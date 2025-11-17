Демонстрация на американска военна сила в Карибите! Готов ли е Доналд Тръмп за преговори с Венецуела?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговото правителство би започнало преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде Ройтерс. Изявлението бе направено, след като американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че Държавният департамент ще категоризира подозираната в наркотрафик венецуелска групировка "Картел де лос солес" като "чуждестранна терористична организация“.

В контекста на това напрежение в карибските води близо до венецуелските брегове вчера пристигна най-новият самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд", който е и най-големият в света, съобщи Асошиейтед прес. Демонстрацията на военна сила от страна на САЩ в рамките на кампанията на Тръмп срещу превозващите наркотици от Венецуела плавателни съдове е основна тема в западния печат.

"Тръмп вдига залога в конфликта с Венецуела", гласи заглавие на коментарен материал на Ишан Тарур в американския в. "Вашингтон пост". Кампанията на Белия дом за военен натиск върху Венецуела изглежда се засилва, но има малка яснота относно крайната ѝ цел, посочва авторът.

"Президентът Доналд Тръмп не бе достатъчно ясен, когато беше притиснат от репортери дали е взел някакво решение относно Венецуела. На борда на "Еър Форс 1" той каза, че "донякъде е взел решение“ след серия от срещи с висши съветници, които са го информирали за потенциални планове за действие срещу режима на президента Николас Мадуро. Министърът на сухопътните войски Дан Дрискол заяви в неделя, че армията "ще бъде готова да действа по всякакъв начин, от който президентът и министърът на отбраната се нуждаят“, в неделя в предаването "Изправи се пред нацията" ("Face the Nation“, по телевизия Си Би Ес - бел. ред.). Военната кампания на Белия дом очевидно се засилва, но има малка яснота относно крайната ѝ цел", отбелязва Тарур, питайки по адрес на американските военни "Стремят ли се към промяна на режима?" и "Ще обмислят ли дори организирането на пълномащабно нахлуване?"

В друга статия във "Вашингтон пост" Кели Касулис Чо цитира Тръмп, според когото САЩ "може би ще водят някои дискусии“ с Мадуро, докато официални представители обмислят варианти с прилагане на военна сила в южноамериканската страна. "Президентът Доналд Тръмп заяви в неделя, че обмисля преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, тъй като струпването на американски сили в региона открива перспективата за военни действия във Венецуела", пише Касулис Чо.

Изданието отчита, че се повдига въпросът какво може да означава новият прилив на войски и оръжия за намеренията на правителството на Тръмп в Южна Америка, докато то нанася удари срещу кораби, заподозрени в превоз на наркотици.

В духа на "Вашингтон пост" е и коментарен текст на друго издание от САЩ - "Ню Йорк таймс".

"Тръмп увеличи натиска върху Венецуела, но не се вижда какъв ще е краят на играта" е заглавието в този американски вестник. "Съветниците на президента излагат противоречиви версии за това какво точно се стремят да постигнат", посочва "Ню Йорк таймс".

Изданието подчертава че относно решението си за Венецуела държавният глава заяви "Не мога да ви кажа какво е“. "Но постигнахме голям напредък с Венецуела по отношение на пресичането на (трафика на) наркотиците", добави той, цитиран от изданието.

Единственото липсващо нещо е конкретното обяснение от страна на администрацията на Тръмп, което би изяснило защо Съединените щати струпват толкова голяма военна сила в Карибско море, пише "Ню Йорк таймс", пояснявайки, че изявленията на министъра на отбраната Пийт Хегсет са били последните в поредицата от "откровено противоречиви изказвания" по венецуелския въпрос от факторите във Вашингтон.

"Тръмп беше най-последователен, казвайки, че всичко е заради наркотиците. Но това не би обяснило защо самолетоносачът "Джералд Форд“ беше прехвърлен бързо от източното Средиземноморие в Карибския регион, като се присъедини към американските сили, които вече наброяват 15 000 военнослужещи. Мисията им е да атакуват малки лодки, които до началото на септември бяха прехващани от бреговата охрана", посочва "Ню Йорк таймс". Изданието смята, че не е дадено и ясно обяснение защо Колумбия или Мексико не са в полезрението на военноморските сили на САЩ, като се има предвид, че Мексико е основният канал за фентанил.

Досега Съединените щати са извършили 20 удара по плавателни съдове, убивайки най-малко 80 души в операция, която според юридически експерти може да наруши международното право, обръща внимание американският вестник. Според него, ако разполагането на самолетоносача е средство за влияние върху президента на САЩ Николас Мадуро, то това би било завръщане към "дипломацията на канонерките“. Това словосъчетание става популярно през 19 век, когато великите сили използват военноморските си способности, за да сплашат не толкова влиятелните държави, включително Венeцуела, станала обект на европейска военноморска блокада през 1902 и 1903 година, заключава "Ню Йорк таймс".

Според друго американски издание - "Лос Анджелис таймс", докато правителството на САЩ продължава да твърди, че най-голямото струпване на американска военна сила от десетилетия в Карибския регион е операция за борба с наркотиците, някои анализатори го виждат еднозначно като военен натиск върху венецуелския президент Мадуро да се откаже от властта.



Британският вестник "Гардиън" коментира на свой ред напрежението по въпроса с обмена на разузнавателна информация между САЩ и Великобритания, касаещ събитията в Карибско море, по който бе запитан американският държавен секретар Марко Рубио на срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Насочването на Тръмп към предполагаеми кораби за превоз на наркотици обтяга разузнавателните връзки между Великобритания и САЩ, извежда в заглавие в "Гардиън" Дан Саба. Напрежението в контекста на стремежа на Лондон да бъде най-близкият съюзник на Белия дом, който проявява безразсъдство, започна да се проявява, посочва авторът.

Оказа се, че Великобритания тихомълком е прекратила разузнавателното сътрудничество със САЩ в Карибския басейн, защото Лондон не смята смъртоносната военна кампания на САЩ срещу кораби, подозирани в трафик на наркотици, за съответстваща на международното право, допълва Саба. Това представлява явна пукнатина в близките отношения между двете страни в момент, когато САЩ увеличават военното си присъствие в Карибите, разширявайки спорната си кампания в региона срещу Венецуела, пише анализаторът.

"Не съм сигурен дали има прецедент на това, което се случва. Пълното спиране на кранчето на разузнавателната информация е доста голямо рядкост“, каза пред "Гардиън" Матю Савил, директор на отдела за военни науки в мозъчния тръст Кралски институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute) и бивш държавен служител.

"Подозирам, че когато бе взривен първият кораб, някой от Обединеното кралство е потърсил разяснения от САЩ с въпрос от рода "Можете ли да обясните какво правите?“. Може би са получили отговор от Пентагона и не са го харесали“, смята Савил.