    23:37 11.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    В интерес на истината, Тръмп не започна тази война. Докато правеше преговори в Женева с Иран, Натаняху го цака и уби аятолаха. Поставен пред свършен факт Тръмп започна да играе по свирката на ушатия евреин, щото му е началник.

    23:52 11.03.2026

  • 13 Кухоглава копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Има нещо важно":

    Ще се мриееее.

    23:52 11.03.2026

  • 14 Пътя и в Русия!

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има нещо важно":

    Там си на най-сигурното място в света.Ъ?

    23:54 11.03.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има нещо важно":

    Ти май забрави 11.09 , бе човек. Джихадистите стигнаха до САЩ и ме са рекли, не са стигнали до там. Описан не следния сценарий. Иран създава атомна бомба, товари я на граждански самолет. Каца в Ню Йорк по разписание и се взривява на пистата. Ню Йорк изчезва. САЩ са в паника.

    00:02 12.03.2026

  • 16 Е КОГАТО ШЕФА ТИ

    5 0 Отговор
    Е ЕВРЕИН ВИНАГИ ПОТЪВАНЕТО ТИ Е ГАРАНТИРАНО. ТРЪМП СИ Е КЛАСИЧЕСКИ БУШОН. ДД ОТДАВНА СА ГО ОБЛАДАЛИ И ЗДРАВО ГО ДЪРЖАТ ЗА ..... СИТУАЦИЯТА ПРИ НЕГО Е ПО ЗАПОВЕД ПАДНИ,ЛЕГНИ.

    00:07 12.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И ПАК РУСИЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА
    Я ЗАВЪРШВА ТАЗИ ВОЙНА :)

    00:12 12.03.2026

  • 18 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Напротив, това е на-популярната война. Война на световете и целият свят се наслаждава на големия провал на коалиция Епщайн в нея.
    Краварите вече нямат нито радари, нито боеприпаси, нито регионална система за комуникация , а вече нямат и бази и горива за летящите си кошници.
    Най-близките техни военни кораби стоят на 700 километра от Иран и не смеят да припарят.
    Глухи, слепи, беззъби! Хаос и паника! И най-важното, няма вече измъкване от капана в който попаднаха и блатото което ги поглъща.
    Стратегията на Иран, Русия и Китай е безупречна, а вълчият капан безпощаден.
    Ще потопят веднъж завинаги коалиция Епщайн в персийския залив заедно с коалицията на желаещите от Япония, Корея и Европа.
    Планът е чудесен и вече се реализира доста интензивно , като Китай и Русия са във ВИП ложите и със самодоволна усмивка наблюдават тази грандиозна западна гротеска, след чийто финал музиката ще свири туш и ще изгасят лампите на западната цивилизация на злото веднъж завинаги.
    Да сме искали да си представим този грандиозен край нямаше да го измислим по-добре и той да се случи по-бързо, но вече се случва пред очите ни и до максимум 3 месеца коалиция Епщайн ще е на колене пред новите велики сили на планетата - силите на справедливостта и светлината!

    Коментиран от #19

    00:16 12.03.2026

  • 19 епическа глупост

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Наблюдател":

    Ако коалицията Епстайн използва тактическо оръжие ,крачката до стратегическо е точно 15 минути. И какво се случва тогава със света ? Тези двама умника са способни на всичко,ако светът не ги спре по някакъв начин. За повода на войната от началото да днес , те представиха на света 24 версии защо са започнали войната. Като капак 79 годишния умник твърди,че иранцците му крадат томахавките и с тях си убиват дацата ,по сто по сто и петдесет наведнъж. Диагнозата е зловеща. А и персите скоро няма да ги оставят .

    00:35 12.03.2026