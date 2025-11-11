Правителството на Китай разработва механизъм за износ на редкоземни метали към САЩ, с помощта на който се надява да не допусне суровините да попадат в ръцете на американски отбранителни компании, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Изданието уточнява, че целта на новия план на Китай е едновременно да улесни доставките на редкоземни метали от китайски компании за САЩ за граждански цели. Регулаторната схема ще наподобява системата за проверка на крайния потребител, въведена в САЩ още през 2007 г.
В рамките на тази програма редица китайски компании получават разрешение за закупуване на специални стоки въз основа на общо разрешение – по същество опростен механизъм за одобрение на износа.
Те не се нуждаят от индивидуални лицензии за всяка покупка. В същото време, понякога китайските компании в рамките на програмата губят това разрешение, което предизвиква недоволство в Пекин, отбелязва WSJ.
Новото въведението ще позволи на Китай да изпълни условията на САЩ за насърчаване на износа на редкоземни ресурси. В същото време, според източници на изданието, плановете на Пекин могат да се променят в бъдеще.
По-рано Китай суспендира забраната за износ в САЩ на галий, германий, калай, свръхтвърди материали и други редкоземни метали, чийто износ бе забранен от декември 2024 г.
The Wall Street Journal: Китай ограничава износа на редкоземни метали към отбранителни компании в САЩ
11 Ноември, 2025 13:23 748 6
Новото въведението ще позволи на Пекин да изпълни условията на САЩ за насърчаване на износа на редкоземни ресурси
Правителството на Китай разработва механизъм за износ на редкоземни метали към САЩ, с помощта на който се надява да не допусне суровините да попадат в ръцете на американски отбранителни компании, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Не виждам каква е драмата.
Коментиран от #4, #5
13:27 11.11.2025
2 604
13:30 11.11.2025
3 ФАКТ
13:30 11.11.2025
4 604
До коментар #1 от "Механик":Наглеците съ тъй..дъ викът неволятъ...люмпини
13:31 11.11.2025
5 Ъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Механик":Драмата е за Тртмп.... За Си няма драма.🤣
13:31 11.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.