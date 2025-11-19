Новини
Володимир Зеленски: Само САЩ и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат войната
  Тема: Украйна

19 Ноември, 2025 23:25 2 769 60

За да се сложи край на войната в Украйна, лидерите на САЩ трябва да останат ефективни и силни, смята още силният човек в Киев

Володимир Зеленски: Само САЩ и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че лидерите на САЩ трябва да останат ефективни и силни, за да се сложи край на продължаващата над 3 години и половина война на Русия в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Главното, което трябва да стане, за да се спре кръвопролитието и да се постигне траен мир, е да работим в координация с всички наши партньори и лидерите на САЩ да останат ефектевни, силни", написа Зеленски в приложението "Телеграм" след днешните си разговори в Турция.

Той разговаря в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна.

Украинският държавен глава посочи, че само САЩ и президентът Доналд Тръмп "имат достатъчно мощ, за да спре най-накрая войната".

Зеленски отбеляза и че Ердоган е предложил различни формати на разговори и че "е важно за нас, че Турция е готова да осигури необходимата платформа".


  • 1 Георги

    35 4 Отговор
    намесата им ще доведе до обратното. Защо тоя друсаняк се прави на по-тъб от колкото е?

    23:28 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    4 31 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.

    23:30 19.11.2025

  • 5 Размислите

    35 4 Отговор
    На мъртвеца! Ако кретена беше спрял войната вчера, Украйна щеше да спечели повече, отколкото ако я спрат днес! А ако я спрат утре, от Украйна нищо няма да остане! Зелю знае ли го? Знае го! Значи, някой не му позволява да спре войната!

    Коментиран от #11

    23:30 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Колю

    39 2 Отговор
    Само двама човека могат да спрът войната: Зеленскии Путин! Зеленски подписва пълна и безусловна капитулациПутин я приема!

    23:33 19.11.2025

  • 9 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    22 4 Отговор
    Зеленото наркоман се готви да хвърля гащи, щял да приема условията на Тръмп и Путин. Дано не стане, заслужават ощи бая години да ядат лабут!

    23:34 19.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Град Козлодуй

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Размислите":

    Каквото и да говорят политиците знай че става въпрос за пари.
    Няма справедливост, няма демокрация, никой не го интересува съдбата на обикновените хора от Народа.

    Коментиран от #18

    23:35 19.11.2025

  • 12 Съдията

    25 3 Отговор
    Не се обяснявай. На теб ти остана само един, да вдигнеш бялото знаме. И колкото по-бързо, толкова по-добре за Украйна. С всеки изминал ден руското предложение ще става все по-лошо.😂

    23:37 19.11.2025

  • 13 КОРАБА ПОТЪВА

    26 2 Отговор
    Портфейла на зеленото, миндич, избяга първи, после умрелов и йермак, снощи хунтата е евакуирала министърката на енергетиката, а и самия зелен наркоман се покрива в Турция. Първите пет са извън Бандеристан. Бай Дончо сви перките на киевската хунта, а мишките напускат потъващия кораб. Въпроса е кой ще види сметката на зеления, щото бая народ желае да го види провесен с краката нагоре.

    23:38 19.11.2025

  • 14 Мартин

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068":

    С кеф ще се изходя на главата му.

    23:38 19.11.2025

  • 15 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    6 19 Отговор
    Заспиват щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #16, #39, #42

    23:39 19.11.2025

  • 16 БРАВО

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Дано утре не се събудиш!

    23:40 19.11.2025

  • 17 604

    14 3 Отговор
    3еля скоро да не заиграе лебедово езеро и казачок....въх

    Коментиран от #19

    23:41 19.11.2025

  • 18 Съгласен

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    Съм напълно! Затова човек сам трябва да си кове съдбата!

    23:41 19.11.2025

  • 19 Аре легай бе копейка смотана😂

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    Утре улиците трябва да метеш 🤣

    23:44 19.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гатанка

    17 5 Отговор
    С кой е говорил този надрусания в Турция? Стив Уитков е отсвирил йермак, в Киев са пристигнали американски военни, които ще натискат хунтата да развява бялото знаме и при проява на разум от бандерите, заминават за Москва да съгласуват капитулацията. Въпроса е с кой е говорил този надрусаняк, че да изказва мнение?!

