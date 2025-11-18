Новини
Карлос Контрера пред ФАКТИ: „Зелена“ зона в „Подуяне“ и „Студентски град“ я вкараха на коляно пет минути преди комисия

18 Ноември, 2025

Лъжа е, че ще намалеят чувствително местата в служебен абонамент, казва той

Карлос Контрера пред ФАКТИ: „Зелена“ зона в „Подуяне“ и „Студентски град“ я вкараха на коляно пет минути преди комисия - 1
Снимка: ВМРО
Столичният общински съвет (СОС) прие дългоочакваната промяна в цените, обхвата и правилата за платеното паркиране. Цената на паркирането в „синя“ и „зелена“ зона се удвоява — съответно 2 и 1 евро за час (при 2 и 1 лв. сега); увеличават се значително и цените на други услуги като винетните стикери, служебните абонаменти, както и някои санкции — като поставянето на скоби; обхватът на платената зона значително ще расте поетапно; а по-голяма част от увеличените приходи от паркиране след промените вече ще се харчат целево и по-прозрачно… Какво означава това? Пред ФАКТИ говори Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО

- Г-н Контрера, защо в Столичния общински съвет мразите столичани? Паркирането в „синя“ и „зелена“ зона в София поскъпва двойно от 5 януари 2026 г. Защо…
- Аз гласувах категорично против. „Спаси София“ и ПП–ДБ да излязат да обяснят на цялото общество защо. Всъщност, ако върнете лентата назад, ще видите, че Борис Бонев и „Спаси София“, това го предлагат от години. Т.е. след като ги избраха, просто се развихриха… В дъното на цялата тая история с промените в паркирането са Бонев, Зoгрaфски и „Спаси София“. „Зелена“ зона в „Подуяне“ и „Студентски град“ я вкараха на коляно пет минути преди комисия. Но това е резултатът от пускането на младите, прогресивните, умните и красивите в управлението на София.

- Защо с поскъпване смятате, че ще се намалят колите в центъра?
- Седмици наред обяснявам, че резултатът от тези промени няма да е намаляване на колите и освобождаване на паркоместа. Увеличаването на цената няма да освободи паркоместа, няма да намалее трафикът — поне не толкова, че да се усети. Лъжа е, че ще намалеят чувствително местата в служебен абонамент. И ще ви обясня защо — да, въвеждат се ограничения от 10% от местата в подзоната, но точно по идея на „Спаси София“ се окрупниха подзоните, т.е. вдигаш базата. Т.е. това е трик, който Бонев и компания приложиха. Хем уж ограничаваш служебния абонамент, хем вкарваш правило, което да запази същия брой. Хитро, нали?

- Един час в „зелена“ зона от 1 лв. сега става 1 евро, в „синя“ зона — от 2 лв. на 2 евро. Обосновете поскъпването. 1 евро е 1,95583 лева, а Столична община направи двете валути 1 към 1, защото…
- Да го обосноват, ако могат, вносителите на този доклад от „Спаси София“ и ПП–ДБ. Техните подписи седят отдолу, не моят. Аз смятам, че премахването на хартиения талон е грешка, смятам, че заложените нови цени са прекомерни — наистина — и моментът хич не е подходящ.

Буквално в деня, в който влиза и еврото, вдигаш и цените на паркирането…

Чувам, че граждани вече се организират да жалят промените в съда. Напълно логично и нормално. Вероятно ще има и протести. „Спаси София“ и ПП–ДБ действат винаги като слон в стъкларски магазин.

- „Синя“ зона ще работи от 9 до 21 часа всеки ден, включително в празнични дни. Толкова ли много приходящи има в неделя в центъра?
- За мен трябваше да се запази началният час, както досега — 8:30. Даде се някакъв аргумент, че като започва зоната от 9, така хората щели да си карат по-лесно децата на училище и детска градина.

Доколкото си спомням, детските градини приемат деца до 8:20–8:30, а и не ми е известно първи учебен час да започва в 9:00 часа.

Така че този аргумент е много хлабав и точно в най-голямото движение сутрин, като няма зона, в центъра ще е интересно.

Зона в неделя — екзотика.

Наистина, в летните месеци покрай Борисовата градина, Докторски паметник, парк „Заимов“ има доста посетители, но да въвеждаш цял ден зона в неделя заради няколко седмици в годината е странно…
- Цените за паркиране по местоживеене също скачат двойно — от 100 лв. на 100 евро за „зелена“ зона и от 150 лв. на 150 евро за „синя“. Човек живее в „Лозенец“, но работи в „синя“ зона. Плаща такса, за да живее, плаща такса, за да работи. Така ли излиза?
- Така излиза. Самото разширение на зоните ще създаде и проблем с контрола — това са още хиляди паркоместа отгоре. На всичко отгоре измислиха и „жълта“ зона в почивните дни за Банкя. Поредната недомислица.

