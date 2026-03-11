Новини
Мнения »
Петър Москов: Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса за своите възрастни родители

Петър Москов: Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса за своите възрастни родители

11 Март, 2026 16:00 1 048 10

  • петър москов-
  • възрастни хора-
  • дом на ужасите

Проблемът е за БОЛНИ възрастни хора. Те имат нужда от МЕДИЦИНСКА грижа. Не от поредния ремонтиран социален дом, където да спят и да се хранят

Петър Москов: Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса за своите възрастни родители - 1
Петър Москов Петър Москов лидер на Синя България
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Медиите отново ни съобщават за нови “къщи на ужасите” за възрастни болни хора. Питат що така, нали имаше проверки и законови промени и проблемът беше решен. Решен е, друг път!

Няма и да бъде решен, докато добре соанирани дами ни говорят, че лошото е нелицензирано, а доброто е социална грижа и то става все по-добро.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Още веднъж:

1. Проблемът е за БОЛНИ възрастни хора. Те имат нужда от МЕДИЦИНСКА грижа. Не от поредния ремонтиран социален дом, където да спят и да се хранят.

2. Тези хора са настанени по разни кюмезарници, защото няма къде другаде.

3. Такава медицинска грижа може да бъде предоставена от медицински лица-лекари, сестри и рехабилитатори.

4. Такива специалисти има в болниците и НЯМА в социалните домове.

5. Цялата мрежа от общински болници стои почти празна.

6. Тези болници не могат да извършват тази услуга, защото им е отказано финансиране за това и са подложени на неизпълними регулаторни изисквания.

7. Така срещу общинската болница във вашия град се появява нещо наречено социална услуга и предлага болните възрастни хора да бъдат настанени там.

8. Близките плащат за това бесни пари и получават къща на ужаса.

9. Когато някой се оплаче, “изненаданата” държава праща проверка и нещо там глобява, лицензира, затваря и арестува.

10. Хората настанени там остават на улицата или им намират следващата къща на ужаса.

Ако искаме резултат, този порочен кръг трябва да се разкъса!

Преди ДЕСЕТ месеца, Синя България внесе в парламента пакет от нормативни промени за решаването на този проблем.

Проведохме срещи с общинските болници в повечето области и получихме пълна подкрепа от тях за това. Проведохме срещи с ръководството на НЗОК и там също бяха съгласни с решенията.

Зад десетките страници анализи и мерки стои просто решение-на общинските да бъдат създадени условия и да се осигури финансиране за да могат да извършват продължително лечение и долекуване. Това от което имат нужда болните възрастни хора.

Резултатът:

- НЯМА никакъв резултат!

През тези десет месеца депутатите се занимаваха с много по-важни работи, като това да се псуват по изразителен начин и искат от нас да си избираме политици по това кой е измислил по-люта ругатня срещу другия.

Общинските съветници от Синя България в СОС, внесоха конкретни предложения за решаването на проблема в София. (Особено тежък, заради многото хора живеещи тук).

Резултатът:

- НЯМА никакъв резултат!

Управлението на София се бори с мафията и такива “глупости”, като съдбата на болните възрастни хора и кошмара на техните близки не могат да ги отклонят от тази люта битка.

Е, всички тези партии и политици Ви обясняват, че те са алтернативата на другия.

Това е лъжа!

Като ги изберете, получавате същото, но правено от други хора.

Ако го намирате за умно, може да продължите да ги избирате. Ако не искате повече от тази лъжа, Синя България е АЛТЕРНТИВАТА.

Не защото псуваме по-добре, а защото предлагаме различни решения и различен вид управление.

Хубав ден!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    6 2 Отговор
    Хайде и тоя пак изпълзя...

    16:02 11.03.2026

  • 2 Дадох им наследство

    6 0 Отговор
    а мойте кифли ме пратиха в такава къща на ужасите! Вече няма места, препълнени са.

    16:04 11.03.2026

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор
    Плащат бесни пари, защото искат да се оттърват от родителите си и то по бързата процедура. Просто Ганчо е намерил начин как да го комерсиализира и с възможно най-малко разходи, да реализира максимум приход. И двете странаи в крайна сметка са доволни, както повелява Капитализъмът.

    16:06 11.03.2026

  • 4 Идват избори

    3 1 Отговор
    Пак всички се активираха.

    16:07 11.03.2026

  • 5 За тези

    3 3 Отговор
    пари толкоз. Какво очакват тези роднини, да платят 1000лв и да получат обслужване като в Шератон плюс медицинска грижа? Айде по-реализтично

    16:10 11.03.2026

  • 6 Петкан

    2 0 Отговор
    Наближават избори, та затова сме много активни. Иначе ни няма никъде и никакви. Д-р Москов

    16:15 11.03.2026

  • 7 Мурка

    0 1 Отговор
    споко уаити има фурми има и банани а има и ваксини

    16:18 11.03.2026

  • 8 Край

    2 0 Отговор
    За "бесни пари" - бесни грижи. Гледането на възрастен човек е МНОГО скъпо нещо. Ако е с деменция става ТРИ ПЪТИ по -скъпо нещо. Когато възрастен бъде оставен без грижи - общината трябва да го наследи и да се погрижи за него.

    Коментиран от #10

    16:23 11.03.2026

  • 9 тоя

    1 0 Отговор
    с другарите му докараха тая оправия и в здравеопзването, сега се кахъри "ни лук ял, ни мирисал".

    16:26 11.03.2026

  • 10 пишеш

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Край":

    фантазии

    16:28 11.03.2026