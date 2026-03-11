Петър Москов: Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса за своите възрастни родители

Медиите отново ни съобщават за нови “къщи на ужасите” за възрастни болни хора. Питат що така, нали имаше проверки и законови промени и проблемът беше решен. Решен е, друг път!
Няма и да бъде решен, докато добре соанирани дами ни говорят, че лошото е нелицензирано, а доброто е социална грижа и то става все по-добро.
Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.
Още веднъж:
1. Проблемът е за БОЛНИ възрастни хора. Те имат нужда от МЕДИЦИНСКА грижа. Не от поредния ремонтиран социален дом, където да спят и да се хранят.
2. Тези хора са настанени по разни кюмезарници, защото няма къде другаде.
3. Такава медицинска грижа може да бъде предоставена от медицински лица-лекари, сестри и рехабилитатори.
4. Такива специалисти има в болниците и НЯМА в социалните домове.
5. Цялата мрежа от общински болници стои почти празна.
6. Тези болници не могат да извършват тази услуга, защото им е отказано финансиране за това и са подложени на неизпълними регулаторни изисквания.
7. Така срещу общинската болница във вашия град се появява нещо наречено социална услуга и предлага болните възрастни хора да бъдат настанени там.
8. Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса.
9. Когато някой се оплаче, “изненаданата” държава праща проверка и нещо там глобява, лицензира, затваря и арестува.
10. Хората настанени там остават на улицата или им намират следващата къща на ужаса.
Ако искаме резултат, този порочен кръг трябва да се разкъса!
Преди ДЕСЕТ месеца, Синя България внесе в парламента пакет от нормативни промени за решаването на този проблем.
Проведохме срещи с общинските болници в повечето области и получихме пълна подкрепа от тях за това. Проведохме срещи с ръководството на НЗОК и там също бяха съгласни с решенията.
Зад десетките страници анализи и мерки стои просто решение-на общинските да бъдат създадени условия и да се осигури финансиране за да могат да извършват продължително лечение и долекуване. Това от което имат нужда болните възрастни хора.
Резултатът:
- НЯМА никакъв резултат!
През тези десет месеца депутатите се занимаваха с много по-важни работи, като това да се псуват по изразителен начин и искат от нас да си избираме политици по това кой е измислил по-люта ругатня срещу другия.
Общинските съветници от Синя България в СОС, внесоха конкретни предложения за решаването на проблема в София. (Особено тежък, заради многото хора живеещи тук).
Резултатът:
- НЯМА никакъв резултат!
Управлението на София се бори с мафията и такива “глупости”, като съдбата на болните възрастни хора и кошмара на техните близки не могат да ги отклонят от тази люта битка.
Е, всички тези партии и политици Ви обясняват, че те са алтернативата на другия.
Това е лъжа!
Като ги изберете, получавате същото, но правено от други хора.
Ако го намирате за умно, може да продължите да ги избирате. Ако не искате повече от тази лъжа, Синя България е АЛТЕРНТИВАТА.
Не защото псуваме по-добре, а защото предлагаме различни решения и различен вид управление.
Хубав ден!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
16:02 11.03.2026
2 Дадох им наследство
16:04 11.03.2026
3 честен ционист
16:06 11.03.2026
4 Идват избори
16:07 11.03.2026
5 За тези
16:10 11.03.2026
6 Петкан
16:15 11.03.2026
7 Мурка
16:18 11.03.2026
8 Край
Коментиран от #10
16:23 11.03.2026
9 тоя
16:26 11.03.2026
10 пишеш
До коментар #8 от "Край":фантазии
16:28 11.03.2026