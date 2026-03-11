Най-непопулярната война на САЩ

Автор: Александър Детев
Редица социологически проучвания показаха, че подкрепата за започването на войната в Иран е вероятно най-ниското за военна интервенция в историята на САЩ.
Едва 27% от американците подкрепят офанзивата, сочи проучване на "Ройтерс". За сравнение - подкрепата за започването на войната в Афганистан след 11 септември 2001 година е била 92 на сто, а за тази в Ирак през 2003 г. - 75%.
Войната разделя MAGA движението
Военните действия и смъртта на американски войници разединиха дори близките до Тръмп инфлуенсъри. "Той се кандидатира с лозунга "Няма повече войни, сложете край на тези глупави, безсмислени войни", а сега имаме една, за която дори не можем да определим защо я водим", заяви Джо Роугън тази седмица. "За мен това просто няма никакъв смисъл, освен ако не действаме в интерес на някой друг - например в интерес на Израел", допълни популярният подкастър, който през 2024 година официално подкрепи Тръмп.
Дори още по-остри позиции заемат консервативни влогъри и журналисти като Тъкър Карлсън и Мегън Кели. Карлсън, който след уволнението си от "Фокс Нюз" през 2023 година се превърна в едно от най-популярните консервативни лица онлайн, се е опитал да се срещне с Тръмп, за да предотврати американската намеса във войната, съобщи "Ню Йорк Таймс". Водещият е изключително критичен към Израел, което доведе до критики и обвинения в антисемитизъм от водещи републиканци като Тед Круз. В същото време изследвания показват, че сред младите републикански гласоподаватели неодобрението към Израел се повишава. Тази група е критична и към сегашната интервенция в Иран, в която "американски войници умират за Иран и Израел", както твърди бившата водеща на "Фокс Нюз" и Ен Би Си Мегън Кели.
В интернет се разпространяват много клипове, в които Тръмп по време на кампанията говори, че ще сложи край на американската военна намеса в други държави и остро критикува предишните войни в Близкия изток. В същото време от връщането си в Белия дом през януари 2025 година той е наредил бомбардировки в Ирак, Нигерия, Сомалия, Иран, Сирия, Йемен и Венецуела.
Междинните избори чукат на вратата
Социологията показва и друг проблем за Републиканската партия, която през ноември ще се яви на избори за Конгреса - 60% от американците не одобряват икономическата политика на Тръмп. Ако конфликтът в Иран и тежкият му ефект върху цените на петрола и газа продължи дълго, това недоволство вероятно ще нарасне. И в Камарата на представителите, която ще бъде изцяло подновена през ноември, и в Сената, където се гласува за една трета от местата, републиканците доминират с малко мнозинство. То е сериозно застрашено.
Анализ на "Тайм" показва, че през последните три междинни избори, при които цената на петрола е достигала над 100 долара за барел (съобразено с инфлацията), партията, която е излъчила президента, губи средно 29 места в Камарата на представителите. Това ще даде мнозинство на демократите.
Доналд Тръмп вече обяви, че войната ще приключи скоро, но сигналите, които дава, не са еднозначни. За него обаче е важно да приключи този конфликт и то по начин, по който да може да обяви победа, ако иска партията му да запази мнозинството си в Конгреса през есента. В предишни години военните конфликти са консолидирали подкрепата около президента. Но поляризацията в американското общество и липсата на каквато и да е кампания този път, която да го убеди в нуждата от интервенция срещу Иран, направиха това невъзможно.
"Обикновено преди война е имало дискусия, дебат или дори само пропаганда", коментира носителката на "Пулицър" Ан Апълбаум. "Това е направено, за да създаде подкрепа за войната и решенията. Но странно при тази война е, че това не се случи", допълни тя. Резултатът от всички тези фактори е, че в момента САЩ водят вероятно най-непопулярната война в историята си, изходът от която изглежда неясен.
1 М инджев съм:
Коментиран от #8
23:04 11.03.2026
2 си дзън
23:06 11.03.2026
3 Сатана Z
23:07 11.03.2026
4 Българин
Коментиран от #7
23:13 11.03.2026
5 Тръмп е много умен!
Коментиран от #6
23:16 11.03.2026
6 Ахаа
До коментар #5 от "Тръмп е много умен!":А къде е другея умник Хитлеряху ? Те и двамата са много умни ,ама другите 99 пр не го разбират !
23:19 11.03.2026
7 Пръц
До коментар #4 от "Българин":Толкова му е голям рейтинга на Тръмпов,че живее в бункер и не смее да си покаже главата навън сред избирателите си.
23:21 11.03.2026
8 Ха ха ха
До коментар #1 от "М инджев съм:":Не си м Инджев, а си м инджа.
23:21 11.03.2026
9 Бай ОНЯ
23:35 11.03.2026
10 А50
23:36 11.03.2026
11 Има нещо важно
Коментиран от #13, #14, #15
23:37 11.03.2026
12 РЕАЛИСТ
23:52 11.03.2026
13 Кухоглава копейка
До коментар #11 от "Има нещо важно":Ще се мриееее.
23:52 11.03.2026
14 Пътя и в Русия!
До коментар #11 от "Има нещо важно":Там си на най-сигурното място в света.Ъ?
23:54 11.03.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Има нещо важно":Ти май забрави 11.09 , бе човек. Джихадистите стигнаха до САЩ и ме са рекли, не са стигнали до там. Описан не следния сценарий. Иран създава атомна бомба, товари я на граждански самолет. Каца в Ню Йорк по разписание и се взривява на пистата. Ню Йорк изчезва. САЩ са в паника.
00:02 12.03.2026
16 Е КОГАТО ШЕФА ТИ
00:07 12.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Я ЗАВЪРШВА ТАЗИ ВОЙНА :)
00:12 12.03.2026
18 Наблюдател
Краварите вече нямат нито радари, нито боеприпаси, нито регионална система за комуникация , а вече нямат и бази и горива за летящите си кошници.
Най-близките техни военни кораби стоят на 700 километра от Иран и не смеят да припарят.
Глухи, слепи, беззъби! Хаос и паника! И най-важното, няма вече измъкване от капана в който попаднаха и блатото което ги поглъща.
Стратегията на Иран, Русия и Китай е безупречна, а вълчият капан безпощаден.
Ще потопят веднъж завинаги коалиция Епщайн в персийския залив заедно с коалицията на желаещите от Япония, Корея и Европа.
Планът е чудесен и вече се реализира доста интензивно , като Китай и Русия са във ВИП ложите и със самодоволна усмивка наблюдават тази грандиозна западна гротеска, след чийто финал музиката ще свири туш и ще изгасят лампите на западната цивилизация на злото веднъж завинаги.
Да сме искали да си представим този грандиозен край нямаше да го измислим по-добре и той да се случи по-бързо, но вече се случва пред очите ни и до максимум 3 месеца коалиция Епщайн ще е на колене пред новите велики сили на планетата - силите на справедливостта и светлината!
Коментиран от #19
00:16 12.03.2026
19 епическа глупост
До коментар #18 от "Наблюдател":Ако коалицията Епстайн използва тактическо оръжие ,крачката до стратегическо е точно 15 минути. И какво се случва тогава със света ? Тези двама умника са способни на всичко,ако светът не ги спре по някакъв начин. За повода на войната от началото да днес , те представиха на света 24 версии защо са започнали войната. Като капак 79 годишния умник твърди,че иранцците му крадат томахавките и с тях си убиват дацата ,по сто по сто и петдесет наведнъж. Диагнозата е зловеща. А и персите скоро няма да ги оставят .
00:35 12.03.2026