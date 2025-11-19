Володимир Зеленски: Само САЩ и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че лидерите на САЩ трябва да останат ефективни и силни, за да се сложи край на продължаващата над 3 години и половина война на Русия в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Главното, което трябва да стане, за да се спре кръвопролитието и да се постигне траен мир, е да работим в координация с всички наши партньори и лидерите на САЩ да останат ефектевни, силни", написа Зеленски в приложението "Телеграм" след днешните си разговори в Турция.
Той разговаря в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна.
Украинският държавен глава посочи, че само САЩ и президентът Доналд Тръмп "имат достатъчно мощ, за да спре най-накрая войната".
Зеленски отбеляза и че Ердоган е предложил различни формати на разговори и че "е важно за нас, че Турция е готова да осигури необходимата платформа".
1 Георги
23:28 19.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
До коментар #2 от "Шопо":Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.
23:30 19.11.2025
5 Размислите
Коментиран от #11
23:30 19.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Колю
23:33 19.11.2025
9 АЙДЕ ЧЕСТИТО
23:34 19.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Размислите":Каквото и да говорят политиците знай че става въпрос за пари.
Няма справедливост, няма демокрация, никой не го интересува съдбата на обикновените хора от Народа.
Коментиран от #18
23:35 19.11.2025
12 Съдията
23:37 19.11.2025
13 КОРАБА ПОТЪВА
23:38 19.11.2025
14 Мартин
До коментар #10 от "ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068":С кеф ще се изходя на главата му.
23:38 19.11.2025
15 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
Коментиран от #16, #39, #42
23:39 19.11.2025
16 БРАВО
До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Дано утре не се събудиш!
23:40 19.11.2025
17 604
Коментиран от #19
23:41 19.11.2025
18 Съгласен
До коментар #11 от "Град Козлодуй":Съм напълно! Затова човек сам трябва да си кове съдбата!
23:41 19.11.2025
19 Аре легай бе копейка смотана😂
До коментар #17 от "604":Утре улиците трябва да метеш 🤣
23:44 19.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гатанка
23:48 19.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Механик
нали Путин нема ракети??
Еййййй, писна ми бе !
Коментиран от #25, #28
23:50 19.11.2025
24 Мирът ще настъпи секунди след като
23:51 19.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Pyccкий Карлик
Зеле пътува съвсем спокойно по света, в Киев идват на почивка Брат Пит, Ангелина Джоли и Джъстин Бибър. Ако Украйна настоява за мир, нека първо върне, изплати всички средства финансови и оръжейни, пък после за мир да мислим. Като си се хванал с Мечка хоро да играеш, играеш до край 😁👍
Коментиран от #37
23:55 19.11.2025
27 Зеленски се чуди
23:56 19.11.2025
28 Е нали👇
До коментар #23 от "Механик":Киев за два дня и всьо.?
23:56 19.11.2025
29 Мъдри мисли ...
Парцаланкото чак сега разбира с кого си има работа...
Ако не се беше продал на наглетата и беше провел преговори още в началото -Урка щеше да е далеч по приятно място
23:58 19.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гинко Билобата ти е слаба.
До коментар #30 от "Механик":Вземи нещо по-силно.
00:04 20.11.2025
32 Ицо
До коментар #30 от "Механик":Утре сутринта да минеш да обереш кривите краставици!!!
00:05 20.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 прав е
До коментар #33 от "Сатана Z":Ще избива още много ватенки.
00:08 20.11.2025
35 Напротив
00:10 20.11.2025
36 Много по важно е
План без Украйна и ЕС няма шансове?
Тази проста истина бе може да пробие в рижавата кратуна и туй то!
00:16 20.11.2025
37 НЕ СИ ОПИТВАЙ ДА МИСЛИШ
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":Не ти е силна страна. Вместо това хвани пътя към Бандеристан, ини в Покровк и докажи че още е под контрол на бандерите.
00:16 20.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И като се събудат отиват доброволци
До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":При путин и искат руска жена и гражданство
Коментиран от #41
00:21 20.11.2025
40 Баш Балък
00:23 20.11.2025
41 Механик
До коментар #39 от "И като се събудат отиват доброволци":Чаак толкова глупави да ходят в русия не са!
00:25 20.11.2025
42 Хи хи
До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Всяка сутрин милиарди хора се будят щастливи, че са в БРИКС заедно с Русия !!
Коментиран от #44
00:28 20.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тъпо
До коментар #42 от "Хи хи":Олотсй нещо друго
00:32 20.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Още новини от Украйна
До коментар #30 от "Механик":На розово ЛГБТ фламинго вълната му пречи
00:35 20.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Филип
До коментар #47 от "Цък":Ма. Ма. Ти де.... Скапана
00:41 20.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Владо
До коментар #49 от "О, Маша !":Е как като руснаците са тотално негодници.Що ги наричат орки?
00:48 20.11.2025
51 Никой
00:51 20.11.2025
52 Абе Зеле, Тръмп има мощ
Срещу Русия няма никаква мощ и си го знае. Затова и се уврърта и изчаква Русия да ви приключи бавничко, та и Европа да има време, да колапсира също, за да си сменят лидерите.
00:58 20.11.2025
53 Историята не лъже
01:32 20.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хи хи
01:44 20.11.2025
56 ХИТРЕЦА ПАК Е В НЕМИЛОСТ. НЕ МИНАВА НОМЕ
02:37 20.11.2025
57 Ако клоунът беше спрял войната вчера
07:25 20.11.2025
58 Помахай с белия байрак и готово
11:41 20.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дневния режим на диктаторчето
12.31- н. а ш м ъ р к в а н е
13.00-20.00- подмазване на Тръмп, молби за пари, оръжия, заплахи към ес с руска агресия.
20.00-20.01 тоалет и измиване на очите и Носа
20.02-обилно н. а ш м ъ ф к в а н е
20.03-24.00- халюцинации и еуфория за поредната перемога
24.00-02.00- депресия.
02.00-02.05-Вечерен тоалет, смяна на памперса, ако са минали 2 месеца смяна и на фланелката...
02.10- 02.15 взаимни мъжки ласки със миСирски или с яка батка от Азов
02.30- 12.30 приспивателни, сън, ко ш м а ри, н а п ик а ва не
12:41 20.11.2025