Наруши се с тези промени един базов принцип — първо даваме алтернативата, изграждаме инфраструктурата, после предлагаш вдигане на цените.

Това е логиката. Сега се прави точно обратното.

- Студентите ще могат да си вадят винетен стикер за Студентски град. Колко ще е и как ще става?
- Като в „зелена“ зона — същите правила. Според мен това е тежка грешка. Това е мярка за насърчаване на трафика. Стимулираш ги да си докарат колите, дето не им трябват, да ги паркират покрай общежитията и да дозадръстиш наред. За мен въвеждането на изключение за настоящ адрес ще доведе до прецедент. После ще дойдат и други да искат същото — като си приел за едни, защо не и за други? За какво им е на студентите стикер за паркиране, като държавата им покрива преференциалните карти за градски транспорт? Защо студентът трябва да се придвижва с кола в София, а да ползва общежитие на преференциални цени?

- Свалянето на скоба, поставена за неправилно паркиране, скача от 30 лв. на 30 евро. Вдигането с репатрак („паяк“) ще се заплаща на наказателните паркинги със 75 евро. Това е в полза на столичани, за да им е по-удобно, така ли излиза?
- За мен цената на скобата трябва да е максимално колкото фиша за неправилно паркиране - 50 лв. Репатрирането с паяк е мярка срещу неправилно паркирали - тази цена може би е удачна, за да стресне тия, които паркират в кръстовища, по пешеходни пътеки, по тротоари и прочие.

- Къде са паркингите, къде са услугите в полза на хората, така че да могат да ползват колата си когато и където искат, а не да си правят сметка колко ще платят?
- Този мандат ще завърши с нула изградени паркинги.

Трябва да разделим темата на две — паркинги в кварталите и паркинги в центъра.

Очевидно е, че в централната градска част трябва да се мисли и да се изградят подземни паркинги — примерно под Княжеската градина, под пл. „Александър Невски“, до парламента и прочие. В кварталите също има нужда да се изградят подземни или етажни паркинги, за да се приберат колите от улиците. Аз не виждам как ударно ще стане това. Тук е ролята на районните кметове — да предложат терен, да се проектира бързо, да се избере изпълнител и да се строи паркинг. В този мандат нито един терен не е подаден от районни кметове към ЦГМ за строеж на паркинги.

- От януари 2027 г. паркирането на електромобили ще бъде безплатно до три часа в „синя“ и „зелена“ зона. А в София електромобилите са 1%. Какви проблеми създават?
- Безплатното и без ограничение във времето паркиране на електромобилите натовари някои подзони. Започна ропот от останалите граждани, че се запушват цели улици, където 10–15–20% от паркиралите са електромобили. Аз предложих въвеждане на годишен стикер за 600 евро. „Спаси София“ и ПП–ДБ предложиха варианта с три безплатни часа, след това всеки час се плаща без ограничение. Не знам това доколко е удачно, освен че стимулират едни хора да си държат колата в центъра, защото могат…

- В „Люлин“ и „Красно село“ кризата с боклука е на ръба. А няколко пъти предупреждавате, че изтичат договорите на още райони. Кои са и кога…
- Следващите райони, които ще „изгърмят“, са „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, а след тях са „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“. Вървим към пълномащабна криза с боклука, със снегопочистването, с липсата на метене и миене. Веднъж набуташ ли се в този сценарий, излизането е дълго, трудно и скъпо.

Не съм оптимист, че до края на мандата ще се уредят проблемите с боклука.

Сега усилията трябва да са към укрепване на общинската фирма за почистване „Софекострой“.

- Има ли вече някаква цялостна визия как ще се реши проблемът с извозването на боклука?
- Засега не виждам ясен план и концепция как да се управляват дейностите по чистотата. Очаквам такъв, а не мерки на парче. ПП–ДБ да излязат и да кажат какво и как мислят да го правят. Приказките „борим се с мафията“ някак не ми се връзват с обявеното, че с част от фирмите, участвали в търга, ще се сключват договори след директно договаряне…

Сега излиза, че скоро ще има добра мафия и лоша мафия.

А доскоро всички бяха мафия, рекетьори, изнудвачи. ПП–ДБ съвсем се овъртяха с тоя боклук. Лошото е, че ще ни заринат до уши с него и пак някой друг ще им е виновен!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
