Доналд Тръмп: Ще има за всички! Белият дом ще изплаща дивиденти на американците от приходите от мита до средата на 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква да разпредели дивиденти на "всички американци" от приходите от мита до средата на 2026 г., написа АП.

"Ще разпределим дивиденти по-късно, някъде преди... средата на следващата година, малко по-късно от това.

Хиляди долари за лица с умерени доходи, със средни доходи. Ще изплатим дълговете. Имаме много пари от митата", заяви Тръмп от Овалния кабинет.

По-рано той обяви разпределянето на чекове за 2000 долара, подобни на дивиденти, на американците, като се използват средства от приходите от митата на САЩ.

Срокът в средата на 2026 г. поставя плащанията само няколко месеца преди междинните избори.