    23:48 19.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    19 5 Отговор
    Ама аз не мога да сфана, що ша я спирате бе? Нали пИчелите? Нали "розавите какдута" поторшиха Кремъл???
    нали Путин нема ракети??
    Еййййй, писна ми бе !

    Коментиран от #25, #28

    23:50 19.11.2025

  • 24 Мирът ще настъпи секунди след като

    16 4 Отговор
    Путин ви метне 100 мегатона

    23:51 19.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Pyccкий Карлик

    18 3 Отговор
    Не понимаю каква е ползата на С.А.Щ. и България от мир ? Какво толкова страшно се случило в Украйна ?
    Зеле пътува съвсем спокойно по света, в Киев идват на почивка Брат Пит, Ангелина Джоли и Джъстин Бибър. Ако Украйна настоява за мир, нека първо върне, изплати всички средства финансови и оръжейни, пък после за мир да мислим. Като си се хванал с Мечка хоро да играеш, играеш до край 😁👍

    Коментиран от #37

    23:55 19.11.2025

  • 27 Зеленски се чуди

    10 8 Отговор
    как да изчетка Рижавия, понеже е напълно наясно, че никога няма да приеме поредната глупост, измислена от Тръмпон и аматьорите около него, която прилича на капитулация, не на мирен план!

    23:56 19.11.2025

  • 28 Е нали👇

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо.?

    23:56 19.11.2025

  • 29 Мъдри мисли ...

    15 3 Отговор
    След поредна оргия с употреба на пудра...
    Парцаланкото чак сега разбира с кого си има работа...
    Ако не се беше продал на наглетата и беше провел преговори още в началото -Урка щеше да е далеч по приятно място

    23:58 19.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гинко Билобата ти е слаба.

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Вземи нещо по-силно.

    00:04 20.11.2025

  • 32 Ицо

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Утре сутринта да минеш да обереш кривите краставици!!!

    00:05 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 прав е

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Ще избива още много ватенки.

    00:08 20.11.2025

  • 35 Напротив

    6 3 Отговор
    САЩ с този си президент нямат никакво желание да спират войната.Виж,възможности имат,но желание ниц.

    00:10 20.11.2025

  • 36 Много по важно е

    3 10 Отговор
    как ЕС ще осигури финансирането на Украйна за 2026 г., отколкото поредния глупав план на Тръмп, който няма никакъв шанс!

    План без Украйна и ЕС няма шансове?

    Тази проста истина бе може да пробие в рижавата кратуна и туй то!

    00:16 20.11.2025

  • 37 НЕ СИ ОПИТВАЙ ДА МИСЛИШ

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти е силна страна. Вместо това хвани пътя към Бандеристан, ини в Покровк и докажи че още е под контрол на бандерите.

    00:16 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И като се събудат отиват доброволци

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    При путин и искат руска жена и гражданство

    Коментиран от #41

    00:21 20.11.2025

  • 40 Баш Балък

    5 2 Отговор
    Да оставим настрана кой колко ядрено и подобно оръжие има, за чий си изтребваш тогава народа?!?

    00:23 20.11.2025

  • 41 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "И като се събудат отиват доброволци":

    Чаак толкова глупави да ходят в русия не са!

    00:25 20.11.2025

  • 42 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Всяка сутрин милиарди хора се будят щастливи, че са в БРИКС заедно с Русия !!

    Коментиран от #44

    00:28 20.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тъпо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи":

    Олотсй нещо друго

    00:32 20.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Още новини от Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    На розово ЛГБТ фламинго вълната му пречи

    00:35 20.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Филип

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Цък":

    Ма. Ма. Ти де.... Скапана

    00:41 20.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Владо

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "О, Маша !":

    Е как като руснаците са тотално негодници.Що ги наричат орки?

    00:48 20.11.2025

  • 51 Никой

    5 0 Отговор
    Не трябва да има фашизъм.

