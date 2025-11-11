The Wall Street Journal: Китай ограничава износа на редкоземни метали към отбранителни компании в САЩ

Правителството на Китай разработва механизъм за износ на редкоземни метали към САЩ, с помощта на който се надява да не допусне суровините да попадат в ръцете на американски отбранителни компании, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.



Изданието уточнява, че целта на новия план на Китай е едновременно да улесни доставките на редкоземни метали от китайски компании за САЩ за граждански цели. Регулаторната схема ще наподобява системата за проверка на крайния потребител, въведена в САЩ още през 2007 г.



В рамките на тази програма редица китайски компании получават разрешение за закупуване на специални стоки въз основа на общо разрешение – по същество опростен механизъм за одобрение на износа.



Те не се нуждаят от индивидуални лицензии за всяка покупка. В същото време, понякога китайските компании в рамките на програмата губят това разрешение, което предизвиква недоволство в Пекин, отбелязва WSJ.



Новото въведението ще позволи на Китай да изпълни условията на САЩ за насърчаване на износа на редкоземни ресурси. В същото време, според източници на изданието, плановете на Пекин могат да се променят в бъдеще.



По-рано Китай суспендира забраната за износ в САЩ на галий, германий, калай, свръхтвърди материали и други редкоземни метали, чийто износ бе забранен от декември 2024 г.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 Оценка 4.6 от 7 гласа.