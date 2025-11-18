Новини
Доналд Тръмп: Ще има за всички! Белият дом ще изплаща дивиденти на американците от приходите от мита до средата на 2026 г.

18 Ноември, 2025 09:52 614 11

По-рано Тръмп обяви разпределянето на чекове за 2000 долара, подобни на дивиденти, на американците, като се използват средства от приходите от митата на САЩ

Доналд Тръмп: Ще има за всички! Белият дом ще изплаща дивиденти на американците от приходите от мита до средата на 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква да разпредели дивиденти на "всички американци" от приходите от мита до средата на 2026 г., написа АП.

"Ще разпределим дивиденти по-късно, някъде преди... средата на следващата година, малко по-късно от това.

Хиляди долари за лица с умерени доходи, със средни доходи. Ще изплатим дълговете. Имаме много пари от митата", заяви Тръмп от Овалния кабинет.

По-рано той обяви разпределянето на чекове за 2000 долара, подобни на дивиденти, на американците, като се използват средства от приходите от митата на САЩ.

Срокът в средата на 2026 г. поставя плащанията само няколко месеца преди междинните избори.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    4 4 Отговор
    Ще има и за Шеврон като прилапа Лукойл. Путин дали се усеща кво става или само мести.

    09:55 18.11.2025

  • 2 А нашите дърпат заеми

    6 2 Отговор
    да плащат на чиновниците!

    09:57 18.11.2025

  • 3 хъхъ

    7 0 Отговор
    Комунизмът идва в САЩ.

    09:58 18.11.2025

  • 4 Някой

    6 0 Отговор
    Това племе краде откакто се е пръкнало

    10:08 18.11.2025

  • 5 Путин

    0 7 Отговор
    Аз ще раздам по 2000 рубли. Да си имат крепостните джоб пара.

    10:13 18.11.2025

  • 6 Георги

    6 0 Отговор
    официално приходите от митата за 2025 се очаква да са около $195,000,000,000 при 340,000,000 население прави $574. До тук добре. Обаче митата се плащат от крайният потребител - американския народ. И тъй като не всички пазаруват обмитени стоки става така, че взема от едни и дава на всички. Това ако не е популизъм не знам кое.

    10:16 18.11.2025

  • 7 Симо

    7 0 Отговор
    Върха на популизма!
    Човекът е лу...д. За което ще плати целият свят.

    10:16 18.11.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    0 1 Отговор
    Изтегля се производятвото в Сащ. Край на мулти трилионерите като Гейтс Бъфет и тн.Край и на Китай

    10:23 18.11.2025

  • 9 Вярвайте ми

    2 0 Отговор
    Ефекта от добавките на Донълд Тръмп ще е като бг коледните добавки за пенсионерите.

    Тръмп е просто един алчен милиардер, който вече дори с тройна доза виагра не може да направи секс скандал. За това се носят в миналото му. Ако можеше да вдига самолета отдавна щеше да се е заредил в секс скандал с някоя актриса.

    10:23 18.11.2025

  • 10 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо върви уверено по стъпките на бай Тиква прословут с неговата скромност и добро сърце заявявайки добродушно;
    - Аз дадох.....

    10:24 18.11.2025

  • 11 Въпрос че

    1 0 Отговор
    " Хиляди долари за лица с умерени доходи, със средни доходи " ... А ще даде ли на над 770 хиляди официално бездомни американци по някой долар ? Да се вземат нов кашон , в който да спят ?

    10:26 18.11.2025