    00:51 20.11.2025

  • 52 Абе Зеле, Тръмп има мощ

    9 2 Отговор
    да спре войната, само срещу теб и евромиротворците! Ама не смее за, да не го нарекат "Краснов"!
    Срещу Русия няма никаква мощ и си го знае. Затова и се уврърта и изчаква Русия да ви приключи бавничко, та и Европа да има време, да колапсира също, за да си сменят лидерите.

    00:58 20.11.2025

  • 53 Историята не лъже

    8 1 Отговор
    Кървавият клоун, Байдън и Джонсън са виновни за смъртта на над 2 млн укра, когато потъпкаха договореностите от Истанбул през 3/2022. Този е изрод!

    01:32 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хи хи

    7 0 Отговор
    маленкий зеля тотално се подигра със стър мър и микрона че от тях нищо не зависи ! А толкова се напъваха да се харесат на маленкия зеля със коалицията на желаещите !!

    01:44 20.11.2025

  • 56 ХИТРЕЦА ПАК Е В НЕМИЛОСТ. НЕ МИНАВА НОМЕ

    7 0 Отговор
    MAЗНЬО ХИТРЕЦА ПАК СЕ СЛАГА НА РТЪМП , ЧЕШЕ МУ ЕГОТО БЕЛКЕМ МУ МИНЕ НОМЕРА !! ТРЪМП ГО РАЗБРА ОТДАВНА ,КАК ТОВА МЕКЕРЕ ХИТРУВА И ТЪЕГЛИ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ОТ ПОЛУДЕЛИТЕ КРЪВОЖАДНИ ФАШАГИ. ТРЪМП НЕ БАЙДАН , НЕГО НЕМОЖЕШ ДА ГО ОМАЙВАШ ИЛИ НАЙ-МАЛКО ДА ГО ЗАБЛУЖДАВАШ. ТРЪМП Е ПРОЗОРЛИВ И МОМЕНТАЛНО РТАЗЧИТА ИСТИНАТА И ФАЛША. ВИДЯ ГО КАКЪВ НАДРУСАН ПАЛЯЧО Е ,УПРАВЛЯВАН ОТ ТЪРГАШИ И НЕ МУ ПУКА ,ЧЕ РУСИЯ ГО КАПИТУЛИРА !! ТАКОВА ДРИПАВО МЕКЕРЕ КАКВО ДА ГО ПРАВИШ , ОСВЕН ДА БИЕШ ШУТА!! Е ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВА И ТРЪМП ГО ПРАВИ , А ТО НЕКА СЕ ПРИСТРУВА НА НЕГОВ ЦЕНИТЕЛ . ТРЪМП Е НАЯСНО , ФАКТИТЕ СА МУ ИЗВЕСТНИ ЗА ДА МУ СЕ ВЪРЗВА НА МАЗНОТИИТЕ.

    02:37 20.11.2025

  • 57 Ако клоунът беше спрял войната вчера

    4 0 Отговор
    Ако клоунът беше спрял войната вчера, Украйна щеше да спечели повече, отколкото ако я спрат днес! А ако я спрат утре, от Украйна нищо няма да остане! Зелю знае ли го? Знае го! Значи, някой не му позволява да спре войната!

    07:25 20.11.2025

  • 58 Помахай с белия байрак и готово

    3 0 Отговор
    Войната ще спре, не Доналд Тръмп , а Зеленоско, като капитулира🤧

    11:41 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дневния режим на диктаторчето

    3 0 Отговор
    Сутрин ставане -12.30
    12.31- н. а ш м ъ р к в а н е
    13.00-20.00- подмазване на Тръмп, молби за пари, оръжия, заплахи към ес с руска агресия.
    20.00-20.01 тоалет и измиване на очите и Носа
    20.02-обилно н. а ш м ъ ф к в а н е
    20.03-24.00- халюцинации и еуфория за поредната перемога
    24.00-02.00- депресия.
    02.00-02.05-Вечерен тоалет, смяна на памперса, ако са минали 2 месеца смяна и на фланелката...
    02.10- 02.15 взаимни мъжки ласки със миСирски или с яка батка от Азов
    02.30- 12.30 приспивателни, сън, ко ш м а ри, н а п ик а ва не

    12:41 20.11.2025

