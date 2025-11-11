Новини
Свят »
Китай »
The Wall Street Journal: Китай ограничава износа на редкоземни метали към отбранителни компании в САЩ

The Wall Street Journal: Китай ограничава износа на редкоземни метали към отбранителни компании в САЩ

11 Ноември, 2025 13:23 748 6

  • китай-
  • сащ-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп

Новото въведението ще позволи на Пекин да изпълни условията на САЩ за насърчаване на износа на редкоземни ресурси

The Wall Street Journal: Китай ограничава износа на редкоземни метали към отбранителни компании в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Правителството на Китай разработва механизъм за износ на редкоземни метали към САЩ, с помощта на който се надява да не допусне суровините да попадат в ръцете на американски отбранителни компании, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Изданието уточнява, че целта на новия план на Китай е едновременно да улесни доставките на редкоземни метали от китайски компании за САЩ за граждански цели. Регулаторната схема ще наподобява системата за проверка на крайния потребител, въведена в САЩ още през 2007 г.

В рамките на тази програма редица китайски компании получават разрешение за закупуване на специални стоки въз основа на общо разрешение – по същество опростен механизъм за одобрение на износа.

Те не се нуждаят от индивидуални лицензии за всяка покупка. В същото време, понякога китайските компании в рамките на програмата губят това разрешение, което предизвиква недоволство в Пекин, отбелязва WSJ.

Новото въведението ще позволи на Китай да изпълни условията на САЩ за насърчаване на износа на редкоземни ресурси. В същото време, според източници на изданието, плановете на Пекин могат да се променят в бъдеще.

По-рано Китай суспендира забраната за износ в САЩ на галий, германий, калай, свръхтвърди материали и други редкоземни метали, чийто износ бе забранен от декември 2024 г.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    13 0 Отговор
    Металите са си техни. На когото искат, на него ще дават.
    Не виждам каква е драмата.

    Коментиран от #4, #5

    13:27 11.11.2025

  • 2 604

    4 0 Отговор
    Пхахапапя...вервъм нъ сащистан...даааа пхахахапахохя

    13:30 11.11.2025

  • 3 ФАКТ

    5 0 Отговор
    Ами сега кой по як а??????

    13:30 11.11.2025

  • 4 604

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Наглеците съ тъй..дъ викът неволятъ...люмпини

    13:31 11.11.2025

  • 5 Ъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Драмата е за Тртмп.... За Си няма драма.🤣

    13:31 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания