Петър Москов: Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса за своите възрастни родители

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Медиите отново ни съобщават за нови “къщи на ужасите” за възрастни болни хора. Питат що така, нали имаше проверки и законови промени и проблемът беше решен. Решен е, друг път!

Няма и да бъде решен, докато добре соанирани дами ни говорят, че лошото е нелицензирано, а доброто е социална грижа и то става все по-добро.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Още веднъж:

1. Проблемът е за БОЛНИ възрастни хора. Те имат нужда от МЕДИЦИНСКА грижа. Не от поредния ремонтиран социален дом, където да спят и да се хранят.

2. Тези хора са настанени по разни кюмезарници, защото няма къде другаде.

3. Такава медицинска грижа може да бъде предоставена от медицински лица-лекари, сестри и рехабилитатори.

4. Такива специалисти има в болниците и НЯМА в социалните домове.

5. Цялата мрежа от общински болници стои почти празна.

6. Тези болници не могат да извършват тази услуга, защото им е отказано финансиране за това и са подложени на неизпълними регулаторни изисквания.

7. Така срещу общинската болница във вашия град се появява нещо наречено социална услуга и предлага болните възрастни хора да бъдат настанени там.

8. Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса.

9. Когато някой се оплаче, “изненаданата” държава праща проверка и нещо там глобява, лицензира, затваря и арестува.

10. Хората настанени там остават на улицата или им намират следващата къща на ужаса.

Ако искаме резултат, този порочен кръг трябва да се разкъса!

Преди ДЕСЕТ месеца, Синя България внесе в парламента пакет от нормативни промени за решаването на този проблем.

Проведохме срещи с общинските болници в повечето области и получихме пълна подкрепа от тях за това. Проведохме срещи с ръководството на НЗОК и там също бяха съгласни с решенията.

Зад десетките страници анализи и мерки стои просто решение-на общинските да бъдат създадени условия и да се осигури финансиране за да могат да извършват продължително лечение и долекуване. Това от което имат нужда болните възрастни хора.

Резултатът:

- НЯМА никакъв резултат!

През тези десет месеца депутатите се занимаваха с много по-важни работи, като това да се псуват по изразителен начин и искат от нас да си избираме политици по това кой е измислил по-люта ругатня срещу другия.

Общинските съветници от Синя България в СОС, внесоха конкретни предложения за решаването на проблема в София. (Особено тежък, заради многото хора живеещи тук).

Резултатът:

- НЯМА никакъв резултат!

Управлението на София се бори с мафията и такива “глупости”, като съдбата на болните възрастни хора и кошмара на техните близки не могат да ги отклонят от тази люта битка.

Е, всички тези партии и политици Ви обясняват, че те са алтернативата на другия.

Това е лъжа!

Като ги изберете, получавате същото, но правено от други хора.

Ако го намирате за умно, може да продължите да ги избирате. Ако не искате повече от тази лъжа, Синя България е АЛТЕРНТИВАТА.

Не защото псуваме по-добре, а защото предлагаме различни решения и различен вид управление.

Хубав ден!