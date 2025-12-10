Петър Москов: Когато си обещал по-високи заплати за медицинските сестри, или го правиш или си лъжец!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Медицинските сестри обявиха, че излизат на протест, защото от бюджета за догодина са отпаднали парите за повишаване на техните заплати.

Tези пари им бяха обещани и записани, като конкретна сума за всяка една от тях и те са прави да си ги искат. Когато си обещал, или го правиш или си лъжец!

Тези, които се съревноваваха да им ги обещават, или не са наясно с проблемите и възможните решения в системата или са просто откровени циници. Първото никога не е изключено, второто означава, че не са поглеждали в очите сестра след дежурство.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Нищо, Господ вижда!

Да кажа, какво мисля по въпроса:

1. Нито един лев повече от данъците ни не трябва да влиза в тази система, преди тя да бъде дълбоко структурно реформирана. Същото важи и за всички останали публични системи.

2. Всяко обещание към сестри, млади и стари лекари да им дадеш още пари (пари, които нямаш), е единствено, за да не направиш нужните реформи в системата и парите ни да могат да продължат да изтичат в джобовете на петдесетина здравни олигарси. Тушираш справедливия гняв на работещите с още пари от данъците на всички нас и така до следващия път.

3. Огромната част и от сестрите и от лекарите и от пациентите са жертва. Жертва на бандитите, които са завладели тази система единствено за собствена полза и които с част от откраднатото купуват политиците за може това да продължава.

Конкретно:

78% от сестрите работят в болниците. Тези болници са три вида:

1. Болници, които все още успяват да предлагат качествена многопрофилна здравна дейност. Работата е много и не спира. Приемат всички пациенти, които са върнати от другаде, защото не носят печалба. Такава е болницата в която работя. При нас сестрите взимат повече отколкото им обещаваха, че ще им дадат, защото работят много повече. Проблемите са следните, претоварени са, защото следобед на фронта са само те и колегите им от още десетина софийски болници.(от 100 в София), малко са, защото колегите им предпочитат срещу малко по-малко пари да работят не при нас, а в добре финансирани “болници”, в които да си въртят синджирче.

Такива болници са около 100 в цялата страна. Тези сто болници трябва да останат единствените, които се финансират, защото са единствените от полза за пациентите. Тогава ще се окаже, че кадрова криза няма, а парите, които и сестри и лекари ще получават ще са в пъти повече. Пари, които и сега са вътре в системата.

2. Болници, които в голяма степен са изпразнени от капацитет да предоставят модерно лечение. Там няма достатъчно лекари, няма и пациенти и приходите и заплатите са много ниски. Това са основно общинските болници. Те са педесетина и трябва да бъдат преобразувани в болници за долекуване и за продължително лечение. За да няма къщи на ужасите за болни възрастни хора и за да може парите, които сега отиват в къщите на ужасите, да отидат за добри възнаграждения на работещите в тези болници.

3. Болници, които са направени единствено за да усвояват финансов ресурс. Те са без системен принос за пациентите. Обикновено по обед се заключват. Болните са малко, останалото се допълва “с химикалката” и с дружбата между собственика и чиновника от касата. Съществуването на тези болници и финансирането им е причината за ниските доходи претовареността и демотивацията на другите места. На тези болници, трябва да бъдат прекратени договорите с касата.

Това, което казвам е, че парите ни са в системата и са достатъчно. И знам, че сестрите го знаят, просто се умориха да чакат това да се промени. И когато виждат, че по-работещото решение е да искаш пари, а не реформа, правят това.

Апропо, сестрите в нашата болница са решили да протестират с лентички с надпис -“Искаме реформа”.

Да, прекрасни, благодаря Ви, че ви има!

П.П.

Да кажа, че каквото е управлението, такава е и парламентарната опозиция. Вчера слушам г-н Асен Василев, който обяснява на министъра и на сестрите, че той ги разбира нещата и когато имало същите проблеми в образованието, той бил дал още пари от данъците ни и решил проблема. Верно ли, пич, си решил проблема? Кой проблем си решил, когато резултатът от решението ти е, че децата ни са първи по функционална неграмотност е Европа, а средният резултат от пробния изпит по математика е 2,54.

Да не дава Господ да го решиш така и в здравеопазването.